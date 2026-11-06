« Matthias est l’un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs et les plus estimés du football, et je suis ravi de l’accueillir à Newcastle United », a déclaré David Hopkinson, directeur général de Newcastle, après l’arrivée de Matthias Jaissle à St James’ Park début août.

« Nous avons mené un processus de sélection approfondi et il s’est clairement imposé comme le candidat pour ce poste. Il possède toutes les qualités que nous recherchions. Ses succès, ses qualités de leader et sa volonté constante de progresser font de lui un choix exceptionnel pour Newcastle United. Nous pensons qu’il est la bonne personne pour guider le club dans la prochaine étape de son parcours. »

Ross Wilson, directeur sportif de Newcastle, a ajouté : « Ses équipes pratiquent un football intense et nous avons senti sa passion tout au long de nos discussions pendant le processus de recrutement. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a constamment démontré sa capacité à faire progresser les joueurs, à bâtir des équipes soudées et à créer des environnements propices aux performances de haut niveau. Ses succès à [Red Bull] Salzbourg et à Al-Ahli soulignent sa capacité à obtenir des résultats tout en développant une identité de jeu claire. »

Le technicien de 38 ans a en effet remporté deux titres consécutifs en Bundesliga autrichienne avec Salzbourg, puis deux titres consécutifs en Ligue des champions de l’AFC avec Al-Ahli, en mettant en place un football au rythme élevé qui en donnait pour leur argent aux supporters des deux clubs. Mais compte tenu de son absence totale d’expérience comme entraîneur au plus haut niveau, le choix de Jaissle pour remplacer Eddie Howe avait de quoi surprendre. Ce dernier avait quitté ses fonctions durant l’été après cinq ans, une victoire en Carabao Cup et deux saisons terminées dans les cinq premiers de Premier League.

Il ne fait guère de doute que le processus de sélection a favorisé Jaissle, au moins en partie parce qu’Al-Ahli et Newcastle ont le même propriétaire, le Fonds public d’investissement saoudien (PIF). Les éloges appuyés des hauts responsables du club ne masquaient pas le risque important qu’ils prenaient avec Jaissle. Or, seulement trois mois après le début de la saison 2026-2027, ce choix semble se retourner contre eux.

Newcastle pointe à la 13e place après neuf matches de Premier League, un rang en dessous de sa place au classement final la saison dernière, et a perdu cinq de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues. Ses prestations vont du tout juste acceptable au franchement lamentable, tandis que Jaissle peine à instaurer la moindre « identité claire ».

Avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation, Newcastle risque sérieusement de se retrouver mêlé à la lutte pour le maintien. Les responsabilités dans l’incapacité du club à capitaliser sur son triomphe en Coupe de la Ligue en 2025 sont partagées. Mais s’il ne met pas rapidement fin au projet Jaissle, la situation pourrait encore empirer.