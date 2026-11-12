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Balogun GFX 1-1GOAL

« Un nouveau souffle » : après son transfert avorté à Everton, Folarin Balogun trouve du réconfort dans son retour en sélection américaine alors que son avenir en club reste incertain

Un transfert avorté à Everton et un temps de jeu limité à Monaco ont laissé Folarin Balogun dans l’incertitude. De retour en sélection américaine, il retrouve le sentiment d’être à sa place.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Il y a environ cinq mois, Folarin Balogun s’est imposé comme une star de l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de la Coupe du monde. Depuis, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Le tournoi devait servir de tremplin à Balogun, dont les buts l’avaient propulsé sous les projecteurs en un clin d’œil. Mais la situation peut changer tout aussi vite. Balogun le sait mieux que quiconque.

    Son carton rouge face à la Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde, la polémique autour de la décision de la FIFA de reporter sa suspension, l’échec de son transfert à Everton : Balogun a été l’un des principaux protagonistes de l’été. Pourtant, depuis l’arrivée de l’automne, c’est presque le silence total. Son transfert avorté à Everton s’est traduit par un rôle réduit à Monaco. Depuis, il reste dans l’incertitude, sans avenir assuré à Monaco ni ailleurs.

    « Ça a été différent », a-t-il déclaré aux journalistes jeudi. « Évidemment, comme vous le savez, j’ai essayé de partir cet été, mais le transfert ne s’est pas fait. Il se passe beaucoup de choses à Monaco sur lesquelles je n’ai tout simplement aucun contrôle, mais je suis sûr que je chercherai de nouveau à partir lors du prochain mercato. »

    Les péripéties de son transfert ont également conduit Balogun à manquer le premier rassemblement des États-Unis après la Coupe du monde : l’attaquant était resté chez lui pour régler sa situation en club. Il est toutefois de retour pour le deuxième rassemblement de l’équipe et a hâte de rattraper le temps perdu. Cet été, Balogun a goûté au plus haut niveau et, maintenant qu’il a retrouvé la sélection américaine, il espère renouer avec l’élan né de ce tournoi.

    « J’ai vraiment aimé jouer sur les plus grandes scènes et je m’y suis épanoui », a déclaré Balogun. « Je pense que cela crée une forme de pression qui a tendance à faire ressortir le meilleur de moi-même. »

    Depuis, il n’a pas montré son meilleur visage, mais l’espoir est que ce rassemblement lui permette de faire un pas de plus dans cette direction, un pas dont il a grand besoin.

  • « Je ne me sentais pas à l’aise à l’idée de signer »

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    ABACAPRESS

    Balogun semblait sur le point de rejoindre Everton, mais il s’est retiré de l’accord à la dernière seconde.

    Dans les dernières heures du mercato européen, l’avenir de Balogun semblait réglé. Il était en route pour Everton, ses trois buts en Coupe du monde et sa série de réalisations avec Monaco lui ayant valu un transfert à prix d’or en Premier League. Il s’était notamment illustré face au PSG en Ligue 1, renforçant l’idée qu’il est un attaquant qui brille dans les grands matches.

    Everton voulait le recruter, mais le transfert a été bloqué en raison d’inquiétudes rapportées concernant sa visite médicale. Balogun a expliqué que le contrat qu’il pensait signer avait changé au moment de son départ. Il a finalement renoncé au transfert, car il ne se sentait plus à l’aise à l’idée de le conclure.

    « Mon point de vue était très clair, a-t-il déclaré. Je n’ai rien dit publiquement, mais je me suis évidemment rendu à Everton avec un contrat défini et, au moment où je suis reparti, le contrat avait changé. Voilà, en bref, ce qui s’est passé. Le contrat avait changé. »

    « Au final, je ne me sentais pas à l’aise pour signer. C’est littéralement ce qui s’est passé. »

    Cette incertitude a également perturbé la tentative de Chelsea de recruter Lamine Camara. Selon Sky Sports, Monaco avait accepté de vendre le milieu de terrain lorsque le transfert de Balogun semblait compromis, avant de revenir sur sa décision quand l’accord avec Everton a paru en passe de se concrétiser. Balogun a finalement renoncé à partir, et aucun des deux transferts n’a abouti.

    Balogun est finalement retourné à Monaco. Son retour n’a toutefois pas été particulièrement bien accueilli. Le club avait largement envisagé l’avenir sans lui, et son temps de jeu depuis le reflète. Il n’a disputé que 152 minutes en Ligue 1 cette saison, même s’il a marqué lors d’une défaite contre le Paris FC. Ce but a peut-être marqué un tournant : quelques jours plus tard, le nouvel entraîneur Filipe Luis lui a offert sa première titularisation de la saison face au FC Nordsjælland en Ligue Conférence.

    « C’est toujours différent quand on a un nouvel entraîneur, a-t-il déclaré. Je n’ai pas joué autant que je l’aurais voulu, mais je suis sûr que j’aurai davantage de temps de jeu au fil de la saison. »

    Il devrait aussi jouer davantage au cours des prochains jours, maintenant qu’il a retrouvé l’équipe nationale.

  • « Très heureux d’être de retour »

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    IMAGO / Action Plus

    L’attaquant se sent de nouveau investi d’une mission depuis son retour en sélection.

    Dès son arrivée au rassemblement de la sélection américaine, près d’Atlanta, Balogun s’est senti à l’aise. Il n’avait pas revu ses coéquipiers depuis que leur parcours en Coupe du monde s’était achevé sans gloire face à la Belgique. Les retrouver lui a fait beaucoup de bien.

    « Je suis très heureux d’être de retour, a-t-il déclaré. Retrouver les gars, l’énergie, l’ambiance du groupe, tout cela me manque vraiment quand je suis loin d’eux. Je suis simplement très reconnaissant d’être ici après un été long et riche en événements. »

    Le sentiment que l’on a besoin de lui lui a également manqué. À Monaco, il a joué un rôle secondaire, le club ayant largement tenté de poursuivre sa route sans lui. La sélection américaine, elle, ne compte pas se passer de lui de sitôt. À 25 ans, Balogun est au sommet de sa carrière et joue un rôle crucial au sein de l’équipe. Malgré son début de saison difficile, il reste l’une de ses stars les plus reconnaissables.

    Après seulement quelques jours de rassemblement, Balogun sent déjà la différence. Il a de nouveau l’impression d’être lui-même.

    « Au bout du compte, les différents rassemblements apportent parfois des choses différentes et, pour moi, celui-ci me rappelle simplement que je fais partie d’une équipe formidable. Nous sommes des frères et nous nous battons pour quelque chose. »

    Cette fraternité est toutefois mise à l’épreuve cette semaine, les joueurs de la sélection américaine étant confrontés à la perspective de perdre leur leader, qui a tant contribué à la progression de Balogun et de beaucoup d’autres : Mauricio Pochettino.

  • La situation de Pochettino

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    IMAGO / Photo News

    Balogun est l’un des nombreux joueurs à avoir bénéficié des conseils de Pochettino.

    Comme tout le monde, Balogun suit le feuilleton Pochettino.

    Balogun y porte peut-être plus d’intérêt que quiconque. Son nom a déjà été associé à Manchester United. Si Pochettino prenait officiellement les rênes de l’équipe à Old Trafford, ces rumeurs pourraient prendre de l’ampleur, compte tenu de la relation entre l’attaquant et l’entraîneur.

    Mais ce débat attendra. Pour l’heure, Balogun et ses coéquipiers assurent ne pas en savoir plus que les autres. En ce qui concerne l’USMNT, Pochettino reste son entraîneur et la prépare pour deux prochains matches de Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti.

    « Évidemment, nous voyons tout ce qui s’écrit en ligne, a-t-il déclaré. En tant que joueurs, nous ne pouvons pas y échapper. Mais personnellement, je ne sais pas si c’est vrai, si ça ne l’est pas, ni si c’est confirmé. Ma seule préoccupation, c’est de venir à l’entraînement et de préparer les matches. Je suis sûr que si cela devient officiel, il nous le fera savoir dès que possible. »

    Il a ajouté : « Si j’avais mon mot à dire, j’aimerais que les choses restent telles qu’elles sont. Je pense qu’elles fonctionnent bien. Nous avons une identité claire. Nous avons un style de jeu bien défini. Quand on a un entraîneur de haut niveau, on veut qu’il reste, et pour nous, ce n’est pas différent. »

    Avec ou sans Pochettino, l’USMNT entre toutefois déjà dans une nouvelle ère, portée par de jeunes talents qui émergent. Balogun espère en être l’une des figures de proue.

  • « Une nouvelle énergie »

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    L’avenir de Balogun est incertain, mais pour l’instant, il profite du moment présent.

    Cette nouvelle ère a commencé lors de la fenêtre internationale de septembre/octobre. Ce rassemblement a vu émerger de nombreux jeunes talents, dont plusieurs sont restés pour celui de novembre. Cavan Sullivan, Mathis Albert, Neil Pierre, Adri Mehmeti et Julian Hall sont tous des éléments essentiels pour l’avenir de la sélection américaine, désormais intégrés au groupe actuel.

    Pour Balogun, c’est enthousiasmant. Après avoir suivi le précédent rassemblement de loin, il est de retour, tout comme Christian Pulisic et Weston McKennie. Jusqu’ici, il a apprécié de travailler avec ces nouveaux venus, qui ne devraient pas garder longtemps ce statut.

    « Ça se passe bien, a-t-il déclaré. C’est agréable de voir Cavan, mais aussi de côtoyer tous ces jeunes. Je pense qu’une nouvelle génération fantastique est en train d’émerger. C’est la première fois que je vois beaucoup d’entre eux. Leur talent est incroyable. »

    « Certains jouent en MLS, mais je pense que cela témoigne simplement du niveau du championnat. La qualité ne baisse pas. Les talents ne manquent pas en MLS, donc je trouve ce qui s’est passé ici formidable. »

    Le retour de Balogun est lui aussi important pour une sélection américaine qui cherche à bâtir sur son succès en Coupe du monde. Sa capacité à étirer les défenses, à créer des occasions et à répondre présent dans les moments décisifs offre à Pochettino une autre option offensive qui a fait ses preuves. C’est aussi pour cela que des clubs comme Everton ont tenté de le recruter cet été. Au meilleur de sa forme, Balogun est le genre de joueur capable de faire la différence sur la plus grande scène.

    Alors, quelle est la suite pour Balogun ? Même lui ne le sait pas. Le mercato de janvier apportera de nouveaux rebondissements, tout comme le mois qui le précède. Le rassemblement de mars pourrait être son premier sous les ordres d’un nouvel entraîneur, alors que la sélection américaine entamera une autre nouvelle ère. Mais ce sont des questions pour plus tard. Pour l’heure, Balogun est simplement heureux d’être de retour.

    « Faire partie de quelque chose, a-t-il dit. Cela me donne une énergie nouvelle et un nouvel élan de vie. »