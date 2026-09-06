Il a même été question de voir Wayne Rooney, meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, rejoindre l’équipe pendant un temps. Drinkwater faisait partie de ceux qui accueillaient l’idée avec enthousiasme, même si cela signifiait que sa place serait menacée. « Rooney, ouais ? Imagine ça, ce serait incroyable. Rooney au poste de numéro 10, ce ne serait pas mal. Je serais heureux de regarder depuis le bord du terrain », a déclaré l’ancien milieu de Chelsea à The Sun.

Joueur-entraîneur, Ireland insiste toutefois sur le fait que les plus anciens du vestiaire ne seront pas poussés vers la sortie pour faire de la place aux noms les plus célèbres. Il a déclaré à The Telegraph : « Je fais attention à ne pas faire venir trop de monde, parce que nous voulons que ce soit un mélange des vrais vieux briscards avec peut-être quatre ou cinq pros à chaque fois. Mais c’est très amusant. On adore ça. »

Cela s’est clairement vu la saison dernière, lorsque Wythenshawe a décroché un quadruplé historique. Ireland et ses coéquipiers ont remporté la Cheshire Premier Division avec une différence de buts folle de +87, avant de mettre enfin la main sur le trophée de la County Cup après avoir écrasé East Manchester Vets 9-2. Ils ont battu Vickerstown 8-2 pour s’adjuger la Lancashire FA Veterans Cup, et ont complété leur moisson avec un succès dans la The League Chairman's Cup.









Les scores à sens unique sont devenus fréquents, mais Drinkwater ne pense pas que leur domination soit une mauvaise chose. « Nous ne sommes pas là pour profiter du niveau de qui que ce soit, c’est uniquement pour prendre du plaisir et garder la forme », a-t-il déclaré à Sky Sports. « J’espère que les adversaires y voient aussi les aspects positifs. »

La carrière de Drinkwater s’est malheureusement éteinte après un passage frustrant à Chelsea, et il a pris sa retraite à l’âge de 33 ans après une année sans club. Jouer pour Wythenshawe lui a redonné sa passion pour le football, comme il l’a poursuivi : « Je ne pense pas qu’on puisse prendre beaucoup plus de plaisir avec le football qu’avec des choses comme ça. On ne peut pas comparer ça [à la vie en Premier League] : après, tu as un sandwich au bacon et une bière, c’est génial. »