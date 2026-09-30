Marcelo Neveleff devait autrefois dire « oui » à tout. Aujourd’hui, il peut dire « non ».

Il fut un temps où le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de République dominicaine devait regarder chaque seconde de chaque vidéo que lui envoyait le moindre footballeur éligible en tant que binational. Elles arrivaient de partout : d’Espagne, d’Argentine, des États-Unis, de certaines régions d’Amérique du Sud. Neveleff s’asseyait là, consciencieusement, à la recherche d’indices de qualité, d’une forme d’étincelle capable d’apporter quelque chose à une équipe qui, avant sa nomination, perdait contre des adversaires comme la Guyane française, une sélection qui n’est actuellement même ni classée ni affiliée à la FIFA.

Pendant un temps, il a été à la fois sélectionneur, recruteur en chef, chargé du recrutement et figure culturelle de proue d’une équipe nationale qui faisait à peine partie du paysage du football. Aujourd’hui, les choses sont différentes. La République dominicaine n’est pas une puissance mondiale du football, du moins pas encore. Mais elle s’est énormément améliorée au cours des trois années de Neveleff à sa tête. Et le travail de fond mené dans le recrutement, l’entraînement et la conviction a porté ses fruits.

Longtemps reléguée au second plan, la République dominicaine est désormais une véritable présence dans la CONCACAF. Elle a remporté ses deux premiers matches de Ligue des nations depuis sa promotion cette année dans l’élite de la compétition. Ce pays de baseball qui ne se souciait pas du football a commencé à y croire.

« Ce n’est pas une surprise, a déclaré Neveleff à GOAL. Nous travaillons ici depuis trois ans et demi. Nous avons toujours cru au potentiel et au talent que nous avions ici, dans le pays. »

Le prochain test arrive avec plus que le football en jeu. La rencontre de jeudi contre le voisin haïtien, la première entre les deux équipes depuis 13 ans, ravivera une rivalité qui dépasse le terrain et montrera jusqu’où la République dominicaine est allée.