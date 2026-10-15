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Tyler Fredricson Brits Abroad 1:1GOAL

Tyler Fredricson : De Manchester à Lausanne et la vie de footballeur professionnel en Suisse

Dans le dernier épisode de la série « Britanniques à l’étranger » de GOAL, un joueur qui a commencé le football à trois ans, évolué en Premier League avec Manchester United avant de rejoindre Lausanne, évoque son apprentissage du français, ses moments de détente sur Xbox et les activités à faire en Suisse.

Chris Burton
Traduit par

  • Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques évoluant à l’étranger étaient rarissimes. La réticence de chacun à quitter son environnement familier limitait les horizons de tous.

    Mais les temps ont changé. Avec l’ouverture culturelle, aucun endroit sur la planète ne devrait désormais sembler trop éloigné. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est aujourd’hui une expérience à accueillir plutôt qu’à redouter.

    Bien sûr, il y a des défis à relever, sur le plan professionnel comme personnel. Mais pourquoi ne pas les accepter au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

    Dans cette optique, et puisque l’on nous répète sans cesse que les voyages ouvrent l’esprit, GOAL va raconter l’histoire de certains de ces explorateurs intrépides qui ont franchi les frontières et peuvent désormais partager leur expérience, aussi bien sportive que touristique.

    Place à Tyler Fredricson, qui a troqué le « Théâtre des rêves » du Lancashire contre Lausanne, la « capitale olympique » de la Suisse…

  • Se faire repérer par Manchester United

    Tyler Fredricson Manchester United
    Getty

    Fredricson a été observé par Manchester United lors d’un tournoi de jeunes.

    « J’ai commencé dans mon club local, Richmond Rovers. Mes frères y jouaient. J’ai commencé un peu plus jeune parce que j’allais les voir jouer. J’avais environ trois ou quatre ans et je jouais simplement pour Richmond. J’y suis resté plusieurs années, jusqu’à mes huit ou neuf ans peut-être, quand United m’a repéré pour la première fois lors d’un tournoi. J’ai passé un an dans la structure de développement, puis j’ai intégré l’académie, et tout est parti de là. Mais c’est à Richmond Rovers, mon club local, que tout a commencé. »

  • Sorti de formation aux côtés de futurs internationaux

    Kobbie Mainoo Alejandro Garnacho Manchester United
    Getty

    Mainoo et Garnacho faisaient partie de l’équipe qui a remporté la FA Youth Cup

    « Dans ma catégorie d’âge à Manchester United, il y avait Kobbie Mainoo. Alejandro Garnacho, j’étais dans l’équipe de jeunes avec lui. Il y a plein d’autres joueurs qui évoluent en Angleterre ou à l’étranger. Mais ce sont probablement les deux plus grands noms, je dirais. »

  • Une nuit blanche avant les débuts en Premier League

    Tyler Fredricson
    Getty

    Le défenseur central a disputé quatre matches officiels avec Manchester United

    « Pour un gars de Manchester, jouer à Manchester United, c’est toujours l’objectif. Je pense que la Premier League est le meilleur championnat du monde pour jouer. La plupart des gens veulent y évoluer. C’était un grand honneur et j’espère pouvoir rejouer en Premier League. C’est un moment que je n’oublierai pas. Je crois avoir été prévenu plus tôt que la plupart des autres. On me l’a annoncé la veille, en fait. C’était lors d’une réunion avec Ruben Amorim, et il m’a dit : « Oui, tu es titulaire. » C’était avant qu’on aille sur le terrain pour travailler la tactique. C’était un beau moment. Ça m’a rendu assez nerveux, mais c’était aussi une bonne nouvelle. Pour être honnête, je n’ai pas très bien dormi cette nuit-là ! Mais c’était vraiment excitant. Il y avait aussi de la nervosité. »

  • Comment le départ pour la Suisse s’est concrétisé

    Lausanne Stadium Stade de la Tuiliere
    Getty

    Fredricson considère désormais le Stade de la Tuilière comme son port d’attache sportif

    « Cela fait quelque temps que je cherche à jouer en équipe première. J’ai discuté avec Yuri et Colin, mes agents, et nous avons décidé que cette voie serait la bonne pour moi. Je savais que ce serait un défi, mais un défi qui me ferait du bien. Je pense que les championnats européens sont vraiment propices au développement des jeunes joueurs. Nous nous sommes réunis plusieurs fois pour examiner les offres. Nous avons estimé que celle en Suisse était une très bonne option. J’espère que cela se confirmera. »

  • S’adapter à un nouveau mode de vie

    Olympic headquarters Lausanne
    Getty

    Le Comité international olympique (CIO) a son siège à Lausanne.

    « Ça se passe vraiment bien en Suisse. C’est un bel endroit. Sur le plan du football, ça se passe un peu moins bien. J’ai eu une petite blessure, mais j’espère revenir dès que possible. C’est un bel endroit. Je m’adapte à ce nouveau pays et à cette nouvelle langue. L’équipe et le club ont vraiment été formidables. J’ai donc hâte de vivre la suite de la saison et j’espère que nous pourrons continuer à progresser. »

  • Les plus grands défis de la vie en Suisse

    Lake Geneva Lausanne
    Getty

    Lausanne se trouve sur les rives pittoresques du nord du lac Léman.

    « La langue a clairement été la plus grande difficulté pour moi jusqu’à présent. Mais les gars dans le vestiaire et au club, ainsi que le personnel, m’ont tous aidé. Ils parlent tous anglais. Je prends aussi des cours de français, alors j’espère pouvoir apprendre la langue assez vite. En tout cas, ils m’ont tous aidé. »

    « C’est probablement un endroit un peu plus agréable à vivre que Manchester. Mais ce n’est pas si différent, je suppose. Je veux dire, on s’entraîne presque tous les jours, donc le quotidien reste à peu près le même. Pour être honnête, je passe le plus clair de mon temps à m’entraîner. Ensuite, on peut rentrer chez soi, peut-être aller se promener au bord du lac, ce qu’on ne peut pas faire à Manchester ! C’est une vie assez tranquille. C’est agréable. »

  • La cuisine suisse et le caractère des habitants

    Tyler Fredricson Lausanne
    FC Lausanne-Sport

    Fredricson s’est rapidement adapté à son nouvel environnement.

    « La culture culinaire est assez française. Les croissants et les crêpes sont plutôt bons. Mais à part ça, je m’en tiens à ce que je mange d’habitude. Les personnes avec qui j’ai échangé ont l’air sympathiques. Si elles parlent anglais, les échanges se passent bien. Sinon, elles ne parlent pas vraiment. Mais oui, les gens ont l’air gentils. Ceux à qui j’ai parlé et les supporters, les supporters locaux aussi, ont l’air gentils et accueillants. C’est une ville agréable. »

  • Le coût de la vie en Suisse

    Swiss francs
    Getty

    La vie quotidienne coûte cher aux habitants de la Suisse

    « C’est beaucoup plus cher qu’à Manchester. Je pense que, comme c’est une ville où le niveau de vie est assez élevé, les choses que j’ai vues coûtent beaucoup plus cher. Mais on en a pour son argent. C’est une ville agréable, donc tout est plus cher. Tout ce qui est importé coûte cher, et même la nourriture au supermarché est beaucoup plus chère. Mais ça va, parce qu’on paie aussi pour l’endroit où l’on vit, je suppose. »

  • Golf et jeux vidéo : comment se détendre et décompresser

    GTA 6 Grand Theft Auto
    Getty

    GTA 6 sortira en novembre 2026, après une longue attente.

    « Pour me détendre, tout dépend du temps libre dont je dispose. Parfois, j’ai un après-midi pour jouer au golf. J’aime bien ça. Mais à part ça, je suis plutôt tranquille, pour être honnête. Je passe parfois un peu de temps sur ma Xbox, je vais me promener ou prendre un café. Rien de très mouvementé. Il faut que je trouve quelques parcours de golf ici pour voir ce qu’ils proposent. Je suis fin prêt pour GTA 6. Mais FIFA vient aussi de sortir, alors j’y ai joué récemment. »

  • Comment vivre pleinement l’expérience suisse

    Switzerland ice hockey
    Getty

    Les sports d’hiver fédèrent des communautés de supporters passionnés dans toute la Suisse.

    « J’aimerais assister à un match de hockey sur glace. Apparemment, c’est assez populaire ici, surtout à Lausanne. On peut bien sûr passer une journée au bord du lac. C’est vraiment agréable là-bas. Il y a aussi beaucoup de stations de ski. »

  • Pourquoi les joueurs devraient sortir de leur zone de confort

    Lausanne lake
    Getty

    Davantage de joueurs encouragés à partir découvrir le monde

    « Je ne vois pas pourquoi on ne saisirait pas ces occasions. Si une occasion vous convient, pourquoi pas ? Bien sûr, chacun est différent. Certaines personnes n’ont peut-être pas envie de quitter leur foyer ou de partir trop loin. D’autres raisons peuvent les retenir en Angleterre. Pour ma part, j’avais envie de relever un nouveau défi, de vivre loin de chez moi, de ma famille et de mes amis. Jusqu’ici, tout se passe bien et je me concentre uniquement sur ma carrière. Je pense que c’est une bonne occasion pour les jeunes. De plus en plus de jeunes joueurs originaires d’Angleterre évoluent dans les championnats européens. C’est une bonne occasion et, si un joueur estime que c’est ce qui lui convient, alors pourquoi pas ?

    « Où que vous alliez, rejoindre un nouveau club peut faire un peu peur. On ne sait jamais ce qui va se passer. Il y a forcément un peu d’appréhension. C’est peut-être le cas de tout le monde lorsqu’on s’installe dans un nouvel endroit. Mais une fois sur place, on s’adapte assez vite et la situation devient très rapidement normale. Surtout dans le milieu du football, où l’on voit et côtoie des gens tous les jours. »

  • Que réserve l’avenir ?

    champions league trophy

    Fredricson rêve de disputer la Ligue des champions

    « J’ai l’ambition de jouer en Premier League. J’aimerais évoluer dans de grands clubs partout dans le monde, pas seulement en Premier League. Je veux jouer en Ligue des champions, dans un grand championnat, et me battre pour des titres. C’est clairement mon objectif à long terme. Mais pour l’instant, je me concentre sur mes performances à Lausanne et j’espère bien terminer la saison. Je pense que je vais simplement avancer étape par étape. »

  • Indice de qualité de vie

    Switzerland flag
    Getty

    Comment la vie en Suisse se classe dans cinq domaines importants

    Météo : 7/10. « D’après ce que j’ai vu, elle a été très bonne. Mais dans quelques mois, ça pourrait changer ! »

    Nourriture : 5/10.

    Les gens : 8/10.

    Activités : 6/10.

    Coût de la vie : 3/10.

    Total : 29/50

    L’accès à Tyler a été accordé avec l’aimable autorisation de Murdock Sports Group.

    À RETROUVER

    FINLANDE : Ayo Obileye

    CROATIE : Daniel Adu-Adjei

    BRUNEI : Nick Swirad