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Newcastle nightmare 1:1Getty/GOAL

Une saison cauchemardesque se profile pour Newcastle : le club doit vite trancher sur Matthias Jaissle, sous peine de risquer la relégation

Newcastle United traverse une très mauvaise passe, et son entraîneur ne semble pas avoir beaucoup d’idées pour enrayer la spirale.

James Westwood
Traduit par

  • « Matthias est l’un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs et les plus estimés du football, et je suis ravi de l’accueillir à Newcastle United », a déclaré David Hopkinson, directeur général de Newcastle, après l’arrivée de Matthias Jaissle à St James’ Park début août.

    « Nous avons mené un processus de sélection approfondi et il s’est clairement imposé comme le candidat pour ce poste. Il possède toutes les qualités que nous recherchions. Ses succès, ses qualités de leader et sa volonté constante de progresser font de lui un choix exceptionnel pour Newcastle United. Nous pensons qu’il est la bonne personne pour guider le club dans la prochaine étape de son parcours. »

    Ross Wilson, directeur sportif de Newcastle, a ajouté : « Ses équipes pratiquent un football intense et nous avons senti sa passion tout au long de nos discussions pendant le processus de recrutement. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a constamment démontré sa capacité à faire progresser les joueurs, à bâtir des équipes soudées et à créer des environnements propices aux performances de haut niveau. Ses succès à [Red Bull] Salzbourg et à Al-Ahli soulignent sa capacité à obtenir des résultats tout en développant une identité de jeu claire. »

    Le technicien de 38 ans a en effet remporté deux titres consécutifs en Bundesliga autrichienne avec Salzbourg, puis deux titres consécutifs en Ligue des champions de l’AFC avec Al-Ahli, en mettant en place un football au rythme élevé qui en donnait pour leur argent aux supporters des deux clubs. Mais compte tenu de son absence totale d’expérience comme entraîneur au plus haut niveau, le choix de Jaissle pour remplacer Eddie Howe avait de quoi surprendre. Ce dernier avait quitté ses fonctions durant l’été après cinq ans, une victoire en Carabao Cup et deux saisons terminées dans les cinq premiers de Premier League.

    Il ne fait guère de doute que le processus de sélection a favorisé Jaissle, au moins en partie parce qu’Al-Ahli et Newcastle ont le même propriétaire, le Fonds public d’investissement saoudien (PIF). Les éloges appuyés des hauts responsables du club ne masquaient pas le risque important qu’ils prenaient avec Jaissle. Or, seulement trois mois après le début de la saison 2026-2027, ce choix semble se retourner contre eux.

    Newcastle pointe à la 13e place après neuf matches de Premier League, un rang en dessous de sa place au classement final la saison dernière, et a perdu cinq de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues. Ses prestations vont du tout juste acceptable au franchement lamentable, tandis que Jaissle peine à instaurer la moindre « identité claire ».

    Avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation, Newcastle risque sérieusement de se retrouver mêlé à la lutte pour le maintien. Les responsabilités dans l’incapacité du club à capitaliser sur son triomphe en Coupe de la Ligue en 2025 sont partagées. Mais s’il ne met pas rapidement fin au projet Jaissle, la situation pourrait encore empirer.

  • Un début trompeur

    Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Newcastle est resté invaincu lors de ses quatre premiers matches sous la direction de Jaissle, mais les résultats ont masqué ses fragilités défensives.

    Deuxième entraîneur le plus jeune de Premier League derrière Fabian Hurzler, de Brighton, Jaissle devait réussir ses débuts à Newcastle pour faire taire les sceptiques. C’est exactement ce qu’il a fait : Newcastle a livré un match nul spectaculaire contre Liverpool (2-2) lors du week-end d’ouverture de la saison, avant d’éliminer West Brom de la Carabao Cup et de battre Tottenham à l’extérieur.

    Ces résultats ont, pendant un bref instant, redonné des raisons d’y croire aux supporters encore sous le choc des départs de Howe et du trio de stars Sandro Tonali, Bruno Guimaraes et Anthony Gordon.

    « Incroyable. Au sein du club et du staff technique, nous sommes vraiment fiers de voir l’équipe répondre présent sur le terrain et les joueurs adhérer à ce que nous faisons », a déclaré Jaissle à Sky Sports après le match contre Tottenham. « Nous avons essayé de rester fidèles à nos principes. L’ADN de Newcastle correspond bien au style de jeu que j’aime voir. »

    Le premier accroc est toutefois survenu la semaine suivante, lorsque Newcastle a été tenu en échec par Bournemouth à St James’ Park (2-2). Même s’ils sont revenus de deux buts de retard pour arracher un point, les joueurs de Newcastle ont été dominés pendant de longues périodes et n’ont cadré que deux tirs.

    Si Bournemouth avait fait preuve de plus de réalisme, il se serait certainement imposé largement. Jaissle a reconnu que son équipe « n’avait pas réussi à égaler leur intensité » en première période. Newcastle a concédé beaucoup trop d’occasions, comme face à Liverpool et Tottenham : 61 tirs au total lors de ces trois matches, le pire bilan du championnat.

  • « Passé à tabac deux fois »

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    La pression a commencé à monter sur Jaissle après deux défaites cuisantes à l’extérieur en septembre, alors qu’il mettait publiquement en doute l’implication des joueurs.

    Newcastle s'est ensuite qualifié pour le quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise grâce à une victoire 1-0 à Millwall. Mais sa série d'invincibilité a pris fin six jours plus tard à Elland Road : Leeds a impitoyablement exploité les failles du dispositif de Jaissle pour s'imposer largement 4-1, Newcastle étant dominé dans les duels sur l'ensemble du terrain.

    « Ça fait ch*er », a fulminé Jaissle après le coup de sifflet final. « Collectivement, nous n'avons pas répondu à leur intensité physique. C'est quelque chose que nous devons montrer sur le terrain à chaque match. Ce n'est pas négociable. Cela devrait faire partie des fondamentaux du football. Ce sont de jeunes joueurs. Ils doivent apprendre vite. »

    Newcastle a réagi en arrachant une victoire peu convaincante à domicile contre Hull City (2-1), avant de subir une humiliation face à un autre promu. Jaissle a vu son équipe concéder à Coventry sa deuxième défaite 4-1 en trois matches. Avant le coup d'envoi, Coventry n'avait plus marqué le moindre but à domicile en Premier League depuis 25 ans.

    Coventry a percé la défense des visiteurs en contre à maintes reprises, tandis que Newcastle a gâché toutes les occasions prometteuses qu'il s'est créées à l'autre bout du terrain, à l'exception d'une frappe splendide de Sven Botman. Jaissle a présenté ses excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement et reconnu que Newcastle avait manqué « d'envie et de détermination pour conclure ses attaques ». Jamie Carragher a néanmoins remis en question les choix tactiques de l'entraîneur lors de sa couverture du match pour Sky Sports.

    « Les statistiques de fond ne sont pas bonnes », a déclaré l'ancien défenseur de Liverpool. « Le nombre de tirs qu'ils concèdent, leurs xG. Regardez leurs deux derniers matches à l'extérieur : ils ont perdu sur un score cumulé de 8-2. Il aligne deux attaquants devant. Je sais que [Yoane] Wissa décroche un peu, mais sous Eddie Howe, c'était plutôt un 4-3-3.

    « Chaque entraîneur a sa méthode, mais vu le manque d'impact physique de cette équipe, il faudrait peut-être se passer de l'un des attaquants et ajouter un joueur au milieu de terrain. C'est une jeune équipe, qui n'a pas la même puissance physique que beaucoup d'équipes de Premier League. Et lors de ses deux derniers matches à l'extérieur, elle s'est fait bousculer à deux reprises. Il faut que cela cesse très vite. »

  • Les supporters ne sont pas convaincus

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Jaissle n’a pas réussi à régler les problèmes criants de son équipe, et la patience des supporters de Newcastle semble déjà à bout.

    Malheureusement pour les supporters de Newcastle, les difficultés ne se sont pas arrêtées là. Le mois d’octobre a continué d’apporter son lot de déconvenues : Newcastle s’est incliné 1-0 à domicile face à Aston Villa et a été éliminé de la Carabao Cup après une défaite 3-1 contre Everton. Entre ces deux revers, le club a certes remporté une victoire 2-0 sur le terrain de Crystal Palace, en difficulté, mais la réussite y a joué un grand rôle. Crystal Palace a tenté 17 tirs contre sept pour Newcastle, et Jaissle a pu remercier son gardien Lukas Hornicek d’avoir préservé ces trois points précieux.

    Newcastle a mieux joué à Goodison Park, mais sa défense fragile et son attaque inefficace lui ont de nouveau coûté cher. L’équipe a ensuite laissé passer l’occasion de prendre immédiatement sa revanche, lorsqu’Everton s’est présenté lundi à St James’ Park, avec un seul point séparant les deux formations au classement.

    Jaissle a retrouvé Joelinton dans son onze de départ après une absence due à une blessure et a offert à Anthony Elanga sa première titularisation depuis début septembre sur l’aile droite, à la place de Jacob Murphy. Mais ces changements n’ont pas donné davantage d’élan à Newcastle. Everton a au contraire dominé la première période, au point que les supporters locaux ont sifflé leurs joueurs à la pause, et la situation ne s’est pas améliorée en seconde période.

    Il n’a fallu que quatre minutes après la reprise à Everton pour ouvrir le score : Newcastle s’est laissé surprendre après avoir concédé un coup franc près de la ligne médiane. Everton l’a joué rapidement et Kiernan Dewsbury-Hall a servi Tyrique George, dont la frappe peu puissante est inexplicablement passée sous Hornicek avant d’arriver à Thierno Barry, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond à 46 cm du but. Sky Sports Andy Hinchcliffe, co-commentateur et ancien arrière latéral d’Everton, a ensuite qualifié la défense de Newcastle de « véritablement choquante ».

    Newcastle n’a pas fait mieux en attaque, sans cadrer le moindre tir avant la 85e minute, et l’expulsion de Jacob Ramsey dans le temps additionnel a aggravé ses malheurs. Everton a tenu bon pour décrocher sa première victoire à l’extérieur depuis février, déjà obtenue à St James’ Park. Les sifflets ont de nouveau retenti dans le stade tandis que Jaissle et ses joueurs décevants se dirigeaient péniblement vers le tunnel.

  • Le flop de Red Bull

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Il est difficile de discerner le plan de jeu de Newcastle d’un match à l’autre, et l’entraîneur a rejeté la faute sur les joueurs.

    « Ces derniers temps, quand on regarde Newcastle jouer, surtout à domicile, c'est terne et un peu ennuyeux. Je n'aurais jamais pensé décrire ainsi le Newcastle de Jaissle », a déclaré Carragher dans une nouvelle analyse sévère lors de l'émission de Sky « Monday Night Football ».

    « Quand on pense au système dont il est issu, au modèle Red Bull et à la manière dont ces équipes aiment jouer... Parfois, ce type d'équipe et d'entraîneur peut s'exposer derrière, mais le jeu est porté vers l'avant, il est agressif, il entraîne le public. Or, ce soir, on n'a vraiment rien vu de tout cela. C'est ce qui me laisse un peu perplexe. Je pense que la saison sera difficile pour Newcastle. »

    De fait, Jaissle ressemble actuellement davantage à Jesse Marsch qu'à Julian Nagelsmann. Son équipe de Newcastle n'a pas de style distinctif, à moins de considérer qu'envoyer de longs ballons vers l'avant en espérant que cela fonctionne en soit un. Elle a tenté en moyenne 52 longs ballons par match cette saison et en a tenté 54 contre Everton, dont seulement douze ont abouti, selon The Athletic.

    Cette approche ne met en valeur les qualités d'aucun des trois principaux attaquants de Newcastle : William Osula, Yoane Wissa et Matias Fernandez-Pardo. Newcastle ne presse pas non plus collectivement, laissant d'énormes espaces que ses adversaires peuvent exploiter au milieu de terrain.

    Jaissle voudrait nous faire croire que les joueurs ne suivent tout simplement pas ses consignes. « Nos schémas de jeu semblaient très bien fonctionner à l'entraînement pendant la semaine », a déclaré l'entraîneur allemand après le coup de sifflet final. « Mais on n'en a presque rien vu pendant le match.

    « Nous n'avons pas eu assez d'audace, assez de courage pour franchir cette ligne et jouer au sol, puis mettre en place nos schémas de jeu ou utiliser toute la largeur du terrain afin de créer des situations de deux contre un. » Si tel est le cas, Jaissle a déjà perdu son vestiaire. Mais une explication encore plus accablante serait que les joueurs ne sont tout simplement pas capables de mettre en œuvre sa vision.

  • Il est temps d’abandonner

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Newcastle dispose de nombreuses options séduisantes pour le poste d’entraîneur si le club décide de tourner la page Jaissle dès maintenant

    The Telegraph affirme que l’effectif de Newcastle « doute » de la capacité de Jaissle à adapter ses méthodes pour redresser la barre, mais que l’essentiel de sa frustration vise les dirigeants. Les joueurs se sentiraient « entravés » par le recrutement estival du club, qui s’est largement attaché à abaisser la moyenne d’âge de l’effectif.

    Au total, 263 millions de livres sterling (354 millions de dollars) ont été dépensés pour huit recrues, dont Nico Gonzalez, Fernandez-Pardo, Sean Steur, Aladji Bamba, Bazoumana Toure, Amar Dedic et Hornicek. Aucune n’a eu d’impact significatif. Jaissle n’a fait jouer Steur, Bamba et Toure qu’avec parcimonie, ce qui pourrait indiquer qu’il n’était pas à l’origine de cette campagne de recrutement.

    Après avoir perdu ses trois meilleurs joueurs, Newcastle avait besoin de renforts ayant fait leurs preuves en Premier League, et non de joueurs d’avenir. Ajouté au fait que Jaissle semble dépassé, cela explique pourquoi le club présente désormais tous les signes d’une équipe menacée de relégation.

    Il ne serait pas surprenant que Newcastle se retrouve dans la zone de relégation ou à proximité au Nouvel An. Pour éviter ce scénario et une lutte pour le maintien en seconde partie de saison que personne à Tyneside ne souhaite voir, il faut agir vite. Attendre l’ouverture du mercato hivernal serait une erreur, mais limoger Jaissle dès maintenant pourrait bien provoquer un changement positif.

    Plusieurs anciens entraîneurs de Premier League plus expérimentés sont actuellement sans poste, notamment Antonio Conte, Arne Slot, Thomas Frank et Kieran McKenna. Newcastle pourrait aussi envisager une option plus ambitieuse dans la galaxie Red Bull avec Nagelsmann, voire tenter d’attirer l’ancien sélectionneur de la France Didier Deschamps, qui avait exprimé son intérêt pour le poste à St James' Park dès 2008.

    Rompre aussi tôt le contrat de quatre ans accordé à Jaissle serait embarrassant pour les dirigeants de Newcastle, mais bien moins qu’une relégation. Après son déplacement à Fulham samedi, Newcastle retrouvera, au retour de la trêve internationale, Arsenal, Brighton, Manchester United et son rival détesté Sunderland. Quelle que soit la façon de voir les choses, cette série de matches sera décisive.

    Si Jaissle ne parvient pas à obtenir un résultat positif et une prestation convaincante à Craven Cottage, il ne devrait pas être maintenu plus longtemps. Les supporters ne croient pas en ce projet et, semble-t-il, les joueurs non plus. La décision la plus judicieuse serait donc de s’en séparer avant qu’il ne soit trop tard.