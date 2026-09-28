D’une certaine manière, on en viendrait presque à plaindre tous ceux qui évoluent en MLS et ne s’appellent pas Leo Messi. Suivez-nous. En gros, peu importe votre niveau, vous ne serez jamais aussi fort que lui. C’est une pensée un peu morose. Mais c’est vrai. Pensez-y : Evander, Sam Surridge, Thomas Muller, Anders Dreyer. Tous de merveilleux footballeurs. Simplement jamais à ce niveau. Et ne laissez pas quelques gars branchés sur X vous dire que le véritable MVP joue à Nashville. Grandissez un peu.

Et sur ce, nous en arrivons à Hany Mukhtar, qui joue effectivement à Nashville. Avec Mukhtar, c’est qu’il correspond presque trop parfaitement aux codes de la MLS. L’Allemand est presque une caricature du meneur de jeu version MLS. Si vous réunissiez un groupe de scientifiques du football dans une pièce et leur disiez « concevez-moi l’attaquant cliché parfait de MLS », c’est ce qu’ils produiraient. Défendre en un contre un ? Non. Une qualité offensive d’élite ? En abondance absolue. Juste assez d’activité pour faire le minimum ? Oui. Les statistiques défensives de Mukhtar sont délicieusement moyennes. Il est parfaitement dans la moyenne pour les contributions défensives, les tacles, les interceptions et les dégagements.

Mais offensivement ? Il n’y a pas vraiment de faille. Il a trouvé le chemin des filets à 13 reprises pour 9,4 xG. Peu de joueurs offensifs ont réussi plus de passes. Ses sept passes décisives constituent une contribution appréciable. Et samedi, il a inscrit un doublé pour mener Nashville vers une nouvelle magnifique victoire.