Il y a environ cinq mois, Folarin Balogun s’est imposé comme une star de l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de la Coupe du monde. Depuis, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Le tournoi devait servir de tremplin à Balogun, dont les buts l’avaient propulsé sous les projecteurs en un clin d’œil. Mais la situation peut changer tout aussi vite. Balogun le sait mieux que quiconque.

Son carton rouge face à la Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde, la polémique autour de la décision de la FIFA de reporter sa suspension, l’échec de son transfert à Everton : Balogun a été l’un des principaux protagonistes de l’été. Pourtant, depuis l’arrivée de l’automne, c’est presque le silence total. Son transfert avorté à Everton s’est traduit par un rôle réduit à Monaco. Depuis, il reste dans l’incertitude, sans avenir assuré à Monaco ni ailleurs.

« Ça a été différent », a-t-il déclaré aux journalistes jeudi. « Évidemment, comme vous le savez, j’ai essayé de partir cet été, mais le transfert ne s’est pas fait. Il se passe beaucoup de choses à Monaco sur lesquelles je n’ai tout simplement aucun contrôle, mais je suis sûr que je chercherai de nouveau à partir lors du prochain mercato. »

Les péripéties de son transfert ont également conduit Balogun à manquer le premier rassemblement des États-Unis après la Coupe du monde : l’attaquant était resté chez lui pour régler sa situation en club. Il est toutefois de retour pour le deuxième rassemblement de l’équipe et a hâte de rattraper le temps perdu. Cet été, Balogun a goûté au plus haut niveau et, maintenant qu’il a retrouvé la sélection américaine, il espère renouer avec l’élan né de ce tournoi.

« J’ai vraiment aimé jouer sur les plus grandes scènes et je m’y suis épanoui », a déclaré Balogun. « Je pense que cela crée une forme de pression qui a tendance à faire ressortir le meilleur de moi-même. »

Depuis, il n’a pas montré son meilleur visage, mais l’espoir est que ce rassemblement lui permette de faire un pas de plus dans cette direction, un pas dont il a grand besoin.