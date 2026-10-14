Les règles de l’UEFA relatives au fair-play financier ont évidemment été instaurées pour tenter de contrôler les dépenses dans le football. Mais, jusqu’à présent, Manchester City et le PSG ont tous deux échappé à de lourdes sanctions.

« Les deux clubs ont conclu des accords avec l’UEFA en 2014, qui se sont traduits par des amendes et des restrictions sur la taille de leur effectif en Ligue des champions, explique Panja. Mais lorsque l’UEFA a exclu City de la Ligue des champions pour deux ans en 2020, cette sanction a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), car une grande partie des infractions étaient prescrites.

« Le PSG a également fait l’objet d’une nouvelle enquête après le séisme qu’il a provoqué dans le football en 2017 en pulvérisant le record du montant d’un transfert, avec le paiement de la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d’euros, soit plus du double du précédent record mondial, tout en concluant un accord d’envergure avec Monaco pour Kylian Mbappe.

« Une commission d’enquête a été mise en place. Ses membres ont examiné minutieusement l’ensemble des finances du PSG pendant une longue période, mais ils étaient divisés sur la suite à donner. Ceux qui voulaient mener leur travail jusqu’au bout disaient en substance : « Il faut transmettre ce dossier à la chambre de jugement, car nous pensons qu’il y a eu une infraction. »

« Mais le président de la commission, en l’occurrence l’ancien Premier ministre belge Yves Leterme, était d’un autre avis. Il estimait qu’il ne s’était rien passé d’irrégulier. À tel point que, lorsque le dossier est arrivé devant la chambre de jugement, alors dirigée par un haut magistrat portugais nommé Jose Narciso da Cunha Rodrigues, celui-ci l’a examiné et a déclaré en substance, en des termes assez sévères : « Au vu de votre rapport et des conclusions que vous avez tirées des éléments de preuve, vous devez reprendre ce dossier. Ce travail n’est pas à la hauteur. Vous avez commis une erreur manifeste concernant la valorisation à plus de 100 millions d’un contrat de sponsoring, que les enquêteurs ont acceptée sans la remettre en question. »

« Dans le même temps, le PSG porte toutefois la procédure devant le TAS. Et c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes : lorsqu’une affaire de fair-play financier est portée devant le TAS, le juge et la chambre de jugement ne participent plus à la procédure. L’ensemble du dossier est pris en charge par l’administration de l’UEFA. C’est donc à l’UEFA de décider jusqu’où elle veut aller pour défendre ses enquêteurs et son juge. Or, dans ce cas, l’UEFA s’est rangée à l’argument du PSG.

« Le PSG affirmait que le juge avait mis trop de temps à renvoyer le dossier aux enquêteurs. Selon le club, il devait le faire dans un délai de 10 jours. Le juge répond : « Vous interprétez mal les règles, et il est impossible pour quiconque d’analyser un dossier entier en 10 jours. Cela ne peut pas se faire. L’exigence est d’engager le processus de réexamen dans les 10 jours. »

« Pourtant, à la surprise générale, l’administration de l’UEFA, celle que dirige Aleksander Ceferin, l’homme apparemment présenté comme le grand défenseur de la bonne gouvernance face au président de la FIFA, Gianni Infantino, a fini par accepter l’argument selon lequel le juge avait mis trop de temps à renvoyer le dossier aux enquêteurs de l’UEFA. Elle a dit, en substance : « Oui, très bien, vous avez raison, passons à autre chose. »

« Ainsi, même si le PSG a construit ces dernières années une équipe aujourd’hui très admirée, beaucoup vous diront que la seule différence entre le PSG et City, à l’heure actuelle, est que le PSG s’en est effectivement tiré après avoir enfreint les règles financières, alors que City, au bout du compte, n’y est pas parvenu. »

City continue d’affirmer détenir des « preuves irréfutables » de son innocence, mais Panja estime que, malgré toute la puissance politique des Émirats arabes unis, les propriétaires du club pourraient finalement être contraints de reconnaître leur échec dans leur volonté d’en conserver le contrôle : « Pour être honnête, le mal est déjà fait. Le verdict restera comme un témoignage de la tricherie. Les documents juridiques sont généralement assez arides, mais les termes employés sont si forts qu’il sera difficile d’oublier une décision aussi catégorique.

« Ils ont adopté une attitude très combative pendant toutes ces années. Il est donc très difficile de les imaginer dire maintenant : « D’accord, oui, nous avons été pris, nous allons nous retirer. » Cela dit, leur position deviendrait intenable si ces gros titres négatifs persistaient. Partir serait alors la décision la plus raisonnable, car, malgré le beau football pratiqué par l’une des meilleures équipes que l’Angleterre ait jamais vues, malgré tous les titres remportés, toutes les réussites de City sont désormais entachées par le plus grand scandale de tricherie de l’histoire du football anglais. Et il est très difficile de dissocier le scandale du football, même si les personnes liées au club s’y efforcent.

« Il est donc très difficile d’imaginer ces propriétaires continuer à posséder un club de Premier League. Quelque chose devra céder, et leur départ semble être une question de temps plutôt qu’une simple possibilité. Car chaque jour où cette équipe restera entre les mains de ses propriétaires actuels, la réputation du club demeurera entachée. »

Le PSG n’est guère irréprochable en comparaison, mais il semble être parvenu à faire oublier qu’il a de nouveau été sanctionné d’une amende pour avoir enfreint les règles du fair-play financier il y a seulement quatre ans, la majorité des supporters étant éblouis par le talent de Khvicha Kvaratskhelia et de ses coéquipiers.

« C’est exactement comme cela que fonctionne le sportswashing, explique McGeehan. Nous nous souvenons tous de l’époque où le PSG prêtait un peu à rire, car elle n’est pas si lointaine. C’était un club qui dépensait sans compter, perçu comme le produit d’un projet tapageur et vulgaire. Le pays était vu de manière tout aussi négative. En tant que projet de sportswashing, cela ne fonctionnait donc pas très bien du tout.

« Comparez cela à la situation de City à l’époque. Le club avait une réputation d’ultraprofessionnalisme, Khaldoon Al Mubarak était présenté comme un dirigeant formidable pour le club, et Pep Guardiola ne faisait que renforcer son image, sur le terrain comme en dehors. Mais je pense que les Qataris ont eu, d’une certaine manière, de la chance avec Luis Enrique. Il a en quelque sorte abandonné l’ancien système et les a amenés à pratiquer un football magnifique, au point que les discussions autour du club portent désormais presque exclusivement sur ce qui se passe sur le terrain. »

De ce point de vue, le moment choisi pour le match de mercredi ne convient guère au PSG : les discussions d’avant-match se sont concentrées presque exclusivement sur la fraude financière de City et, comme le souligne Johnson, les visiteurs n’apprécieront pas les comparaisons entre les deux clubs détenus par des États.

« J’imagine que la nature du débat les irriterait beaucoup, car je pense que, si l’on est tout à fait honnête et pragmatique, après ces démêlés avec le fair-play financier, un club a pris une direction et l’autre a pris la direction opposée, dit-il. Et je pense qu’à l’heure actuelle, beaucoup diraient probablement que le PSG a abordé ses difficultés de la bonne manière.

« Évidemment, la situation est très controversée. Il y a beaucoup de questions troubles à examiner lorsqu’on en parle. Il faut vraiment entrer dans les détails pour déterminer ce que le PSG a fait exactement de différent de Manchester City. Mais, au bout du compte, selon l’issue de la situation de City face à la Premier League, on se penchera probablement à nouveau sur ce qui s’est passé ces deux dernières années avec les clubs qui ont conclu des accords avec l’UEFA. Car il ne s’agit pas seulement du PSG et de City. D’autres clubs ont eu des problèmes, mais ce sont les deux noms les plus en vue.

« Je pense néanmoins que le PSG n’apprécierait pas d’être mis dans le même sac que City. Car, au bout du compte, il a construit son modèle économique d’une manière complètement différente. Certaines initiatives du PSG, notamment la façon dont il est devenu une marque liée à un art de vivre en dehors du terrain, ont connu un immense succès pendant près de 10 ans : personne ne peut le contester. City ne semble pas avoir réussi aussi bien que le PSG sur ce plan. Je pense donc vraiment que, lorsqu’on compare les deux, le PSG serait très contrarié d’entendre des gens suggérer qu’il est fondamentalement identique à City. »