La situation est désormais un peu plus claire.

Mauricio Pochettino est toujours le sélectionneur de l’USMNT, mais plus vraiment. On commence donc à entrevoir à quoi la sélection pourrait ressembler dans les jours qui suivront son départ. Pour commencer, il a été rapporté que Pep Guardiola, présenté comme une cible prioritaire pour remplacer Poch, n’était plus disponible, car il aurait besoin de prendre une année de repos loin des bancs.

Et on le comprend, Pep. Il en a le droit. Alors, quelle est la suite ? Eh bien, quelques autres noms restent en lice (B.J. Callaghan, peut-être ?). Et avant cela, Poch a encore un match à préparer. Certes, les États-Unis ont facilement dominé Haïti à l’aller de leur quart de finale de la Ligue des nations. Mais il reste aussi un match retour à jouer.

Alors que l’ère Poch vit ses derniers jours, quel bilan en tirer ? Que retenir de l’ensemble de son mandat ? Et si Guardiola n’est vraiment plus disponible, vers qui les États-Unis vont-ils se tourner ? Les journalistes de GOAL en débattent dans une nouvelle édition du Rondo.