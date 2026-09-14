Alors, ce Cavan Sullivan, hein ? On vous avait dit de ne pas douter de lui. Il y a quelques mois, il avait à peine du temps de jeu alors que l’horloge tournait avant son départ pour Manchester City. Maintenant, il serait apparemment le prodige destiné à mener l’USMNT vers la gloire avant même la fin du mois de septembre. Ce sport adore décidément les surréactions. Cela dit, la réponse américaine à Lionel Messi ? On ne plaisante qu’à moitié.

De retour dans le monde réel, la MLS a offert un autre week-end captivant. L’Inter Miami reste à la fois une machine de guerre et une équipe tout à fait moyenne, passant souvent de l’un à l’autre par séquences de 10 minutes. Ailleurs en Floride, Antoine Griezmann rend la victoire bien plus simple en apparence : il a marqué lors d’un cinquième match de suite et a inscrit un troisième but victorieux consécutif alors qu’Orlando City s’est imposé facilement 3-0 face au Toronto FC.

Puis il y a le feuilleton dans la Windy City, où Robert Lewandowski est devenu le sujet d’une question embarrassante : un grand buteur peut-il, d’une manière ou d’une autre, rendre son équipe moins bonne ? Le football, c’est quand même amusant, non ?

GOAL passe en revue tout cela, et plus encore, dans ses Winners & Losers du week-end en MLS...