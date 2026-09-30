« Un grand pas en avant » : Ashley Sanchez fait son retour et Jaedyn Shaw est absente alors qu'Emma Hayes fait des choix audacieux pour les tests face à l'Espagne, gagnantes et perdantes de l'USWNT
Depuis la prise de fonctions d’Emma Hayes à la tête de l’équipe nationale féminine des États-Unis, 60 joueuses ont été sélectionnées et 56 ont commencé un match.
La Coupe du monde féminine 2027 est à moins d’un an, et deux matches contre l’Espagne, numéro 1 au classement, sont prévus en octobre. Mais Hayes continue de faire de la place à des joueuses qui n’ont encore jamais été sélectionnées. Il y a encore des associations qu’elle veut voir et des saisons en club qui méritent d’être reconnues.
« Nous ne sommes pas l’Espagne et nous n’essayons pas d’être l’Espagne », a déclaré Hayes mardi en conférence de presse après l’annonce de la liste. « C’est une équipe exceptionnelle. Elles sont championnes du monde en titre et le méritent, et elles ont leur propre identité, leur propre méthodologie, tout comme nous. »
La liste de 26 joueuses dévoilée par Hayes mardi comprenait des visages familiers comme la capitaine Lindsey Heaps, la milieu de terrain Rose Lavelle et l’arrière latérale Emily Fox. Il y a aussi eu quelques surprises, dont quatre joueuses jamais sélectionnées : la gardienne Jordan Silkowitz, la milieu de terrain Evelyn Shores et les attaquantes Pietra Tordin et Trinity Byars.
Toutes les quatre ont réalisé des saisons remarquées avec leurs clubs respectifs de NWSL, tandis que Shores, Tordin et Byars possèdent une vaste expérience dans le système des équipes nationales de jeunes.
La question, toutefois, est de savoir pourquoi maintenant. Avec la Coupe du monde qui approche, quelle marge reste-t-il pour continuer à expérimenter ?
« On ne peut pas toujours mettre entre parenthèses le développement de la génération qui sera là demain. Donc si je donne uniquement la priorité à la Coupe du monde, alors je n’aurai pas l’occasion de voir des joueuses qui pourraient, et vont, avoir un impact pour cette équipe en 2028 ou en 2031 », a déclaré Hayes.
Il s’agit de se développer en permanence et d’évoluer en permanence. Et lorsque les joueuses font cela avec leurs clubs, Hayes le remarque. La saison d’Ashley Sanchez avec le North Carolina Courage en est un exemple.
« Je n’ai pas vu ça la saison dernière, ni la saison d’avant. Donc je pense que c’est une grande progression pour elle, et je pense qu’à ce stade de sa carrière, elle ne veut sûrement pas gâcher les opportunités qui se présentent à elle. »
Après quatre mois sans rassemblement ni match, l’USWNT fait désormais face à son plus grand test jusqu’ici. Pour des joueuses comme Sanchez, le mois d’octobre offre une nouvelle occasion de faire valoir leurs arguments avant les qualifications. Pour d’autres, dont Jaedyn Shaw et Ally Sentnor, l’absence de la liste s’inscrit dans un plan à plus long terme. Les choix comme les absences soulèvent des questions sur la manière dont l’équipe de Hayes est en train de prendre forme.
Vainqueure : Ashley Sanchez
S’il y avait bien une joueuse que Hayes devait presque forcément convoquer pour ce rassemblement, c’était Sanchez.
Avec 20 buts en 26 matches pour le North Carolina Courage, Sanchez s’est rendue difficile à ignorer. Elle mène la course au Soulier d’or de la NWSL et a égalé le record de buts sur une saison établi par Temwa Chawinga de Kansas City.
Son passage du Washington Spirit au Courage lui a offert un changement de décor, mais Sanchez a rapidement laissé son empreinte. Dès sa première saison en Caroline du Nord, elle a terminé meilleure de l’équipe en buts et en passes décisives, et a été finaliste pour le titre de milieu de terrain de l’année en NWSL. Cette saison, elle a porté cet impact à un autre niveau.
Avec l’équipe nationale, en revanche, les opportunités ont été plus difficiles à obtenir. Sanchez a réalisé un impressionnant parcours chez les sélections de jeunes, mais ses convocations chez les A ne se sont pas toujours traduites par du temps de jeu. Elle n’a pas joué lors de la Coupe du monde féminine 2023, et sa dernière apparition avec l’USWNT remonte à 2024. Bien qu’elle ait été appelée pour le rassemblement de janvier 2025, l’attente a été longue avant de pouvoir de nouveau porter le rouge, blanc et bleu.
« Je pense qu’Ashley réalise une saison extraordinaire, pas seulement en termes de nombre de buts marqués, mais aussi par la régularité de ses performances. Je pense qu’elle mérite cela, au vu de ce qu’elle a montré cette saison », a déclaré Hayes lors de la conférence de presse de mardi.
« J’ai eu une conversation avec [l’entraîneur du Courage] Mak [Lind], qui a été très élogieux à propos de sa maturité cette saison, de son envie réelle de retrouver l’équipe nationale. Et elle l’a démontré par son comportement. Je pense que la prochaine étape pour elle est de maintenir cette régularité. »
Flop : Jaedyn Shaw
Shaw n’a jamais semblé aussi à l’aise avec Gotham FC. Elle joue avec liberté, marque des buts et est récemment devenue la plus jeune joueuse de l’histoire de la NWSL à atteindre les 25 buts en saison régulière dans sa carrière. Cette forme a rendu son absence de la liste d’octobre d’autant plus marquante. Pour Shaw, cela signifie manquer une occasion de se tester contre l’Espagne.
Hayes veut toutefois lui offrir un temps de jeu significatif sur cette fenêtre. Shaw et Ally Sentnor rejoindront les U23, où elles pourront obtenir plus de temps de jeu qu’elles n’en recevraient peut-être avec l’équipe première. U.S. Soccer s’est de plus en plus concentrée sur le maintien d’un lien entre les deux groupes, avec des joueuses qui passent de l’un à l’autre en fonction des opportunités et des besoins de développement. Les deux restent dans les plans de Hayes.
« La décision de mettre Jaedyn et Ally [Sentnor] avec les moins de 23 ans tient au fait qu’il s’agit d’une fenêtre de deux matches », a déclaré Hayes. « Je n’ai pas fait jouer Jaedyn lors du dernier rassemblement contre le Brésil et, comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, je veux donner la priorité au développement des joueuses, et je ne veux pas que les joueuses moins expérimentées soient toujours sur le banc et jouent peu de minutes… Elles restent toujours au cœur de nos plans. »
Lauréate : Trinity Rodman
Trinity Rodman a vécu une année mémorable, et ce n’est pas encore terminé.
Elle a commencé 2026 en signant le plus gros contrat de l’histoire du football féminin, un bail de trois ans pour rester au Washington Spirit. Depuis, elle est une habituée des sélections de l’USWNT et a inscrit 11 buts, le meilleur total de l’équipe pour le Spirit.
En dehors des terrains, elle a voyagé aux quatre coins du pays et au-delà pour soutenir son petit ami, Ben Shelton, lors de tournois de tennis, notamment l’US Open 2026, où il a atteint la finale.
En parallèle, elle a aussi travaillé pour combler les lacunes de son propre jeu. Et Hayes est particulièrement fière de ces progrès.
« Tout d’abord, je suis tellement fière de Trinity Rodman. Vraiment », a déclaré Hayes. « Je lui ai parlé il y a peut-être une semaine, et nous avons évoqué cette période l’an dernier, les défis auxquels elle faisait face, et la manière dont elle a travaillé si dur pour combler les lacunes qu’elle devait combler afin de développer une robustesse, une résilience physique… »
Cette progression s’est aussi étendue à son leadership.
« Je pense qu’elle a progressé dans son leadership. Nous en parlons beaucoup. Elle tient énormément à être une excellente coéquipière, et elle tient énormément à montrer par l’exemple qu’elle peut mener. Elle demande toujours à prendre les devants, ce que j’adore absolument, et elle fait la différence de tant de manières », a poursuivi Hayes.
Perdante : Naomi Girma
Naomi Girma figure dans la liste des 26 joueuses, mais il n’a pas fallu longtemps à Hayes pour exprimer son inquiétude concernant l’état de santé de la défenseure centrale.
« Naomi Girma, elle a pris un coup à l’entraînement aujourd’hui. Je ne suis pas totalement sûre que Naomi sera dans le groupe, mais je suis certaine que nous communiquerons quelque chose si c’est le cas. Ce sera peut-être le seul changement que nous aurons à faire », a déclaré Hayes en direct pendant la conférence de presse.
La condition physique de Girma suscite des inquiétudes, d’autant plus qu’elle n’a disputé aucun match de Women’s Super League (WSL) avec Chelsea cette saison. Girma n’avait pas non plus été retenue pour les matches de l’USWNT contre le Brésil, au Brésil, plus tôt dans l’année en raison d’une blessure.
Si Girma n’est pas déclarée apte à jouer pendant le rassemblement et contre l’Espagne, il existe une véritable inquiétude au poste de défenseure centrale. L’USWNT est déjà privée d’une défenseure avec Emily Sonnett, et s’appuiera donc largement sur Tierna Davidson, Kennedy Wesley et Tara Rudd, qui sont toutes capables, mais l’expérience qu’apporterait une charnière Girma-Sonnett face à une équipe comme l’Espagne semble être un manque regrettable pour les États-Unis.
« Je dois penser aux joueuses disponibles, et c’est pour cela que j’ai toujours insisté sur le fait que nous devons développer un groupe de joueuses plus large, parce que quelque chose peut arriver très vite, a déclaré Hayes. Nous pourrions nous retrouver dans des situations comme celle de ce rassemblement, où peut-être nous serons privées de deux de nos défenseures centrales titulaires. Si je ne prépare pas les joueuses à être prêtes, alors je ne ferai pas mon travail. »
Gagnante : Trinity Byars
Pour tous ceux qui suivent la NWSL, Byars est un nom bien connu. L’attaquante peut jouer en n°9, en n°10 ou même en n°8, et elle réalise une saison remarquable avec le San Diego Wave, avec 10 buts et deux passes décisives. Mais jusqu’à présent, elle n’avait jamais été appelée en équipe nationale A.
En août, la joueuse de 23 ans est devenue seulement la deuxième joueuse de l’histoire du Wave à atteindre la barre des 10 buts sur une saison, rejoignant Alex Morgan, auteure de 15 réalisations en 2022.
Byars n’est toutefois pas une inconnue dans le système des équipes nationales. Elle a représenté les États-Unis lors de la Coupe du monde féminine U17 2018 et de la Coupe du monde féminine U20 2022, et elle est également passée par les U23. Désormais, Hayes veut voir ce qu’elle peut apporter au groupe A.
« Ensuite, il y a Trinity Byars, a déclaré Hayes, qui figure parmi les quatre meilleures buteuses du pays. On ne trouve pas toujours beaucoup de n°9 capables à la fois de prendre la profondeur et de bien jouer en appui, et je pense qu’elle a été brillante. Et je ne veux pas attendre pour l’observer. »