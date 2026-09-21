Mauricio Pochettino regardait son équipe prendre forme. Ironiquement, ce n’était pas vraiment son équipe. Le sélectionneur des États-Unis était plutôt présent vendredi soir au Yankee Stadium, en spectateur, alors que le NYCFC affrontait les New York Red Bulls. Le score de 1-0 laisse penser que ce n’était pas vraiment un thriller. Et l’impression visuelle n’a pas vraiment changé cette perception non plus.

Mais Pochettino a obtenu ce qu’il voulait : un but de l’un de ses jeunes talents. Julian Hall, 18 ans, et très prometteur, n’avait plus marqué depuis mai. Il en avait besoin. Et même si ce but lui a plutôt été offert par une mauvaise communication de la ligne défensive de l’équipe à domicile, où figuraient deux internationaux américains, Matt Freese et James Sands, Hall s’en moquait. Poch aussi. L’un de ses jeunes convoqués a fait le travail. Et avec cela est peut-être aussi venue une petite forme de justification personnelle. Sa dernière liste des États-Unis manque d’expérience. Treize joueurs de son groupe n’ont encore aucune sélection. Neuf d’entre eux jouent en Major League Soccer. Ce fut un bon week-end pour les jeunes de la ligue.

Et il y a eu d’autres choses aussi. Il est probablement trop tard dans la saison pour qu’un sérieux prétendant aux play-offs licencie un entraîneur. En revanche, il peut toujours y avoir des conséquences. Un entraîneur a montré ce week-end pourquoi ses jours dans un grand club pourraient être comptés après les play-offs. Un autre a montré pourquoi il est si expérimenté et si précieux pour cette ligue. Et, oh oui, à propos des vieux briscards, dites à tout le monde que Luis Suarez continue de le faire.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du week-end en MLS...