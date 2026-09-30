« Vendre l’héritage » : comment la République dominicaine est allée au-delà du baseball pour devenir une menace dans la CONCACAF avant un choc de rivalité longtemps attendu face à Haïti
Marcelo Neveleff devait autrefois dire « oui » à tout. Aujourd’hui, il peut dire « non ».
Il fut un temps où le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de la République dominicaine devait regarder chaque seconde de chaque vidéo que lui envoyait le moindre footballeur pouvant représenter deux nations. Elles arrivaient de partout : d’Espagne, d’Argentine, des États-Unis, de certaines régions d’Amérique du Sud. Neveleff s’asseyait là avec application, à la recherche d’éclairs de qualité, d’une forme d’étincelle capable d’apporter quelque chose à une équipe qui, avant sa nomination, perdait contre des adversaires comme la Guyane française, une sélection qui n’est actuellement même ni classée ni affiliée à la FIFA.
Pendant un temps, Marcelo Neveleff a été sélectionneur, recruteur en chef, chargé du recrutement et figure de proue culturelle d’une équipe nationale qui faisait à peine partie du paysage du football. Aujourd’hui, les choses sont différentes. La République dominicaine n’est pas une puissance mondiale du football, du moins pas encore. Mais elle s’est énormément améliorée au cours des trois années de Neveleff à sa tête. Et tout le travail de fond en matière de recrutement, d’entraînement et de conviction a porté ses fruits.
Longtemps reléguée au second plan, la République dominicaine est désormais une véritable présence dans la CONCACAF. Elle a remporté ses deux premiers matches de Ligue des nations depuis sa promotion cette année dans l’élite de la compétition. Ce pays de baseball qui ne se souciait pas du football a commencé à y croire.
« Ce n’est pas une surprise », a déclaré Neveleff à GOAL. « Nous travaillons ici depuis trois ans et demi. Nous avons toujours cru au potentiel et au talent que nous avions ici, dans le pays. »
Le prochain test arrive avec bien plus que le football en jeu. La rencontre de jeudi contre Haïti, pays voisin, la première entre les deux équipes depuis 13 ans, ravivera une rivalité qui dépasse le cadre du terrain et montrera jusqu’où la République dominicaine est allée.
« Il faut beaucoup de persuasion »
En vérité, cela ressemble beaucoup au bon type de progression pour une petite nation du football international. La RD peut s'appuyer sur une population locale de 11 millions d'habitants, ainsi que sur une diaspora de près de trois millions de personnes, dont une part importante vit aux États-Unis. Mais, historiquement, peu d'entre eux jouaient vraiment au football. En réalité, c'est un pays de baseball de part en part. La RD a toujours formé des athlètes. Mais des footballeurs ? Pas vraiment.
Christian Polanco, né en RD mais installé à New York et co-animateur du podcast The Cooligans, se souvient d'avoir fait partie d'une minorité lorsqu'il s'agissait d'aimer le football. Il a grandi en regardant ses voisins frapper des capsules de bouteilles de lait avec des manches à balai, en essayant de travailler leur geste de batte au baseball.
« Ce n'est pas le sport prédominant, et il faut énormément convaincre le public pour qu'il adhère et s'intéresse à ce sport. C'est similaire à ce qui s'est passé quand la MLS a démarré [aux États-Unis]. Il faut faire le travail sur le terrain, à la base, dans le football grassroots, simplement pour que les gens prennent conscience de ce sport », a déclaré Polanco.
Un nouvel entraîneur ne pouvait pas changer cela du jour au lendemain. Mais Neveleff savait qu'il y avait du talent à dénicher ; il lui fallait simplement aller le chercher.
C'est ainsi qu'a commencé une vaste mission de recrutement. D'abord, il fallait regarder en interne. L'élite du football de la RD, la Liga Dominicana de Fútbol, était modeste mais en progrès, un endroit où l'on pouvait trouver des perles cachées à développer jusqu'au niveau international.
« Ce n’était pas quelque chose qui n’était que des mots »
Ensuite, l’accent a été mis sur la diaspora. Il y avait, il faut bien l’admettre, quelques noms plus évidents dans le lot. Le premier ? Junior Firpo, un latéral né à Saint-Domingue, passé par le Real Betis et Barcelone. Il a représenté l’Espagne chez les jeunes, mais Neveleff a convaincu le percutant latéral gauche qu’il pouvait être une figure centrale d’un mouvement.
Même cela n’a pas été facile. D’abord, il a passé des coups de fil. Puis, une visite en personne a scellé l’accord.
« Je leur parle d’abord avec le cœur, parce que je voulais m’assurer qu’ils sachent qu’ils étaient désirés ici, a expliqué Neveleff. C’était concret. Ce n’était pas seulement des mots. »
D’autres ont suivi. Pablo Rosario, solide milieu défensif, qui a utilisé son changement unique d’association pour quitter le giron de l’équipe nationale des Pays-Bas, a été le suivant. Mariano Diaz a constitué une troisième pièce miraculeuse du puzzle. Il n’avait pas disputé le moindre match en club depuis 303 jours lorsque Neveleff l’a convoqué pour un match amical en mars 2025. Diaz a marqué lors d’une victoire 2-0. Soudain, cette équipe nationale avait une solide colonne vertébrale.
Avance rapide jusqu’à cette trêve internationale : la RD compte désormais une douzaine de joueurs basés en Europe dans son effectif, ainsi qu’une poignée d’autres venus du reste du monde.
« Nous avons tout le monde que nous avons toujours voulu »
Neveleff, malgré le fait qu’il ait passé la majeure partie de sa vie d’adulte aux États-Unis, semble être l’homme parfait pour ce poste. Né en Argentine mais formé par le système d’entraînement américain, il présentait un solide CV dans le travail avec les jeunes joueurs à Orlando City, aux New England Revolution et avec les équipes nationales de jeunes des États-Unis. La RD le voulait dès 2019, mais il a refusé le poste, préférant rester en Nouvelle-Angleterre.
Lorsqu’elle est revenue à la charge en 2023, le moment était venu. Il était prêt pour un nouveau défi. Et peut-être plus important encore, son expérience aux États-Unis pouvait être appliquée ailleurs.
« J’ai essentiellement participé à la mise en place, ou au début, de l’académie de développement aux États-Unis. J’ai vu tout le développement là-bas et, quand je suis arrivé dans ce pays, j’ai vu que nous allions pouvoir reproduire le modèle et la manière dont nous devions faire les choses », a déclaré Neveleff.
Sa priorité absolue ? Tout simplement, il devait élaborer un plan et vendre le rêve.
« Quand ils ont vu qu’il y avait une organisation, qu’il y avait un plan, ils ont été disposés à venir. Dieu merci, nous avons tout le monde que nous avons toujours voulu en équipe nationale », a déclaré Neveleff.
Obtenir que le Mexique présente ses excuses
Et ainsi, avec un effectif remanié, le football est arrivé. La RD a survolé la Ligue des nations B en 2024, en terminant en tête du groupe D. Elle a inscrit 27 buts en six matches. L’attaquant vétéran Dorny Romero, l’un des renforts étrangers de Neveleff, en a marqué 10, plus que n’importe qui d’autre dans la ligue. Cela lui a valu une place à la Gold Cup.
Elle a été si bonne que le Mexique a dû s’excuser. La RD disputait sa première Gold Cup. Après avoir regardé la vidéo pour préparer son match d’ouverture, le sélectionneur Javier Aguirre a admis que la RD n’était plus seulement un pays de baseball, comme il l’avait supposé.
« Si je dois être honnête, je me souviens que lorsque j’étais jeune joueur, il y a de nombreuses années, la République dominicaine n’avait aucune visibilité dans le football », a-t-il déclaré, selon The Athletic. « Elle était connue pour le baseball et pour la grande gentillesse de ses habitants. Je dois m’excuser parce que j’ai regardé la vidéo et ils sont bons. Ils sont vraiment compétitifs, et ils ne sont pas là simplement pour faire de la figuration. »
C’était une véritable nation de football. Et elle a fait bonne figure.
La RD n’est pas parvenue à sortir de son groupe de Gold Cup, mais elle a pris un point respectable contre le Suriname et s’est inclinée en fin de match face au Mexique comme au Costa Rica. Ce n’était toutefois que le début de quelque chose, loin d’être la fin. Les supporters le savaient aussi.
« Les performances lors de la Gold Cup ont eu deux effets. Elles ont suscité l’enthousiasme du public pour ce sport, et elles ont aussi permis aux binationaux de comprendre ceci : il se passe vraiment quelque chose ici », a déclaré Christian Polanco, animateur du podcast sur le football The Cooligans, né en RD. « Nous avons marqué deux buts contre le Mexique. Il y a une vraie opportunité. »
D’ailleurs, gagner, ou à tout le moins progresser, aide.
« Les fans de sport veulent rejoindre le mouvement quand les équipes gagnent. C’est une réalité. Et c’est ce que j’ai dit à la fédération et à tout le monde ici », a expliqué Neveleff.
Concernant les victoires, donc. Eh bien, la RD s’est remarquablement bien installée en Ligue des nations A. Le Nicaragua et Trinité-et-Tobago ont tous deux été battus, le premier grâce à un but victorieux à la 97e minute, qui a poussé le président Luis Abinader à afficher son soutien sur les réseaux sociaux. Cette île des Caraïbes, ou plutôt sa moitié, est en train de se débarrasser de ces équipes qu’elle rêvait autrefois de battre.
« Ce sera un match vraiment difficile »
Et maintenant, Haïti. La relation entre les deux pays est complexe, c’est le moins qu’on puisse dire. Ils sont historiquement unis dans leur antagonisme envers les colonisateurs européens. Mais ils ont aussi été en guerre à différents moments de l’histoire. Il existe des sous-courants inconfortables de racisme et des chocs culturels entre deux nations qui partagent la même île.
« Je déteste la manière dont, en République dominicaine, les Haïtiens sont traités comme des citoyens de seconde zone », a déclaré Polanco. « D’un point de vue footballistique, nous avons quelques joueurs qui sont comparables et capables de rivaliser. »
Les deux équipes ne se sont plus affrontées sur le terrain depuis 2013. Jeudi marquera le retour d’une rivalité qui couve depuis des décennies.
« Nous avons observé [Haïti]. Ils sont très, très forts, mais nous progressons. Nous avons l’état d’esprit pour rivaliser, et nous pouvons les battre. Ce sera un match vraiment difficile », a déclaré Neveleff.
Haïti s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026. Neveleff pense que la République dominicaine peut réaliser un exploit similaire. Elle aussi a énormément supervisé et a fait appel à des joueurs venus de partout. C’est un modèle qui fonctionne.
Prouver qu’ils peuvent faire la même chose donnera tout son sens aux oui, aux non et aux longues nuits passées, les yeux fatigués, à chercher des footballeurs.
« Ce que je devais vendre, c’était l’héritage qu’ils allaient laisser derrière eux. Tout le monde veut traverser ce monde et laisser quelque chose derrière soi quand on n’est plus là », a déclaré Neveleff.
Cet héritage est peut-être en train de prendre forme sous nos yeux.