« Vendre l’héritage » : comment la République dominicaine a dépassé le baseball pour devenir une menace de la CONCACAF avant un choc de rivalité très attendu contre Haïti
Marcelo Neveleff devait autrefois dire « oui » à tout. Aujourd’hui, il peut dire « non ».
Il fut un temps où le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de République dominicaine devait regarder chaque seconde de chaque vidéo que lui envoyait le moindre footballeur éligible en tant que binational. Elles arrivaient de partout : d’Espagne, d’Argentine, des États-Unis, de certaines régions d’Amérique du Sud. Neveleff s’asseyait là, consciencieusement, à la recherche d’indices de qualité, d’une forme d’étincelle capable d’apporter quelque chose à une équipe qui, avant sa nomination, perdait contre des adversaires comme la Guyane française, une sélection qui n’est actuellement même ni classée ni affiliée à la FIFA.
Pendant un temps, il a été à la fois sélectionneur, recruteur en chef, chargé du recrutement et figure culturelle de proue d’une équipe nationale qui faisait à peine partie du paysage du football. Aujourd’hui, les choses sont différentes. La République dominicaine n’est pas une puissance mondiale du football, du moins pas encore. Mais elle s’est énormément améliorée au cours des trois années de Neveleff à sa tête. Et le travail de fond mené dans le recrutement, l’entraînement et la conviction a porté ses fruits.
Longtemps reléguée au second plan, la République dominicaine est désormais une véritable présence dans la CONCACAF. Elle a remporté ses deux premiers matches de Ligue des nations depuis sa promotion cette année dans l’élite de la compétition. Ce pays de baseball qui ne se souciait pas du football a commencé à y croire.
« Ce n’est pas une surprise, a déclaré Neveleff à GOAL. Nous travaillons ici depuis trois ans et demi. Nous avons toujours cru au potentiel et au talent que nous avions ici, dans le pays. »
Le prochain test arrive avec plus que le football en jeu. La rencontre de jeudi contre le voisin haïtien, la première entre les deux équipes depuis 13 ans, ravivera une rivalité qui dépasse le terrain et montrera jusqu’où la République dominicaine est allée.
« Il faut beaucoup de persuasion »
En vérité, cela ressemble beaucoup au bon type de progression pour une petite nation du football international. La RD peut s’appuyer sur une population locale de 11 millions d’habitants, ainsi que sur une diaspora de près de trois millions de personnes, dont une part importante vit aux États-Unis. Mais, historiquement, peu d’entre eux jouaient vraiment beaucoup au football. En effet, c’est un pays de baseball de part en part. La RD a toujours formé des athlètes. Mais des footballeurs ? Pas vraiment.
Christian Polanco, né en RD mais basé à New York et coanimateur du podcast The Cooligans, se souvient d’avoir fait partie d’une minorité quand il s’agissait d’aimer le football. Il a grandi en regardant ses voisins frapper des bouchons de bouteilles de lait avec des manches à balai, en essayant de travailler leur geste de frappe au baseball.
« Ce n’est pas le sport prédominant, et il faut beaucoup convaincre le public pour l’embarquer et susciter son intérêt pour ce sport. C’est similaire à ce qui s’est passé quand la MLS a démarré [aux États-Unis]. Il faut faire le travail sur le terrain, à la base, dans le développement, pour simplement faire connaître ce sport aux gens », a déclaré Polanco.
Un nouvel entraîneur ne pouvait pas changer cela du jour au lendemain. Mais Neveleff savait qu’il y avait du talent à dénicher ; il fallait simplement aller le chercher.
Et c’est ainsi qu’a commencé une vaste mission de recrutement. D’abord, il fallait regarder en interne. L’élite dominicaine, la Liga Dominicana de Fútbol, était modeste mais en progression, un endroit où l’on pouvait trouver des pépites cachées à développer jusqu’au niveau international.
« Ce n’était pas quelque chose qui n’était que des mots »
Ensuite, l’accent a été mis sur la diaspora. Il y avait, certes, quelques noms plus évidents dans le lot. Le premier ? Junior Firpo, un arrière latéral né à Saint-Domingue, passé par le Real Betis et le FC Barcelone. Il a représenté l’Espagne chez les jeunes, mais Neveleff a convaincu ce latéral gauche porté vers l’attaque qu’il pouvait être une figure centrale d’un mouvement.
Même cela n’a pas été simple. D’abord, il a passé des appels. Puis, une visite en personne a scellé l’accord.
« Je leur parle d’abord avec mon cœur parce que je voulais m’assurer qu’ils savaient qu’ils étaient désirés ici », a expliqué Neveleff. « C’était concret. Ce n’était pas quelque chose qui n’était fait que de mots. »
D’autres ont suivi. Le solide milieu défensif Pablo Rosario, qui a utilisé son changement d’association unique pour quitter l’environnement de l’équipe nationale des Pays-Bas, a été le suivant. Mariano Diaz a été une troisième pièce miraculeuse du puzzle. Il n’avait pas disputé le moindre match en club depuis 303 jours quand Neveleff l’a convoqué dans un groupe pour un match amical en mars 2025. Diaz a marqué lors d’une victoire 2-0. Soudain, cette équipe nationale avait une solide colonne vertébrale.
Avance rapide jusqu’à cette trêve internationale : la RD compte désormais une douzaine de joueurs basés en Europe dans son effectif, ainsi qu’une poignée d’autres venus du reste du monde.
« Nous avons tout le monde que nous avons toujours voulu »
Neveleff, malgré le fait qu’il ait passé la majeure partie de sa vie adulte aux États-Unis, semble être l’homme idéal pour le poste. Né en Argentine mais formé par le système d’entraînement américain, il présentait un solide CV dans le travail avec les jeunes joueurs à Orlando City, au New England Revolution et avec les équipes nationales de jeunes des États-Unis. La RD le voulait dès 2019, mais il a refusé le poste, préférant rester en Nouvelle-Angleterre.
Quand ils sont revenus à la charge en 2023, le moment était le bon. Il était prêt pour un nouveau défi. Et, peut-être plus important encore, son expérience aux États-Unis pouvait être mise à profit ailleurs.
« J’ai essentiellement participé à la mise en place, ou aux débuts, de l’académie de développement aux États-Unis. J’ai vu tout le développement là-bas et, quand je suis arrivé dans ce pays, j’ai vu que nous allions pouvoir reproduire le modèle et la manière dont nous devions faire les choses », a déclaré Neveleff.
Son principal objectif ? Très simplement, il devait établir un plan et vendre le rêve.
« Quand ils ont vu qu’il y avait une organisation, qu’il y avait un plan, ils ont été disposés à venir. Dieu merci, nous avons tous ceux que nous avons toujours voulus en équipe nationale », a déclaré Neveleff.
Obtenir des excuses du Mexique
Et ainsi, avec un effectif remanié, le football est arrivé. La RD a déroulé en Ligue des nations B en 2024, en terminant en tête du groupe D. Elle a inscrit 27 buts en six matches. L’attaquant vétéran Dorny Romero, l’un des renforts étrangers de Neveleff, en a marqué 10, plus que quiconque dans la ligue. Cela lui a valu une place à la Gold Cup.
Ils ont été si bons que le Mexique a dû présenter ses excuses. La RD disputait sa première Gold Cup. Après avoir regardé les vidéos pour préparer son match d’ouverture, le sélectionneur Javier Aguirre a admis que la RD n’était plus seulement un pays de baseball, comme il l’avait supposé.
« Si je dois être honnête, je me souviens que lorsque j’étais un jeune joueur, il y a de nombreuses années, la République dominicaine n’avait aucune visibilité dans le football, a-t-il déclaré, selon The Athletic. Elle était connue pour le baseball et pour la gentillesse de ses habitants. Je dois présenter mes excuses parce que j’ai regardé les vidéos et ils sont bons. Ils sont vraiment compétitifs, et ils ne sont pas là juste pour faire le nombre. »
C’était bel et bien une nation de football. Et elle s’est bien défendue.
La RD n’a pas réussi à sortir de son groupe de Gold Cup, mais elle a pris un point respectable face au Suriname et s’est inclinée en fin de match contre le Mexique comme contre le Costa Rica. Ce n’était toutefois que le début de quelque chose, loin d’être la fin. Les supporters le savaient aussi.
« Les performances à la Gold Cup ont eu deux effets. Elles ont enthousiasmé le public pour ce sport, et elles ont aussi fait comprendre aux binationaux : il se passe quelque chose de réel ici, a déclaré Polanco. Nous avons marqué deux buts contre le Mexique. Il y a une vraie opportunité. »
D’ailleurs, gagner, ou au moins progresser, aide.
« Les fans de sport veulent monter dans le train quand les équipes gagnent. C’est une réalité. Et c’est ce que j’ai dit à la fédération et à tout le monde ici », a expliqué Neveleff.
À propos des victoires, donc. Eh bien, la RD s’est remarquablement bien installée en Ligue des nations A. Le Nicaragua et Trinité-et-Tobago ont tous deux été écartés, le premier grâce à un but de la victoire à la 97e minute qui a poussé le président Luis Abinader à afficher son soutien sur les réseaux sociaux. Cette île des Caraïbes, ou plutôt la moitié, est en train de se défaire de ces équipes qu’elle rêvait autrefois de battre.
« Ce sera un match vraiment très difficile »
Et maintenant, Haïti. La relation entre les deux pays est complexe, c’est le moins qu’on puisse dire. Ils sont historiquement unis dans leur antagonisme envers les colonisateurs européens. Mais ils ont aussi été en guerre à différents moments de leur histoire. Il existe des sous-courants gênants de racisme et des chocs culturels entre deux nations qui partagent la même île.
« Je déteste la façon dont, en République dominicaine, ils traitent les Haïtiens comme des citoyens de seconde zone », a déclaré Polanco. « D’un point de vue footballistique, nous avons quelques joueurs qui sont comparables et capables de rivaliser. »
Ils ne se sont plus affrontés sur le terrain depuis 2013. Jeudi marquera le retour d’une rivalité qui couve depuis des décennies.
« Nous avons observé [Haïti]. Ils sont très, très forts, mais nous progressons. Nous avons la mentalité pour rivaliser, et nous pouvons les battre. Ça va être un match vraiment difficile », a déclaré Neveleff.
Haïti s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026. Neveleff estime que la République dominicaine peut accomplir un exploit similaire. Elle aussi a énormément supervisé et fait appel à des joueurs venus de partout. C’est un modèle qui fonctionne.
Prouver qu’ils peuvent faire de même donnera tout son sens aux oui, aux non et aux longues nuits passées, les yeux brouillés, à chercher des footballeurs.
« Ce que je devais vendre, c’était l’héritage qu’ils allaient laisser derrière eux. Tout le monde veut traverser ce monde et laisser quelque chose derrière soi quand on n’est plus là », a déclaré Neveleff.
Cet héritage est peut-être en train de se construire en temps réel.