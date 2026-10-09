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St. Louis GFX 1-1GOAL

« Un moment assez incroyable » : de la 14e place à candidat au titre, comment Yoann Damet a relancé le St. Louis CITY et maintenu son élan sans Marcel Hartel

St. Louis CITY est passé de l’une des pires équipes de MLS à l’une des meilleures, et n’est plus qu’à un match d’égaler la plus longue série d’invincibilité de l’histoire du championnat.

Thomas Hindle
Traduit par

  • St. Louis CITY n’avait pas prévu de perdre Marcel Hartel. On était en août. Le club faisait face à une deuxième saison consécutive décevante, et voilà que son joueur vedette, meilleur buteur et plus gros salaire, expliquait qu’il voulait partir.

    Ses raisons n’étaient pas vraiment liées au football, a expliqué le directeur sportif Corey Wray.

    « Nous sommes des êtres humains avec une vie. Et avec cette vie viennent des complications, des défis, des décisions difficiles. Nous avons une famille, une famille élargie, une moitié, des enfants, et à un moment donné, malgré le fait qu’il se sentait bien ici et qu’il y était heureux, Marcel est venu nous voir avec une demande : retourner en Allemagne pour une raison personnelle liée à sa famille », a déclaré Wray à GOAL.

    Le club a tout tenté pour le conserver, mais Hartel est resté inflexible dans sa volonté de rentrer chez lui. St. Louis n’avait pas d’autre choix que de le laisser partir. Il ne restait plus qu’à trouver le bon accord. Hannover 96 a payé. Hartel est parti. Et, en théorie, la saison de St. Louis aussi.

    Apparemment, non.

    Depuis l’annonce du départ de Hartel le 11 août, St. Louis a porté sa série d’invincibilité de neuf à 19 matches toutes compétitions confondues. Sa dernière défaite, un revers 2-0 sur le terrain d’Austin le 3 mai, l’avait laissé à la 14e place de la Conférence Ouest.

    Maintenant, le club est deuxième, à seulement trois points du leader Vancouver. Il s’agit d’un redressement remarquable sous les ordres de l’entraîneur principal Yoann Damet, 36 ans, qui bâtit un dossier très solide pour le titre d’entraîneur de l’année en MLS.

    Il est assez remarquable de voir à quel point les choses peuvent changer en trois mois. Désormais, le défi consiste à maintenir ce niveau actuel.

    « Je pense que le plus grand défi, c’est qu’à cause de cette série d’invincibilité, les attentes ou les projets des autres ont peut-être changé. Damet et moi abordons cela de la même manière que nous avons commencé la saison. Nous avons nos objectifs, nous les avons définis, et nous ne cherchons pas vraiment à ajuster cela immédiatement », a déclaré Wray.

  • Mettre le feu à tout

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Yoann Damet a énormément impressionné pour son premier poste d’entraîneur principal à temps plein en MLS.

    Chaque entraîneur vous dira qu’il est question de « processus » et de « systèmes ». C’est la réalité du football moderne, où l’alignement est primordial. Trouvez le bon directeur sportif, le bon entraîneur et les bonnes installations, et les bonnes choses arrivent.

    Saint-Louis en a été le modèle lorsqu’il a fait son entrée dans la ligue en 2023. Le gourou du football allemand Lutz Pfannenstiel est arrivé comme directeur sportif. Il a nommé Bradley Carnell, un entraîneur jeune et progressiste. Ils ont remporté leur premier match et ne se sont jamais vraiment arrêtés ensuite. Carnell a conduit l’équipe à une première place dans la Conférence Ouest. Seules trois équipes ont récolté plus de points en MLS. Et même si la magie a pris fin assez brutalement au premier tour des play-offs, il y avait largement de quoi croire qu’ils pouvaient recommencer.

    Au lieu de cela, les choses ont pris la direction opposée. En 2024, ils ont terminé 12es à l’Ouest. L’an dernier, c’était une 13e place, avec la majeure partie de la saison dirigée par un entraîneur intérimaire promu depuis l’équipe MLS Next Pro du club.

    La réponse ? Tout raser. Wray est arrivé, vanté pour son approche fondée sur les données après une poignée de postes de GM adjoint (il n’avait jamais été CSO à temps plein). Sa première recrue ? Un homme qui n’avait jamais occupé un poste d’entraîneur principal à plein temps en MLS. Et quand les résultats ont tourné au vinaigre, cela n’a pas vraiment surpris. C’est, après tout, ce qui est censé se produire lorsque les clubs se reconstruisent, choisissent les chiffres et les tableurs plutôt que l’expérience et les vieux briscards.

  • « Cela va prendre du temps »

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    Il a fallu plus d’un mois à St. Louis pour remporter son premier match de la saison

    Mais il y avait aussi un avantage. Embaucher un staff jeune, agile et ambitieux, lui donner un effectif avec peu d’attentes : peut-être qu’un peu de magie pouvait opérer.

    Du moins, c’est ainsi qu’ils voyaient les choses en janvier.

    « Vous partez d’une vision claire de ce que vous voulez, et vous mettez en place un processus clair pour savoir comment y parvenir », a déclaré Damet. « Vous savez que ce sera un parcours qui prendra du temps, mais au moins vous aurez une direction à suivre. »

    Il y avait aussi quelques principes clés, au moins sur le plan tactique. Damet voulait trois défenseurs centraux, deux milieux centraux travailleurs, au moins un numéro 10 et un avant-centre. St. Louis voulait aussi vraiment avoir le ballon le plus possible. Au début, cela n’a pas vraiment fonctionné. L’équipe n’a remporté aucun match avant le 21 mars, et lors de cette rencontre, une victoire 3-1 contre New England, elle a eu moins le ballon que son adversaire.

    Il y a là une vraie ironie, bien sûr. Mais Damet insiste sur le fait que cela faisait partie du plan.

    « Chaque jour, chaque semaine, vous devez essayer de réfléchir, d’évaluer, puis d’en tirer des leçons, et essayer de mieux faire le lendemain », a-t-il expliqué.

    Cela a peut-être aussi été un petit tournant, une validation du fait que ce modèle très jeune et très axé sur les données fonctionnait.

    « La conviction grandit sans cesse, la confiance commence à venir, et ensuite vous pouvez rendre tout cela un peu plus durable. Donc je dirais que c’est le parcours que nous suivons. L’adhésion est là depuis le premier jour, mais la conviction et la confiance grandissent au fil du temps », a ajouté Damet.

  • Perdre des éléments clés...

    Marcel Hartel St. Louis
    Getty

    Le départ de Marcel Hartel n’était pas quelque chose que Yoann Damet et ses collaborateurs avaient préparé

    Et puis, juste au moment où Damet entrevoyait de l’espoir, les mauvaises nouvelles sont tombées. La situation de Hartel ne pouvait pas être évitée.

    « Il n’y a qu’une certaine limite à ce que nous pouvons vraiment imposer. Croyez-moi, nous avons tout essayé et nous avons simplement fait tout ce à quoi quelqu’un pouvait penser, parce que nous comprenions l’importance de cela. Mais à partir du moment où ce n’est pas possible, nous devons avancer », a déclaré Wray.

    Cependant, le départ d’Eduard Lowen, très apprécié des supporters, était moins attendu. Le milieu offensif, et l’une des armes clés de Damet, devait voir son contrat expirer à la fin de la saison. Il faisait partie de la première version de l’équipe. Et comme St. Louis ne s’engageait pas sur une prolongation, il a demandé au club d’étudier la possibilité de le transférer.

    « Les joueurs regardent cette fenêtre des six mois restants. Et s’ils n’ont aucune visibilité à ce sujet, ils commencent vraiment à s’inquiéter », a expliqué Wray.

    La situation de Lowen s’est encore compliquée par le fait que sa présaison avait été marquée par une tragédie personnelle. Sa femme s’était battue contre un cancer du cerveau pendant deux ans et est décédée en mars 2026. St. Louis lui a accordé un congé personnel, et il n’a disputé aucun match avant avril. La valeur de marché veut qu’un joueur de la qualité de Lowen mérite un salaire confortable, et peut-être une très convoitée place de joueur désigné. St. Louis ne pouvait pas le garantir.

    « C’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect. Je peux le forcer à rester, mais il pourrait devenir agent libre, vous savez. Lui dire tout ça. On peut faire toutes ces choses en théorie, mais nous voulions parvenir à quelque chose qui ait du sens pour nous tous, et aussi donner à ce gars une opportunité de trouver quelque chose », a ajouté Wray.

    Lowen serait transféré aux San Jose Earthquakes en août.

  • ...les grands noms arrivent

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Navarro a déjà commencé à justifier son prix avec un bilan de cinq buts en cinq matches

    Et ainsi, les départs étaient réglés : les talents les plus évidents de l’équipe étaient partis, un nouvel entraîneur principal était en place et travaillait avec une direction sportive novice. Mais Wray savait à quoi ressemble le changement dans un club de football. Il était là aux débuts du Toronto FC, qui s’est progressivement construit après son entrée dans la ligue en 2007.

    « J’ai été le premier stagiaire du Toronto FC. Chaque joueur que nous avons recruté était tout nouveau. Le lien avec cette équipe est vraiment unique, et donc je comprends que ce ne soit pas agréable quand quelqu’un avec qui vous avez commencé votre parcours de supporter quitte le club », a-t-il déclaré. « Mais il y a des cycles dans le sport. »

    D’ailleurs, le changement était déjà en marche en coulisses. Le style de jeu de Damet, influencé par le Columbus Crew, exigeait des prises de décision rapides et un pressing haut. Certains des joueurs qu’ils avaient n’étaient pas tout à fait le bon profil.

    « Cela ne veut pas dire que l’un des joueurs partis était mauvais individuellement. Ils sont exceptionnels. Mais la manière dont vous voulez construire l’équipe repose avant tout sur l’adéquation au collectif et sur la capacité à être très flexible en match, à effectuer des ajustements tactiques pour l’entraîneur, à correspondre à un profil physique où tout le monde doit courir, apporter sa contribution et presser », a expliqué Wray.

    Et avec cette conviction de base en place, rebondir n’a pas été si difficile.

    « J’ai toujours dit au début de l’année que l’équipe serait la pièce maîtresse. Chaque individu apporte ses propres valeurs à l’équipe, mais l’équipe est la seule chose qui permettra à chacun de briller. Et je pense qu’il y a une compréhension très claire de cela », a expliqué Damet.

    Malgré tout, des renforts sont quand même arrivés. L’attaquant de l’USMNT Damion Downs est arrivé de Southampton en prêt jusqu’à la fin de la saison 2027. Il a ensuite été suivi par un vrai coup d’éclat lorsque St. Louis a battu le record des transferts internes à la MLS pour recruter Rafa Navarro en provenance des Colorado Rapids. Le club lui a également fait signer un contrat de quatre ans. Il a marqué cinq buts lors de ses cinq premiers matches sous le maillot de St. Louis.

  • Titres et séries de victoires

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    St. Louis est sur le point de remporter le premier trophée de son histoire.

    Le 21 oct., Saint-Louis aura l’occasion de prouver que toute cette histoire de processus fonctionne vraiment. Le club affrontera Columbus Crew en finale de l’U.S. Open Cup, ironiquement face au club de MLS où Wray et Damet ont tous deux fait leurs armes dans le championnat.

    « Il n’y a jamais eu de trophée remporté par le club, donc c’est un peu dans un coin de la tête de tout le monde », a reconnu Damet.

    Et d’ici là, il y a cette série de victoires. En évitant la défaite contre le LA Galaxy dimanche, le club égalera la plus longue série d’invincibilité de l’histoire du championnat. Un accomplissement remarquable, il faut bien l’admettre, pour un club qui semblait au bord du gouffre avant même que la saison ne prenne vraiment son envol.

    Pourtant, fidèle à lui-même, personne ne prend le temps d’en profiter.

    « Même si c’est en réalité un moment assez incroyable, la vérité, c’est que je ne pense pas qu’aucun d’entre nous sera capable d’en profiter ou de l’apprécier autant qu’il le devrait probablement avant la fin de la saison, quand nous aurons le temps de regarder en arrière et de faire le bilan », a déclaré Wray.

    Rien ne change, semble-t-il. Mais ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose.