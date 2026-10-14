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Mallory Swanson, USWNTGetty

« Un bon pas en avant » : Mallory Swanson et Ashley Sanchez arrachent le nul (2-2) face à l’Espagne, mais les erreurs défensives laissent beaucoup de travail à Emma Hayes. Les gagnantes et les perdantes de l’équipe féminine des États-Unis

Ashley Sanchez et Mallory Swanson ont pris les choses en main en inscrivant chacune leur premier but avec les États-Unis depuis deux ans, mais la défense de la sélection féminine américaine a soulevé des questions sur ses automatismes et sa communication hésitante.

Traduit par

  • L’équipe nationale féminine des États-Unis est arrivée dans la région de Philadelphie avec la volonté d’écrire une autre histoire face à l’Espagne. Trois jours après une défaite 2-0, les Américaines avaient une nouvelle chance mardi soir. Cette fois, elles ont réagi.

    La sélectionneuse Emma Hayes a procédé à quatre changements dans le onze de départ. Phallon Tullis-Joyce a remplacé Claudia Dickey dans le but, Claire Hutton a rejoint Lindsey Heaps au milieu de terrain, Gisele Thompson a pris place au poste de latérale et Ashley Sanchez a été titularisée dans l’axe.

    Les États-Unis ont bien mieux entamé la rencontre que lors du week-end, mais l’Espagne menait tout de même 2-0 à la pause grâce à deux finitions précises. Sur l’ouverture du score, les Américaines semblaient regarder circuler le ballon plutôt que de suivre les courses adverses, de se déplacer ensemble et de rester entre leurs adversaires et leur but.

    C’était la première fois que ces quatre défenseuses américaines jouaient ensemble, et cela s’est vu dans leurs déplacements et leur communication. Kennedy Wesley a couvert Alexia Putellas, Tierna Davidson est sortie de sa ligne et les latérales se sont retrouvées à courir après leurs adversaires. Tullis-Joyce a réalisé des arrêts, mais a semblé moins à l’aise balle au pied, particulièrement lorsque le pressing espagnol l’obligeait à prendre des décisions rapides.

    Après la pause, Sanchez a changé le cours du match. Elle a réduit l’écart à la 47e minute, inscrivant son quatrième but en sélection pour sa première titularisation depuis le 30 octobre 2024 et relançant les Américaines.

    « C’était vraiment spécial », a déclaré Sanchez lors de son interview d’après-match avec Turner Sports. « Le faire aux côtés de toutes ces joueuses formidables était vraiment spécial. »

    Mallory Swanson lui a toutefois volé la vedette. Entrée à la 60e minute, elle a entretenu la dynamique avant de conclure une action construite par deux autres remplaçantes, Kate Del Fava et Michelle Cooper. Del Fava a relancé depuis l’arrière vers Cooper, qui a conservé le ballon assez longtemps pour permettre à Swanson et au reste de l’attaque de monter. Swanson a repris la passe en retrait et marqué son premier but avec l’USWNT depuis les Jeux olympiques de Paris 2024.

    Les Américaines ont également tiré d’autres enseignements de ce match, qu’il s’agisse de trouver des solutions face au bloc défensif espagnol en 4-4-2 ou de coordonner leurs propres déplacements défensifs. Si on lui laisse du temps et de l’espace, l’Espagne en profite. Les États-Unis ont réussi à revenir au score, mais ont encore des détails à régler.

    « [Nous] voulions évidemment gagner, mais c’était une bonne expérience », a déclaré Sanchez.

    GOAL passe en revue les gagnantes et les perdantes du match nul 2-2 de l’USWNT face à l’Espagne au Subaru Park...

  • VAINQUEURE : Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    La finition pleine de sang-froid d’Ashley Sanchez a lancé la remontée de la sélection féminine des États-Unis lors de son match nul 2-2 face à l’Espagne.

    Sanchez avait besoin de ce but. Après avoir inscrit 20 buts pour le North Carolina Courage, il aurait presque semblé injuste qu’elle termine ce rassemblement sans marquer pour les États-Unis. Elle a trouvé les bons espaces tout au long de la première période et effectué de bons appels côté opposé, mais des contrôles trop longs et des passes précipitées l’ont empêchée d’en profiter.

    À la 47e minute, tout s’est enfin concrétisé. Sanchez a repris une passe en profondeur parfaitement dosée de Sophia Wilson, a foncé sur la défense espagnole et a repéré une ouverture. Elle a ouvert son pied pour placer le ballon dans le coin opposé et porter le score à 2-1, au terme d’une action marquée par la patience, la précision et le sang-froid. Reste à savoir quelle place Sanchez occupera dans les plans de Hayes, mais cette finition a rappelé avec éclat ce qu’elle peut apporter.

  • Perdante : Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Phallon Tullis-Joyce a connu sa huitième sélection et sa huitième titularisation lors du match nul 2-2 de l’équipe féminine des États-Unis face à l’Espagne.

    Tullis-Joyce a encaissé deux buts, comme Claudia Dickey trois jours plus tôt, mais a réalisé plusieurs arrêts importants avant que l’Espagne ne trouve la faille.

    Sa relance reste préoccupante. Hayes a salué ses qualités sur sa ligne, tout en estimant qu’elle devait progresser dans le jeu au pied. Cette faiblesse a coûté cher lorsque Tullis-Joyce a perdu le ballon dans l’axe sous la pression. L’Espagne en a profité et Salma Paralluelo a sanctionné cette erreur pour doubler l’avance de son équipe.

    Tullis-Joyce s’est toutefois ressaisie en seconde période. Elle a réalisé des arrêts décisifs et fait preuve de plus de sérénité, aidant les États-Unis à obtenir le nul (2-2).

  • GAGNANTE : Mallory Swanson

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    Icon Sportswire

    Mallory Swanson a inscrit son premier but avec la sélection féminine des États-Unis depuis plus de deux ans.

    Swanson était reconnaissante de retrouver le terrain avec la sélection américaine lors du premier match face à l’Espagne. À l’issue du second, ses coéquipières avaient elles aussi de quoi se réjouir de son retour. Son but égalisateur à la 86e minute a permis aux Américaines d’arracher un nul 2-2 face à l’Espagne, numéro un mondiale. C’était son premier but en sélection depuis celui de la victoire contre le Brésil lors de la finale olympique de 2024.

    « Ça remonte à longtemps », a déclaré Swanson à Turner Sports à propos de ce but décisif, avant d’ajouter : « Quand on marque ce premier but, ça fait du bien et c’est vraiment particulier. »

    Quel chemin parcouru depuis. Swanson a donné naissance à sa fille Josie en novembre dernier et joue désormais devant elle, à moins d’un an de la Coupe du monde. Elle est la dixième mère à marquer pour la sélection américaine.

    « C’est incroyable, c’est un tel honneur », a déclaré Swanson. « Je suis très reconnaissante. »

    Avec Swanson, la sélection américaine retrouve une buteuse qui a fait ses preuves, mais son apport ne se limite pas à la finition. Elle peut jouer dans l’axe ou sur un côté, offrant à Hayes davantage d’options en attaque. Elle a salué le soutien de son entraîneuse, qui l’a aidée à poursuivre ses efforts pour revenir après sa grossesse.

    « Je pense qu’elle sait que chaque corps est différent, surtout quand on revient d’une grossesse, et elle l’a elle-même vécu. Elle me soutient donc énormément. Elle continue de croire en moi et de me donner confiance en moi... C’est un long processus et elle ne cesse de me le rappeler, mais c’était une belle étape de franchie. »

  • Perdante : la défense de l’USWNT

    Tierna Davidson

    Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Emily Fox et Gisele Thompson ont toutes été titularisées ensemble pour la première fois mardi.


    L’équipe féminine des États-Unis s’est progressivement améliorée sur le plan défensif, mais elle a connu une entame fébrile et peiné à déterminer quand sortir de son bloc en 4-4-2. Tierna Davidson et Kennedy Wesley ont fait preuve de discipline pendant de longues périodes, mais l’Espagne n’avait pas besoin de beaucoup d’espace pour se montrer dangereuse. Des moments d’inattention et des erreurs de placement ont offert aux visiteuses des ouvertures qu’elles ont vite exploitées.

    Wesley et Davidson travaillent encore leurs automatismes, tandis que le manque d’expérience de Gisele Thompson s’est vu face à une équipe du calibre de l’Espagne. Emily Fox a été la plus solide des quatre défenseuses, mais elle aussi s’est parfois retrouvée mal placée. Alors que les qualifications pour la Coupe du monde sont la prochaine échéance et que la disponibilité de Naomi Girma et d’Emily Sonnett reste incertaine, la défense demeure un sujet de préoccupation.