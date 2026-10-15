Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques évoluant à l’étranger étaient rarissimes. La réticence de chacun à quitter son environnement familier limitait les horizons de tous.

Mais les temps ont changé. Avec l’ouverture culturelle, aucun endroit sur la planète ne devrait désormais sembler trop éloigné. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est aujourd’hui une expérience à accueillir plutôt qu’à redouter.

Bien sûr, il y a des défis à relever, sur le plan professionnel comme personnel. Mais pourquoi ne pas les accepter au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

Dans cette optique, et puisque l’on nous répète sans cesse que les voyages ouvrent l’esprit, GOAL va raconter l’histoire de certains de ces explorateurs intrépides qui ont franchi les frontières et peuvent désormais partager leur expérience, aussi bien sportive que touristique.

Place à Tyler Fredricson, qui a troqué le « Théâtre des rêves » du Lancashire contre Lausanne, la « capitale olympique » de la Suisse…