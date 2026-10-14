L’équipe nationale féminine des États-Unis est arrivée dans la région de Philadelphie avec la volonté d’écrire une autre histoire face à l’Espagne. Trois jours après une défaite 2-0, les Américaines avaient une nouvelle chance mardi soir. Cette fois, elles ont réagi.

La sélectionneuse Emma Hayes a procédé à quatre changements dans le onze de départ. Phallon Tullis-Joyce a remplacé Claudia Dickey dans le but, Claire Hutton a rejoint Lindsey Heaps au milieu de terrain, Gisele Thompson a pris place au poste de latérale et Ashley Sanchez a été titularisée dans l’axe.

Les États-Unis ont bien mieux entamé la rencontre que lors du week-end, mais l’Espagne menait tout de même 2-0 à la pause grâce à deux finitions précises. Sur l’ouverture du score, les Américaines semblaient regarder circuler le ballon plutôt que de suivre les courses adverses, de se déplacer ensemble et de rester entre leurs adversaires et leur but.

C’était la première fois que ces quatre défenseuses américaines jouaient ensemble, et cela s’est vu dans leurs déplacements et leur communication. Kennedy Wesley a couvert Alexia Putellas, Tierna Davidson est sortie de sa ligne et les latérales se sont retrouvées à courir après leurs adversaires. Tullis-Joyce a réalisé des arrêts, mais a semblé moins à l’aise balle au pied, particulièrement lorsque le pressing espagnol l’obligeait à prendre des décisions rapides.

Après la pause, Sanchez a changé le cours du match. Elle a réduit l’écart à la 47e minute, inscrivant son quatrième but en sélection pour sa première titularisation depuis le 30 octobre 2024 et relançant les Américaines.

« C’était vraiment spécial », a déclaré Sanchez lors de son interview d’après-match avec Turner Sports. « Le faire aux côtés de toutes ces joueuses formidables était vraiment spécial. »

Mallory Swanson lui a toutefois volé la vedette. Entrée à la 60e minute, elle a entretenu la dynamique avant de conclure une action construite par deux autres remplaçantes, Kate Del Fava et Michelle Cooper. Del Fava a relancé depuis l’arrière vers Cooper, qui a conservé le ballon assez longtemps pour permettre à Swanson et au reste de l’attaque de monter. Swanson a repris la passe en retrait et marqué son premier but avec l’USWNT depuis les Jeux olympiques de Paris 2024.

Les Américaines ont également tiré d’autres enseignements de ce match, qu’il s’agisse de trouver des solutions face au bloc défensif espagnol en 4-4-2 ou de coordonner leurs propres déplacements défensifs. Si on lui laisse du temps et de l’espace, l’Espagne en profite. Les États-Unis ont réussi à revenir au score, mais ont encore des détails à régler.

« [Nous] voulions évidemment gagner, mais c’était une bonne expérience », a déclaré Sanchez.

GOAL passe en revue les gagnantes et les perdantes du match nul 2-2 de l’USWNT face à l’Espagne au Subaru Park...