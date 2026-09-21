Vainqueurs et perdants en MLS : l’Inter Miami de Lionel Messi prouve qu’on ne peut pas l’écarter, mais quelle suite pour Marc Dos Santos au LAFC ?
Mauricio Pochettino regardait son équipe prendre forme. Ironiquement, ce n’était pas vraiment son équipe. Le sélectionneur des États-Unis était plutôt présent vendredi soir au Yankee Stadium, en spectateur, alors que le NYCFC affrontait les New York Red Bulls. Le score de 1-0 laisse penser que ce n’était pas vraiment un thriller. Et l’impression visuelle n’a pas vraiment changé cette perception non plus.
Mais Pochettino a obtenu ce qu’il voulait : un but de l’un de ses jeunes talents. Julian Hall, 18 ans, et très prometteur, n’avait plus marqué depuis mai. Il en avait besoin. Et même si ce but lui a plutôt été offert par une mauvaise communication de la ligne défensive de l’équipe à domicile, où figuraient deux internationaux américains, Matt Freese et James Sands, Hall s’en moquait. Poch aussi. L’un de ses jeunes convoqués a fait le travail. Et avec cela est peut-être aussi venue une petite forme de justification personnelle. Sa dernière liste des États-Unis manque d’expérience. Treize joueurs de son groupe n’ont encore aucune sélection. Neuf d’entre eux jouent en Major League Soccer. Ce fut un bon week-end pour les jeunes de la ligue.
Et il y a eu d’autres choses aussi. Il est probablement trop tard dans la saison pour qu’un sérieux prétendant aux play-offs licencie un entraîneur. En revanche, il peut toujours y avoir des conséquences. Un entraîneur a montré ce week-end pourquoi ses jours dans un grand club pourraient être comptés après les play-offs. Un autre a montré pourquoi il est si expérimenté et si précieux pour cette ligue. Et, oh oui, à propos des vieux briscards, dites à tout le monde que Luis Suarez continue de le faire.
GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du week-end en MLS...
VAINQUEUR : Inter Miami
La situation actuelle de l’Inter Miami est vraiment difficile à comprendre. En gros, cela ressemble à ceci : Miami n’est objectivement pas une très bonne équipe de football. Pourtant, le club continue d’y arriver.
Oui, la plupart du temps, c’est Leo Messi qui porte l’équipe à bout de bras. Il en est à 31 contributions décisives en 23 matches de MLS. Cela a été une saison « moins bonne » pour l’Argentin, et il tourne quand même à 1,4 contribution décisive toutes les 90 minutes. Mais il n’y a pas que lui. Luis Suarez en est à 13 buts en MLS. Rodrigo De Paul, malgré les nombreuses critiques reçues pour ses vols réguliers vers l’Amérique du Sud afin d’aller voir sa petite amie, star de la pop, en concert, compte huit passes décisives en championnat.
Et, oui, Miami n’a pas gagné ce week-end. Le club a en réalité dû se contenter d’un match nul 2-2 après l’égalisation tardive d’Anders Dreyer, le meilleur joueur sur le terrain, qui a renvoyé les supporters du Nu Stadium chez eux avec de la déception. Mais le fait est que cette équipe devrait être moins bonne. Pourtant, elle est toujours là. Et qui peut réellement l’écarter ?
PERDANT : Marc Dos Santos
L’hiver dernier, Marc Dos Santos parlait de son admiration pour le PSG. Et au fond, qui n’est pas fan, Marc ? Mais dans un entretien accordé à GOAL, lorsqu’il lui a été suggéré que Son Heung-Min et Denis Bouanga préfèrent évoluer au même poste, le nouvel entraîneur de LAFC a expliqué qu’il les voyait comme une sorte de duo interchangeable, avec un troisième attaquant ajouté pour créer quelque chose qui imiterait le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, vainqueur de deux Ligues des champions consécutives.
Nous avons donc peut-être placé la barre un peu haut ici. Mais si les idées plus larges s’appliquent, allant du dynamisme offensif à la maîtrise, en passant par l’efficacité dans le dernier tiers, alors Dos Santos s’est trompé dans sa projection. À elles seules, six équipes de l’Ouest ont marqué plus de buts que le LAFC. Son a trouvé le chemin des filets à six reprises. Et après avoir concédé un but victorieux à la 98e minute face à San Jose, le LAFC est redescendu à la sixième place dans l’Ouest. Il est certain que Dos Santos se verra accorder le reste de la saison. Mais sa capacité à se maintenir au-delà ? Difficile à imaginer.
VAINQUEUR : les jeunes prodiges, et Mauricio Pochettino pour les avoir choisis
Qu’ont en commun ces noms ? Cavan Sullivan, Peyton Miller, Julian Hall et Frankie Westfield. Si votre réponse était « ils ont été appelés avec l’USMNT et ont signé une contribution sur un but le week-end dernier », alors vous avez raison !
Cette année a été bonne pour les jeunes en MLS. Oui, Sullivan ouvre la marche, autant par les chiffres que par son aura. Mais il y en a bien d’autres aussi. Miller, Hall, Westfield, Justin Ellis : ce sont tous de très bons footballeurs qui jouent un rôle dans leurs équipes de MLS. Pochettino n’est pas forcément le premier sélectionneur de l’USMNT à convoquer une bande d’adolescents. Mais il pourrait bien être celui qui l’a fait alors qu’il avait le choix de ne pas le faire. Il n’existe pas vraiment de modèle pour définir à quoi devrait ressembler ce stage des États-Unis. Oui, le bon sens veut qu’il faille miser sur la jeunesse. Mais prendre tous les adolescents talentueux de MLS ? C’est audacieux.
La bonne nouvelle pour Poch, c’est que les ados ont répondu avec la manière ce week-end. Sullivan a mené une belle remontée contre le Sporting KC, l’Union effaçant un retard de 3-0 pour s’imposer 4-3. Miller a inscrit un doublé lors d’une victoire 4-2 contre Orlando. Hall a tranché le derby de New York (apparemment, on ne peut plus l’appeler le Hudson River Derby).
Tout cela est très positif. Et juste à temps, en plus. Le stage commence lundi. Le premier match a lieu samedi. Les choses deviennent très concrètes, très vite.
PERDANT : D.C. United
Ayez une pensée pour les supporters de D.C. United dans votre entourage. Quelle équipe déroutante. Depuis près d’une décennie, DC United laisse entrevoir la possibilité d’une intersaison réussie. Le club tente le coup avec une ou deux grosses recrues, cette année Louis Munteanu et Tai Baribo. Mais il n’apporte pas suffisamment d’améliorations ailleurs pour équilibrer l’effectif. Par exemple, la créativité au milieu de terrain et la solidité défensive étaient des problèmes évidents à l’approche de cette saison. Aucun des deux n’a vraiment été réglé.
Et la grande ironie, c’est qu’avec les 10 millions de dollars dépensés pour l’attaque, un investissement important à l’échelle de DCU, l’équipe n’est pas tellement meilleure offensivement. Baribo a inscrit 14 buts. Le reste de l’équipe en a marqué 17 au total. Sa moyenne de buts par match est passée de 0,88 à 1,26, une hausse correcte. Mais c’est comme passer de lamentable à simplement « plutôt mauvais ».
Samedi a peut-être été le pire de tous. DCU a tenté 31 tirs contre Charlotte. L’équipe a cumulé 3,4 xG. Elle a perdu 2-1. Une place en play-offs reste accessible. Mais on ne peut pas dire que cette année ait vraiment été celle du renouveau.
VAINQUEUR : Brian Schmetzer
Coup de chapeau à Brian Schmetzer pour avoir redressé la barre. Seattle traversait une série noire record dans l'histoire de la franchise il y a quelques semaines. L'équipe a perdu huit matches de suite entre juillet et août. Et même si la réaction ne s'est pas vraiment traduite par une série de victoires éclatante, les Sounders ont retrouvé un peu de caractère. Il suffit de voir le match de samedi à Colorado. Peu après avoir appris que Paul Rothrock pourrait être absent jusqu'aux playoffs, rejoignant Jesus Ferreira à l'infirmerie, Seattle a réagi.
L'équipe a d'abord été menée 1-0, puis 2-1, puis 3-1. Mais deux buts inscrits à partir de la 79e minute lui ont permis d'arracher un précieux match nul 3-3 à l'extérieur. Pour Seattle, il s'agit en ce moment avant tout de rester en vie. Il serait aussi, évidemment, bienvenu de renouer avec la victoire après la récente mauvaise passe.
VAINQUEUR : la course au Soulier d’or
Cette vieille poursuite n’a pas encore rendu son dernier souffle.
Avant la Coupe du monde, on parlait avec une certaine bonhomie de Petar Musa, du FC Dallas, comme de celui qui pourrait détrôner Messi pour le Soulier d’or de la MLS. Tout cela semblait provisoire. Musa est un buteur vraiment excellent, et il n’est pas resté plus de deux matches sans marquer de toute la saison. Il en est à 18 buts en 19 titularisations, un très bon rendement. Mais Messi, lui, peut simplement enclencher la machine et afficher des statistiques de jeu vidéo quand il en a envie, et ses quatre buts contre Montréal le 29 août en sont une preuve assez éloquente.
Cependant, ce week-end nous a peut-être appris qu’il pourrait bien y avoir une vraie lutte pour le titre de meilleur buteur de MLS. Messi est en tête avec 20 buts. Musa en est à 18. Sam Surridge et Brian White en comptent 16 chacun. Nico Fernandez est à 15. Cinq joueurs sont à égalité avec 14 buts. Le principal d’entre eux ? Kevin Denkey, qui a retrouvé une nette embellie après une terrible série. Il n’a pas trouvé le chemin des filets durant tout le mois d’août, contribuant sans aucun doute au déclin de Cincinnati. Mais un but et une passe décisive contre Houston, lors d’un courageux et controversé match nul 2-2, ont montré qu’il pourrait bien être sur le point d’enchaîner.