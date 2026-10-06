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GFX Chelsea Drogba 1-1GOAL

Une saison des plus mouvementées ! Comment Chelsea a secoué la malédiction de la Ligue des champions pour battre le Bayern Munich dans son propre stade

C’était impensable ! Une saison agitée, marquée par des luttes internes et un grand changement d’entraîneur, s’est terminée avec Chelsea sacré champion d’Europe

Peter McVitie
Traduit par

  • Il était 1 h 30 du matin lorsque John Terry a entamé, seul, cette longue marche sur la pelouse détrempée en direction du point de penalty au stade Loujniki de Moscou. En se préparant mentalement à tirer le cinquième penalty de Chelsea lors de la séance face à Manchester United, le capitaine n’était plus qu’à un instant d’offrir à son équipe son premier sacre européen. 

    Il a glissé et le ballon a heurté le poteau. United a marqué ses deux penalties suivants, puis Nicolas Anelka a vu sa tentative repoussée par Edwin van der Sar, brisant le rêve de Ligue des champions de Chelsea.

    « Pourquoi ? » Terry se retrouverait à se demander quelques heures plus tard, seul dans sa chambre d’hôtel en regardant la capitale russe. « Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi s’est-il mis à pleuvoir ? » 

    Quatre ans plus tard, lorsque Didier Drogba s’est avancé vers le point de penalty à l’Allianz Arena en 2012, il portait le poids de cette obsession longue de près d’une décennie. Avec une courte course d’élan et un coup de pied, il a pris à contre-pied le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer. Après des années de douloureux rendez-vous manqués, Chelsea était enfin vainqueur de la Ligue des champions.

    L’absurdité de toute cette histoire, c’est qu’ils avaient triomphé contre toute attente. La génération dorée de Chelsea vieillissait et cet effectif fracturé, dirigé par l’entraîneur intérimaire Roberto Di Matteo, s’était traîné au cours d’une saison nationale chaotique.

    Et pourtant, le club avait réussi à conquérir l’Europe au moment même où ce rêve semblait totalement hors de portée.

  • Mutinerie !

    FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEA
    AFP

    L’arrivée d’un jeune entraîneur portugais était censée faire passer Chelsea au niveau supérieur, mais tout a mal tourné

    Entre cette nuit pluvieuse à Moscou et la miraculeuse rédemption à Munich, quatre années de traumatismes cumulés se sont abattues sur les joueurs et les supporters de Chelsea. En 2009, le tristement célèbre cauchemar arbitral de Tom Henning Ovrebo face à Barcelone a culminé avec le coup de poignard d’Andres Iniesta à la 93e minute dans le cœur des supporters locaux à Stamford Bridge. En 2010, Jose Mourinho est revenu pour les éliminer en huitièmes de finale, avant de remporter la compétition avec l’Inter. Un an plus tard, le rival anglais Manchester United a infligé une double peine au club londonien en l’éliminant en quarts de finale, puis en le devançant pour le titre de Premier League. Au moment où la campagne 2010-2011 s’est achevée, beaucoup pensaient que Chelsea n’atteindrait tout simplement jamais le niveau supérieur.

    Cet été-là, pourtant, Abramovich croyait avoir trouvé le cerveau qui ferait d’eux la force dominante du continent. Andre Villas-Boas est arrivé de Porto à 33 ans, en prodige tactique, avec pour mission de remplacer le style de contre-attaque des Blues par un football plus divertissant et plus moderne et, surtout, de superviser la transition de pouvoir entre une génération dorée sur le déclin et une nouvelle vague de joueurs plus jeunes. 

    Au lieu de cela, son passage a déclenché une crise existentielle à Stamford Bridge.

    L’entraîneur portugais a insisté sur une ligne défensive haute qui exposait la mobilité déclinante de ses défenseurs centraux, tout en irritant et en marginalisant les plus gros ego de l’effectif. Frank Lampard, Ashley Cole et Drogba se sont ainsi retrouvés régulièrement sur le banc, ce qui a conduit à des confrontations tendues. Au lieu de faire entrer Chelsea dans l’élite européenne, la révolution de l’entraîneur a déclenché une guerre idéologique entre un tacticien sans références à ce niveau et un groupe de gagnants et de leaders qui refusaient d’être envoyés à la casse.

    Le conflit a atteint son apogée au Stadio San Paolo en février 2012. Avant ce huitième de finale face à Naples, Villas-Boas était déjà sous pression et savait que cette double confrontation définirait son mandat.

    « Il y a eu une tendance évidente au changement, mais à travers les messages [émis] par le club et le conseil d’administration dans un passé récent, il y a une indication claire qu’il y a un changement dans la manière dont nous abordons les projets pour l’avenir », a-t-il déclaré aux journalistes. « Les spéculations sont normales, compte tenu du passé culturel de ce club, mais vous devez comprendre qu’il y a désormais une perspective différente. 

    « Nous croyons énormément en ce que nous ferons l’année prochaine, en mettant sur pied une équipe capable de nous apporter le plus grand nombre possible de trophées. Je suis vraiment confiant pour l’année prochaine. Cela ne retire rien à la responsabilité de ce qui se passe actuellement, mais nous avions un projet sur trois ans pour changer non seulement l’équipe, mais aussi la culture et la structure du club. 

    « Il y avait beaucoup de choses que nous devions faire, beaucoup de plans, c’est pourquoi je suis enthousiaste pour l’avenir. J’ai l’entière confiance du propriétaire. Je suis ici pour faire mon travail, et mon travail concerne cette année et les deux suivantes. »

    Opposé à une redoutable équipe de Naples emmenée par Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi et Marek Hamsik lors du match aller en Italie, Villas-Boas a pris une décision controversée : il a laissé Lampard, Cole et Michael Essien sur le banc. 

    Le pari s’est retourné contre lui. Même si Juan Mata a donné l’avantage à Chelsea très tôt contre le cours du jeu, la ligne d’attaque de Naples a sans cesse transpercé le milieu composé de Ramires et Raul Meireles et mis en lumière les failles des défenseurs centraux Gary Cahill et David Luiz. Lavezzi a marqué deux fois et Cavani a lui aussi trouvé le chemin des filets, alors que les Italiens se sont déchaînés pour s’imposer 3-1.

    Tandis que la vieille garde de Chelsea restait assise sur le banc, le visage fermé, Villas-Boas se tenait isolé dans sa zone technique.

    Douze jours plus tard, après une défaite morose contre West Brom, Abramovich a abandonné son plan sur trois ans et Villas-Boas a été limogé après 256 jours à la tête de l’équipe. 

    Cinquième de Premier League et apparemment sans espoir en Europe, la saison de Chelsea semblait fichue. L’intérim a été confié à l’adjoint Di Matteo, ancien milieu discret des Blues, à qui l’on a simplement demandé de rétablir la paix dans un vestiaire en pleine mutinerie.

  • Un fantastique retour

    Chelsea FC v SSC Napoli - UEFA Champions League Round of 16
    Getty Images Sport

    La nomination de Roberto Di Matteo a contribué à stabiliser Chelsea et a inspiré une remontée spectaculaire

    Après la tentative ratée de Villas-Boas de démanteler les figures les plus influentes du vestiaire, Di Matteo a choisi de rendre le pouvoir à l’ancienne garde. Pour le match retour contre Naples, il a abandonné la ligne défensive haute et réinstallé l’ossature de l’équipe. Lampard, Terry, Cole et Drogba ont tous retrouvé leur place dans le onze de départ. 

    La suite, à Stamford Bridge, a été une incroyable démonstration de détermination. À la 28e minute, Ramires a adressé un centre pour Drogba, qui s’est jeté sur le ballon pour placer une tête et donner l’avantage à Chelsea. Au début de la seconde période, Terry s’est élevé au-dessus de la défense de Naples pour reprendre de la tête un corner de Lampard et placer Chelsea devant grâce aux buts à l’extérieur.

    Le suspense était loin d’être terminé puisque Gokhan Inler a réduit le stade au silence en trouvant le chemin des filets à la 55e minute, redonnant l’avantage à Naples. Pourtant, les locaux ont refusé de céder. À 15 minutes de la fin, Andrea Dossena a touché le ballon de la main dans la surface, et Lampard s’est présenté pour expédier le penalty plein axe.

    À 4-4 sur l’ensemble des deux matches, la confrontation est allée en prolongation. À la 105e minute, Drogba a emmené deux défenseurs avec lui dans la surface avant de servir en retrait Branislav Ivanovic, qui a envoyé une frappe dans la lucarne. Quand le coup de sifflet final a confirmé la victoire 5-4 sur l’ensemble des deux matches de l’équipe à domicile, Di Matteo a sprinté sur la pelouse, exultant de joie. Les stars que beaucoup avaient enterrées comme des reliques ont signé l’un des plus grands retours européens de l’histoire du club.

    Chelsea s’était qualifié pour les quarts de finale, où le club a écarté Benfica avec une relative facilité, mais un adversaire époustouflant, révolutionnaire et apparemment irrésistible l’attendait en demi-finales : le FC Barcelone de Pep Guardiola.

  • La revanche contre le FC Barcelone

    FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi Final
    Getty Images Sport

    Face à l’équipe de Pep Guardiola, Chelsea semblait se diriger vers une nouvelle catastrophe

    Une frappe iconique de Drogba avait permis à Chelsea de prendre l’avantage lors du match aller à Londres, mais face à ce qui est largement considéré comme la plus grande équipe de club de l’histoire du football, le club londonien savait que la double confrontation était loin d’être terminée. Après tout, c’était la même équipe qui avait brisé ses rêves dans des circonstances controversées au même stade trois ans plus tôt, quand Iniesta avait inscrit le but décisif en fin de match. 

    En 2012, tout laissait penser qu’un nouveau désastre se profilait. En 43 minutes lors du match retour, le plan de jeu s’était complètement effondré.

    D’abord, le défenseur central Cahill est sorti en boitant sur blessure après seulement 12 minutes. Puis une série de coups dévastateurs a suivi : Sergio Busquets a poussé le ballon au fond à la 35e minute pour égaliser sur l’ensemble des deux matches et, deux minutes plus tard, le capitaine Terry a connu un moment de folie en donnant un coup de genou à Alexis Sanchez loin du ballon, ce qui lui a valu un carton rouge direct. Quand Iniesta a inscrit le deuxième but de son équipe juste avant la pause, une annihilation totale semblait imminente pour Chelsea, réduit à 10 et privé de défenseur central.

    D’une manière ou d’une autre, juste avant la pause, Lampard a offert une lueur d’espoir en adressant une superbe passe en profondeur à Ramires, alors que le Brésilien filait dans la surface. Le milieu de terrain a audacieusement piqué son ballon au-dessus du gardien Victor Valdes pour porter le score cumulé à 2-2, et soudain Chelsea passait devant grâce aux buts à l’extérieur.

    La seconde période a été un combat pour survivre. Chelsea s’est replié dans un bloc bas désespéré, avec Drogba qui évoluait presque comme un arrière gauche pour compenser les brèches défensives. Barcelone a étouffé et bombardé le club londonien, et a reçu un nouveau coup de pouce quand Drogba a fait tomber Cesc Fabregas dans la surface en début de seconde période. Lionel Messi, qui avait déjà inscrit 63 buts cette saison-là, s’est avancé et a fracassé son penalty sur la barre transversale. À la 83e minute, le phénomène argentin a touché le poteau d’une frappe rasante de l’extérieur de la surface.

    Barcelone a tout tenté face au club londonien, mais n’a pas réussi à faire sauter le verrou. Puis, à la 91e minute, est arrivé le moment capital. Un dégagement désespéré de la défense a été contrôlé par le premier toucher de balle soyeux de Fernando Torres au niveau de la ligne médiane. L’attaquant, qui avait déçu depuis son arrivée en provenance de Liverpool dans le cadre d’un transfert à 50 millions de livres, a jailli vers l’avant et a glissé le ballon devant Valdes avant de le pousser dans le but vide. L’équipe anglaise s’est imposée 3-2 sur l’ensemble des deux matches. 

    Chelsea avait survécu au Camp Nou, mais cette victoire avait eu un coût brutal. En raison des cartons distribués ce soir-là, quatre figures clés, Terry, Ramires, Ivanovic et Meireles, ont été suspendues pour la finale contre le Bayern. 

    Chelsea était qualifié pour la finale à Munich, mais l’effectif avait été décimé.

  • De retour en finale

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-CHELSEA
    AFP

    Di Matteo devait composer sans quatre joueurs majeurs lorsque le club londonien a affronté le Bayern

    Le 19 mai 2012, Chelsea s’est retrouvé dans une situation entièrement contre lui. Opposé au Bayern à l’Allianz Arena, c’était la première fois dans l’ère de la Ligue des champions qu’une équipe bénéficiait de l’avantage du terrain en finale. 

    Le Bayern avait habillé le stade de rouge et de blanc et affichait sa confiance avant d’affronter une équipe de Chelsea bricolée, qui avait traversé une campagne humiliante et mouvementée.

    Avec quatre hommes clés absents, Di Matteo a été contraint d’apporter quelques ajustements tactiques. David Luiz et Cahill ont été relancés en urgence après des blessures aux ischio-jambiers pour former la charnière centrale, tandis que Ryan Bertrand, 22 ans, a effectué ses débuts européens, aligné sur l’aile gauche pour aider à contenir la menace représentée par Arjen Robben et Philipp Lahm.

    « Nous devons utiliser la déception de Moscou pour nous inspirer, a déclaré Lampard. Nous avons de bons et de mauvais souvenirs de Moscou, mais le principal, c’est que nous avons perdu le match. Cela nous a pris du temps pour revenir ici, mais nous savions que nous en avions les capacités. Ce n’est que demain qu’il y aura réparation si nous gagnons le match. »

    Les 90 minutes qui ont suivi ont reflété à bien des égards le triomphe au Camp Nou. Le Bayern s’est montré implacable en attaque, tandis que Robbery et Franck Ribery les ont terrorisés sur les ailes avec vague après vague de pression. À la 87e minute, le Bayern avait totalisé 35 tirs contre neuf pour Chelsea. Pourtant, grâce à des tacles de dernière minute de Cole et à des arrêts de Petr Cech, Chelsea a tenu bon.

    Vers la fin de la seconde période, Chelsea a bien failli céder. Toni Kroos a déposé un centre au second poteau où Thomas Muller a pris le meilleur sur son vis-à-vis pour envoyer une tête qui a rebondi au-dessus de Cech avant de finir sous la barre. Le stade a explosé et l’entraîneur Jupp Heynckes a immédiatement remplacé le buteur par le défenseur Daniel Van Buyten pour verrouiller la victoire. On avait l’impression qu’une fin familière du rêve européen de Chelsea se profilait.

    À deux minutes de la fin, Torres a obtenu le premier corner de Chelsea dans tout le match. Mata a brossé un ballon tendu et sortant vers le premier poteau, et Drogba, après avoir jailli dans la surface, s’est élevé au-dessus de Jerome Boateng pour placer une tête puissante hors de portée de Neuer. 

    Les supporters locaux sont restés pétrifiés en silence tandis que Chelsea arrachait la prolongation.

  • La rédemption ultime

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-CHELSEA
    AFP

    Chelsea a dominé les championnes d’Allemagne à Munich pour s’adjuger le titre au terme d’une campagne effrénée

    Même pendant la prolongation, l’intensité est montée et le match est devenu encore plus imprévisible. Trois minutes après le début de cette période supplémentaire, Drogba a accroché Ribery dans la surface et a concédé un penalty. 

    Terry, Drogba et les supporters de Chelsea ont craint le pire.

    Ancien joueur de Chelsea, Robben s’est avancé pour asséner ce qui ressemblait au coup de grâce. Mais Cech, qui avait passé des heures à étudier les habitudes des joueurs du Bayern sur penalty avant le match, a plongé sur sa gauche et a repoussé la frappe de Robben, en serrant ensuite le ballon contre sa poitrine. 

    Quand le coup de sifflet a retenti après 120 minutes, le trophée devait une nouvelle fois être attribué à l’issue d’une séance de tirs au but.

    Lahm a marqué le premier tir du Bayern, tandis que la tentative initiale de Mata pour Chelsea a été arrêtée par Neuer. Mario Gomez puis Neuer lui-même, troisième tireur de son équipe, ont transformé leur tentative, tandis que David Luiz et Lampard ont maintenu Chelsea en vie. Après que Cole a sereinement inscrit le quatrième tir de Chelsea, Ivica Olic s’est présenté pour le Bayern, avant de voir Cech repousser le ballon hors du cadre.

    Puis ce fut au tour de Bastian Schweinsteiger. Le milieu a marqué un temps d’arrêt avant de frapper le ballon et a regardé avec horreur Cech détourner sa tentative sur le poteau. Le héros tchèque avait anticipé la bonne direction sur les six penalties qu’il a eu à affronter ce soir-là.

    Tout reposait alors sur Drogba. Quatre ans après son carton rouge à Moscou, qui l’avait privé de la possibilité de tirer le cinquième penalty contre United, celui que Terry avait envoyé sur le poteau, il se retrouvait face à sa rédemption. 

    « J’étais confiant, a admis plus tard Drogba, qui avait perdu une séance de tirs au but avec la Côte d’Ivoire en finale de la CAN quelques mois plus tôt. Mais avant d’aller le tirer, j’ai commencé à penser à ce qui s’était passé à la Coupe d’Afrique des Nations, quand j’aurais pu gagner la finale pour mon équipe et que j’ai raté. C’était très difficile, mais en même temps je me disais que je devais marquer après tous les arrêts réalisés par Petr Cech. Je voulais redonner le sourire à Chelsea, par rapport à l’autre fois où nous étions tous abattus et en larmes. »

    Avec un bref élan en deux temps, Drogba a tranquillement glissé le ballon dans le petit filet droit pendant que Neuer plongeait du mauvais côté.

    Là où des maîtres tacticiens comme Mourinho, Ancelotti et Luiz Felipe Scolari avaient tous échoué malgré des effectifs dominants à leur apogée, un entraîneur intérimaire avait réussi, en menant une équipe qui avait fini sixième de Premier League à décrocher enfin le plus grand honneur du football de clubs.

    L’obstination, l’instinct de survie et le refus d’un noyau vieillissant d’être défini par ses chagrins passés ont fait du rêve européen d’Abramovich une réalité. 

    « Je suis juste heureux que nous ayons gagné, a déclaré Di Matteo. C’est une nuit historique pour ce club… Il y a quatre ans, le club a vécu une expérience très douloureuse. Je regardais cela depuis chez moi et j’ai eu beaucoup de peine pour John Terry à ce moment-là, parce que cela aurait été comme dans un scénario de film, le voir marquer le but de la victoire. 

    « Le club attendait cela depuis longtemps. Nous avons un groupe de joueurs avec un grand cœur, de la passion, de la motivation et de l’envie. C’était la seule manière de pouvoir remporter ce trophée. Cela a été un effort immense de la part de tout le groupe, le staff, les joueurs, et nous sommes très heureux ce soir. »

    Quatre ans après la nuit pluvieuse de Moscou, l’effectif controversé de Chelsea avait réussi l’ultime rédemption.