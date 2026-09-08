Un avertissement à Cavan Sullivan ? Le soutien à Folarin Balogun et les ambitions olympiques : cinq enseignements de la conférence de presse du sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino
L’équipe nationale masculine des États-Unis entre dans une nouvelle ère. Mauricio Pochettino l’a dit lorsqu’il a été réembauché comme sélectionneur de l’équipe, et il l’a répété cette semaine. Les choses changent, affirme-t-il, et elles changent dès maintenant.
Par « maintenant », il parle de la prochaine trêve internationale, qui comprend quatre matches sur une semaine et demie. Le Pérou, le Chili, le Mexique, le Canada : autant d’adversaires dangereux, avec pour objectif de capitaliser sur la Coupe du monde et d’intégrer de nouveaux visages susceptibles d’aider les États-Unis à progresser en vue de la suivante.
« Quatre matches, c’est différent parce qu’il n’y a pas beaucoup de temps, a déclaré Pochettino aux journalistes lundi. Nous devons faire attention aux joueurs que nous allons appeler. Nous avons besoin que les joueurs que nous appelons soient disponibles pour s’entraîner, mais aussi pour jouer. Nous envisageons, à l’heure actuelle, d’appeler 26 joueurs avec quatre gardiens... Je pense que les joueurs que nous allons avoir, nous voulons les voir et nous voulons leur donner la possibilité de jouer et la possibilité de rivaliser. Voilà l’idée pour le prochain rassemblement. »
Avant que le groupe pour ce rassemblement ne soit sélectionné, Pochettino a rencontré les journalistes pour évoquer l’actualité des transferts, le recrutement des binationaux, la nouvelle génération et plus encore.
La situation du transfert de Balogun
Sans surprise, on a interrogé Pochettino sur le grand feuilleton du mercato estival : le non-transfert de Folarin Balogun à Everton. L’opération a capoté de façon assez soudaine au tout dernier moment, laissant dans son sillage plusieurs des plus grands clubs d’Europe.
Dans l’ensemble, Pochettino essaie de rester à l’écart des discussions liées aux transferts, préférant laisser les joueurs faire les choix qui conviennent à leur propre carrière. Il prévoit toutefois de s’entretenir bientôt avec Balogun, à la fois pour comprendre ce qu’il s’est passé et pour déterminer la suite pour son attaquant vedette.
« C’est difficile parce que vous ne pouvez pas influencer la décision, et vous devez seulement soutenir ce qu’ils font avec les personnes qui prennent leurs décisions, a-t-il déclaré. Bien sûr, dans certains cas particuliers, comme vous le dites, Flo, je l’appellerai dans les prochains jours parce que je voulais laisser un peu d’espace après ça. Tout ce qui s’est passé dans sa situation avec Everton, à Liverpool, je veux savoir de sa bouche ce qu’il s’est passé, mais toujours en lui apportant notre soutien et en étant à ses côtés, et c’est tout.
« Je pense que c’est un joueur important pour nous, c’était un joueur important lors de la Coupe du monde, et nous espérons qu’il pourra trouver, que ce soit à Monaco ou ailleurs, l’endroit idéal pour s’exprimer de la meilleure manière possible. »
La décision de Noahkai Banks et les binationaux
Il y a une autre saga autour de l’USMNT qui reste en cours : l’avenir international de Noahkai Banks. Malgré tout ce qui s’est passé depuis sa première arrivée avec l’USMNT à l’automne, Banks reste dans le flou, et cela ne semble pas près de changer.
Interrogé sur la situation de Banks, Pochettino a expliqué que le défenseur n’avait toujours pas tranché et que, tant que ce sera le cas, il ne sera pas pris en considération pour une convocation avec l’USMNT.
« Nous sommes en contact avec tous les binationaux potentiels, a déclaré Pochettino. Je pense qu’il est important pour nous de voir, bien sûr, parce qu’il y a un lien et une connexion humaine qui sont si importants, même s’ils, comme dans le cas de Noki [Noahkai], n’a pas changé d’avis et attend. Toujours pas de décision, et bien sûr nous ne pouvons pas le prendre en considération pour le prochain rassemblement. C’est le cas. »
Cette déclaration prolonge la position déjà établie de Pochettino sur les binationaux. Il ne va ni supplier ni insister. À la place, il va demander à un joueur d’adhérer totalement au projet et de s’engager pleinement envers l’USMNT. Pochettino a toutefois expliqué qu’il suivait de très près tous les binationaux et qu’il était prêt à les accueillir à bras ouverts s’ils étaient prêts à s’engager, Banks compris.
« Nous, et l’organisation, travaillons avec tous les binationaux et les joueurs qui ont la possibilité de prendre une décision, a-t-il dit. Oui, cette connexion humaine est importante parce que si un jour ils sentent qu’ils peuvent défendre, qu’ils veulent se battre et faire partie de notre équipe nationale, et, bien sûr, s’ils le méritent et si nous estimons qu’ils méritent d’être impliqués, bien sûr, nous appellerons. »
Ainsi, même si Banks pourrait ne pas être impliqué, surveillez l’arrivée éventuelle d’autres joueurs ayant plusieurs options internationales avec l’USMNT à un moment donné, que ce soit bientôt ou plus tard.
Un message à Sullivan et aux autres jeunes
Pochettino n’a cité aucun nom, mais on pouvait en déduire qu’il avait peut-être voulu faire passer un message à un jeune en particulier.
Interrogé par l’icône de l’USMNT Alexi Lalas la semaine dernière dans le podcast State of the Union, la pépite du Philadelphia Union Cavan Sullivan a déclaré qu’il pensait pouvoir aider lors de la défaite de l’USMNT contre la Belgique.
Zavier Gozo, de son côté, a déclaré à The Late Run de GOAL qu’il pensait devoir figurer dans la liste pour la Coupe du monde, même s’il comprenait totalement la décision de son entraîneur. Certains y verront le bon type de confiance, et Pochettino aussi, peut-être. Cependant, la frontière entre confiance et arrogance peut être très, très fine, et Pochettino a insisté à plusieurs reprises auprès des médias sur le fait qu’il surveillait cette ligne de près.
« Je pense que le respect est la chose la plus importante, et ils doivent être respectueux, a déclaré Pochettino. Et bien sûr, nous voulons des joueurs talentueux. Nous voulons des joueurs qui se sentent courageux, qui se sentent confiants, mais pas qui ressentent des choses qu’ils ne montrent pas. Je pense que vous n’êtes autorisé à parler un peu hors de propos que si vous êtes Messi.
« Si vous gagnez huit Ballons d’Or, d’accord, vous pouvez parler avec une certaine arrogance, mais même là… si vous êtes jeune et que vous commencez à dire que vous pouvez jouer ici, que vous pouvez jouer là, ou que vous pouvez jouer. Je dis que je ne crois pas que ce soit la bonne manière de construire votre carrière de la meilleure façon, non. Et c’est pour cela que nous devons être prudents. »
Un avertissement, donc, pour Sullivan et tous les autres : continuer à laisser leurs pieds parler. Sullivan, à son crédit, a fait exactement cela ces derniers mois, mais il est clair que le prodige de 16 ans a encore beaucoup à prouver à son sélectionneur.
Changer les habitudes et l’organisation
L’un des grands sujets de débat tout au long du cycle de la Coupe du monde 2026 a été la culture. Pochettino voulait la changer et, au bout du compte, il estime y être parvenu. Pour entamer 2030, il s’est appuyé sur un autre mot : habitudes. Il veut désormais les changer, elles aussi.
« Je pense que nous devons changer des habitudes que, peut-être, nous n’avons pas pu changer, a-t-il déclaré. Nous avons changé beaucoup d’habitudes lors de la dernière période jusqu’à la Coupe du monde, mais maintenant nous devons vraiment changer cette habitude. Nous devons créer un groupe de joueurs qui soit vraiment professionnel et qui rivalise de la manière que nous attendons. Ils doivent rivaliser avec les joueurs talentueux et les jeunes joueurs que nous avons devant nous. »
Ces habitudes, dit-il, se retrouvent dans toute la fédération. Des équipes de jeunes aux bureaux juste à l’extérieur d’Atlanta, Pochettino affirme que l’US Soccer dans son ensemble doit ramer dans la même direction alors que toutes les parties impliquées cherchent à capitaliser sur la Coupe du monde 2026.
« Nous devons tous être alignés sur nos principes et sur tous les concepts que nous devons améliorer si nous voulons être compétitifs à chaque instant, jusqu’à l’équipe première, a-t-il déclaré. Je pense que nous sommes tous concentrés sur l’idée d’apporter notre savoir. Beaucoup de personnes impliquées veulent progresser et se soucient du football dans notre pays, et je pense que nous sommes très heureux d’en faire partie. Je pense que beaucoup de choses, c’est certain, vous verrez à l’avenir qu’elles vont s’améliorer, changer ou être faites différemment, et je pense que cela va le refléter. »
Dans ce cadre, Pochettino a été interrogé sur le poste vacant laissé par le départ de Matt Crocker. L’US Soccer ne prévoit pas de remplacer Crocker poste pour poste, mais plutôt en nommant un directeur du football masculin et des garçons, ainsi qu’un directeur du football féminin et des filles. Pochettino et son homologue de l’USWNT, Emma Hayes, auraient le contrôle de leurs équipes respectives et rendraient compte directement à la direction de l’US Soccer. Pour cette raison, Pochettino reste largement en retrait du processus de recrutement.
« J’ai dit à la fédération que je suis toujours disposé à faire partie du processus, mais je pense qu’ils doivent se sentir à l’aise, a déclaré Pochettino. Non, cela ne peut pas être mon homme. Je ne peux pas amener un directeur sportif. Non, ils doivent faire venir une personne qui connaît l’Amérique, qui connaît le football américain, avec les connaissances nécessaires et l’envie d’aider. »
Focus sur les Jeux olympiques
Il est permis de dire que les États-Unis ont été en dessous des attentes au niveau des U23 pendant une grande partie de ce siècle. L’équipe ne s’est qualifiée pour les Jeux olympiques qu’à trois reprises sur les sept derniers tournois. Aucune de ces trois campagnes ne s’est soldée par une médaille. En se penchant sur les résultats plus récents, le retour de l’équipe aux Jeux olympiques en 2024 a mis fin à une absence de 16 ans. Pour le dire simplement, le bilan a été catastrophique.
Pochettino et US Soccer veulent absolument changer cela. C’est pour cette raison que l’ancien joueur vedette de l’USMNT Steve Cherundolo a été nommé pour mener cette équipe U23 jusqu’aux Jeux olympiques de 2028 à domicile. Vainqueur de la MLS Cup sur le banc du LAFC, Cherundolo présente un vécu solide, à la fois comme entraîneur et comme joueur, que peu de sélectionneurs U23 peuvent offrir.
Pochettino affirme que l’un de ses premiers objectifs est d’aider à préparer cette équipe. Il aimerait qu’une grande partie de cette équipe olympique aborde ce tournoi avec des sélections en équipe première, afin de lui donner la confiance et l’expérience nécessaires pour évoluer à un niveau qui s’accompagne d’une véritable pression. Dans cette optique, des discussions sont en cours sur la meilleure manière d’utiliser les joueurs capables d’évoluer à la fois avec l’équipe première et les U23.
« Nous allons toujours pouvoir, avec Steve qui travaille avec nous et qui est toujours impliqué, essayer de prendre la meilleure décision pour eux, a-t-il déclaré, parce que je pense que nous avons un noyau de jeunes joueurs qui doivent disputer le tournoi olympique. Je pense que c’est un objectif pour notre fédération et pour le pays : essayer d’être candidat à la médaille d’or. Je pense que c’est important. Cela va se passer dans notre pays, et nous allons soutenir cela. Et
« Nous allons toujours prendre ensemble la meilleure décision, et essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour les aider à arriver en étant non seulement importants pour l’équipe première, mais aussi importants dans ce type de compétition qui est important pour le pays. »