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Mallory Swanson, USWNTGetty

« Un bon pas en avant » : Mallory Swanson et Ashley Sanchez arrachent le nul (2-2) face à l’Espagne, mais les erreurs défensives laissent beaucoup de travail à Emma Hayes. Les gagnantes et les perdantes de la sélection féminine américaine

Ashley Sanchez et Mallory Swanson ont pris les choses en main en inscrivant chacune leur premier but avec les États-Unis depuis deux ans, mais la défense américaine a soulevé des questions sur ses automatismes et sa communication hésitante.

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  • L’équipe nationale féminine des États-Unis est arrivée dans la région de Philadelphie avec l’envie de réécrire son histoire face à l’Espagne. Trois jours après une défaite 2-0, elle a eu une nouvelle chance mardi soir et, cette fois, elle est revenue au score.

    La sélectionneuse Emma Hayes a procédé à quatre changements dans le onze de départ. Phallon Tullis-Joyce a remplacé Claudia Dickey dans le but, Claire Hutton a rejoint Lindsey Heaps au milieu de terrain, Gisele Thompson a été titularisée au poste de latérale et Ashley Sanchez a débuté dans l’axe.

    Les États-Unis ont bien mieux commencé que lors du match du week-end, mais l’Espagne menait tout de même 2-0 à la mi-temps grâce à deux finitions cliniques. Sur l’ouverture du score, les Américaines semblaient regarder l’Espagne faire circuler le ballon au lieu de suivre les appels, d’avancer ensemble et de rester entre leurs adversaires et leur but.

    C’était la première fois que ces quatre défenseures américaines jouaient ensemble, et cela s’est vu dans leurs déplacements et leur communication. Kennedy Wesley a couvert Alexia Putellas, Tierna Davidson est sortie sur la porteuse du ballon et les latérales ont dû courir derrière leurs adversaires. Tullis-Joyce a réalisé des arrêts, mais a semblé moins à l’aise balle au pied, notamment lorsque le pressing espagnol exigeait des décisions rapides.

    Après la pause, Sanchez a changé le cours du match. Elle a réduit l’écart à la 47e minute, inscrivant son quatrième but en sélection pour sa première titularisation depuis le 30 octobre 2024 et relançant les Américaines.

    « C’était vraiment spécial, a déclaré Sanchez lors de son interview d’après-match avec Turner Sports. Le faire aux côtés de toutes ces joueuses extraordinaires était vraiment spécial. »

    Mais c’est Mallory Swanson qui a volé la vedette. Entrée à la 60e minute, elle a entretenu la dynamique avant de conclure une action construite par deux autres remplaçantes, Kate Del Fava et Michelle Cooper. Del Fava a relancé depuis l’arrière vers Cooper, qui a conservé le ballon assez longtemps pour permettre à Swanson et au reste de l’attaque de se projeter. Swanson a repris le ballon en retrait et l’a envoyé au fond des filets, inscrivant son premier but avec les États-Unis depuis les Jeux olympiques de Paris 2024.

    Après le match, Hayes a salué « la grande, grande combativité et l’immense détermination de tout le groupe » et souligné l’importance de Swanson pour l’équipe.

    « Je lui ai dit : “Tu as encore quelque chose à apporter à ce niveau”, et elle est dans de meilleures dispositions pour pouvoir être plus régulière dans ses performances, a déclaré Hayes. Je le dis tout le temps : c’est une joueuse importante pour notre équipe, et je pense que plus nous pourrons compter sur elle, mieux ce sera. »

    Les Américaines ont encore tiré des enseignements de ce match, qu’il s’agisse de trouver des solutions face au bloc défensif espagnol en 4-4-2 ou de coordonner leurs propres déplacements défensifs. Si l’on donne du temps et de l’espace à l’Espagne, elle sait en profiter. Les États-Unis ont trouvé le moyen de revenir au score, mais ont encore des détails à régler.

    « Nous voulions évidemment gagner, mais c’était une bonne expérience », a déclaré Sanchez.

    GOAL fait le point sur les gagnantes et les perdantes du match nul 2-2 des États-Unis contre l’Espagne au Subaru Park...

  • VAINQUEURE : Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    La finition pleine de sang-froid d’Ashley Sanchez a lancé la remontée de la sélection féminine des États-Unis lors du match nul 2-2 face à l’Espagne.

    Sanchez avait besoin de ce but. Après en avoir inscrit 20 pour le North Carolina Courage, repartir de ce rassemblement sans marquer pour les États-Unis aurait presque semblé injuste. Elle a trouvé les bons espaces tout au long de la première période et effectué de bons appels du côté opposé, mais des touches de balle trop longues et des passes précipitées l’ont empêchée de concrétiser ces occasions.

    À la 47e minute, tout s’est enfin mis en place. Sanchez a repris dans sa course une passe en profondeur parfaitement dosée de Sophia Wilson, a foncé sur la défense espagnole et repéré une ouverture. Elle a orienté son corps et placé le ballon dans le coin opposé pour porter le score à 2-1, au terme d’une action conclue avec patience, précision et sang-froid. Reste à voir quelle place Sanchez occupera dans les plans de Hayes, mais elle a rappelé avec efficacité ce qu’elle peut apporter.

  • Perdante : Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Phallon Tullis-Joyce a connu sa huitième sélection et sa huitième titularisation lors du match nul 2-2 de l’équipe féminine des États-Unis face à l’Espagne.

    Tullis-Joyce a encaissé deux buts, comme Claudia Dickey trois jours plus tôt, mais elle avait réalisé plusieurs arrêts importants avant que l’Espagne ne trouve la faille.

    Sa relance reste préoccupante. Hayes a salué ses qualités sur sa ligne, tout en estimant qu’elle devait progresser balle au pied. Cette faiblesse a coûté cher lorsque Tullis-Joyce a perdu le ballon dans l’axe sous la pression. L’Espagne en a profité : Salma Paralluelo a sanctionné cette erreur pour doubler l’avance de son équipe.

    Tullis-Joyce s’est toutefois ressaisie en seconde période. Elle a réalisé des arrêts décisifs et apporté davantage de sérénité, aidant les États-Unis à décrocher le nul (2-2).

  • GAGNANTE : Mallory Swanson

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    Icon Sportswire

    Mallory Swanson a marqué son premier but avec l’équipe féminine des États-Unis depuis plus de deux ans.

    Swanson était heureuse de retrouver le terrain avec l’USWNT lors du premier match face à l’Espagne. À l’issue du deuxième, ses coéquipières avaient elles aussi de bonnes raisons de se réjouir de son retour. Son but égalisateur à la 86e minute a permis aux Américaines d’arracher un nul 2-2 face à l’Espagne, numéro un mondiale. C’était son premier but avec l’USWNT depuis celui de la victoire contre le Brésil lors de la finale olympique de 2024.

    « Ça remonte à longtemps », a confié Swanson à Turner Sports à propos de ce but décisif, avant d’ajouter : « Marquer ce premier but, ça fait toujours du bien et c’est vraiment spécial. »

    Quel chemin parcouru depuis. Swanson a accueilli sa fille Josie en novembre dernier et joue désormais sous ses yeux, à moins d’un an de la Coupe du monde. Elle est la dixième mère à marquer pour les Américaines.

    « C’est fou, c’est un tel honneur », a déclaré Swanson. « Je suis vraiment reconnaissante. »

    Avec Swanson, l’USWNT retrouve une buteuse qui a fait ses preuves, mais son apport ne se limite pas à la finition. Elle peut jouer dans l’axe ou sur un côté, offrant à Hayes davantage d’options en attaque. Elle a salué le soutien de sa sélectionneuse tout au long de son retour après sa grossesse.

    « Je pense qu’elle sait que chaque corps est différent, surtout quand on revient après une grossesse, et elle est elle-même passée par là. Elle me soutient donc énormément. Elle continue de croire en moi et de m’insuffler cette confiance en moi... C’est un long processus, elle ne cesse de me le rappeler, mais c’était un bon pas en avant. »

  • PERDANTE : la défense de l’équipe féminine des États-Unis

    Tierna Davidson

    Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Emily Fox et Gisele Thompson ont toutes été titularisées ensemble pour la première fois mardi.


    La sélection féminine des États-Unis s’est améliorée défensivement au fil du match, mais elle a connu une entame hésitante et a eu du mal à savoir quand sortir de son bloc en 4-4-2. Tierna Davidson et Kennedy Wesley ont fait preuve de discipline pendant de longues périodes, mais l’Espagne n’avait pas besoin de beaucoup d’espace pour se montrer dangereuse. Des moments d’inattention face au ballon et de mauvais placements ont offert aux visiteuses des ouvertures qu’elles se sont empressées d’exploiter.

    Wesley et Davidson travaillent encore leurs automatismes, tandis que le manque d’expérience de Gisele Thompson s’est fait sentir face à une équipe du calibre de l’Espagne. Emily Fox a été la plus solide des quatre défenseuses, mais elle aussi s’est parfois fait surprendre hors de sa position. À l’approche des qualifications pour la Coupe du monde, alors que la disponibilité de Naomi Girma et d’Emily Sonnett reste incertaine, la défense demeure un sujet de préoccupation.