Depuis la prise de fonctions d’Emma Hayes à la tête de l’équipe nationale féminine des États-Unis, 60 joueuses ont été sélectionnées et 56 ont commencé un match.

La Coupe du monde féminine 2027 est à moins d’un an, et deux matches contre l’Espagne, numéro 1 au classement, sont prévus en octobre. Mais Hayes continue de faire de la place à des joueuses qui n’ont encore jamais été sélectionnées. Il y a encore des associations qu’elle veut voir et des saisons en club qui méritent d’être reconnues.

« Nous ne sommes pas l’Espagne et nous n’essayons pas d’être l’Espagne », a déclaré Hayes mardi en conférence de presse après l’annonce de la liste. « C’est une équipe exceptionnelle. Elles sont championnes du monde en titre et le méritent, et elles ont leur propre identité, leur propre méthodologie, tout comme nous. »

La liste de 26 joueuses dévoilée par Hayes mardi comprenait des visages familiers comme la capitaine Lindsey Heaps, la milieu de terrain Rose Lavelle et l’arrière latérale Emily Fox. Il y a aussi eu quelques surprises, dont quatre joueuses jamais sélectionnées : la gardienne Jordan Silkowitz, la milieu de terrain Evelyn Shores et les attaquantes Pietra Tordin et Trinity Byars.

Toutes les quatre ont réalisé des saisons remarquées avec leurs clubs respectifs de NWSL, tandis que Shores, Tordin et Byars possèdent une vaste expérience dans le système des équipes nationales de jeunes.

La question, toutefois, est de savoir pourquoi maintenant. Avec la Coupe du monde qui approche, quelle marge reste-t-il pour continuer à expérimenter ?

« On ne peut pas toujours mettre entre parenthèses le développement de la génération qui sera là demain. Donc si je donne uniquement la priorité à la Coupe du monde, alors je n’aurai pas l’occasion de voir des joueuses qui pourraient, et vont, avoir un impact pour cette équipe en 2028 ou en 2031 », a déclaré Hayes.

Il s’agit de se développer en permanence et d’évoluer en permanence. Et lorsque les joueuses font cela avec leurs clubs, Hayes le remarque. La saison d’Ashley Sanchez avec le North Carolina Courage en est un exemple.

« Je n’ai pas vu ça la saison dernière, ni la saison d’avant. Donc je pense que c’est une grande progression pour elle, et je pense qu’à ce stade de sa carrière, elle ne veut sûrement pas gâcher les opportunités qui se présentent à elle. »

Après quatre mois sans rassemblement ni match, l’USWNT fait désormais face à son plus grand test jusqu’ici. Pour des joueuses comme Sanchez, le mois d’octobre offre une nouvelle occasion de faire valoir leurs arguments avant les qualifications. Pour d’autres, dont Jaedyn Shaw et Ally Sentnor, l’absence de la liste s’inscrit dans un plan à plus long terme. Les choix comme les absences soulèvent des questions sur la manière dont l’équipe de Hayes est en train de prendre forme.