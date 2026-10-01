« Une plateforme de découverte musicale... pas seulement un jeu » : dans les coulisses de la bande-son d'EA FC 27 et comment une place dans la playlist peut changer la vie d'un artiste

Le processus de création d’une bande-son est long. En fait, celui de FC 28 a déjà commencé.

« Quand est sorti FC 27 ? », demande Schnur. « Nous commençons dès le lendemain pour l’année suivante. Nous travaillons dessus pendant 364 jours. C’est un mensonge. On prend peut-être deux jours au milieu, mais la vérité, c’est que nous avons déjà commencé nos réunions de lancement pour 28. »

La création de la bande-son de FC 27 avait une dimension particulièrement personnelle pour Schnur, président mondial de la musique et du marketing chez EA. En 25 ans dans l’entreprise, il a contribué à façonner les bandes-son de FIFA, EA FC, Madden et d’autres jeux Electronic Arts. En assemblant la playlist de cette année, ces classiques du passé le ramenaient sans cesse à une question : la nouvelle bande-son pouvait-elle être à la hauteur ?

« Cela s’accompagne d’une responsabilité, que je ne prends pas à la légère », dit-il.

Schnur veut que la bande-son de chaque année paraisse fraîche et ait un impact plus grand que la précédente. Au cours de l’année ou des deux dernières années, il a remarqué que des joueurs du monde entier partageaient sur les réseaux sociaux leurs chansons préférées de FIFA 09, FIFA 14 et FC 26, un rappel de l’importance que ces bandes-son ont pour eux.

« J’ai fourni un effort important et délibéré au cours de la dernière année à deux ans pour ramener FC aux jours de gloire de la musique de FIFA », dit-il. « En d’autres termes, je veux que les gens s’enthousiasment pour la musique de FC 27 comme ils s’enthousiasment pour FIFA 09 ou FIFA 14. Ce sont toujours les références. C’est là que les débats commencent. Je voulais les relancer. »

Pour lancer ces discussions, Schnur a continué à voir grand à l’échelle mondiale. Certaines des chansons les plus mémorables du jeu étaient dans des langues auxquelles peu de gens se seraient attendus. Si EAFC doit être l’ambassadeur vidéoludique du football, il doit parler toutes les langues du football, et Schnur ressent cette responsabilité.

C’est pour cela qu’il va au Brésil chercher des artistes comme Nono et Kyan. C’est pour cela que le rappeur nippo-américain Miyachi peut représenter Tokyo et New York. C’est pour cela que la playlist totale atteint 120 chansons issues de 36 pays, offrant de petits aperçus du jeu partout dans le monde. L’idée, c’est que vous puissiez entendre un style de musique que vous n’avez peut-être jamais entendu auparavant.

C’est ce qui est arrivé à Kyan, et c’est ainsi qu’il a commencé son propre parcours musical. En grandissant au Brésil, l’offre musicale était assez limitée. Les jeux vidéo, comme EAFC, lui ont ouvert les yeux sur des genres venus d’ailleurs.

« Nous n’écoutions qu’un seul univers très niche, qui était le funk, et nous vivions toute cette culture », dit-il. « J’ai eu accès à d’autres types de musique et j’ai compris ce que les gens faisaient et rimaient, un peu comme dans beaucoup de morceaux hip-hop présents sur la playlist de FC. Cela m’a permis de comprendre d’autres types de musique d’un point de vue culturel, en dehors d’une bulle, où je pouvais parler aux gens du jeu mais aussi de ces artistes, parce qu’ils font partie de cet univers.

« Donc, c’était comme un nouveau catalogue pour quelqu’un qui aurait été totalement prisonnier en ne vivant que cela. Cette playlist ? C’est un catalogue de savoir, et c’est un échange de savoirs entre différentes cultures. »

Schnur voit aussi les choses ainsi. En tant que personne présente dans l’industrie musicale depuis des décennies, il est prêt à révéler un petit secret à tout le monde : les mots n’ont pas d’importance. La langue non plus. Ce qui compte, dit-il, c’est le ressenti.

« La musique n’est pas faite pour être entendue, elle est faite pour être ressentie », dit-il, « et la langue n’est pas une barrière. Quand j’étais enfant, il y avait des chansons en allemand. Je peux révéler mon âge ici et parler de Nena et de “99 Luftballons” et de trucs comme ça. Qui a dit que la musique ne pouvait pas déclencher chez nous tous une réponse émotionnelle, surtout quand elle est liée à quelque chose que vous aimez ?

« Je pense que tout est une question de sensation, et dans ce cas, tout est une question d’alignement avec la chose que vous aimez le plus. Je ne sais pas, regardez “In the Air Tonight” de Phil Collins dans [le film] Very Bad Trip. Désormais, nous rirons pour toujours quand nous entendrons le break de batterie. C’est cette idée, puissance dix. »

L’espoir, alors, est que les fans associent des moments de joie à la bande-son qui les a accompagnés. Et, pour les artistes, l’espoir est que ces moments de joie conduisent à de nouveaux auditeurs qui ne les auraient pas découverts autrement.