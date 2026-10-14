L’équipe nationale féminine des États-Unis est arrivée dans la région de Philadelphie avec l’envie de réécrire son histoire face à l’Espagne. Trois jours après une défaite 2-0, elle a eu une nouvelle chance mardi soir et, cette fois, elle est revenue au score.

La sélectionneuse Emma Hayes a procédé à quatre changements dans le onze de départ. Phallon Tullis-Joyce a remplacé Claudia Dickey dans le but, Claire Hutton a rejoint Lindsey Heaps au milieu de terrain, Gisele Thompson a été titularisée au poste de latérale et Ashley Sanchez a débuté dans l’axe.

Les États-Unis ont bien mieux commencé que lors du match du week-end, mais l’Espagne menait tout de même 2-0 à la mi-temps grâce à deux finitions cliniques. Sur l’ouverture du score, les Américaines semblaient regarder l’Espagne faire circuler le ballon au lieu de suivre les appels, d’avancer ensemble et de rester entre leurs adversaires et leur but.

C’était la première fois que ces quatre défenseures américaines jouaient ensemble, et cela s’est vu dans leurs déplacements et leur communication. Kennedy Wesley a couvert Alexia Putellas, Tierna Davidson est sortie sur la porteuse du ballon et les latérales ont dû courir derrière leurs adversaires. Tullis-Joyce a réalisé des arrêts, mais a semblé moins à l’aise balle au pied, notamment lorsque le pressing espagnol exigeait des décisions rapides.

Après la pause, Sanchez a changé le cours du match. Elle a réduit l’écart à la 47e minute, inscrivant son quatrième but en sélection pour sa première titularisation depuis le 30 octobre 2024 et relançant les Américaines.

« C’était vraiment spécial, a déclaré Sanchez lors de son interview d’après-match avec Turner Sports. Le faire aux côtés de toutes ces joueuses extraordinaires était vraiment spécial. »

Mais c’est Mallory Swanson qui a volé la vedette. Entrée à la 60e minute, elle a entretenu la dynamique avant de conclure une action construite par deux autres remplaçantes, Kate Del Fava et Michelle Cooper. Del Fava a relancé depuis l’arrière vers Cooper, qui a conservé le ballon assez longtemps pour permettre à Swanson et au reste de l’attaque de se projeter. Swanson a repris le ballon en retrait et l’a envoyé au fond des filets, inscrivant son premier but avec les États-Unis depuis les Jeux olympiques de Paris 2024.

Après le match, Hayes a salué « la grande, grande combativité et l’immense détermination de tout le groupe » et souligné l’importance de Swanson pour l’équipe.

« Je lui ai dit : “Tu as encore quelque chose à apporter à ce niveau”, et elle est dans de meilleures dispositions pour pouvoir être plus régulière dans ses performances, a déclaré Hayes. Je le dis tout le temps : c’est une joueuse importante pour notre équipe, et je pense que plus nous pourrons compter sur elle, mieux ce sera. »

Les Américaines ont encore tiré des enseignements de ce match, qu’il s’agisse de trouver des solutions face au bloc défensif espagnol en 4-4-2 ou de coordonner leurs propres déplacements défensifs. Si l’on donne du temps et de l’espace à l’Espagne, elle sait en profiter. Les États-Unis ont trouvé le moyen de revenir au score, mais ont encore des détails à régler.

« Nous voulions évidemment gagner, mais c’était une bonne expérience », a déclaré Sanchez.

GOAL fait le point sur les gagnantes et les perdantes du match nul 2-2 des États-Unis contre l’Espagne au Subaru Park...