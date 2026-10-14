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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

« Trop, c’est trop » : Manchester City et le PSG pratiquent un football magnifique, mais les clubs détenus par des États font enfin l’objet d’un examen sérieux

Deux clubs accusés de longue date de blanchiment par le sport s’affrontent mercredi à l’Etihad, mais leurs projets respectifs sont désormais perçus très différemment.

Mark Doyle
Traduit par

  • Lorsqu’il est apparu que Manchester City avait été reconnu coupable d’avoir enfreint systématiquement les règles financières de la Premier League pendant « près d’une décennie », le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, s’est montré réticent à commenter l’issue de l’affaire.

    « Je ne suis pas juriste, mais je pense qu’ils ont le droit de faire appel. Ce n’est donc pas une décision définitive », a-t-il déclaré aux journalistes lors de l’assemblée générale d’European Football Clubs (EFC), à Copenhague, le 30 septembre. « Manchester City a aussi fait beaucoup de choses positives, mais je ne suis pas en mesure de juger. Nous ne sommes pas en mesure de juger. »

    Al-Khelaifi voulait dire qu’il ne lui appartenait pas de commenter une « affaire du football anglais ». Mais on pourrait aussi aisément soutenir que le PSG n’est « pas en mesure de juger », puisqu’il a lui-même eu des démêlés avec la réglementation du fair-play financier (FFP) au fil des ans. En effet, si le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) a acquis Newcastle United en 2021, City, soutenu par Abou Dhabi, et le PSG, sponsorisé par le Qatar, restent les clubs emblématiques de la propriété étatique dans le football, tout simplement parce qu’ils ont connu davantage de succès sur le terrain et suscité davantage de controverses en dehors.

    Pourtant, malgré tous leurs points communs, les deux clubs abordent le choc de mercredi en Ligue des champions, à l’Etihad, dans des situations très différentes : City fait face à une menace bien réelle pour son existence, tandis que le PSG est dans une position de force comme jamais auparavant.

  • « Dégage ! »

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    De nombreuses voix réclament que Khaldoon Al Mubarak et le reste du groupe d’Abou Dhabi à la tête de Manchester City soient contraints de quitter le club.

    Alors que les entraîneurs actuels de Premier League ont passé la semaine écoulée à tenter d’éluder avec diplomatie les questions sur la tricherie de Manchester City, l’ancien entraîneur de Blackpool Ian Holloway n’a pas mâché ses mots.

    « Vous êtes une honte. Vous avez terriblement terni l’image [du football anglais] », a déclaré Holloway, en s’adressant directement à Abu Dhabi United Group (ADUG) jeudi dernier. « Ce sont les personnes tout, tout en haut [du club] qui essaient de tricher dans ce sport, et je les mettrais dehors. Pourquoi détiennent-elles encore la société ? Pourquoi en sont-elles encore propriétaires ? Pourquoi continuent-elles à faire ça ? Qu’elles s’en aillent ! »

    Les sentiments de Holloway sont sans aucun doute partagés par la grande majorité des amateurs de football anglais. L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher estime ainsi, dans sa dernière chronique publiée dans The Daily Telegraph, que « le club ne pourra se reconstruire et se relever de la honte liée à sa culpabilité que lorsque ceux qui en ont la responsabilité reconnaîtront avoir manqué à leur devoir et le vendront ».

    Il semble peu probable que cela se produise, du moins pour l’instant. ADUG, qui détient une participation majoritaire dans City Football Group (CFG), a déjà fait appel de la décision de la commission disciplinaire indépendante, qui a conclu que Manchester City avait artificiellement gonflé ses revenus de près de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018 au moyen de contrats de sponsoring « fictifs ». L’ampleur même de la tromperie a stupéfié de nombreux amateurs de football anglais, mais pas ceux qui connaissent la manière dont les propriétaires de City agissent depuis leur rachat du club en août 2008.

    « Je pense que la seule chose qui m’ait surpris, personnellement, c’est à quel point la décision a été catégorique », confie à The New York TimesGOAL Tariq Panja, « étant donné que les propriétaires du club sont liés aux dirigeants des Émirats arabes unis, un allié de principe du Royaume-Uni, et qu’ils exercent une influence considérable dans ce pays. Jusqu’à présent, il y avait donc un réel scepticisme quant à la possibilité de faire aboutir une affaire comme celle-ci.

    « Mais si certaines personnes ont été déconcertées par les montants en jeu et la nature de l’affaire, une telle décision était en réalité l’issue inévitable. Une fois les révélations de « Football Leaks » publiées [en 2018], ce qui s’était passé était assez évident.

    « Bien sûr, il reste encore à voir quelle sanction sera prononcée et quel effet d’éventuelles pressions extérieures pourraient avoir sur l’affaire dans les prochains mois. »

    La crainte que City échappe à des sanctions suffisamment sévères pour qu’ADUG envisage même de vendre le club grandit indéniablement, d’autant que le Premier ministre du Royaume-Uni Andy Burnham a déjà déclaré publiquement qu’il serait « inquiet de les perdre » en tant que propriétaires.

    Burnham et Downing Street ont depuis multiplié les tentatives maladroites pour dissiper les soupçons selon lesquels les relations qu’il a entretenues par le passé avec ADUG, lorsqu’il était maire du Grand Manchester, pourraient influencer la procédure d’appel. Mais des informations inquiétantes font également état de menaces des Émirats arabes unis de retirer le financement de plusieurs projets prévus au Royaume-Uni. La simple possibilité d’une ingérence politique illustre parfaitement pourquoi tant de personnes se sont toujours opposées à ce que des États soient, de fait, propriétaires de clubs de football.

    « Après avoir travaillé sur les Émirats arabes unis pendant environ 20 ans et vu comment ils ont échappé à toute responsabilité devant la justice et l’opinion publique pour toutes sortes d’agissements véritablement horribles, tant dans le domaine politique que sportif, j’ai été quelque peu surpris que City soit appelé à rendre des comptes », confie Nicholas McGeehan, de FairSquare, à GOAL. « Mais c’est une très bonne chose, qui aurait dû arriver depuis longtemps, car je pense que ce qu’on perd de vue dans toute cette affaire, c’est que la Premier League n’a pas Manchester City en face d’elle. Elle a un État en face d’elle, un État dirigé par un petit cercle de personnes incroyablement puissantes, qui agissent de manière extrêmement agressive en politique comme dans les affaires.

    « C’est un État qui n’hésite pas à violer les embargos sur les armes décrétés par l’ONU. Les gens parlent des règles et des normes internationales, mais cet État n’a absolument aucun respect pour elles. Il les viole constamment. Et comment s’en sort-il ? Eh bien, son poids politique est considérable, ce qui lui permet d’user de toute son influence pour s’assurer que rien ne l’entrave. Les gens pensent que sa stratégie juridique dans l’affaire City n’a aucun sens, mais elle en a un à ses yeux, car c’est la stratégie qu’il a adoptée dans tous les autres domaines de ses activités et elle a toujours fonctionné.

    « Mais ce que je trouve vraiment fascinant dans cette affaire, c’est que je ne suis pas sûr qu’ils puissent s’en tirer cette fois-ci. Même s’ils obtiennent ce qu’ils veulent sur le plan politique et trouvent un moyen de faire en sorte que Man City ne reçoive qu’une sanction symbolique, ce qui semble peu probable, ils ont déjà perdu devant l’opinion publique, un facteur qu’ils ont toujours pris grand soin de prendre en compte.

    « Je pense qu’ils savent très bien soigner leur réputation et veiller à ne jamais être présentés comme les méchants. Mais c’est exactement ainsi que le grand public les perçoit aujourd’hui. Ils doivent donc vraiment se battre pour sauver leur réputation. »

    Le PSG, à l’inverse, n’a jamais été aussi populaire.


  • « Le jouet d’un État »

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Le président de la Liga, Javier Tebas, critique ouvertement Manchester City et le Paris Saint-Germain depuis longtemps.

    Pendant la majeure partie de l’ère Qatar Sports Investment (QSI) au Parc des Princes, le supporter de football moyen se délectait de voir une équipe de superstars recrutées à prix d’or s’effondrer régulièrement en Ligue des champions. Mais le PSG a désormais remporté deux Coupes d’Europe consécutives avec une équipe relativement jeune, enthousiasmante et travailleuse, façonnée par Luis Enrique et saluée dans tout le monde du football.

    « Je pense que les gens ont constaté un changement radical dans le projet », explique à GOAL Jonathan Johnson, spécialiste du football français. « On a beaucoup parlé du fait que Luis Enrique s’est éloigné du style de jeu très individualiste qui était devenu synonyme du PSG au fil des ans, en tournant la page de joueurs comme Neymar et Kylian Mbappe.

    « Je pense donc que le projet est aujourd’hui bien plus raisonnable et probablement plus proche de ce que beaucoup espéraient dès le début de la prise de contrôle du club par le Qatar : promouvoir davantage de joueurs issus du centre de formation, recruter plus de joueurs en Ligue 1 et mettre en avant les talents français chaque fois que possible.

    « Le club a investi massivement dans la rénovation et la construction d’un tout nouvel ensemble d’installations d’entraînement. Le développement des jeunes est désormais une priorité absolue, avec une attention particulière portée aux talents les plus prometteurs de la région parisienne, sans doute le plus grand vivier de talents du football mondial.

    « Dans l’ensemble, le projet de QSI est donc moins ostentatoire qu’auparavant et, pour cette raison, je pense que le ressentiment envers le PSG et ses propriétaires s’est atténué. Il faut toutefois nuancer cette évolution du regard porté sur le PSG en France : certains de ses plus grands rivaux historiques ont des préoccupations plus importantes que de savoir s’ils pourront lui disputer le titre. Marseille et Lyon, par exemple, font actuellement face à des problèmes existentiels en raison de leurs difficultés financières respectives.

    « Je pense que cela a aussi amené certains de leurs supporters à accorder plus d’importance aux matches qu’ils estiment pouvoir gagner, où leurs équipes peuvent rivaliser. Les rencontres face au PSG deviennent, elles, des matches où ils n’ont rien à perdre : tout ce qu’ils peuvent en tirer est un bonus bienvenu. C’est donc une période étrange : le PSG prospère alors que le football français vit plus que jamais au jour le jour. »

    Le risque de perturber l’équilibre de la compétition est depuis longtemps invoqué contre la détention de clubs de football par des États. Le fait que le PSG ait remporté 12 titres de champion de France depuis son acquisition par QSI en 2011 a inévitablement alimenté les accusations selon lesquelles le club de la capitale aurait fait de la Ligue 1 un championnat sans concurrence.

    Bien sûr, la domination de City sur la scène nationale, avec six titres en sept saisons entre 2017 et 2024, donnait elle aussi une très mauvaise image de la Premier League. La seule véritable différence, c’est qu’elle était présentée comme une preuve du génie tactique de l’entraîneur Pep Guardiola. Le travail du Catalan contribuait également à détourner l’attention des sommes colossales dépensées par City pour renforcer son effectif, au point de disposer presque toujours de deux joueurs de classe mondiale à chaque poste. Il devenait ainsi quasiment impossible de rivaliser avec le club, sur le terrain comme sur le marché des transferts.

    Comme l’a souligné à plusieurs reprises l’ancien entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp, malgré son prestige et ses propres moyens financiers, le club ne pouvait tout simplement pas recruter en prenant aussi peu de risques que City ou le PSG. « Peu importe le coût, ils le font, tout simplement », a déclaré l’Allemand aux journalistes en 2022. « Vous me posez toujours la question [de savoir comment rivaliser avec City], mais vous connaissez déjà la réponse. Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n’est pas possible. Impossible. C’est clair : il y a des clubs dans le football mondial qui peuvent faire tout ce qu’ils veulent financièrement. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais c’est un fait. »

    Le président de la Liga, Javier Tebas, défend le même argument depuis des années. Dès 2019, il affirmait que le PSG et City « faisaient gonfler le marché » en matière d’indemnités de transfert et de salaires, car « les clubs doivent payer des sommes ridicules pour conserver leurs joueurs », tandis que « [le PSG et City] se moquent éperdument de leurs revenus réels lorsqu’ils veulent recruter un joueur, parce qu’ils reçoivent de l’argent d’un État ».

    « Cela contraint les autres clubs à vivre dans une situation économique réellement précaire », a déclaré Tebas lors du sommet Business of Football du The Financial Times. « Cela fausse l’équilibre de toute la structure du football européen. Ce n’est plus un sport. Ce n’est plus une industrie. Cela ressemble davantage à un jouet, au jouet d’un État. Et quand c’est un jouet, les enfants commencent à jouer avec d’autres enfants. On finit par ruiner tout le système. »

  • Une comparaison injuste ?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Il existe des parallèles évidents entre Manchester City et le PSG, ainsi qu’entre leurs ascensions respectives au sommet du football européen.

    Les règles de l’UEFA relatives au fair-play financier ont évidemment été instaurées pour tenter de contrôler les dépenses dans le football. Mais, jusqu’à présent, Manchester City et le PSG ont tous deux échappé à de lourdes sanctions.

    « Les deux clubs ont conclu des accords avec l’UEFA en 2014, qui se sont traduits par des amendes et des restrictions sur la taille de leur effectif en Ligue des champions, explique Panja. Mais lorsque l’UEFA a exclu City de la Ligue des champions pour deux ans en 2020, cette sanction a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), car une grande partie des infractions étaient prescrites.

    « Le PSG a également fait l’objet d’une nouvelle enquête après le séisme qu’il a provoqué dans le football en 2017 en pulvérisant le record du montant d’un transfert, avec le paiement de la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d’euros, soit plus du double du précédent record mondial, tout en concluant un accord d’envergure avec Monaco pour Kylian Mbappe.

    « Une commission d’enquête a été mise en place. Ses membres ont examiné minutieusement l’ensemble des finances du PSG pendant une longue période, mais ils étaient divisés sur la suite à donner. Ceux qui voulaient mener leur travail jusqu’au bout disaient en substance : « Il faut transmettre ce dossier à la chambre de jugement, car nous pensons qu’il y a eu une infraction. »

    « Mais le président de la commission, en l’occurrence l’ancien Premier ministre belge Yves Leterme, était d’un autre avis. Il estimait qu’il ne s’était rien passé d’irrégulier. À tel point que, lorsque le dossier est arrivé devant la chambre de jugement, alors dirigée par un haut magistrat portugais nommé Jose Narciso da Cunha Rodrigues, celui-ci l’a examiné et a déclaré en substance, en des termes assez sévères : « Au vu de votre rapport et des conclusions que vous avez tirées des éléments de preuve, vous devez reprendre ce dossier. Ce travail n’est pas à la hauteur. Vous avez commis une erreur manifeste concernant la valorisation à plus de 100 millions d’un contrat de sponsoring, que les enquêteurs ont acceptée sans la remettre en question. »

    « Dans le même temps, le PSG porte toutefois la procédure devant le TAS. Et c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes : lorsqu’une affaire de fair-play financier est portée devant le TAS, le juge et la chambre de jugement ne participent plus à la procédure. L’ensemble du dossier est pris en charge par l’administration de l’UEFA. C’est donc à l’UEFA de décider jusqu’où elle veut aller pour défendre ses enquêteurs et son juge. Or, dans ce cas, l’UEFA s’est rangée à l’argument du PSG.

    « Le PSG affirmait que le juge avait mis trop de temps à renvoyer le dossier aux enquêteurs. Selon le club, il devait le faire dans un délai de 10 jours. Le juge répond : « Vous interprétez mal les règles, et il est impossible pour quiconque d’analyser un dossier entier en 10 jours. Cela ne peut pas se faire. L’exigence est d’engager le processus de réexamen dans les 10 jours. »

    « Pourtant, à la surprise générale, l’administration de l’UEFA, celle que dirige Aleksander Ceferin, l’homme apparemment présenté comme le grand défenseur de la bonne gouvernance face au président de la FIFA, Gianni Infantino, a fini par accepter l’argument selon lequel le juge avait mis trop de temps à renvoyer le dossier aux enquêteurs de l’UEFA. Elle a dit, en substance : « Oui, très bien, vous avez raison, passons à autre chose. »

    « Ainsi, même si le PSG a construit ces dernières années une équipe aujourd’hui très admirée, beaucoup vous diront que la seule différence entre le PSG et City, à l’heure actuelle, est que le PSG s’en est effectivement tiré après avoir enfreint les règles financières, alors que City, au bout du compte, n’y est pas parvenu. »

    City continue d’affirmer détenir des « preuves irréfutables » de son innocence, mais Panja estime que, malgré toute la puissance politique des Émirats arabes unis, les propriétaires du club pourraient finalement être contraints de reconnaître leur échec dans leur volonté d’en conserver le contrôle : « Pour être honnête, le mal est déjà fait. Le verdict restera comme un témoignage de la tricherie. Les documents juridiques sont généralement assez arides, mais les termes employés sont si forts qu’il sera difficile d’oublier une décision aussi catégorique.

    « Ils ont adopté une attitude très combative pendant toutes ces années. Il est donc très difficile de les imaginer dire maintenant : « D’accord, oui, nous avons été pris, nous allons nous retirer. » Cela dit, leur position deviendrait intenable si ces gros titres négatifs persistaient. Partir serait alors la décision la plus raisonnable, car, malgré le beau football pratiqué par l’une des meilleures équipes que l’Angleterre ait jamais vues, malgré tous les titres remportés, toutes les réussites de City sont désormais entachées par le plus grand scandale de tricherie de l’histoire du football anglais. Et il est très difficile de dissocier le scandale du football, même si les personnes liées au club s’y efforcent.

    « Il est donc très difficile d’imaginer ces propriétaires continuer à posséder un club de Premier League. Quelque chose devra céder, et leur départ semble être une question de temps plutôt qu’une simple possibilité. Car chaque jour où cette équipe restera entre les mains de ses propriétaires actuels, la réputation du club demeurera entachée. »

    Le PSG n’est guère irréprochable en comparaison, mais il semble être parvenu à faire oublier qu’il a de nouveau été sanctionné d’une amende pour avoir enfreint les règles du fair-play financier il y a seulement quatre ans, la majorité des supporters étant éblouis par le talent de Khvicha Kvaratskhelia et de ses coéquipiers.

    « C’est exactement comme cela que fonctionne le sportswashing, explique McGeehan. Nous nous souvenons tous de l’époque où le PSG prêtait un peu à rire, car elle n’est pas si lointaine. C’était un club qui dépensait sans compter, perçu comme le produit d’un projet tapageur et vulgaire. Le pays était vu de manière tout aussi négative. En tant que projet de sportswashing, cela ne fonctionnait donc pas très bien du tout.

    « Comparez cela à la situation de City à l’époque. Le club avait une réputation d’ultraprofessionnalisme, Khaldoon Al Mubarak était présenté comme un dirigeant formidable pour le club, et Pep Guardiola ne faisait que renforcer son image, sur le terrain comme en dehors. Mais je pense que les Qataris ont eu, d’une certaine manière, de la chance avec Luis Enrique. Il a en quelque sorte abandonné l’ancien système et les a amenés à pratiquer un football magnifique, au point que les discussions autour du club portent désormais presque exclusivement sur ce qui se passe sur le terrain. »

    De ce point de vue, le moment choisi pour le match de mercredi ne convient guère au PSG : les discussions d’avant-match se sont concentrées presque exclusivement sur la fraude financière de City et, comme le souligne Johnson, les visiteurs n’apprécieront pas les comparaisons entre les deux clubs détenus par des États.

    « J’imagine que la nature du débat les irriterait beaucoup, car je pense que, si l’on est tout à fait honnête et pragmatique, après ces démêlés avec le fair-play financier, un club a pris une direction et l’autre a pris la direction opposée, dit-il. Et je pense qu’à l’heure actuelle, beaucoup diraient probablement que le PSG a abordé ses difficultés de la bonne manière.

    « Évidemment, la situation est très controversée. Il y a beaucoup de questions troubles à examiner lorsqu’on en parle. Il faut vraiment entrer dans les détails pour déterminer ce que le PSG a fait exactement de différent de Manchester City. Mais, au bout du compte, selon l’issue de la situation de City face à la Premier League, on se penchera probablement à nouveau sur ce qui s’est passé ces deux dernières années avec les clubs qui ont conclu des accords avec l’UEFA. Car il ne s’agit pas seulement du PSG et de City. D’autres clubs ont eu des problèmes, mais ce sont les deux noms les plus en vue.

    « Je pense néanmoins que le PSG n’apprécierait pas d’être mis dans le même sac que City. Car, au bout du compte, il a construit son modèle économique d’une manière complètement différente. Certaines initiatives du PSG, notamment la façon dont il est devenu une marque liée à un art de vivre en dehors du terrain, ont connu un immense succès pendant près de 10 ans : personne ne peut le contester. City ne semble pas avoir réussi aussi bien que le PSG sur ce plan. Je pense donc vraiment que, lorsqu’on compare les deux, le PSG serait très contrarié d’entendre des gens suggérer qu’il est fondamentalement identique à City. »

  • Une ascension remarquable

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    AFP

    Al-Khelaifi est désormais considéré par tous comme l’une des personnalités les plus influentes du football, et son influence pourrait bientôt s’accroître encore.

    Le contraste est saisissant entre la façon dont les deux groupes de propriétaires sont désormais perçus. Alors que Khaldoon pourrait être chassé du football anglais, Al-Khelaifi est aujourd’hui l’une des figures les plus importantes du football, et Johnson estime que son influence ne fera que croître.

    « Je pense qu’Al-Khelaifi a énormément profité de l’échec de la Super Ligue européenne, parce qu’il a placé le PSG aux côtés de clubs qui défendent des valeurs sportives très fortes. Je pense que cela, conjugué à ce qui s’est passé sur le terrain ces deux dernières années, lui a valu beaucoup de respect et une grande influence sur le football européen », explique Johnson. « Donc, même s’il écarte l’idée de briguer des fonctions plus élevées, je pense qu’à terme, nous verrons Nasser Al-Khelaifi occuper un poste encore plus important, que ce soit à l’UEFA ou, potentiellement, à la FIFA. »

    Pour l’heure, Panja estime toutefois que la seule présence d’Al-Khelaifi au Parc des Princes rend le PSG quasiment intouchable.

    « À ce stade, il est presque tout-puissant dans le monde du football, et on a l’impression que tout ce qu’il dit fait loi. Il est donc difficile d’imaginer que lui-même, un club qu’il dirige ou un groupe qu’il préside puisse un jour faire l’objet de sanctions sérieuses, explique Panja. Il siège au comité exécutif de l’UEFA, il est toujours président de beIN Media Group, l’un des plus grands acheteurs de droits de diffusion du football au monde, et il préside European Football Clubs (EFC). La liste est longue, et toutes ces fonctions créent des conflits d’intérêts évidents. »

    « Il entretient toutefois une relation très étroite avec Ceferin, ce même Ceferin qui, la semaine dernière, est revenu sur sa précédente déclaration selon laquelle il ne souhaitait pas briguer un quatrième mandat à la présidence de l’UEFA. Un tel mandat aurait enfreint la limite de 12 ans qu’il avait lui-même défendue et instaurée lorsqu’il était arrivé à l’UEFA en se présentant comme un réformateur. Cela montre, je pense, que le football semble toujours imperméable à la bonne gouvernance et aux réformes. »

    Il existe néanmoins quelques raisons d’être optimiste. Cette semaine encore, David Kogan, président de l’Independent Football Regulator (IFR), a déclaré qu’il démissionnerait s’il subissait la moindre pression politique liée à l’affaire Manchester City. Il a également refusé d’exclure que les États puissent, à l’avenir, se voir interdire l’achat de clubs de football anglais. McGeehan estime donc que la gouvernance du football pourrait encore connaître des changements majeurs.

    « Cela fait longtemps qu’au Royaume-Uni, les responsables politiques échouent lamentablement à s’attaquer aux problèmes liés à la propriété des clubs de football par des États, dit-il. Je ne pense pas que quiconque se soit réellement saisi de la question, mais le moment semble idéal pour le faire. Les responsables politiques agiront s’ils y voient un intérêt électoral, et le grand public pense clairement que nous devrions être beaucoup plus attentifs à l’identité de ceux qui investissent dans nos institutions culturelles et sociales, si importantes pour les habitants et les communautés auxquels elles sont liées. »

    « Nous pourrions donc voir des responsables politiques avisés comprendre qu’ils ont beaucoup à gagner auprès du public en s’opposant à la propriété des clubs par des États. Cela ressemble un peu à la façon dont les responsables politiques ont longtemps évité de critiquer la FIFA de Gianni Infantino. En substance, ils disaient : “Gérez votre sport comme bon vous semble. Nous ne voulons pas nous en mêler, parce que ce n’est pas notre domaine et que les gens n’aiment pas que nous intervenions sur ces questions.” »

    « Mais je pense que la controverse autour de la Coupe du monde de la FIFA et le verdict concernant Manchester City pourraient enfin faire prendre conscience aux responsables politiques, du moins dans ce pays, qu’il faut agir. Ils pourraient se dire : “Vous savez quoi ? Nous devrions peut-être nous pencher sur la question, commencer à parler de réglementation et changer certaines choses.” Car la propriété des clubs par des États a toujours risqué de fausser le jeu et de favoriser la corruption. Les États disposent de pouvoirs que les propriétaires ordinaires de clubs de football n’ont pas. Ils peuvent déplacer des fonds, dissimuler l’origine des financements, user de leur influence politique et piquer de grosses colères s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent. »

    « Ils ont donc toujours eu beaucoup trop de pouvoir pour être admis dans les compétitions de football, parce qu’ils en rompent l’équilibre. Je pense que c’est ce qui s’est produit en Premier League au cours de la dernière décennie environ. Mais c’est précisément pour cette raison que nous pourrions être à un tournant, au moment où le public et les responsables politiques diront tous que cela suffit. »