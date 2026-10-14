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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

« Trop, c’est trop » : Manchester City et le PSG pratiquent un football magnifique, mais les clubs détenus par des États font enfin l’objet d’un examen approfondi

Deux clubs accusés depuis longtemps de blanchir leur image par le sport s’affrontent mercredi à l’Etihad, mais leurs projets respectifs sont désormais perçus très différemment.

Mark Doyle
Traduit par

  • Lorsque l’on a appris que Manchester City avait été reconnu coupable d’avoir systématiquement enfreint les règles financières de la Premier League pendant « près d’une décennie », le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, s’est montré réticent à commenter l’issue de l’affaire.

    « Je ne suis pas juriste, mais je pense qu’ils ont le droit de faire appel. Ce n’est donc pas une décision définitive », a-t-il déclaré aux journalistes lors de l’assemblée générale d’European Football Clubs (EFC), à Copenhague, le 30 septembre. « Manchester City a aussi fait beaucoup de choses positives, mais je ne suis pas en mesure de juger. Nous ne sommes pas en mesure de juger. »

    Al-Khelaifi voulait dire qu’il ne lui appartenait pas de commenter une « affaire concernant le football anglais ». Mais on pourrait tout aussi bien avancer que le PSG n’est « pas en mesure de juger », puisqu’il a lui-même eu des démêlés avec les règles du fair-play financier (FFP) au fil des ans. En effet, si le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) a acquis Newcastle United en 2021, Manchester City, soutenu par Abou Dhabi, et le PSG, soutenu par le Qatar, restent les symboles de la propriété étatique dans le football, tout simplement parce qu’ils ont connu davantage de succès sur le terrain et suscité davantage de controverses en dehors.

    Pourtant, malgré tout ce que ces deux clubs ont en commun, ils abordent le choc de mercredi en Ligue des champions, à l’Etihad, dans des situations très différentes : City fait face à une menace bien réelle pour son existence, tandis que le PSG se trouve dans une position plus forte que jamais...

  • « Dégage ! »

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    De nombreuses voix réclament que Khaldoon Al Mubarak et les autres membres du groupe d’Abou Dhabi propriétaire de Manchester City soient contraints de quitter le club.

    Alors que les entraîneurs actuels de Premier League ont passé la semaine écoulée à esquiver avec diplomatie les questions sur la tricherie de Manchester City, l’ancien entraîneur de Blackpool Ian Holloway n’a pas mâché ses mots.

    « Vous êtes une honte. Vous avez gravement sali [le football anglais] », a déclaré Holloway, en s’adressant directement à l’Abu Dhabi United Group (ADUG) jeudi dernier. « Ce sont les personnes tout, tout en haut [du club] qui essaient de tricher dans ce sport, et je les mettrais dehors. Pourquoi possèdent-elles encore la société ? Pourquoi en sont-elles toujours propriétaires ? Pourquoi continuent-elles à agir ainsi ? Qu’elles s’en aillent ! »

    Le sentiment d’Holloway est sans aucun doute partagé par la grande majorité des supporters du football anglais. Dans sa dernière chronique dans le Daily Telegraph, l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher estime que « le club ne pourra guérir et se remettre de la honte liée à sa culpabilité que lorsque ceux qui en ont la charge reconnaîtront avoir failli à leur devoir et le vendront ».

    Cela semble peu probable, du moins pour l’instant. L’ADUG, qui détient une participation majoritaire dans le City Football Group (CFG), a déjà fait appel de la décision de la commission disciplinaire indépendante. Celle-ci a conclu que City avait artificiellement gonflé ses revenus de près de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018 au moyen de contrats de sponsoring « fictifs ». L’ampleur même de la tromperie a stupéfié de nombreux supporters du football anglais, mais pas ceux qui connaissent la manière dont les propriétaires de City opèrent depuis leur rachat du club en août 2008.

    « Je pense que la seule chose qui m’ait surpris, personnellement, c’est que la décision ait été aussi catégorique, explique à The New York Times Tariq Panja à GOAL. Les propriétaires du club sont liés aux dirigeants des Émirats arabes unis, ostensiblement un allié du Royaume-Uni et une présence très influente dans ce pays. Jusqu’à présent, on doutait donc sérieusement qu’une affaire comme celle-ci puisse réellement aboutir.

    « Mais si certaines personnes ont été prises de court par les montants en jeu et la nature de l’affaire, une telle décision était en réalité inévitable. Une fois les révélations des « Football Leaks » publiées [en 2018], ce qui s’était passé était assez évident.

    « Bien sûr, il reste à voir quelle sanction sera infligée et quel effet d’éventuelles pressions extérieures pourraient avoir sur l’affaire dans les prochains mois. »

    La crainte que City échappe aux lourdes sanctions susceptibles d’amener l’ADUG ne serait-ce qu’à envisager de vendre le club grandit indéniablement, d’autant que le Premier ministre du Royaume-Uni Andy Burnham a déjà déclaré publiquement qu’il serait « préoccupé de les perdre » en tant que propriétaires.

    Burnham et Downing Street ont depuis multiplié les tentatives maladroites pour dissiper les soupçons selon lesquels les relations qu’il entretenait auparavant avec l’ADUG, lorsqu’il était maire du Grand Manchester, pourraient influencer la procédure d’appel. Mais des informations inquiétantes font également état de menaces des Émirats arabes unis de retirer leur financement à plusieurs projets prévus au Royaume-Uni. La simple possibilité d’une ingérence politique illustre parfaitement pourquoi tant de personnes se sont toujours opposées à ce que des États possèdent de fait des clubs de football.

    « Après avoir travaillé sur les Émirats arabes unis pendant une vingtaine d’années et vu comment ils ont échappé à toute obligation de rendre des comptes devant la justice et le public pour toutes sortes de comportements vraiment horribles, tant dans la sphère politique que sportive, j’ai été quelque peu surpris de voir City appelé à répondre de ses actes, confie Nicholas McGeehan, de FairSquare, à GOAL. Mais c’est une décision bienvenue qui aurait dû intervenir depuis longtemps, car je pense qu’on perd de vue, dans toute cette affaire, que la Premier League n’est pas confrontée à Manchester City : elle est confrontée à un État. Cet État est dirigé par un petit cercle de personnes incroyablement puissantes, qui font preuve d’une agressivité extrême dans leur manière de faire de la politique et des affaires.

    « C’est un État qui n’hésite pas à violer les embargos sur les armes décrétés par l’ONU. On parle de règles et de normes internationales, mais ils n’ont absolument aucun respect pour elles. Ils les violent constamment. Et comment s’en sortent-ils ? Eh bien, ils sont incroyablement puissants sur le plan politique et peuvent donc user de toute leur influence pour s’assurer que rien ne les entrave. Certains pensent que leur stratégie juridique dans l’affaire City n’a aucun sens, mais elle en a un à leurs yeux, parce que c’est la stratégie qu’ils ont adoptée dans tous les autres domaines de leurs activités et qu’elle a toujours fonctionné pour eux.

    « Mais ce que je trouve vraiment fascinant dans cette affaire, c’est que je ne suis pas sûr qu’ils puissent s’en sortir ainsi. Car même s’ils obtiennent gain de cause sur le plan politique et trouvent un moyen de faire en sorte que Man City ne reçoive qu’une sanction symbolique, ce qui semble peu probable, ils ont déjà perdu la bataille de l’opinion publique. Or, c’est quelque chose qu’ils ont toujours pris grand soin de considérer.

    « Je pense qu’ils savent très bien soigner leur réputation et faire en sorte de ne jamais être présentés comme les méchants. Mais c’est exactement ainsi que le grand public les voit aujourd’hui. Ils doivent donc mener un véritable combat pour sauver leur réputation. »

    Le PSG, à l’inverse, n’a jamais été aussi populaire.


  • « Jouet d’un État »

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Le président de la Liga, Javier Tebas, critique depuis longtemps ouvertement Manchester City et le Paris Saint-Germain.

    Pendant la majeure partie de l’ère Qatar Sports Investment (QSI) au Parc des Princes, le supporter de football lambda se délectait de voir une équipe de stars assemblée à grands frais s’effondrer régulièrement en Ligue des champions. Mais le PSG a désormais remporté deux Coupes d’Europe consécutives avec une équipe relativement jeune, séduisante et travailleuse, façonnée par Luis Enrique et saluée dans tout le monde du football.

    « Je pense que les gens ont pris conscience du changement radical qu’a connu le projet », explique à GOAL Jonathan Johnson, spécialiste du football français. « Il est désormais bien établi que Luis Enrique a abandonné le style de jeu très individualiste devenu synonyme du PSG au fil des années, en se séparant notamment de joueurs comme Neymar et Kylian Mbappe.

    « Je pense donc que le projet est aujourd’hui beaucoup plus raisonnable et probablement plus proche de ce que beaucoup espéraient dès le début de la propriété qatarie du club : donner bien davantage leur chance aux joueurs du centre de formation, recruter davantage en Ligue 1 et mettre en avant les talents français chaque fois que possible.

    « Le club a dépensé des sommes importantes pour rénover ses installations d’entraînement et en construire de toutes nouvelles. Le développement des jeunes est désormais une priorité absolue, avec la volonté de s’assurer que les talents les plus prometteurs de la région parisienne, sans doute le vivier le plus riche du football mondial.

    « Dans l’ensemble, le projet de QSI est donc aujourd’hui moins ostentatoire qu’auparavant et, pour cette raison, je pense que le ressentiment envers le PSG et ses propriétaires est moindre. Il y a toutefois un autre facteur important à prendre en compte pour expliquer cette moindre hostilité envers le PSG en France : certains de ses plus grands rivaux historiques ont des préoccupations plus pressantes que de savoir s’ils pourront lui disputer le titre. Marseille et Lyon, par exemple, font actuellement face à des problèmes qui menacent leur existence en raison de leurs difficultés financières respectives.

    « Je pense que cela a aussi conduit les supporters de ces autres clubs à accorder plus d’importance aux matches qu’ils estiment pouvoir gagner, dans lesquels ils peuvent rivaliser, tandis que les rencontres face au PSG deviennent des matches sans pression : tout résultat qu’ils parviennent à en tirer est un bonus bienvenu. C’est donc une période étrange, où le PSG prospère alors que le football français vit plus que jamais au jour le jour. »

    Le risque de fausser l’équilibre de la compétition est depuis longtemps invoqué contre la propriété des clubs de football par des États. Le fait que le PSG ait remporté 12 titres de champion de France depuis son rachat par QSI en 2011 a inévitablement alimenté les accusations selon lesquelles le club de la capitale avait transformé la Ligue 1 en championnat sans concurrence.

    Bien sûr, la domination de Manchester City sur la scène nationale, avec six titres en sept saisons entre 2017 et 2024, a elle aussi donné une très mauvaise image de la Premier League. La seule véritable différence est qu’elle était présentée comme une preuve du génie tactique de l’entraîneur Pep Guardiola. Le travail du technicien catalan a également contribué à détourner l’attention des sommes colossales dépensées par Manchester City pour renforcer son effectif, au point de disposer presque toujours de deux joueurs de classe mondiale à chaque poste. Il était ainsi quasiment impossible pour quiconque de rivaliser avec le club, sur le terrain comme sur le marché des transferts.

    Comme l’a souligné à plusieurs reprises l’ancien entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp, malgré son prestige et ses propres moyens financiers, le club ne pouvait tout simplement pas recruter avec aussi peu de risques que Manchester City ou le PSG. « Peu importe ce que cela coûte, ils le font », déclarait l’Allemand aux journalistes en 2022. « Vous me posez toujours la question [de savoir comment rivaliser avec Manchester City], mais vous connaissez déjà la réponse. Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n’est pas possible. Impossible. C’est clair : certains clubs dans le football mondial peuvent faire ce qu’ils veulent sur le plan financier. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais c’est un fait. »

    Le patron de la Liga, Javier Tebas, défend le même argument depuis des années. Dès 2019, il affirmait que le PSG et Manchester City « gonflaient le marché » des transferts et des salaires, car « les clubs doivent payer des sommes ridicules pour conserver leurs joueurs », tandis que « [le PSG et Manchester City] se moquent complètement de leurs revenus réels lorsqu’ils veulent recruter un joueur, puisqu’ils reçoivent de l’argent d’un État ».

    « Cela place les autres clubs dans une situation économique où ils vivent réellement sur le fil du rasoir », a déclaré Tebas lors du sommet Business of Football du The Financial Times. « Cela fausse l’équilibre de toute la structure du football européen. Ce n’est plus un sport. Ce n’est plus une industrie. Cela ressemble davantage à un jouet, au jouet d’un État. Et quand c’est un jouet, les enfants commencent à jouer avec d’autres enfants. On finit par détruire tout le système. »

  • Une comparaison injuste ?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Il existe des parallèles évidents entre Manchester City et le PSG, ainsi qu’entre leurs ascensions respectives au sommet du football européen.

    Le règlement de l’UEFA sur le fair-play financier (FPF) a évidemment été instauré pour tenter de contrôler les dépenses dans le football, mais, jusqu’à présent, Manchester City et le PSG ont tous deux échappé à de lourdes sanctions.

    « Les deux clubs ont conclu des accords avec l’UEFA en 2014, qui ont entraîné des amendes et des restrictions sur la taille de leurs effectifs en Ligue des champions, explique Panja. Mais lorsque l’UEFA a exclu City de la Ligue des champions pour deux ans en 2020, cette sanction a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), car une grande partie des infractions étaient prescrites.

    « Le PSG a également fait l’objet d’une nouvelle enquête après le séisme qu’il a provoqué dans le football en 2017 en pulvérisant le record du transfert le plus cher grâce au paiement de la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d’euros, soit plus du double du précédent record mondial, tout en concluant un accord colossal avec Monaco pour Kylian Mbappe.

    « Une commission d’enquête a été constituée et a passé au crible toutes les finances du PSG pendant une longue période, mais ses membres étaient divisés sur la suite à donner. Ceux qui voulaient faire le travail correctement estimaient qu’il fallait saisir la chambre de jugement, car ils pensaient qu’il y avait eu une infraction.

    « Mais le président de la commission, en l’occurrence l’ancien Premier ministre belge Yves Leterme, était d’un autre avis. Il estimait que rien d’irrégulier ne s’était produit. À tel point que, lorsque le dossier est arrivé devant la chambre de jugement, alors dirigée par un magistrat portugais de haut rang nommé Jose Narciso da Cunha Rodrigues, celui-ci l’a examiné et a dit en substance, dans des termes assez cinglants : “Au vu de votre rapport et des conclusions que vous avez tirées des preuves, vous devez reprendre ce dossier. Ce travail n’est pas à la hauteur. Vous avez commis une erreur manifeste concernant la valorisation à plus de 100 millions d’un contrat de sponsoring, que les enquêteurs ont acceptée sans la remettre en question.”

    « Dans le même temps, le PSG porte toutefois cette procédure devant le TAS. C’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes : lorsqu’une affaire de FPF est portée devant le TAS, le juge et la chambre de jugement ne participent plus à la procédure. L’ensemble du dossier est pris en charge par l’administration de l’UEFA. C’est donc à l’UEFA de décider avec quelle vigueur elle souhaite défendre ses enquêteurs et son juge. Et, dans ce cas, l’UEFA s’est rangée à l’argument du PSG.

    « Le PSG soutenait que le juge avait mis trop de temps à renvoyer le dossier aux enquêteurs. Selon le club, il devait le faire sous 10 jours. Le juge répondait : “Vous interprétez mal le règlement. Il est impossible d’analyser un dossier entier en 10 jours. Cela ne peut pas se faire. Ce qui compte, c’est d’engager la procédure de réexamen dans les 10 jours.”

    « Pourtant, à la surprise générale, l’administration de l’UEFA, dirigée par Aleksander Ceferin, celui qui passe apparemment pour le grand défenseur de la bonne gouvernance face au président de la FIFA Gianni Infantino, a finalement accepté l’argument selon lequel le juge avait mis trop de temps à renvoyer le dossier aux enquêteurs de l’UEFA. En substance, elle a dit : “Oui, d’accord, vous avez raison, passons à autre chose.”

    « Ainsi, même si le PSG a bâti ces dernières années une équipe aujourd’hui très admirée, beaucoup vous diraient que la seule différence entre le PSG et City, à l’heure actuelle, est que le PSG s’en est, dans les faits, tiré après avoir enfreint les règles financières, alors que City, au bout du compte, n’y est pas parvenu. »

    City continue d’affirmer détenir des « preuves irréfutables » de son innocence, mais Panja estime que, malgré tout le poids politique des Émirats arabes unis, les propriétaires du club pourraient finalement être contraints de reconnaître leur échec dans leur tentative de conserver le contrôle du club : « Pour être honnête, le mal est déjà fait. Le verdict restera comme un témoignage de la tricherie. Les documents juridiques sont normalement assez arides, mais les termes employés sont si forts qu’il sera difficile d’oublier des conclusions aussi catégoriques.

    « Ils ont adopté une attitude très combative pendant toutes ces années. Il est donc très difficile de les imaginer dire maintenant : “D’accord, oui, nous reconnaissons les faits, nous allons nous retirer.” Cela dit, leur position deviendrait intenable si ces gros titres négatifs persistaient. Se retirer serait alors la décision la plus raisonnable, car, malgré le beau football pratiqué par l’une des meilleures équipes que l’Angleterre ait jamais vues, malgré tous les titres remportés, toutes les réussites de City sont désormais entachées par le plus grand scandale de tricherie de l’histoire du football anglais. Et il est très difficile de dissocier ce scandale du football, malgré tous les efforts des personnes liées au club pour y parvenir.

    « Il est donc très difficile d’imaginer ces propriétaires rester à la tête d’un club de Premier League. Il faudra que quelque chose change. Leur départ semble être une question de temps, et non une simple éventualité, car tant que cette équipe appartiendra à ses propriétaires actuels, la réputation du club restera entachée. »

    Le PSG est loin d’être irréprochable en comparaison, mais il semble avoir réussi à faire oublier qu’il a de nouveau été sanctionné d’une amende pour avoir enfreint le règlement du FPF il y a seulement quatre ans, la majorité des supporters de football étant éblouis par le talent de Khvicha Kvaratskhelia et de ses coéquipiers.

    « C’est exactement comme cela que fonctionne le sportswashing, explique McGeehan. Nous nous souvenons tous de l’époque où le PSG était un peu la risée de tous, car ce n’est pas si vieux. C’était ce club qui dépensait sans compter, perçu comme le produit d’un projet tapageur et vulgaire. Et le pays était considéré de manière tout aussi négative. Le projet de sportswashing ne fonctionnait donc pas très bien du tout.

    « Comparez cela à la situation de City à l’époque. Le club avait une réputation d’ultra-professionnalisme, Khaldoon Al Mubarak était présenté comme un formidable dirigeant et Pep Guardiola contribuait encore davantage à améliorer son image, sur le terrain comme en dehors. Mais je pense que les Qataris ont simplement eu de la chance, dans une certaine mesure, avec Luis Enrique. Il a en quelque sorte abandonné l’ancien système et leur a fait pratiquer un football magnifique, si bien que les discussions autour du club portent désormais presque exclusivement sur ce qui se passe sur le terrain. »

    En ce sens, le calendrier du match de mercredi n’arrange guère le PSG : avant la rencontre, les discussions se sont concentrées presque exclusivement sur la fraude financière de City et, comme le souligne Johnson, les visiteurs n’apprécieront pas les comparaisons entre les deux clubs détenus par des États.

    « J’imagine que la teneur du débat les agacerait beaucoup, car, si l’on veut être tout à fait honnête et pragmatique, après leurs démêlés avec le FPF, un club a pris une direction et l’autre a pris la direction opposée, dit-il. Et je pense qu’à l’heure actuelle, beaucoup de gens diraient que le PSG a probablement abordé ses difficultés de la bonne manière.

    « Évidemment, c’est une situation très controversée. Il y a beaucoup de sujets troubles à examiner. Il faut vraiment entrer dans les détails pour déterminer ce que le PSG a fait différemment de Manchester City. Mais, au bout du compte, selon l’issue de la procédure concernant City en Premier League, on reviendra probablement sur ce qui s’est passé ces deux dernières années avec les clubs qui ont conclu des accords avec l’UEFA. Car il n’est pas seulement question du PSG et de City. D’autres clubs ont eu des problèmes, mais ces deux-là sont les plus en vue.

    « Je pense toutefois que le PSG n’apprécierait pas d’être mis dans le même sac que City. Car, en fin de compte, il a construit son modèle économique d’une manière complètement différente. Certaines initiatives du PSG, en particulier la façon dont il est devenu une marque liée à l’art de vivre en dehors du terrain, ont incontestablement connu un succès retentissant pendant près de 10 ans. C’est quelque chose que City ne semble pas avoir réussi aussi bien que le PSG. Je pense donc vraiment que, si l’on compare les deux clubs, le PSG serait très contrarié par ceux qui suggèrent qu’il est, au fond, identique à City. »

  • Ascension remarquable

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    AFP

    Al-Khelaifi est désormais unanimement considéré comme l’une des personnalités les plus influentes du football, et il pourrait bientôt devenir encore plus puissant.

    Le contraste est saisissant entre la façon dont les deux groupes de propriétaires sont aujourd’hui perçus. Alors que Khaldoon pourrait être chassé du football anglais, Al-Khelaifi est désormais l’une des personnalités les plus influentes du football, et Johnson estime que son influence ne fera que grandir.

    « Je pense qu’Al-Khelaifi a énormément profité de l’échec de la Super Ligue européenne, parce qu’il a placé le PSG aux côtés de clubs attachés à des valeurs sportives extrêmement fortes. Ajouté à ce qui s’est passé sur le terrain ces deux dernières années, cela lui a valu beaucoup de respect et une grande influence sur le football européen, explique Johnson. Donc, même s’il écarte l’idée de briguer une fonction plus élevée, je pense qu’à terme, nous verrons Nasser Al-Khelaifi occuper un rôle encore plus important, que ce soit à l’UEFA un jour ou, éventuellement, à la FIFA. »

    Pour l’heure, Panja estime toutefois que la seule présence d’Al-Khelaifi au Parc des Princes rend le PSG quasiment intouchable.

    « À ce stade, il est presque tout-puissant dans le monde du football et on a l’impression que tout ce qu’il dit fait loi. Dès lors, il est difficile d’imaginer que lui-même, un club qu’il dirige ou un groupe qu’il préside puisse un jour faire l’objet de sanctions sérieuses, explique Panja. Il siège au comité exécutif de l’UEFA, il est toujours président de beIN Media Group, l’un des plus grands acheteurs de droits de diffusion du football au monde, et il préside l’European Football Clubs (EFC). La liste est encore longue, et toutes ces fonctions créent des conflits d’intérêts évidents.

    « Il entretient cependant d’excellentes relations avec Ceferin, ce même Ceferin qui, la semaine dernière, est revenu sur ses précédentes déclarations selon lesquelles il ne souhaitait pas briguer un quatrième mandat à la présidence de l’UEFA. Un tel mandat aurait enfreint la limite de 12 ans qu’il avait lui-même défendue et instaurée lorsqu’il était arrivé à l’UEFA en réformateur. Cela montre, à mon avis, que le football semble toujours imperméable à la bonne gouvernance et aux réformes. »

    Il y a néanmoins quelques raisons d’être optimiste. Cette semaine encore, David Kogan, président de l’Independent Football Regulator (IFR), a déclaré qu’il démissionnerait s’il subissait la moindre pression politique dans l’affaire City. Il n’a pas non plus exclu que des États puissent, à l’avenir, se voir interdire le rachat de clubs de football anglais. McGeehan estime donc que la gouvernance du football pourrait encore connaître de profonds changements.

    « Au Royaume-Uni, les responsables politiques ont depuis longtemps largement failli à s’attaquer aux problèmes liés à la propriété de clubs de football par des États, dit-il. Je ne pense pas que quiconque se soit réellement attaqué à la question, mais le moment semble idéal pour le faire. Les responsables politiques agiront s’ils y voient un intérêt électoral, et le grand public pense clairement que nous devrions être beaucoup plus vigilants quant à ceux qui investissent dans nos institutions culturelles et sociales, si importantes pour les habitants et les communautés qu’elles servent.

    « Nous pourrions donc voir des responsables politiques avisés comprendre qu’ils ont beaucoup à gagner auprès du public en s’opposant à la propriété des clubs par des États. Cela rappelle un peu la façon dont les responsables politiques ont si longtemps hésité à critiquer la FIFA de Gianni Infantino. En gros, ils disaient : ‹ Gérez votre sport comme bon vous semble. Nous ne voulons pas nous en mêler, parce que ce n’est pas notre domaine et que les gens n’aiment pas nous voir intervenir sur ces questions. ›

    « Mais je pense que la polémique autour de la Coupe du monde de la FIFA et le verdict concernant City pourraient enfin ouvrir les yeux des responsables politiques, du moins dans ce pays. Ils pourraient se dire : ‹ Vous savez quoi ? Peut-être devrions-nous nous pencher sur la question, commencer à parler de réglementation et changer certaines choses. › Car la propriété de clubs par des États a toujours risqué de fausser et de corrompre le football. Les États disposent de pouvoirs que les propriétaires ordinaires de clubs de football n’ont pas. Ils peuvent déplacer de l’argent, dissimuler l’origine des financements, actionner des leviers politiques et piquer de grosses colères lorsqu’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent.

    « Ils ont donc toujours eu beaucoup trop de pouvoir pour être autorisés à participer aux compétitions de football, parce qu’ils en perturbent l’équilibre. Je pense que c’est ce que l’on a vu en Premier League ces dix dernières années environ. Mais c’est précisément pour cette raison que nous sommes peut-être à un tournant, au moment où le public et les responsables politiques diront tous que trop, c’est trop. »