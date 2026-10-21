Le lundi, l’histoire du sport de St. Louis se retrouve autour d’un déjeuner. C’est ainsi depuis des décennies. Entre sandwichs à la dinde et thés glacés, les légendes sportives de la ville racontent, et souvent racontent encore, les histoires qui ont contribué à la façonner.
Ce rendez-vous est organisé par le 1-2-3 Club, qui réunit des figures légendaires du sport installées dans la ville. Chaque lundi, elles débattent et analysent l’actualité sportive comme elles seules savent le faire. Ici, pas de jugements à l’emporte-pièce : la salle rassemble d’anciens joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des préparateurs physiques et des journalistes. Si quelque chose s’est passé à St. Louis au cours des 80 dernières années, il y a de fortes chances que quelqu’un dans cette salle y ait assisté ou en ait été à l’origine.
C’est donc le bon endroit pour découvrir les débuts de l’histoire du football à St. Louis. Ou, du moins, pour rencontrer la bonne personne. Presque tous les participants disent la même chose : « Dave a littéralement écrit le livre sur le football. »
Ils parlent de Dave Lange, qui a consacré une grande partie de sa vie à retracer les liens entre la ville et le football, en tant qu’entraîneur, auteur et historien. Et cette histoire est riche. De ses racines catholiques aux rivalités universitaires, jusqu’à la finale de l’US Open Cup de cette semaine, St. Louis a toujours été un haut lieu du football américain. Certaines années, la ville a dominé le football américain. D’autres, elle est restée relativement en retrait. L’histoire du football à St. Louis est longue et complexe, mais aussi marquée par d’immenses succès. Il n’existe peut-être pas de ville plus importante pour le football américain que St. Louis.
« Représenter St. Louis dans le football a toujours été une fierté », confie Lange à GOAL. « Cette mentalité du « nous contre eux » traverse aussi toute l’histoire du football à St. Louis. Nous sommes une équipe de St. Louis, avec des joueurs de St. Louis. »
Mercredi, la nouvelle génération de joueurs de St. Louis, celle qui compose St. Louis SC, affrontera le Columbus Crew en finale de l’US Open Cup. Ce sera la première véritable occasion pour le club de remporter un trophée majeur. Le match de mercredi pourrait donc marquer un tournant dans l’histoire du football de la ville.
Ce ne serait toutefois pas une première pour St. Louis. Aucune ville n’a connu autant de succès en US Open Cup. On peut aussi soutenir qu’aucune ville n’a formé autant de joueurs pour la sélection nationale. Comment en est-on arrivé là ? Comment une ville nichée dans le Midwest est-elle devenue le centre du football américain ? Voici l’histoire de l’une des grandes villes du football américain. Elle commence il y a plus d’un siècle.
NOTE : St. Louis City SC allait remporter l’US Open Cup 2026 aux tirs au but.