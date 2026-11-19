Avant même que l’encre du contrat de Mauricio Pochettino ait séché, les tabloïds liaient déjà Manchester United à certains des joueurs qu’il allait bientôt quitter. L’équipe nationale masculine des États-Unis compte des éléments capables d’aider le club anglais, et les médias se sont presque aussitôt demandé lesquels Pochettino pourrait, et devrait, recruter.

Les principaux joueurs américains ont été interrogés à ce sujet dans les jours précédant le départ de Pochettino. On a également demandé à ce dernier si certains de ses habitués en sélection pourraient bientôt le suivre à Old Trafford.

« Tous les bons joueurs rêvent d’atteindre le plus haut niveau, a-t-il déclaré, et je pense que United fait partie des équipes qui évoluent à ce niveau. C’est un rêve pour beaucoup de joueurs, mais pour l’instant, je pense qu’ils doivent rester concentrés... Je les connais vraiment bien maintenant, depuis plus de deux ans. Je pense qu’ils ont tous un talent incroyable. »

« Bien sûr, à l’avenir, quand le moment viendra, nous y prêterons attention si nous devons prendre des décisions, et nous nous intéresserons aux joueurs que nous connaissons vraiment bien. »

Alors que les rumeurs se multiplient, quels joueurs américains pourraient aider le Manchester United de Pochettino ? GOAL fait le point.