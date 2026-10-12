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City making a mockery of EPL_1-1.jpgGetty/GOAL

Une véritable farce ! Que Manchester City continue de jouer sans être sanctionné rend presque dénuée de sens toute la saison de Premier League

L’équipe d’Enzo Maresca a poursuivi son début de saison sans faute à Anfield, mais une ombre plane désormais sur elle, jetant le discrédit sur l’élite du football anglais.

James Westwood
Traduit par

  • Le premier match de Manchester City depuis que le club a été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League s’est finalement révélé être une promenade de santé. Pendant environ une heure, la tension était pourtant palpable à Anfield, où 56 000 supporters de Liverpool en colère avaient créé une atmosphère hostile à coups de banderoles « Shamchester » et « Tricheurs », ainsi que de chants « Vous n’avez pas gagné de trophée depuis 1967 ». Ils faisaient référence au dernier trophée remporté par City avant son rachat par des investisseurs d’Abou Dhabi en 2009, qui a marqué le début de neuf années de honte à l’Etihad.

    Le DJ du stade a lui aussi joué son rôle, avec des choix musicaux peu subtils avant et après la rencontre, de « Joker and the Thief » de Wolfmother à « Little Lies » de Fleetwood Mac. Mais après l’expulsion de Ryan Gravenberch pour un deuxième carton jaune, City s’est imposé sans difficulté 3-0 grâce à des buts d’Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki en seconde période, préservant ainsi son début de saison parfait en Premier League.

    Cette victoire marquante a été obtenue face au club qui a peut-être le plus de raisons de se sentir lésé : Liverpool a terminé deuxième derrière City en 2013-2014 et en 2018-2019, à un seul point du titre lors de cette dernière saison. Le club soutiendrait sans doute aussi que le titre qui lui a échappé de peu en 2021-2022 était une conséquence directe des tromperies de City en dehors du terrain.

    City a fait appel du verdict de la Premier League, et personne ne sait avec certitude quand cette procédure prendra fin. Le club est coupable jusqu’à preuve du contraire, non seulement aux yeux des dirigeants de la Premier League, mais aussi dans l’opinion publique. C’est pourquoi la victoire de dimanche semblait dénuée de sens, comme le seront toutes celles que City remportera jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

    Le championnat tout entier paraît désormais, lui aussi, sans véritable enjeu, puisque chaque club pourrait affirmer pâtir des succès persistants de City.

  • Mentalité d’assiégé

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Les joueurs de Manchester City tiennent bon face à l’adversité, mais leurs efforts ont peu de chances de déboucher sur quoi que ce soit de concret.


    Les joueurs actuels de City, tout comme Maresca et son staff, ne portent aucune responsabilité dans cette situation. Ils ne peuvent que rester professionnels et tenter de poursuivre leur progression, avec le soutien de supporters fidèles qui sont pleinement derrière eux. À Anfield, les supporters de City ont d’ailleurs affiché leur défiance avec un humour noir assumé, en agitant des centaines de bananes gonflables. Ils ont ainsi renoué avec une tradition des années 1980, lorsque le club évoluait en deuxième division.

    Toute la controverse qui entoure le club a créé une mentalité de forteresse assiégée qui rend peut-être City plus dangereux que jamais. « Nous savions qu’il y aurait du bruit autour de nous, mais nous devons faire du bruit à notre manière en gagnant des matches », a déclaré Maresca après la rencontre. Il avait célébré la victoire avec ferveur aux côtés de son groupe, davantage comme s’il venait de remporter une finale de coupe qu’un match de championnat.

    Haaland est allé plus loin : « Pour chaque personne qui fait partie de Manchester City, pour chaque supporter, c’est un très beau moment qui restera longtemps avec nous. C’était éprouvant. C’était difficile, mais nous avons fait preuve d’un caractère incroyable, de la défense à l’attaque. Je suis tellement fier de tout le monde. » City ne se soucie manifestement pas d’être détesté : le club s’en servira comme source de motivation.

    Pour tous ceux qui observent la situation de l’extérieur, le spectacle était pourtant difficile et étrange à regarder. Au sommet de l’ère Pep Guardiola, il fallait s’émerveiller devant la qualité du football pratiqué par City et la respecter. Aujourd’hui, tout cela est terni, tout comme les efforts de Haaland et de ses coéquipiers sous Maresca. Il n’y a plus d’admiration à contrecœur, seulement une colère pure et un sentiment d’injustice écrasant qui menace l’intégrité de la Premier League.

    Peu importe le caractère dont City fait preuve : ses joueurs sont devenus des agents de l’anarchie qui, au sens propre, ne jouent plus que pour l’honneur. Si le club finit par subir l’énorme retrait de points attendu, et éventuellement une relégation, ces victoires n’auront servi à rien, et des rivaux comme Liverpool auront le dernier mot.

  • « Ligue de pacotille »

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    La Premier League risque d’être submergée par la négativité, et la réputation de Manchester City continuera d’en pâtir dans les semaines et les mois à venir.

    À l’inverse, si City obtient gain de cause en appel, la marque Premier League pourrait en sortir irrémédiablement atteinte : personne n’accepterait que ses manquements financiers systémiques restent impunis, ni même qu’ils soient sanctionnés par une simple amende. Si City n’est pas contraint de repartir de zéro, sans le soutien de ses propriétaires actuels, la plupart des gens remettront en question sa légitimité en tant qu’institution du football.

    La réputation de City est déjà en ruine et elle se dégradera d’autant plus que cette affaire durera. À Anfield, l’annonce de la composition de l’équipe de Maresca a été presque entièrement couverte par des chants : « Vous allez descendre, vous allez descendre, vous allez descendre ! » Vers la fin du match, chaque ballon touché par un joueur de City était accueilli par des cris de « tricheur ». Le club va devoir faire face à cela chaque semaine.

    « Si vous pouviez m’éviter les matches de Manchester City pendant les prochains mois, ce serait parfait », a déclaré Gary Neville, légende de Manchester United, sur le plateau de Sky Sports . « Les gens vont penser que ce championnat est une mascarade, et il est impossible de chasser cette négativité de son esprit. Je ne pense pas qu’ils [les supporters de City] mesurent aujourd’hui à quel point cette affaire va ternir leur image, les stigmatiser et leur porter préjudice. »

    L’ancien joueur d’Arsenal Paul Merson s’est également exprimé sur Sky, dans l’émission Soccer Saturday, et a bien résumé les répercussions des agissements de City en coulisses. « Posez-vous une seule question : Manchester City aurait-il remporté la Premier League s’il n’avait pas fait ce qu’il faisait ? Absolument aucune chance », a-t-il déclaré. « Le club a remporté le championnat grâce à ceux qui sont aux commandes. Il avait les deux meilleurs joueurs à chaque poste et, sans ceux qui sont aux commandes, il n’aurait pas pu y parvenir. »

    « Ce ne sont pas les médailles qui comptent, ce sont les moments. Ils ont privé d’autres personnes de ces moments. La vie est faite de moments, et vous en avez privé d’autres personnes. Ceux qui sont aux commandes de Manchester City ont volé à d’autres des moments de leur vie. »

  • Les jours les plus sombres

    etihad stadium
    (C)Getty Images

    Si tout se passe sans accroc, Manchester City pourrait être fixé sur son sort bien avant la fin de la saison, mais rien n’est moins sûr.

    Après six journées, City compte trois points d’avance sur Arsenal en tête de la Premier League et semble avoir les moyens de détrôner le champion en titre. Le club a dépensé 450 millions de livres sterling (596 millions de dollars) lors du mercato estival, et les arrivées de joueurs comme Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi et Illiman Ndiaye ont encore étoffé un effectif déjà de très haut niveau. S’il y parvient, la remise du trophée en mai serait plus qu’embarrassante.

    Cela ne peut tout de même pas arriver, si ? Les quatre premiers titres de City sont déjà considérés comme illégitimes, et il est impensable qu’un autre vienne s’y ajouter. Trois ans se sont écoulés avant qu’un jugement soit rendu sur les accusations financières visant City. Ce délai aurait aussi dû être largement suffisant pour décider des sanctions.

    Les supporters de Premier League se retrouvent désormais dans une sorte de purgatoire, avec un risque sérieux que cette saison s’avère une perte de temps totale. Arsenal est probablement le club que la situation actuelle frustre le plus : sans City dans la course, il survolerait sans doute le championnat et disposerait de davantage de ressources pour sa nouvelle campagne en Ligue des champions. Difficile d’imaginer Mikel Arteta garder le silence si son équipe échoue sur les deux tableaux.

    À l’autre bout du classement, plusieurs clubs engagés dans la lutte pour le maintien pourraient devoir faire une croix sur six points précieux perdus contre City, qui auraient pu tout changer. Ceux qui visent une qualification européenne auraient eux aussi des raisons de se plaindre. Autant d’autres « moments » qui leur seraient retirés.

    Selon certaines informations, l’appel de City pourrait être examiné à partir du 14 décembre. La commission indépendante composée de trois membres disposerait ensuite de 30 jours au maximum pour rendre sa décision définitive. City a toutefois multiplié les manœuvres dilatoires tout au long de l’enquête sur ses infractions financières, et des experts juridiques prévoient que le club adoptera une approche similaire pour l’appel.

    La commission indépendante initiale se réunira pour déterminer les sanctions à infliger à City. Selon ESPN, cette procédure se déroulera parallèlement à l’appel. Si tout se passe sans accroc, une décision pourrait être rendue et les sanctions appliquées d’ici la mi-février. Cela préserverait tout juste l’esprit de la compétition, alors qu’il resterait trois mois de championnat.

    Mais si cela prend plus de temps, la situation risque de tourner à la farce. Depuis ce week-end, regarder la Premier League est devenu un exercice de patience et d’endurance comparable à la présaison. Pendant quelque temps encore, l’enjeu semblera presque inexistant et rien de ce que City accomplira n’aura de véritable signification. Le football anglais traverse ses jours les plus sombres.