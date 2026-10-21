Bill McDermott aime raconter une histoire sur sa carrière de footballeur universitaire. Elle remonte à plusieurs années avant qu’il ne devienne la voix du football à Saint-Louis et que les habitants de la région ne le surnomment « Mr. Soccer ». Quand il commence son récit, les personnes réunies autour de lui au 1-2-3 Club soupirent et rient. Elles l’ont déjà entendu.

McDermott commence par évoquer son association au milieu de terrain avec le légendaire Al Trost. Les deux hommes ont joué ensemble à l’apogée de la domination de Saint Louis University et remporté des titres de la NCAA. Trost est ensuite entré au National Soccer Hall of Fame après avoir obtenu 14 sélections avec l’équipe nationale masculine des États-Unis, tandis que McDermott s’est tourné vers les médias audiovisuels. Et il y a une raison à cela.

« Je dois vous parler de ma blessure », dit-il, provoquant les soupirs annoncés. « C’était le dos. »

Après une courte pause solennelle, McDermott lève les yeux et conclut son histoire par sa chute.

« Il a lâché à force de porter Al Trost sur tout le terrain ! »

McDermott et Lange soulignent tous deux combien Saint-Louis produisait de joueurs talentueux à son apogée, problèmes de dos mis à part. Ils étaient si nombreux que des programmes universitaires situés loin de la ville ont commencé à y recruter, avant que cette pratique ne se généralise. Michigan State et Indiana étaient souvent sur les rangs. Selon l’histoire que l’on raconte, Joe Morrone, entraîneur d’UConn, est un jour arrivé en ville et a proposé à toute une équipe de lycée de venir jouer pour lui dans le Connecticut.

Pour la plupart de ces jeunes, il n’y avait ni raison ni envie de partir. Le football universitaire à Saint-Louis représentait le sommet.

Saint Louis University reste le programme le plus titré du football masculin de Division I de la NCAA, avec 10 titres nationaux, soit deux de plus qu’Indiana, deuxième de ce classement. Ces 10 titres ont tous été remportés entre 1959 et 1973, une période de domination sans précédent à laquelle Trost et McDermott ont contribué. Pendant ces années, alors que la NASL faisait parler d’elle dans le football professionnel, le Missouri était le foyer du football amateur.

Les Billikens n’étaient toutefois pas seuls. SIU Edwardsville se trouvait à seulement 32 kilomètres de là. L’université a remporté le titre en 1979. L’University of Missouri–St. Louis a décroché un titre de la NCAA en 1973. St. Louis Community College–Florissant Valley a connu ses heures de gloire, tout comme Quincy University. Toutes ces équipes s’appuyaient sur des joueurs locaux, et ils étaient assez nombreux, particulièrement dans les années 1960 et 1970, pour permettre à plusieurs équipes de la ville de dominer.

« L’objectif n’était pas de jouer pour un établissement en particulier, mais simplement de jouer au niveau universitaire, explique Lange, parce que beaucoup d’universités voulaient des joueurs de Saint-Louis. Si vous étiez un joueur correct ou bon à Saint-Louis, vous aviez de très bonnes chances de jouer dans une équipe universitaire de haut niveau. »

Des années avant de publier ses livres retraçant l’histoire du football à Saint-Louis, Lange avait lui-même assisté aux premières loges à l’un des plus grands matches de l’histoire de ce sport. En 1973, SIU Edwardsville occupait la première place du classement national, sans avoir perdu ni encaissé le moindre but. Son adversaire était St. Louis University, alors deuxième au niveau national. Le match s’est joué au Busch Stadium, stade des St. Louis Cardinals. Plus de 20 000 personnes étaient venues le voir.

« Le New York Times était là, Sports Illustrated aussi, et presque tous les joueurs sur le terrain venaient de Saint-Louis, se souvient Lange. C’est à ce moment-là, je crois, que j’ai vraiment pris conscience de l’importance du football à Saint-Louis et de celle de Saint-Louis pour ce sport à l’échelle nationale. Voir tous ces joueurs et toutes ces personnes venues les soutenir m’a vraiment ouvert les yeux. C’est ce moment-là qui m’a fait comprendre à quel point Saint-Louis compte pour ce sport. »

Des matches comme celui-là confortent la conviction de Lange. Il en va de même pour tous les joueurs de l’équipe nationale issus de la ville. Les moments sur le terrain qui ont marqué l’importance de Saint-Louis dans le football n’ont pas manqué non plus, notamment dans le tournoi que la ville espère remporter de nouveau cette semaine, près de quarante ans après sa dernière victoire.