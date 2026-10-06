Entre cette nuit pluvieuse à Moscou et la miraculeuse rédemption à Munich, quatre années de traumatismes cumulés se sont abattues sur les joueurs et les supporters de Chelsea. En 2009, le tristement célèbre cauchemar arbitral de Tom Henning Ovrebo face à Barcelone a culminé avec le coup de poignard d’Andres Iniesta à la 93e minute dans le cœur des supporters locaux à Stamford Bridge. En 2010, Jose Mourinho est revenu pour les éliminer en huitièmes de finale, avant de remporter la compétition avec l’Inter. Un an plus tard, le rival anglais Manchester United a infligé une double peine au club londonien en l’éliminant en quarts de finale, puis en le devançant pour le titre de Premier League. Au moment où la campagne 2010-2011 s’est achevée, beaucoup pensaient que Chelsea n’atteindrait tout simplement jamais le niveau supérieur.

Cet été-là, pourtant, Abramovich croyait avoir trouvé le cerveau qui ferait d’eux la force dominante du continent. Andre Villas-Boas est arrivé de Porto à 33 ans, en prodige tactique, avec pour mission de remplacer le style de contre-attaque des Blues par un football plus divertissant et plus moderne et, surtout, de superviser la transition de pouvoir entre une génération dorée sur le déclin et une nouvelle vague de joueurs plus jeunes.

Au lieu de cela, son passage a déclenché une crise existentielle à Stamford Bridge.

L’entraîneur portugais a insisté sur une ligne défensive haute qui exposait la mobilité déclinante de ses défenseurs centraux, tout en irritant et en marginalisant les plus gros ego de l’effectif. Frank Lampard, Ashley Cole et Drogba se sont ainsi retrouvés régulièrement sur le banc, ce qui a conduit à des confrontations tendues. Au lieu de faire entrer Chelsea dans l’élite européenne, la révolution de l’entraîneur a déclenché une guerre idéologique entre un tacticien sans références à ce niveau et un groupe de gagnants et de leaders qui refusaient d’être envoyés à la casse.

Le conflit a atteint son apogée au Stadio San Paolo en février 2012. Avant ce huitième de finale face à Naples, Villas-Boas était déjà sous pression et savait que cette double confrontation définirait son mandat.

« Il y a eu une tendance évidente au changement, mais à travers les messages [émis] par le club et le conseil d’administration dans un passé récent, il y a une indication claire qu’il y a un changement dans la manière dont nous abordons les projets pour l’avenir », a-t-il déclaré aux journalistes. « Les spéculations sont normales, compte tenu du passé culturel de ce club, mais vous devez comprendre qu’il y a désormais une perspective différente.

« Nous croyons énormément en ce que nous ferons l’année prochaine, en mettant sur pied une équipe capable de nous apporter le plus grand nombre possible de trophées. Je suis vraiment confiant pour l’année prochaine. Cela ne retire rien à la responsabilité de ce qui se passe actuellement, mais nous avions un projet sur trois ans pour changer non seulement l’équipe, mais aussi la culture et la structure du club.

« Il y avait beaucoup de choses que nous devions faire, beaucoup de plans, c’est pourquoi je suis enthousiaste pour l’avenir. J’ai l’entière confiance du propriétaire. Je suis ici pour faire mon travail, et mon travail concerne cette année et les deux suivantes. »

Opposé à une redoutable équipe de Naples emmenée par Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi et Marek Hamsik lors du match aller en Italie, Villas-Boas a pris une décision controversée : il a laissé Lampard, Cole et Michael Essien sur le banc.

Le pari s’est retourné contre lui. Même si Juan Mata a donné l’avantage à Chelsea très tôt contre le cours du jeu, la ligne d’attaque de Naples a sans cesse transpercé le milieu composé de Ramires et Raul Meireles et mis en lumière les failles des défenseurs centraux Gary Cahill et David Luiz. Lavezzi a marqué deux fois et Cavani a lui aussi trouvé le chemin des filets, alors que les Italiens se sont déchaînés pour s’imposer 3-1.

Tandis que la vieille garde de Chelsea restait assise sur le banc, le visage fermé, Villas-Boas se tenait isolé dans sa zone technique.

Douze jours plus tard, après une défaite morose contre West Brom, Abramovich a abandonné son plan sur trois ans et Villas-Boas a été limogé après 256 jours à la tête de l’équipe.

Cinquième de Premier League et apparemment sans espoir en Europe, la saison de Chelsea semblait fichue. L’intérim a été confié à l’adjoint Di Matteo, ancien milieu discret des Blues, à qui l’on a simplement demandé de rétablir la paix dans un vestiaire en pleine mutinerie.