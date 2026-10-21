Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
St. Louis historyGOAL

« Un symbole de fierté » : Comment St. Louis a contribué à bâtir le soccer aux États-Unis, alors que CITY SC vise la gloire en US Open Cup face au Columbus Crew

Des équipes paroissiales aux dynasties universitaires, Saint-Louis a contribué à façonner le football aux États-Unis. Aujourd’hui, CITY SC espère mettre fin aux 38 ans d’attente de la ville pour un sacre en U.S. Open Cup.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Le lundi, l’histoire du sport de St. Louis se retrouve autour d’un déjeuner. C’est ainsi depuis des décennies. Entre sandwichs à la dinde et thés glacés, les légendes sportives de la ville racontent, et souvent racontent encore, les histoires qui ont contribué à la façonner.

    Ce rendez-vous est organisé par le 1-2-3 Club, qui réunit des figures légendaires du sport installées dans la ville. Chaque lundi, elles débattent et analysent l’actualité sportive comme elles seules savent le faire. Ici, pas de jugements à l’emporte-pièce : la salle rassemble d’anciens joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des préparateurs physiques et des journalistes. Si quelque chose s’est passé à St. Louis au cours des 80 dernières années, il y a de fortes chances que quelqu’un dans cette salle y ait assisté ou en ait été à l’origine.

    C’est donc le bon endroit pour découvrir les débuts de l’histoire du football à St. Louis. Ou, du moins, pour rencontrer la bonne personne. Presque tous les participants disent la même chose : « Dave a littéralement écrit le livre sur le football. »

    Ils parlent de Dave Lange, qui a consacré une grande partie de sa vie à retracer les liens entre la ville et le football, en tant qu’entraîneur, auteur et historien. Et cette histoire est riche. De ses racines catholiques aux rivalités universitaires, jusqu’à la finale de l’US Open Cup de cette semaine, St. Louis a toujours été un haut lieu du football américain. Certaines années, la ville a dominé le football américain. D’autres, elle est restée relativement en retrait. L’histoire du football à St. Louis est longue et complexe, mais aussi marquée par d’immenses succès. Il n’existe peut-être pas de ville plus importante pour le football américain que St. Louis.

    « Représenter St. Louis dans le football a toujours été une fierté », confie Lange à GOAL. « Cette mentalité du « nous contre eux » traverse aussi toute l’histoire du football à St. Louis. Nous sommes une équipe de St. Louis, avec des joueurs de St. Louis. »

    Mercredi, la nouvelle génération de joueurs de St. Louis, celle qui compose St. Louis SC, affrontera le Columbus Crew en finale de l’US Open Cup. Ce sera la première véritable occasion pour le club de remporter un trophée majeur. Le match de mercredi pourrait donc marquer un tournant dans l’histoire du football de la ville.

    Ce ne serait toutefois pas une première pour St. Louis. Aucune ville n’a connu autant de succès en US Open Cup. On peut aussi soutenir qu’aucune ville n’a formé autant de joueurs pour la sélection nationale. Comment en est-on arrivé là ? Comment une ville nichée dans le Midwest est-elle devenue le centre du football américain ? Voici l’histoire de l’une des grandes villes du football américain. Elle commence il y a plus d’un siècle.

    NOTE : St. Louis City SC allait remporter l’US Open Cup 2026 aux tirs au but.

  • Racines catholiques et grandes rivalités

    imago-sport-40445207.jpg
    Icon Sportswire

    L’histoire du football dans la ville compte de nombreux vétérans de la Coupe du monde, nés dans une culture qui existe depuis des générations.

    Lorsque le football est arrivé à Saint-Louis en 1875, il ne ressemblait que vaguement au sport que nous connaissons aujourd’hui. Mais toute histoire a un commencement, et celle du football à Saint-Louis a débuté il y a plus de 150 ans par un match entre les Blondes et les Brunettes. Cette rencontre caritative a marqué le début d’un lien entre le sport et la communauté qui ne s’est jamais vraiment rompu.

    L’évolution du jeu est passée par l’Église catholique. À la fin du XIXe siècle, les paroisses locales se servaient du football pour rassembler leurs communautés, composées d’immigrants venus de toute l’Europe. Le football s’est ainsi inscrit dans le tissu culturel et religieux de la ville. La première ligue a vu le jour en 1893.

    « Les hommes jouaient, puis ils apprenaient à leurs enfants à jouer. Ceux-ci grandissaient et le transmettaient à leur tour à leurs enfants, raconte Lange. Cela s’est poursuivi de génération en génération, jusqu’à faire partie intégrante de l’enfance à Saint-Louis. C’est ce qui distinguait Saint-Louis des autres villes. »

    Des décennies plus tard, ce système tenait toujours bon. Il s’était même renforcé. À mesure que les ligues et les équipes locales s’ancraient dans la communauté, le football prenait une place croissante dans la culture de la ville. À Saint-Louis, on jouait tout simplement au football, non par obligation, mais parce qu’on voulait, à son tour, en faire partie.

    « C’était le sport que tout le monde voulait pratiquer, explique Jeff Robben, ancien gardien de but et membre du St. Louis Soccer Hall of Fame. Bien sûr, il y avait le baseball et le basket, mais le football était le sport de la classe moyenne. Cela coûtait relativement peu cher aux parents de faire jouer leurs enfants, et je pense que l’histoire du football à Saint-Louis comptait aussi. Même à l’école primaire, nous avions entendu les récits du passé et nous connaissions déjà une bonne partie de cette histoire. »

    Cette histoire parle d’elle-même et, aujourd’hui encore, elle nourrit les débats. Les stars actuelles Tim Ream, Josh Sargent, Becky Sauerbrunn et Lori Chalupny sont devenues des figures locales, mais qu’auraient-elles valu à l’époque ? Quel était le niveau de Brian McBride, Taylor Twellman ou Mike Sorber ? Et celui des cinq joueurs issus de Saint-Louis qui étaient sur le terrain avec la sélection masculine des États-Unis lors du célèbre « miracle sur gazon » de 1950 ? Les débats sont passionnés, mais empreints de fierté. Il en va de même pour les rivalités.

    La rivalité la plus intense opposait deux parties de la ville : le Nord et le Sud. Ces affrontements restent légendaires. Pourtant, il n’y avait jamais de haine ni de mépris. Après tout, chacun représentait Saint-Louis.

    « En grandissant, les rivalités naissaient naturellement entre les joueurs avec qui l’on jouait, mais aussi ceux que l’on affrontait, raconte Joe Olwig, membre du Hall of Fame, ancien joueur et entraîneur dont l’empreinte est partout dans l’histoire du football de la ville. L’étape suivante, c’était le lycée. On se retrouvait alors à jouer avec des garçons que l’on avait affrontés, avec qui l’on avait été rivaux. Mais ils devenaient nos coéquipiers, puis comme des frères, nos meilleurs amis encore aujourd’hui. Tout cela créait un environnement très compétitif. En grandissant, en jouant avec les uns et contre les autres, on progressait grâce à cette compétition. »

    Pendant une grande partie de l’histoire du football de la ville, tous les enfants engagés dans ces rivalités poursuivaient le même objectif : atteindre le niveau universitaire, où ils pourraient prolonger leurs affrontements sur une plus grande scène.

  • Impact à l’université

    imago-sport-1049007785.jpg
    Newscom World

    Le football universitaire a toujours occupé une place centrale dans le sport local à St. Louis.

    Bill McDermott aime raconter une histoire sur sa carrière de footballeur universitaire. Elle remonte à plusieurs années avant qu’il ne devienne la voix du football à Saint-Louis et que les habitants de la région ne le surnomment « Mr. Soccer ». Quand il commence son récit, les personnes réunies autour de lui au 1-2-3 Club soupirent et rient. Elles l’ont déjà entendu.

    McDermott commence par évoquer son association au milieu de terrain avec le légendaire Al Trost. Les deux hommes ont joué ensemble à l’apogée de la domination de Saint Louis University et remporté des titres de la NCAA. Trost est ensuite entré au National Soccer Hall of Fame après avoir obtenu 14 sélections avec l’équipe nationale masculine des États-Unis, tandis que McDermott s’est tourné vers les médias audiovisuels. Et il y a une raison à cela.

    « Je dois vous parler de ma blessure », dit-il, provoquant les soupirs annoncés. « C’était le dos. »

    Après une courte pause solennelle, McDermott lève les yeux et conclut son histoire par sa chute.

    « Il a lâché à force de porter Al Trost sur tout le terrain ! »

    McDermott et Lange soulignent tous deux combien Saint-Louis produisait de joueurs talentueux à son apogée, problèmes de dos mis à part. Ils étaient si nombreux que des programmes universitaires situés loin de la ville ont commencé à y recruter, avant que cette pratique ne se généralise. Michigan State et Indiana étaient souvent sur les rangs. Selon l’histoire que l’on raconte, Joe Morrone, entraîneur d’UConn, est un jour arrivé en ville et a proposé à toute une équipe de lycée de venir jouer pour lui dans le Connecticut.

    Pour la plupart de ces jeunes, il n’y avait ni raison ni envie de partir. Le football universitaire à Saint-Louis représentait le sommet.

    Saint Louis University reste le programme le plus titré du football masculin de Division I de la NCAA, avec 10 titres nationaux, soit deux de plus qu’Indiana, deuxième de ce classement. Ces 10 titres ont tous été remportés entre 1959 et 1973, une période de domination sans précédent à laquelle Trost et McDermott ont contribué. Pendant ces années, alors que la NASL faisait parler d’elle dans le football professionnel, le Missouri était le foyer du football amateur.

    Les Billikens n’étaient toutefois pas seuls. SIU Edwardsville se trouvait à seulement 32 kilomètres de là. L’université a remporté le titre en 1979. L’University of Missouri–St. Louis a décroché un titre de la NCAA en 1973. St. Louis Community College–Florissant Valley a connu ses heures de gloire, tout comme Quincy University. Toutes ces équipes s’appuyaient sur des joueurs locaux, et ils étaient assez nombreux, particulièrement dans les années 1960 et 1970, pour permettre à plusieurs équipes de la ville de dominer.

    « L’objectif n’était pas de jouer pour un établissement en particulier, mais simplement de jouer au niveau universitaire, explique Lange, parce que beaucoup d’universités voulaient des joueurs de Saint-Louis. Si vous étiez un joueur correct ou bon à Saint-Louis, vous aviez de très bonnes chances de jouer dans une équipe universitaire de haut niveau. »

    Des années avant de publier ses livres retraçant l’histoire du football à Saint-Louis, Lange avait lui-même assisté aux premières loges à l’un des plus grands matches de l’histoire de ce sport. En 1973, SIU Edwardsville occupait la première place du classement national, sans avoir perdu ni encaissé le moindre but. Son adversaire était St. Louis University, alors deuxième au niveau national. Le match s’est joué au Busch Stadium, stade des St. Louis Cardinals. Plus de 20 000 personnes étaient venues le voir.

    « Le New York Times était là, Sports Illustrated aussi, et presque tous les joueurs sur le terrain venaient de Saint-Louis, se souvient Lange. C’est à ce moment-là, je crois, que j’ai vraiment pris conscience de l’importance du football à Saint-Louis et de celle de Saint-Louis pour ce sport à l’échelle nationale. Voir tous ces joueurs et toutes ces personnes venues les soutenir m’a vraiment ouvert les yeux. C’est ce moment-là qui m’a fait comprendre à quel point Saint-Louis compte pour ce sport. »

    Des matches comme celui-là confortent la conviction de Lange. Il en va de même pour tous les joueurs de l’équipe nationale issus de la ville. Les moments sur le terrain qui ont marqué l’importance de Saint-Louis dans le football n’ont pas manqué non plus, notamment dans le tournoi que la ville espère remporter de nouveau cette semaine, près de quarante ans après sa dernière victoire.

  • L’Open Cup

    1988 Busch St. Louis Open Cup
    Dave Lange

    Saint-Louis possède une longue tradition de succès en Open Cup.

    Si le match de mercredi contre le Columbus Crew offrira au St. Louis City SC sa première chance de remporter l’U.S. Open Cup, la ville connaît déjà le succès dans cette compétition. Mais cela fait des générations qu’elle n’a plus soulevé le trophée. L’espoir est d’y parvenir à nouveau cette semaine.

    Les clubs de Saint-Louis ont remporté 10 titres en U.S. Open Cup. Seule la ville de New York fait mieux dans la longue histoire de la compétition. Six clubs différents se sont partagé ces titres. Stix, Baer and Fuller / St. Louis Central Breweries a gagné trois fois dans les années 1930, après les sacres de Ben Millers et de Scullin Steel dans les années 1920. St. Louis Simpkins Ford a remporté deux titres, tout comme St. Louis Kutis SC. Le dernier succès remonte à 1988, lorsque St. Louis Busch Seniors a battu Greek-American A.C. en finale après prolongation.

    Robben était le gardien de cette équipe. Olwig en était l’entraîneur. Tous deux gardent un bon souvenir de cette journée. Ils se rappellent ce qu’ils ont ressenti après avoir été menés au score, mais aussi l’euphorie provoquée par l’égalisation de Pat Olwig à la 71e minute et par le but de la victoire en prolongation.

    « Le fait d’avoir pu égaliser et nous donner une chance, grâce à Jeff, ici présent », raconte Olwig. « Il nous a maintenus dans le match. »

    À cette époque de l’histoire du football américain, l’U.S. Open Cup représentait le sommet. La NASL avait cessé ses activités et l’arrivée de la MLS était encore à plusieurs années de là. Pour les footballeurs américains, ce tournoi était le meilleur endroit où se mesurer aux autres, et ce n’était pas facile. Trouver une équipe constituait parfois déjà un obstacle.

    « On se demandait toujours : “Où est-ce qu’on joue ? Dans quelle équipe vais-je être cette année ? Avec qui vais-je jouer ?” », se souvient Robben. « Bien sûr, l’Amateur et l’Open Cup étaient deux des tournois sur lesquels nous nous concentrions vraiment, mais nous ne nous disions pas : “Essayons de gagner.” D’abord, avions-nous assez de joueurs pour former une équipe ? Étions-nous déjà inscrits dans le championnat ? Quand avaient lieu les matches ? Où ?

    « Puis nous en sommes venus à nous dire : “Nous avons une très bonne équipe, qui pourrait probablement rivaliser avec les autres.” Sans la NASL, il y avait un vide, mais nous le comblions simplement avec ce que nous connaissions. »

    Le parcours en U.S. Open Cup était éprouvant, notamment parce que chaque équipe devait d’abord sortir du Midwest. Rien que quitter le Missouri était difficile pour une équipe donnée, tant les talents locaux étaient nombreux. Une fois cet obstacle franchi, le parcours menait tôt ou tard vers la côte Est ou la côte Ouest.

    « Sur les deux côtes, il y avait beaucoup d’anciens joueurs professionnels », explique Olwig, « pas forcément tous issus de la NASL, mais d’anciens professionnels venus d’Europe ou d’ailleurs. Face à cette succession d’adversaires, on avait parfois l’impression que des garçons affrontaient des hommes. Mais, encore une fois, tout reposait sur l’esprit d’équipe, la camaraderie, le travail et cette mentalité d’outsider que, je pense, beaucoup d’équipes de Saint-Louis qui réussissent veulent incarner. »

    L’espoir est que le St. Louis City SC puisse, mercredi, être la prochaine équipe à faire vivre cet esprit. Qu’il puisse s’ajouter à une longue lignée de vainqueurs et écrire un nouveau chapitre pour une ville qui, après une si longue attente, redéfinit enfin sa place au plus haut niveau.

  • Le passé rencontre l’avenir

    St. Louis CITY SC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    Ce sport a une longue histoire, mais il continue de se développer à Saint-Louis.

    Malgré les succès remportés par la ville à différents niveaux, la MLS n’a jamais été pressée de s’implanter à Saint-Louis. À mesure que la ligue s’étendait, les conditions n’étaient jamais tout à fait réunies, jusqu’à ce qu’elles le soient. Le St. Louis City SC a été fondé en 2019, 31 ans après le dernier grand titre de football remporté par la ville.

    « Je pense que ce parcours en Open Cup est si particulier, explique Olwig, parce que plus les nouveaux amateurs de football comprennent l’histoire de ce sport à Saint-Louis, plus nous pouvons continuer à susciter de passion et d’enthousiasme. »

    Le club a régulièrement cherché à rendre hommage à son histoire. Avant la finale de l’U.S. Open Cup, l’Energizer Park a accueilli des retrouvailles de cette équipe de 1988. Pourtant, à certains égards, il ne s’agissait pas vraiment de retrouvailles. La plupart de ses membres vivent toujours dans la région. Ils se voient souvent, si bien que les histoires qui ont marqué ce groupe ne sont jamais loin.

    « Jeff et moi nous sommes croisés il y a deux saisons lors d’un match du St. Louis City SC, raconte Olwig, et c’était comme si nous nous étions quittés la veille. C’est l’un des meilleurs gardiens que j’ai entraînés et avec lesquels j’ai eu la chance de jouer. Mais ce moment est particulier et, pour notre équipe, je pense que nous avons beaucoup de chance.

    « J’ai beaucoup de chance que le football soit le fil conducteur de ma vie. Grâce à lui, j’ai rencontré certains de mes meilleurs amis. Le football a apporté beaucoup à ma famille et à moi personnellement. Qu’il y ait eu ou non un championnat professionnel à l’époque, l’amour du jeu restait tout aussi fort. »

    Au 1-2-3 Club, le football est au programme chaque lundi. Plusieurs semaines avant la finale de l’Open Cup, l’impatience monte déjà. Des représentants d’autres grands sports portent des articles aux couleurs du St. Louis City SC et posent des questions sur la récente série de matches sans défaite et les grands rendez-vous à venir. Lange répond aux questions, tout comme McDermott. L’enthousiasme grandit. Même ceux qui suivent le football de moins près ont leur avis et leurs espoirs pour le match.

    S’agira-t-il du prochain grand chapitre d’une histoire qui en compte déjà tant ? Quoi qu’il en soit, cette histoire se poursuivra dans l’une des grandes villes du football américain. Et ces récits seront racontés et transmis pendant des années.

    « Saint-Louis a toujours vu émerger de bons joueurs », explique Lange, « et je pense qu’il en émergera toujours, quelle que soit la progression du football dans les autres villes… Saint-Louis aura toujours cette réputation de former de grands joueurs. C’est un endroit où l’on pourra toujours en trouver. »