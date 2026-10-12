Le premier match de Manchester City depuis que le club a été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League s’est finalement révélé être une promenade de santé. Pendant environ une heure, la tension était pourtant palpable à Anfield, où 56 000 supporters de Liverpool en colère avaient créé une atmosphère hostile à coups de banderoles « Shamchester » et « Tricheurs », ainsi que de chants « Vous n’avez pas gagné de trophée depuis 1967 ». Ils faisaient référence au dernier trophée remporté par City avant son rachat par des investisseurs d’Abou Dhabi en 2009, qui a marqué le début de neuf années de honte à l’Etihad.

Le DJ du stade a lui aussi joué son rôle, avec des choix musicaux peu subtils avant et après la rencontre, de « Joker and the Thief » de Wolfmother à « Little Lies » de Fleetwood Mac. Mais après l’expulsion de Ryan Gravenberch pour un deuxième carton jaune, City s’est imposé sans difficulté 3-0 grâce à des buts d’Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki en seconde période, préservant ainsi son début de saison parfait en Premier League.

Cette victoire marquante a été obtenue face au club qui a peut-être le plus de raisons de se sentir lésé : Liverpool a terminé deuxième derrière City en 2013-2014 et en 2018-2019, à un seul point du titre lors de cette dernière saison. Le club soutiendrait sans doute aussi que le titre qui lui a échappé de peu en 2021-2022 était une conséquence directe des tromperies de City en dehors du terrain.

City a fait appel du verdict de la Premier League, et personne ne sait avec certitude quand cette procédure prendra fin. Le club est coupable jusqu’à preuve du contraire, non seulement aux yeux des dirigeants de la Premier League, mais aussi dans l’opinion publique. C’est pourquoi la victoire de dimanche semblait dénuée de sens, comme le seront toutes celles que City remportera jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

Le championnat tout entier paraît désormais, lui aussi, sans véritable enjeu, puisque chaque club pourrait affirmer pâtir des succès persistants de City.