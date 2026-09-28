Vainqueurs et perdants en MLS : le génie de Lionel Messi ne peut pas sauver l’Inter Miami, le Los Angeles FC limoge Marc Dos Santos et il ne faut jamais enterrer les Seattle Sounders
La seule chose qui comptait vraiment ce week-end en MLS, c’était cette feinte d’Antoine Griezmann, d’Orlando City SC.
C’est un footballeur qui évolue sur une autre planète que tout le monde. Clairement au-dessus du lot, au point de maîtriser ce jeu si, si difficile à appréhender. Tous les autres jouent aux dames. Griezmann joue aux échecs, ou quelque chose comme ça.
Cela dit, ce n’était qu’un moment parmi tant d’autres lors d’un week-end par ailleurs riche en action. Voici notamment ce que nous avons appris :
+ L’Inter Miami est terriblement peu fiable
+ Hany Mukhtar est vraiment, vraiment, vraiment très fort
+ Il ne faut jamais enterrer Brian Schmetzer.
Tout cela, et bien plus encore, dans notre récapitulatif de la semaine des gagnants et perdants en MLS...
VAINQUEUR : Hany Mukhtar
D’une certaine manière, on en viendrait presque à plaindre tous ceux qui évoluent en MLS et ne s’appellent pas Leo Messi. Suivez-nous. En gros, peu importe votre niveau, vous ne serez jamais aussi fort que lui. C’est une pensée un peu morose. Mais c’est vrai. Pensez-y : Evander, Sam Surridge, Thomas Muller, Anders Dreyer. Tous de merveilleux footballeurs. Simplement jamais à ce niveau. Et ne laissez pas quelques gars branchés sur X vous dire que le véritable MVP joue à Nashville. Grandissez un peu.
Et sur ce, nous en arrivons à Hany Mukhtar, qui joue effectivement à Nashville. Avec Mukhtar, c’est qu’il correspond presque trop parfaitement aux codes de la MLS. L’Allemand est presque une caricature du meneur de jeu version MLS. Si vous réunissiez un groupe de scientifiques du football dans une pièce et leur disiez « concevez-moi l’attaquant cliché parfait de MLS », c’est ce qu’ils produiraient. Défendre en un contre un ? Non. Une qualité offensive d’élite ? En abondance absolue. Juste assez d’activité pour faire le minimum ? Oui. Les statistiques défensives de Mukhtar sont délicieusement moyennes. Il est parfaitement dans la moyenne pour les contributions défensives, les tacles, les interceptions et les dégagements.
Mais offensivement ? Il n’y a pas vraiment de faille. Il a trouvé le chemin des filets à 13 reprises pour 9,4 xG. Peu de joueurs offensifs ont réussi plus de passes. Ses sept passes décisives constituent une contribution appréciable. Et samedi, il a inscrit un doublé pour mener Nashville vers une nouvelle magnifique victoire.
FLOP : Marc Dos Santos
Eh bien, c’est regrettable. Voilà où on en est : le LAFC n’est pas mauvais. Mais il n’est pas aussi bon qu’il devrait l’être. Effectif pour effectif, c’est une équipe suffisamment forte pour lutter pour la MLS Cup. À l’heure actuelle, le club est sixième à l’Ouest, et sa dynamique est en baisse. Ainsi, tard dimanche, après une défaite terne face à une équipe du FC Dallas certes impressionnante, le LAFC a licencié Marc Dos Santos, seulement neuf mois après avoir promu le Canadien du poste d’adjoint à celui d’entraîneur principal.
C’est une décision intéressante. Le LAFC est un club aux standards élevés et doté de beaucoup de qualité. Dos Santos n’a pas tiré le meilleur de cette équipe. C’est un fait. Mais il ne reste aussi que six matches dans la saison régulière. Veulent-ils vraiment prendre ce risque maintenant ? Et est-ce vraiment la décision la plus judicieuse de limoger un entraîneur principal alors qu’un certain nombre de joueurs clés sont en sélection nationale ? Le LAFC est une organisation bien gérée qui a, sans aucun doute, un plan en tête. Cela reste simplement une fin regrettable pour Dos Santos.
VAINQUEUR : Andre Luiz
Andre Luiz a représenté un gros transfert en provenance du Sporting KC. Et pourtant, d’une certaine manière, c’était aussi un transfert un peu décevant sur le moment. Il s’agit d’un club qui avait été lié à Cristiano Ronaldo et Mo Salah. Au final, vous recrutez vraiment un joueur qui a disputé 10 matches avec l’Olympiacos, sans trouver le chemin des filets une seule fois ?
Eh bien, voilà pourquoi l’auteur de ces lignes n’est pas directeur sportif. Car Luiz a été absolument fantastique. Le Sporting KC est encore loin d’être un produit fini. Il s’agit toujours d’une reconstruction de grande ampleur. Mais en cinq matches, l’attaquant a marqué quatre fois et délivré une passe décisive. Il a montré la voie lors de la victoire 2-0 contre le Houston Dynamo samedi. Une recrue clinquante ? Non. Mais 18 millions de dollars ressemblent à une affaire. Toutes mes excuses au directeur sportif du Sporting KC, David Lee.
PERDANT : Rocco Rios Novo
C’était peut-être un peu dur pour Rios Novo qu’Inter Miami soit allé recruter Dayne St. Clair durant l’intersaison. Le gardien né à Los Angeles avait fait du bon travail pour l’Inter Miami lors de son parcours en play-offs l’an dernier, et avait réalisé plusieurs arrêts importants alors que Miami remportait la MLS Cup. Ce sont de bonnes choses, et généralement suffisantes pour conserver une place de titulaire.
Mais St. Clair est arrivé, et Rios Novo a été écarté du onze de départ. Puis, quand St. Clair s’est mis à enchaîner les erreurs, Rios Novo a été relancé. Désormais, cela semble être une compétition assez ouverte, d’autant plus que St. Clair est en sélection. Mais pour sa première apparition depuis le 15 août, Rios Novo a énormément souffert. Il aurait pu arrêter le premier but de Columbus, puis a commis une erreur assez catastrophique en leur offrant le but de la victoire à la 99e minute. Une soirée misérable, surtout compte tenu du superbe coup franc de Lionel Messi qui avait égalisé avant son erreur.
VAINQUEUR : Brian Schmetzer
C’est parfois un sport cruel. Quel que soit le dieu du football auquel vous croyez, ou non, il semble agir d’une manière presque conspiratrice contre Brian Schmetzer. Cet homme est le meilleur entraîneur de MLS depuis une décennie, une constante pour l’une des franchises les plus fiables de la ligue. Mais les blessures ont durement frappé Seattle cette année, et l’équipe est restée quatre mois entiers sans gagner le moindre match en MLS, certes avec l’interruption liée à la Coupe du monde.
Malgré cela, Seattle devrait vraiment être à terre depuis longtemps. Pas si vite. L’équipe reste désormais sur sept matches sans défaite et, après avoir battu Minnesota United 3-1, a retrouvé les places qualificatives pour les play-offs. Avec une conférence Ouest aussi resserrée, six points séparant le sixième du neuvième, quelques victoires de plus pourraient permettre à Seattle d’éviter un match de barrage. Ce serait improbable pour une équipe qui semblait condamnée il y a encore deux mois.
FLOP : la défense, en général
Il y a donc deux façons de voir les choses. Soit les attaquants de MLS sont vraiment, vraiment, vraiment très bons, soit la défense dans cette ligue est catastrophique. Il n’y a pas de « bonne » réponse ici. Bien sûr, l’écart de qualité entre les attaquants et les défenseurs y est parfois effrayant. Mais par rapport au reste du monde, la défense en MLS, de manière générale, est calamiteuse.
Prenez Miami, par exemple. L’équipe a été en plein désordre face à Columbus ce week-end, a encaissé deux buts, puis a rejeté la faute sur les arbitres. Il y a aussi eu l’aversion de Vancouver pour le marquage, offrant sur un plateau un but tardif à DC United. Et puis, il y a eu ça de la part d’Orlando City.