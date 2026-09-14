Vainqueurs et perdants en MLS : l’engouement autour de Cavan Sullivan avec l’USMNT grandit, la direction de St. Louis City SC fait les bons choix, et les Chicago Fire ressentent-ils l’absence d’Hugo Cuypers ?
Alors, ce Cavan Sullivan, hein ? On vous avait dit de ne pas douter de lui. Il y a quelques mois, il avait à peine du temps de jeu alors que l’horloge tournait avant son départ pour Manchester City. Maintenant, il serait apparemment le prodige destiné à mener l’USMNT vers la gloire avant même la fin du mois de septembre. Ce sport adore décidément les surréactions. Cela dit, la réponse américaine à Lionel Messi ? On ne plaisante qu’à moitié.
De retour dans le monde réel, la MLS a offert un autre week-end captivant. L’Inter Miami reste à la fois une machine de guerre et une équipe tout à fait moyenne, passant souvent de l’un à l’autre par séquences de 10 minutes. Ailleurs en Floride, Antoine Griezmann rend la victoire bien plus simple en apparence : il a marqué lors d’un cinquième match de suite et a inscrit un troisième but victorieux consécutif alors qu’Orlando City s’est imposé facilement 3-0 face au Toronto FC.
Puis il y a le feuilleton dans la Windy City, où Robert Lewandowski est devenu le sujet d’une question embarrassante : un grand buteur peut-il, d’une manière ou d’une autre, rendre son équipe moins bonne ? Le football, c’est quand même amusant, non ?
GOAL passe en revue tout cela, et plus encore, dans ses Winners & Losers du week-end en MLS...
VAINQUEUR : Corey Wray
Il y a quelques semaines, lors d’un entretien avec GOAL, le directeur sportif de St. Louis CITY, Corey Wray, appelait au calme. Quelques jours plus tôt, St. Louis avait vendu ses premier et deuxième meilleurs milieux de terrain, au moment même où l’équipe commençait à prendre de l’élan. Les supporters étaient déconcertés. Wray, lui, restait pleinement concentré. Quelques jours plus tard, il a réalisé un impressionnant doublé sur le marché en recrutant Damion Downs de Southampton et l’homme fort du Colorado, Rafa Navarro. Depuis, CITY est en feu et a inscrit quatre buts face à Minnesota United samedi soir.
Les supporters étaient déconcertés lorsque Wray et St. Louis se sont séparés de certains de leurs plus grands talents. Il s’avère que la direction avait peut-être vu juste.
FLOP : Tata Martino
L’entraîneur principal d’Atlanta United, Tata Martino, a livré une évaluation assez directe du match nul 0-0 de son équipe face à D.C. United samedi soir :
« Clairement, deux points ont été perdus », a-t-il déclaré aux journalistes après un nul frustrant.
Et il n’a pas tort. C’en était un énorme. Atlanta et D.C. ont tous deux énormément souffert cette année. D.C. n’a peut-être tout simplement jamais eu la profondeur d’effectif nécessaire pour dépasser cet étrange entre-deux entre les barrages et les bas-fonds de la Conférence Est. Atlanta, de son côté, a la qualité brute, mais les pièces ont mis tellement, tellement de temps à s’assembler.
En réalité, ces deux derniers mois sont une occasion pour Martino de montrer pourquoi il a entraîné à un niveau aussi élevé. C’est une équipe assemblée à la hâte, pièce par pièce, sans véritable plan cohérent. Un secteur offensif composé de Miguel Almiron, Breel Embolo et Aleksey Miranchuk figure parmi les plus redoutables de la conférence.
En dehors de cela, il n’y a toutefois pas grand-chose sur quoi s’appuyer ici. Il est donc temps de trouver des solutions. Et Martino a essayé de les trouver. Face à D.C., Atlanta a tenté 20 tirs, en a cadré 14, a trouvé une fois les montants, en a envoyé un autre de peu à côté, et a à peu près tout bien fait sauf mettre le ballon au fond des filets. L’équipe compte désormais sept points de retard sur une place en barrages et va devoir livrer une vraie bataille pour atteindre la phase finale.
VAINQUEUR : Hugo Cuypers (de loin)
Robert Lewandowski a apporté des buts à Chicago. Le défi consiste à déterminer ce qui doit changer autour de lui.
Le Fire n'a perdu que deux fois lors de ses 12 derniers matches, tandis que Lewandowski a inscrit six buts en 10 apparitions en MLS. Beaucoup de choses fonctionnent ici. Mais il apporte quelque chose de différent d'Hugo Cuypers, dont les courses incessantes aidaient Chicago à exercer un pressing haut et à perturber les adversaires avant qu'ils ne puissent lancer leurs attaques.
À 38 ans, on ne peut pas attendre de Lewandowski qu'il couvre le même terrain. Cela donne plus de responsabilités aux joueurs autour de lui pour coordonner leur pressing et éviter de laisser des espaces que les adversaires peuvent exploiter. Sa finition est un atout ; Chicago doit encore trouver le bon équilibre pour en tirer le meilleur parti.
La défaite 2-1 de samedi contre la Nouvelle-Angleterre a illustré ce défi. Chicago a eu davantage la possession et s'est créé plus de tirs, mais le Revolution a trouvé des opportunités d'exploiter les espaces laissés dans son dos. C'est un problème collectif, plutôt que quelque chose à mettre sur le dos de l'avant-centre. Si le pressing du Fire sur le ballon n'est pas efficace, sa ligne défensive doit savoir quand reculer.
Chicago n'a pas besoin de tout bouleverser
Perdant : les espoirs de sacre de LAFC en MLS Cup
Avant le début de cette saison, l’auteur de ces lignes a commis l’erreur de passer dans le podcast phare de GOAL, The Rondo, et d’affirmer, avec une vraie assurance, que le LAFC remporterait la MLS Cup. Eh bien, cette prédiction a très mal vieilli. À l’époque, ce n’était pourtant pas une analyse si mauvaise. Son Heung-Min et Denis Bouanga sont tous deux de très bons footballeurs. Le reste de l’ossature semble correct, lui aussi. Et dans une conférence Ouest qui paraissait un tout petit peu légère, il y avait des arguments en faveur d’un beau parcours du LAFC.
Et cela peut encore arriver. Cette équipe peut toujours enchaîner. Mais une défaite accablante contre un Sporting KC en pleine reconstruction a montré à quel point elle peut être fragile. Oui, Andre Luiz, la grande recrue estivale du Sporting KC, les a tourmentés du début à la fin, comme il le fera avec beaucoup d’équipes dans cette ligue. Mais le LAFC a aussi été très mauvais défensivement et a manqué de tranchant devant. À l’heure actuelle, le LAFC ressemble à une solide équipe de play-offs. Pour un prétendant annoncé au titre, c’est tout simplement insuffisant.
VAINQUEUR : Cavan Sullivan (encore)
Que peut-on encore dire de plus ?
L’ascension de Sullivan a quelque chose d’étrange, dans le sens où nous savions probablement tous qu’elle allait arriver, mais personne ne pouvait prévoir l’ampleur de son impact. Avec encore deux buts face à un San Diego, certes médiocre, le jeune du Philly Union en est désormais à neuf contributions sur des buts en championnat depuis la trêve de la Coupe du monde. Il est bien parti pour battre le record d’implications sur des buts pour un adolescent dans la ligue, qui est de 20, établi par Diego Fagundez en 2013, pour ceux qui suivent.
La bonne nouvelle ? Il y en a encore à venir. Sullivan fait tourner l’Union à plein régime, et il lui reste encore une saison complète avant son départ pour Manchester City. Profitez-en tant que vous le pouvez.
PERDANT : les prétendants aux playoffs de l’Ouest
Petit fait amusant : aucune des équipes classées de la huitième à la 12e place de la Conférence Ouest n’a gagné ce week-end. Seul le LA Galaxy a même pris un point. Une anomalie statistique ? Bien sûr. Mais aussi une occasion manquée dans une course aux play-offs où presque personne ne peut se le permettre.
Deux points seulement séparent San Diego, neuvième, de Seattle, 14e, même si le nombre inégal de matches disputés complique la lecture. Une victoire peut considérablement changer la donne. Une défaite peut vous laisser vous demander comment autant d’équipes se retrouvent soudain entre vous et une place en play-offs.
Seattle, au moins, a sauvé quelque chose. L’égalisation tardive de Paul Arriola a assuré un match nul 1-1 sur le terrain du Galaxy, gardant un autre rival pour les play-offs à portée. Les Sounders restent proches du bas de tableau, mais ils sont loin d’être hors course.
Et donc, Portland, San Diego, LA Galaxy, le RSL et Minnesota United : vous avez laissé passer votre chance.