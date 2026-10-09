St. Louis CITY n’avait pas prévu de perdre Marcel Hartel. On était en août. Le club faisait face à une deuxième saison consécutive décevante, et voilà que son joueur vedette, meilleur buteur et plus gros salaire, expliquait qu’il voulait partir.

Ses raisons n’étaient pas vraiment liées au football, a expliqué le directeur sportif Corey Wray.

« Nous sommes des êtres humains avec une vie. Et avec cette vie viennent des complications, des défis, des décisions difficiles. Nous avons une famille, une famille élargie, une moitié, des enfants, et à un moment donné, malgré le fait qu’il se sentait bien ici et qu’il y était heureux, Marcel est venu nous voir avec une demande : retourner en Allemagne pour une raison personnelle liée à sa famille », a déclaré Wray à GOAL.

Le club a tout tenté pour le conserver, mais Hartel est resté inflexible dans sa volonté de rentrer chez lui. St. Louis n’avait pas d’autre choix que de le laisser partir. Il ne restait plus qu’à trouver le bon accord. Hannover 96 a payé. Hartel est parti. Et, en théorie, la saison de St. Louis aussi.

Apparemment, non.

Depuis l’annonce du départ de Hartel le 11 août, St. Louis a porté sa série d’invincibilité de neuf à 19 matches toutes compétitions confondues. Sa dernière défaite, un revers 2-0 sur le terrain d’Austin le 3 mai, l’avait laissé à la 14e place de la Conférence Ouest.

Maintenant, le club est deuxième, à seulement trois points du leader Vancouver. Il s’agit d’un redressement remarquable sous les ordres de l’entraîneur principal Yoann Damet, 36 ans, qui bâtit un dossier très solide pour le titre d’entraîneur de l’année en MLS.

Il est assez remarquable de voir à quel point les choses peuvent changer en trois mois. Désormais, le défi consiste à maintenir ce niveau actuel.

« Je pense que le plus grand défi, c’est qu’à cause de cette série d’invincibilité, les attentes ou les projets des autres ont peut-être changé. Damet et moi abordons cela de la même manière que nous avons commencé la saison. Nous avons nos objectifs, nous les avons définis, et nous ne cherchons pas vraiment à ajuster cela immédiatement », a déclaré Wray.