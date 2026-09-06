Usain Bolt chez les Harlem Globetrotters de la Sunday League ? Dans les coulisses du projet de stars du Wythenshawe FC, avec des icônes de la Premier League
Le Hollyhedge Park Community Stadium de Wythenshawe, dans le Grand Manchester, qui peut accueillir 1 500 spectateurs, est devenu une destination de week-end très prisée des fans de football à travers le pays. L’équipe première semi-professionnelle de Wythenshawe évolue en Northern Premier League Division One West, le huitième échelon du football anglais, mais sa popularité est désormais concurrencée par l’équipe des vétérans du club.
Et pour cause : l’effectif, entraîné par l’ancien milieu de terrain de Manchester City Stephen Ireland, totalisait à lui seul plus de 1 800 apparitions en Premier League la saison dernière. « La liste des inscriptions est ridicule. Et comme seulement 11 peuvent jouer, je dois dire à ces anciens pros qu’on n’a pas besoin d’eux cette semaine, et tout le monde meurt d’envie de jouer », a confié Ireland à Ladbrokes en mars, selon The Sun.
Il a également révélé que le Jamaïcain, huit fois médaillé d’or olympique, Usain Bolt, l’avait contacté pour s’impliquer. Les discussions ont visiblement été fructueuses, puisque le roi jamaïcain du sprint s’est officiellement enregistré avec les Wythenshawe Veterans pour la saison 2026-2027.
Bolt a poursuivi une carrière dans le football professionnel après avoir pris sa retraite de l’athlétisme en 2017, jouant brièvement pour Central Coast Mariners en A-League. Âgé de seulement 40 ans, Bolt s’imaginera sans doute capable d’avoir un gros impact en Cheshire Veterans Premier League des plus de 35 ans. Il devra toutefois partager la lumière avec une série de véritables stars du football, alors que les Wythenshawe Vets espèrent poursuivre leur ascension remarquable parmi les puissances du football du dimanche.
Irlande l’architecte
Wytheshawe Vets a enchaîné deux montées consécutives et remporté 30 de ses 32 matches lors de la saison 2024-2025, mais a aussi subi deux défaites de suite en finale de la County Cup, ce qui a nourri une faim collective d’aller plus loin. L’un des joueurs, Blake Norton, était justement un ami proche d’Ireland et l’a invité à participer à la préparation estivale l’été dernier.
Ancien international de la République d’Irlande, passé également par Aston Villa, Newcastle et Stoke City, Ireland a alors pu mettre à très bon usage son impressionnant carnet d’adresses. Il ne s’agissait pas non plus d’appeler les gens à l’improviste, puisque Ireland avait lancé un match informel à neuf contre neuf le mardi soir avec ses amis du football après la pandémie de Covid-19. L’ancien coéquipier d’Ireland à Manchester City, Nedum Onuoha, a été le premier à le rejoindre, et très vite, les séances d’entraînement de Wythenshawe ont commencé à ressembler à un groupe de Soccer Aid.
Son attaque allait se retrouver remplie d’anciens talents de Premier League, d’Emile Heskey, attaquant de l’Angleterre et de Liverpool, et Oumar Niasse, star d’Everton, à Papiss Cisse, héros culte de Newcastle, et George Boyd, attaquant de Burnley. Joleon Lescott, champion de Premier League avec City et connu comme un défenseur rugueux dans les duels, est lui aussi venu jouer en attaque plutôt qu’à son poste habituel en défense.
Wythenshawe pouvait aussi compter sur deux autres champions, en la personne de l’ancien capitaine adoré de Manchester United Antonio Valencia et de l’icône de Leicester Danny Drinkwater, tandis que le défenseur de Wigan Maynor Figueroa et l’ailier de Swansea Jefferson Montero apportaient encore plus d’expérience à l’effectif. Ireland est également parvenu à faire venir ses compatriotes Paul McShane, Darron Gibson et Ciaran Westwood ces derniers mois, chaque joueur devant payer 15 £ de cotisation mensuelle pour l’équipe.
On est loin des millions touchés pour jouer au plus haut niveau, mais pour tous ceux qui sont impliqués, il n’est pas question d’argent. « Quand on aime toujours le football et qu’on sait qu’on peut encore le faire partout où l’on peut jouer au football, qu’est-ce que vous allez faire ? », a déclaré Niasse via The Sun. « C’est davantage la joie d’avoir un endroit où nous pouvons jouer avec de l’organisation. »
« C’est très amusant »
Il a même été question de voir Wayne Rooney, meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, rejoindre l’équipe pendant un temps. Drinkwater faisait partie de ceux qui accueillaient l’idée avec enthousiasme, même si cela signifiait que sa place serait menacée. « Rooney, ouais ? Imagine ça, ce serait incroyable. Rooney au poste de numéro 10, ce ne serait pas mal. Je serais heureux de regarder depuis le bord du terrain », a déclaré l’ancien milieu de Chelsea à The Sun.
Joueur-entraîneur, Ireland insiste toutefois sur le fait que les plus anciens du vestiaire ne seront pas poussés vers la sortie pour faire de la place aux noms les plus célèbres. Il a déclaré à The Telegraph : « Je fais attention à ne pas faire venir trop de monde, parce que nous voulons que ce soit un mélange des vrais vieux briscards avec peut-être quatre ou cinq pros à chaque fois. Mais c’est très amusant. On adore ça. »
Cela s’est clairement vu la saison dernière, lorsque Wythenshawe a décroché un quadruplé historique. Ireland et ses coéquipiers ont remporté la Cheshire Premier Division avec une différence de buts folle de +87, avant de mettre enfin la main sur le trophée de la County Cup après avoir écrasé East Manchester Vets 9-2. Ils ont battu Vickerstown 8-2 pour s’adjuger la Lancashire FA Veterans Cup, et ont complété leur moisson avec un succès dans la The League Chairman's Cup.
Les scores à sens unique sont devenus fréquents, mais Drinkwater ne pense pas que leur domination soit une mauvaise chose. « Nous ne sommes pas là pour profiter du niveau de qui que ce soit, c’est uniquement pour prendre du plaisir et garder la forme », a-t-il déclaré à Sky Sports. « J’espère que les adversaires y voient aussi les aspects positifs. »
La carrière de Drinkwater s’est malheureusement éteinte après un passage frustrant à Chelsea, et il a pris sa retraite à l’âge de 33 ans après une année sans club. Jouer pour Wythenshawe lui a redonné sa passion pour le football, comme il l’a poursuivi : « Je ne pense pas qu’on puisse prendre beaucoup plus de plaisir avec le football qu’avec des choses comme ça. On ne peut pas comparer ça [à la vie en Premier League] : après, tu as un sandwich au bacon et une bière, c’est génial. »
Cissé devient viral
Les Wythenshawe Vets se sont retrouvés à la une des journaux après une correction sans pitié infligée à South Liverpool sur le score de 13-0, Cisse inscrivant sept des buts devant un public local ravi. Cependant, l'ancien n°9 du Sénégal est aussi devenu viral pour une séquence de 30 secondes à la fois embarrassante et extraordinaire.
Cisse s'est présenté pour tirer un penalty en première période, mais a vu sa tentative peu appuyée repoussée des mains par le gardien de South Liverpool, avant d'envoyer ensuite le rebond sur le poteau. Il y a eu une légère déviation sur la frappe, ce qui a offert un corner à Wythenshawe, que Cisse est allé tirer avec un sourire en coin.
Ce sourire s'est toutefois transformé en expression d'horreur pour Cisse, qui est parvenu d'une manière incroyable à envoyer directement le ballon en sortie de but, un utilisateur de X décrivant cela comme « le pire corner que j'aie jamais vu ». Il a quand même eu le dernier mot au coup de sifflet final.
Six de ses buts sont arrivés lors des 45 dernières minutes, dont un sublime lob qui a laissé la foule rire d'incrédulité. The Telegraph a rapporté qu'environ 800 personnes s'étaient déplacées pour assister au match, ce qui est pratiquement inédit en Sunday League vétérans, et beaucoup d'entre elles se sont rassemblées derrière le but situé près du club-house pour bien voir les stars à la fin du match.
Cisse a reçu la plus grosse ovation en quittant la pelouse, et il a parlé à quelques supporters avant de signer des autographes pour un groupe d'enfants dans un geste plein de classe. Wythenshawe a explosé sur les réseaux sociaux et acquis une reconnaissance internationale, pour le plus grand bonheur du président du club, Carl Barrett.
« Tout est littéralement parti d'une conversation sur la manière dont nous pouvions gagner ces County Cups et soudainement nous avons tous ces joueurs stars », a-t-il déclaré au The Guardian l'an dernier. « Une couverture médiatique positive est toujours bonne, mais nous n'avions jamais connu quelque chose comme ça auparavant. J'ai même reçu un message d'un membre de ma famille en Australie, c'est dire jusqu'où nous avons porté.
« Wythenshawe n'est pas la zone la plus aisée, mais j'espère que cela pourra nous aider à attirer plus de joueurs, générer plus d'argent et renforcer la bonne dynamique sur place… on peut vraiment le sentir. »
Encore plus de nouveaux visages
Mais tout n’a pas été si simple pour autant. Ireland a été victime d’un tacle en retard, semelle en avant, lors d’un match en mai, ce qui l’a obligé à recevoir des soins sur le terrain de la part des secouristes. Il a été transporté à l’hôpital et a ensuite subi une opération à la suite de graves fractures du tibia et du péroné à la jambe.
Ireland poursuit encore actuellement sa remise en forme, et cette blessure l’a contraint à manquer la première participation de Wythenshawe à la coupe annuelle de TST à sept contre sept aux États-Unis. Il était tout de même présent en Caroline du Nord pour les encourager, et l’équipe de Manchester est sortie de sa poule avec six points sur neuf possibles pour se qualifier pour un seizième de finale contre Soccer Central FC.
Wythenshawe s’est finalement incliné 3-2 et a manqué l’occasion de poursuivre l’aventure pour tenter de remporter le prize money de 1 million de dollars du tournoi, mais cette expérience leur a offert une exposition encore plus précieuse. Ireland a depuis pu ajouter encore davantage de qualité à son effectif, l’arrivée de Bolt n’étant que la partie émergée de l’iceberg.
L’ancienne connaissance de Drinkwater à Leicester, Marc Albrighton, est la recrue phare, l’ancien joueur de couloir, infatigable, comptant 310 apparitions en Premier League sur 14 ans, après avoir commencé sa carrière à Aston Villa. Wythenshawe a également accueilli Erik Pieters, le latéral rugueux qui a été un homme clé aussi bien à Stoke durant l’ère Tony Pulis qu’à Burnley sous Sean Dyche.
Parmi les autres recrues notables figurent le produit du centre de formation d’Arsenal Kyle Bartley, qui a joué en Premier League avec Swansea et West Brom, la légende de Watford Adrian Mariappa et l’ancien attaquant des Rangers et de Derby Martyn Waghorn. Autant dire que Wythenshawe est armé pour vivre une nouvelle très grosse année.
l’association avec Angry Ginge
Dans une autre décision avisée, Wythenshawe a annoncé qu’il allait permettre à Winton Yanited, dirigé par le streamer et vainqueur de I’m a Celebrity: Get Me Out Of Here, Angry Ginge, d’utiliser son stade pour disputer ses matches du samedi tout au long de la saison 2026-2027. Winton jouera à Hollyhedge lorsque l’équipe première de Wythenshawe évoluera à l’extérieur.
Barratt a déclaré au site officiel du club au sujet de cet accord : « C’est une opportunité fantastique d’attirer un nouveau public au stade, de rehausser le profil du Wythenshawe FC et de mettre en valeur le club ainsi que nos installations auprès de personnes qui ne nous avaient peut-être jamais rendus visite auparavant. » Un match caritatif a également eu lieu dimanche entre les Wythenshawe Vets et Winton pour Manchester Minds et Come Together CIC, une rencontre remportée 5-2 par l’équipe d’Ireland.
Une foule à guichets fermés de plus de 1 000 personnes a assisté à la rencontre, alors que le club a récolté de l’argent pour une grande cause et fait monter encore un peu plus l’excitation avant le grand coup d’envoi de la saison. L’ajout de Bolt à l’équation fera encore passer l’attrait de Wythenshawe auprès du public à un niveau supérieur.
« L’ampleur que ça prend et l’écho que ça a… ça a tout simplement explosé », a déclaré Ireland à The Sun en mars. « Il y a maintenant des foules énormes. C’est brillant. Il y a tellement de choses qui se préparent. Des gars trouvent du travail grâce à ça, certains joueurs obtiennent des sponsors et des portes s’ouvrent. »
Plus important encore, cela a permis de combler un vide. Gérer la retraite peut être difficile pour des joueurs professionnels dont la vie tournait autour du football, et l’environnement de Wythenshawe offre le mélange parfait de camaraderie et de compétitivité pour rendre ce processus plus facile.
Ireland a ajouté : « Cela a été une formidable motivation pour la forme physique, pour la vie sociale et pour que tout le monde se retrouve. Et il y a aussi l’aspect santé mentale. On quitte le football sans savoir quoi faire de soi ni avec le sentiment d’avoir un but. Même si on essaie de s’y préparer, c’est impossible, parce qu’un jour on vous l’enlève et vos routines disparaissent avec. Cela redonne vraiment un but aux gens. »
« Venez pour le football, restez pour les bonnes ondes » semble être la philosophie centrale de Wythenshawe. C’est le beau jeu dans sa forme la plus pure.