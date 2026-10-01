« Une plateforme de découverte musicale... pas seulement un jeu » : dans les coulisses de la bande-son d'EA FC 27 et comment une place dans la playlist peut changer la vie d'un artiste
NEW YORK -- Les débats durent depuis des années. Ils ont lieu dans les salons, dans les bars et dans les discussions de groupe. Ils sont passionnés et, au final, impossibles à trancher. Tout tourne autour d’une question de goût, et d’une interrogation bien précise.
« Quel jeu avait la meilleure bande-son ? »
Demandez à n’importe quel fan de la série EAFC, il aura son préféré. La passion autour de cette question peut être aussi forte que celle qu’il voue à son club. Il existe un attachement à ces morceaux parce que, pour beaucoup, ils représentent un moment dans le temps. Ils évoquent des nuits tardives en résidence universitaire, des affrontements avec des frères et sœurs dans les chambres d’enfance, et des moments passés sur le canapé avec des amis. Ces chansons ne sont pas simplement une collection de morceaux dans un jeu vidéo, ce sont des liens.
C’est pourquoi, chaque année, l’élaboration de cette bande-son est un processus minutieux.
Pour les artistes en particulier, être sélectionné pour faire partie de cette bande-son a plus de valeur que jamais. Entendre sa chanson dans EAFC change une vie, et pas seulement en raison de l’accomplissement que cela représente. Certains des plus grands artistes du monde ont vu leur carrière décoller après avoir été inclus dans EAFC. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian : où en seraient-ils sans avoir d’abord conquis le cœur des joueurs du monde entier ?
Pour beaucoup d’artistes, cependant, c’est déjà l’accomplissement ultime. C’est un tremplin, oui, mais aussi un moment de boucle bouclée qui téléporte les artistes eux-mêmes dans leur propre enfance.
« De la même manière que “Song Two” de Blur se lançait dans FIFA 98, vous faites partie de ça », confie la chanteuse brésilienne Nono à GOAL. « Vous participez à la création de souvenirs pour des gens, quel que soit leur âge. Vous faites partie de la bande-son des rage quits. C’est quand même génial, non ? »
Alors, qu’est-ce que ça fait d’en faire partie ? Pour les artistes, que se passe-t-il une fois que leur chanson retentit sur cet écran de menu ? Et qui compose réellement cette bande-son ?
C’est un processus long et compliqué, mais qui, au final, change la vie de toutes les personnes impliquées.
Les supporters d’abord
« Tout d’abord, je suis brésilienne. C’est dans mon sang… C’est une affaire de famille. Oh mon Dieu, on dirait Vin Diesel. Je suis désolée. »
Nono ne peut s’empêcher de rire. Elle ne dit pas ça pour rien, cela dit. C’est peut-être un cliché, mais il y a quelque chose de familial dans le football. Et, pour elle personnellement, il y a aussi quelque chose de familial dans les jeux vidéo de football.
La chanteuse de 28 ans est née à Rio de Janeiro et, à la naissance, les enfants de Rio sont mis dans un maillot du Brésil. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle en ait un de Flamengo aussi. Le football s’est transmis du grand-père à la mère puis, finalement, à Nono, qui a toujours pris plaisir à chambrer son père et son attachement à Fluminense grâce à son amour pour Flamengo.
Elle reconnaît qu’elle n’était elle-même qu’une joueuse tout juste correcte.
« Je ferais honte à ma nation, confie-t-elle à GOAL, mais je suis brésilienne, donc je dois être meilleure que la plupart des gens ! »
Une grande partie de sa passion pour le football ne s’est pourtant pas développée sur le terrain, mais sur le canapé.
Nono garde de précieux souvenirs de parties de FIFA 98 sur Nintendo 64 avec ses cousins. Elle se souvient s’être demandé ce que cela ferait de voir ces stars en vrai. Alors, après avoir déménagé à Londres, elle est allée voir Arsenal à l’Emirates pour assister au dernier match d’Arsene Wenger. À partir de là, l’immersion et la passion sont devenues plus réelles.
Pour elle, beaucoup de choses ont pourtant commencé avec une manette en main, et c’est ce qui rend encore plus surréaliste le fait d’avoir figuré sur une bande-son d’EAFC non pas une mais deux fois. Sa chanson « Vem » figurait sur la bande-son de FC 25. Cette fois, c’est « Joga Bonito », un morceau très clairement inspiré par ses racines brésiliennes.
« Je pense que le principal, c’est qu’il est très facile pour nous de balayer les jeux d’un revers de main, dit-elle, parce qu’on se dit : “Oh, ce n’est qu’un jeu”, mais c’est une manière de se connecter à la culture, à tout le monde. Au fond, c’est vraiment une affaire de famille. »
Son compatriote brésilien Kyan le voit aussi de cette manière. En fait, toute sa carrière musicale a été inspirée par l’amour de sa famille pour la série de jeux d’EA. Sa dernière sortie comportait cinq chansons inspirées par la Coupe du monde. L’illustration de cette sortie ? Une représentation de lui sur la couverture de l’ancienne série FIFA Street.
Il a grandi en jouant avec ses grands frères, même s’il plaisante en disant qu’ils n’étaient pas toujours très enthousiastes à l’idée de laisser jouer leur petit frère. C’est FIFA Street qui a déclenché quelque chose chez lui. Aujourd’hui, il a une chanson, « Garage », dans le jeu.
« Je n’ai pas vraiment énormément d’objectifs dans la musique, confie Kyan à GOAL, mais j’en ai commencé à en avoir davantage après ça. »
Pour Kyan, décrocher une place sur la bande-son est une récompense enracinée dans des souvenirs d’enfance qu’il chérit toujours. Faire partie de cet univers est un accomplissement qu’il n’aurait autrefois jamais pu imaginer, et il plaisante en disant qu’entendre sa propre musique dans le jeu pourrait même l’aider à mieux jouer.
Cet amour d’enfance l’a suivi jusqu’à l’âge adulte, sa famille le voyant passer du statut de joueur aux côtés de ses frères à celui de membre de la bande-son lui-même.
« J’y joue encore aujourd’hui, dit-il. J’y dépense de l’argent, j’ai mon compte, je veux les joueurs. Donc ils ont vu et suivi tout ce processus, et ils m’ont vu intégrer ma musique au jeu. C’est une énorme réussite, un moment qui raconte une histoire, du genre : “Mec, parfois tu as l’impression de perdre ton temps avec ça”, mais tout ce que ce jeu m’a apporté en tant qu’artiste m’a permis d’entrer dans ce jeu. »
Mais comment un artiste entre-t-il réellement dans le jeu ? Voici l’homme chargé d’assembler les bandes-son d’EA : Steve Schnur.
Choisir la bande-son
Le processus de création d’une bande-son est long. En fait, celui de FC 28 a déjà commencé.
« Quand est sorti FC 27 ? », demande Schnur. « Nous commençons dès le lendemain pour l’année suivante. Nous travaillons dessus pendant 364 jours. C’est un mensonge. On prend peut-être deux jours au milieu, mais la vérité, c’est que nous avons déjà commencé nos réunions de lancement pour 28. »
La création de la bande-son de FC 27 avait une dimension particulièrement personnelle pour Schnur, président mondial de la musique et du marketing chez EA. En 25 ans dans l’entreprise, il a contribué à façonner les bandes-son de FIFA, EA FC, Madden et d’autres jeux Electronic Arts. En assemblant la playlist de cette année, ces classiques du passé le ramenaient sans cesse à une question : la nouvelle bande-son pouvait-elle être à la hauteur ?
« Cela s’accompagne d’une responsabilité, que je ne prends pas à la légère », dit-il.
Schnur veut que la bande-son de chaque année paraisse fraîche et ait un impact plus grand que la précédente. Au cours de l’année ou des deux dernières années, il a remarqué que des joueurs du monde entier partageaient sur les réseaux sociaux leurs chansons préférées de FIFA 09, FIFA 14 et FC 26, un rappel de l’importance que ces bandes-son ont pour eux.
« J’ai fourni un effort important et délibéré au cours de la dernière année à deux ans pour ramener FC aux jours de gloire de la musique de FIFA », dit-il. « En d’autres termes, je veux que les gens s’enthousiasment pour la musique de FC 27 comme ils s’enthousiasment pour FIFA 09 ou FIFA 14. Ce sont toujours les références. C’est là que les débats commencent. Je voulais les relancer. »
Pour lancer ces discussions, Schnur a continué à voir grand à l’échelle mondiale. Certaines des chansons les plus mémorables du jeu étaient dans des langues auxquelles peu de gens se seraient attendus. Si EAFC doit être l’ambassadeur vidéoludique du football, il doit parler toutes les langues du football, et Schnur ressent cette responsabilité.
C’est pour cela qu’il va au Brésil chercher des artistes comme Nono et Kyan. C’est pour cela que le rappeur nippo-américain Miyachi peut représenter Tokyo et New York. C’est pour cela que la playlist totale atteint 120 chansons issues de 36 pays, offrant de petits aperçus du jeu partout dans le monde. L’idée, c’est que vous puissiez entendre un style de musique que vous n’avez peut-être jamais entendu auparavant.
C’est ce qui est arrivé à Kyan, et c’est ainsi qu’il a commencé son propre parcours musical. En grandissant au Brésil, l’offre musicale était assez limitée. Les jeux vidéo, comme EAFC, lui ont ouvert les yeux sur des genres venus d’ailleurs.
« Nous n’écoutions qu’un seul univers très niche, qui était le funk, et nous vivions toute cette culture », dit-il. « J’ai eu accès à d’autres types de musique et j’ai compris ce que les gens faisaient et rimaient, un peu comme dans beaucoup de morceaux hip-hop présents sur la playlist de FC. Cela m’a permis de comprendre d’autres types de musique d’un point de vue culturel, en dehors d’une bulle, où je pouvais parler aux gens du jeu mais aussi de ces artistes, parce qu’ils font partie de cet univers.
« Donc, c’était comme un nouveau catalogue pour quelqu’un qui aurait été totalement prisonnier en ne vivant que cela. Cette playlist ? C’est un catalogue de savoir, et c’est un échange de savoirs entre différentes cultures. »
Schnur voit aussi les choses ainsi. En tant que personne présente dans l’industrie musicale depuis des décennies, il est prêt à révéler un petit secret à tout le monde : les mots n’ont pas d’importance. La langue non plus. Ce qui compte, dit-il, c’est le ressenti.
« La musique n’est pas faite pour être entendue, elle est faite pour être ressentie », dit-il, « et la langue n’est pas une barrière. Quand j’étais enfant, il y avait des chansons en allemand. Je peux révéler mon âge ici et parler de Nena et de “99 Luftballons” et de trucs comme ça. Qui a dit que la musique ne pouvait pas déclencher chez nous tous une réponse émotionnelle, surtout quand elle est liée à quelque chose que vous aimez ?
« Je pense que tout est une question de sensation, et dans ce cas, tout est une question d’alignement avec la chose que vous aimez le plus. Je ne sais pas, regardez “In the Air Tonight” de Phil Collins dans [le film] Very Bad Trip. Désormais, nous rirons pour toujours quand nous entendrons le break de batterie. C’est cette idée, puissance dix. »
L’espoir, alors, est que les fans associent des moments de joie à la bande-son qui les a accompagnés. Et, pour les artistes, l’espoir est que ces moments de joie conduisent à de nouveaux auditeurs qui ne les auraient pas découverts autrement.
Un moment qui change une carrière
Le rappeur nippo-américain Miyachi reconnaît qu’il n’est pas le plus grand fan de football. Il comprend toutefois ce que signifie le fait d’avoir sa chanson dans EAFC et, plus largement, ce que ce sport représente pour les gens. On acquiert cette compréhension quand on grandit à New York, après tout.
C’est durant sa jeunesse à New York qu’il est tombé amoureux du hip-hop. Ce parcours l’a désormais mené à Tokyo, où il compose sa musique préférée en japonais, en lui ouvrant des portes qu’il n’aurait jamais imaginées possibles.
« J’ai grandi à une époque où les Yankees étaient dans leur âge d’or, raconte-t-il à GOAL, donc je me suis un peu tourné vers le baseball. On grandit, on devient adulte, et on se rend compte que le football est bien plus énorme que cette merde. En grandissant, on pense que les Yankees sont la plus grande chose au monde, mais le football, c’est un autre niveau. »
« Le fait que j’aie réussi au Japon, c’est fou, ajoute-t-il. Ça a pris au bon moment et au bon endroit. Maintenant, je vis à Tokyo, je fais du hip-hop japonais mélangé à mes racines new-yorkaises. Je mélange mes cultures et j’essaie d’emmener cette merde au monde entier. »
FC 27 est bien sûr une façon folle d’y parvenir. C’est un jeu auquel on joue partout dans le monde, et qui va le faire découvrir à des publics totalement différents. Sa chanson « Way Up » est le seul morceau japonais exclusif de la bande-son, ce qui signifie que des joueurs en dehors de New York et de Tokyo entendront quelque chose d’un genre totalement nouveau pour eux.
« On a représenté le Japon, dit-il, et je me sens béni de pouvoir faire ça pour FC27. Beaucoup de gens ne connaissent pas le hip-hop japonais, donc peut-être que ce sera leur porte d’entrée. En plus, c’est un banger. Je pense clairement que les gens vont se dire : “Yo, c’est quoi, ça ?” »
Schnur a vu cela se produire encore et encore, et il égrène rapidement ses réussites : Circle Jerk, Kasabian, Kings of Leon, Cage the Elephant, autant de noms familiers pour les fans du jeu. Des artistes comme Avicii et Billie Eilish étaient dans le jeu avant de devenir des mégastars. « Jerk It Out » de Caesar’s Palace était si bon qu’il a figuré dans deux jeux.
Il y a plusieurs aspects de ce processus que Schnur trouve amusants. L’un des plus marquants ? Regarder un artiste que peu de gens connaissaient devenir l’une de ces réussites. Il l’a déjà vu se produire cette année.
Parmi les nouveaux venus de la bande-son de cette année figure un groupe appelé Bruvvy, dont la chanson « Little Shiva » fait partie des premières révélations. C’était la chanson n° 1 de la playlist « EA SPORTS FC 27 Soundtrack » sur Spotify. Dans les espaces commentaires, on la décrit comme un retour au vieil EA.
Pour un groupe comme Bruvvy, qui compte moins de 25 000 abonnés sur Instagram, c’est la grande percée, celle qui présente sa musique à un public mondial.
« Ça change la vie des artistes, dit Schnur, et je pense que ce qu’il faut noter au-delà de ça, c’est que ça ne s’arrête pas au bout d’un mois. Les gens s’en souviennent. J’ai dit à Bruvvy que dans trois ans, quand ils seront dans n’importe quelle tournée qu’ils feront, et qu’ils joueront la chanson de FC 27, chaque personne dans le public connaîtra chaque mot. »
L’espoir, c’est que cela arrive aussi pour Miyachi, Kyan et Nono. Cela pourrait arriver à n’importe lequel des dizaines d’artistes émergents de la bande-son. Pour les artistes, c’est l’une des nombreuses façons de faire découvrir sa musique à de nouveaux publics. Pour l’équipe derrière ces audiences, c’est l’un des moyens les plus rapides d’atteindre le grand public dans un paysage musical en constante évolution.
« Il y a 20 ou 30 ans, dit Schnur, avant qu’on lance cette idée folle, l’objectif que se fixaient les artistes, c’était : “Comment faire pour passer sur cette station de radio avec laquelle j’ai grandi ?” ou “Comment faire pour passer sur MTV ?”
« Devinez quoi ? FC est une plateforme de découverte musicale. Point final. Ce n’est pas seulement un jeu. En fait, c’est intéressant, parce que je ne veux même plus parler de l’intégration de la musique dans FC comme de la musique dans un jeu ; je veux en parler comme d’une plateforme de découverte musicale. »
Ce que cela signifie
Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis la confirmation de sa présence sur la bande-son, mais Miyachi en ressent déjà le poids. Il n’y a pas seulement le gain de notoriété, il y a aussi l’accueil reçu de la part de ses amis et de sa famille. Même avant tout le reste, c’est un accomplissement. C’est le signe que vous y êtes arrivé.
« Ça a été énorme pour mon équipe, dit-il. Mon manager, les gens de mon équipe, ont un passé dans le football. Nous sommes, collectivement, de grands fans du jeu et nous nous sommes souvenus, en repensant à des souvenirs de quand nous étions enfants. Pour notre génération, c’est clairement ça.
« Je pense que celui-ci doit être tout en haut de la liste en termes de portée et du nombre de personnes qui l’ont entendu. J’ai reçu des réactions de tout le monde au sujet du fait que ma chanson est dans le jeu. C’est une bénédiction. »
Nono y voit aussi une bénédiction, pour plusieurs raisons. D’un côté, elle peut représenter les siens, les Brésiliens, à sa manière. Les Brésiliens ne manquent pas pour faire avancer la culture du football et elle, contre toute attente, en fait désormais partie. Sa chanson est déjà présente dans la version console de FC 27 et fait actuellement partie d’un vote pour être incluse dans la version mobile, ce qui lui permettrait ici d’entrer en contact avec un tout autre groupe de joueurs.
Elle représente aussi les petites filles. L’univers du jeu vidéo a souvent été perçu comme dominé par les hommes, mais Nono affirme que cela ne doit pas forcément être le cas.
« Vous avez cette opportunité où vous permettez à des personnes qui peuvent avoir un téléphone d’avoir réellement accès au jeu, dit-elle, et de ne pas seulement avoir accès à cette incroyable forme de divertissement, mais aussi à une part de culture, parce que le football, c’est la culture. Vous découvrez de nouvelles musiques, et vous pouvez inspirer les prochaines filles qui veulent devenir chanteuses ou joueuses.
« C’est un honneur de pouvoir voir cette nouvelle vague de filles et de femmes s’imposer, avoir ce jeu, figurer sur des couvertures et sur les bandes-son de quelque chose qui était autrefois tellement dominé par les hommes. Maintenant, nous faisons partie de la culture. Nous faisons partie de cela parce que le football est inclusif. »
Les artistes vont maintenant passer les prochaines semaines à en profiter pleinement. Ceux qui jouent au jeu souriront à chaque fois qu’ils entendront leur musique dans les menus. Pendant ce temps, comme le dit Schnur, ce n’est pas quelque chose qui dure le temps d’un cycle du jeu, cela dure toute une vie. À l’avenir, ces artistes pourront toujours voir qu’ils ont fait partie de cela.
C’est tout ce que Kyan a toujours voulu. Il a grandi en voulant exactement cela. Désormais, c’est réel, et sa vie ne sera plus jamais la même en conséquence.
« C’est une validation de plus et la preuve que nous sommes sur la bonne voie, dit-il, que nous faisons quelque chose de juste et de concret avec notre art. C’est notre univers, tout ce que nous aimons, et EAFC en fait partie ; c’est pour cela que cela a une telle importance dans ma vie. »
Alors, quand vous lancerez le jeu, souvenez-vous simplement que chaque chanson s’accompagne de ce petit supplément d’importance. Et, dans 15 ans, quand vous entendrez à nouveau cette chanson quelque part, là où vous ne l’attendez pas, laissez-la vous ramener aux bons comme aux mauvais moments vécus en jouant au jeu.