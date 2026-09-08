Un avertissement à Cavan Sullivan ? Le soutien à Folarin Balogun et les ambitions olympiques : cinq enseignements de la conférence de presse du sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino

L’équipe nationale masculine des États-Unis entre dans une nouvelle ère. Mauricio Pochettino l’a dit lorsqu’il a été réembauché comme sélectionneur de l’équipe, et il l’a répété cette semaine. Les choses changent, affirme-t-il, et elles changent dès maintenant.

Par « maintenant », il parle de la prochaine trêve internationale, qui comprend quatre matches sur une semaine et demie. Le Pérou, le Chili, le Mexique, le Canada : autant d’adversaires dangereux, avec pour objectif de capitaliser sur la Coupe du monde et d’intégrer de nouveaux visages susceptibles d’aider les États-Unis à progresser en vue de la suivante.

« Quatre matches, c’est différent parce qu’il n’y a pas beaucoup de temps, a déclaré Pochettino aux journalistes lundi. Nous devons faire attention aux joueurs que nous allons appeler. Nous avons besoin que les joueurs que nous appelons soient disponibles pour s’entraîner, mais aussi pour jouer. Nous envisageons, à l’heure actuelle, d’appeler 26 joueurs avec quatre gardiens... Je pense que les joueurs que nous allons avoir, nous voulons les voir et nous voulons leur donner la possibilité de jouer et la possibilité de rivaliser. Voilà l’idée pour le prochain rassemblement. »

Avant que le groupe pour ce rassemblement ne soit sélectionné, Pochettino a rencontré les journalistes pour évoquer l’actualité des transferts, le recrutement des binationaux, la nouvelle génération et plus encore.