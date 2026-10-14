Le règlement de l’UEFA sur le fair-play financier (FPF) a évidemment été instauré pour tenter de contrôler les dépenses dans le football, mais, jusqu’à présent, Manchester City et le PSG ont tous deux échappé à de lourdes sanctions.

« Les deux clubs ont conclu des accords avec l’UEFA en 2014, qui ont entraîné des amendes et des restrictions sur la taille de leurs effectifs en Ligue des champions, explique Panja. Mais lorsque l’UEFA a exclu City de la Ligue des champions pour deux ans en 2020, cette sanction a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), car une grande partie des infractions étaient prescrites.

« Le PSG a également fait l’objet d’une nouvelle enquête après le séisme qu’il a provoqué dans le football en 2017 en pulvérisant le record du transfert le plus cher grâce au paiement de la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d’euros, soit plus du double du précédent record mondial, tout en concluant un accord colossal avec Monaco pour Kylian Mbappe.

« Une commission d’enquête a été constituée et a passé au crible toutes les finances du PSG pendant une longue période, mais ses membres étaient divisés sur la suite à donner. Ceux qui voulaient faire le travail correctement estimaient qu’il fallait saisir la chambre de jugement, car ils pensaient qu’il y avait eu une infraction.

« Mais le président de la commission, en l’occurrence l’ancien Premier ministre belge Yves Leterme, était d’un autre avis. Il estimait que rien d’irrégulier ne s’était produit. À tel point que, lorsque le dossier est arrivé devant la chambre de jugement, alors dirigée par un magistrat portugais de haut rang nommé Jose Narciso da Cunha Rodrigues, celui-ci l’a examiné et a dit en substance, dans des termes assez cinglants : “Au vu de votre rapport et des conclusions que vous avez tirées des preuves, vous devez reprendre ce dossier. Ce travail n’est pas à la hauteur. Vous avez commis une erreur manifeste concernant la valorisation à plus de 100 millions d’un contrat de sponsoring, que les enquêteurs ont acceptée sans la remettre en question.”

« Dans le même temps, le PSG porte toutefois cette procédure devant le TAS. C’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes : lorsqu’une affaire de FPF est portée devant le TAS, le juge et la chambre de jugement ne participent plus à la procédure. L’ensemble du dossier est pris en charge par l’administration de l’UEFA. C’est donc à l’UEFA de décider avec quelle vigueur elle souhaite défendre ses enquêteurs et son juge. Et, dans ce cas, l’UEFA s’est rangée à l’argument du PSG.

« Le PSG soutenait que le juge avait mis trop de temps à renvoyer le dossier aux enquêteurs. Selon le club, il devait le faire sous 10 jours. Le juge répondait : “Vous interprétez mal le règlement. Il est impossible d’analyser un dossier entier en 10 jours. Cela ne peut pas se faire. Ce qui compte, c’est d’engager la procédure de réexamen dans les 10 jours.”

« Pourtant, à la surprise générale, l’administration de l’UEFA, dirigée par Aleksander Ceferin, celui qui passe apparemment pour le grand défenseur de la bonne gouvernance face au président de la FIFA Gianni Infantino, a finalement accepté l’argument selon lequel le juge avait mis trop de temps à renvoyer le dossier aux enquêteurs de l’UEFA. En substance, elle a dit : “Oui, d’accord, vous avez raison, passons à autre chose.”

« Ainsi, même si le PSG a bâti ces dernières années une équipe aujourd’hui très admirée, beaucoup vous diraient que la seule différence entre le PSG et City, à l’heure actuelle, est que le PSG s’en est, dans les faits, tiré après avoir enfreint les règles financières, alors que City, au bout du compte, n’y est pas parvenu. »

City continue d’affirmer détenir des « preuves irréfutables » de son innocence, mais Panja estime que, malgré tout le poids politique des Émirats arabes unis, les propriétaires du club pourraient finalement être contraints de reconnaître leur échec dans leur tentative de conserver le contrôle du club : « Pour être honnête, le mal est déjà fait. Le verdict restera comme un témoignage de la tricherie. Les documents juridiques sont normalement assez arides, mais les termes employés sont si forts qu’il sera difficile d’oublier des conclusions aussi catégoriques.

« Ils ont adopté une attitude très combative pendant toutes ces années. Il est donc très difficile de les imaginer dire maintenant : “D’accord, oui, nous reconnaissons les faits, nous allons nous retirer.” Cela dit, leur position deviendrait intenable si ces gros titres négatifs persistaient. Se retirer serait alors la décision la plus raisonnable, car, malgré le beau football pratiqué par l’une des meilleures équipes que l’Angleterre ait jamais vues, malgré tous les titres remportés, toutes les réussites de City sont désormais entachées par le plus grand scandale de tricherie de l’histoire du football anglais. Et il est très difficile de dissocier ce scandale du football, malgré tous les efforts des personnes liées au club pour y parvenir.

« Il est donc très difficile d’imaginer ces propriétaires rester à la tête d’un club de Premier League. Il faudra que quelque chose change. Leur départ semble être une question de temps, et non une simple éventualité, car tant que cette équipe appartiendra à ses propriétaires actuels, la réputation du club restera entachée. »

Le PSG est loin d’être irréprochable en comparaison, mais il semble avoir réussi à faire oublier qu’il a de nouveau été sanctionné d’une amende pour avoir enfreint le règlement du FPF il y a seulement quatre ans, la majorité des supporters de football étant éblouis par le talent de Khvicha Kvaratskhelia et de ses coéquipiers.

« C’est exactement comme cela que fonctionne le sportswashing, explique McGeehan. Nous nous souvenons tous de l’époque où le PSG était un peu la risée de tous, car ce n’est pas si vieux. C’était ce club qui dépensait sans compter, perçu comme le produit d’un projet tapageur et vulgaire. Et le pays était considéré de manière tout aussi négative. Le projet de sportswashing ne fonctionnait donc pas très bien du tout.

« Comparez cela à la situation de City à l’époque. Le club avait une réputation d’ultra-professionnalisme, Khaldoon Al Mubarak était présenté comme un formidable dirigeant et Pep Guardiola contribuait encore davantage à améliorer son image, sur le terrain comme en dehors. Mais je pense que les Qataris ont simplement eu de la chance, dans une certaine mesure, avec Luis Enrique. Il a en quelque sorte abandonné l’ancien système et leur a fait pratiquer un football magnifique, si bien que les discussions autour du club portent désormais presque exclusivement sur ce qui se passe sur le terrain. »

En ce sens, le calendrier du match de mercredi n’arrange guère le PSG : avant la rencontre, les discussions se sont concentrées presque exclusivement sur la fraude financière de City et, comme le souligne Johnson, les visiteurs n’apprécieront pas les comparaisons entre les deux clubs détenus par des États.

« J’imagine que la teneur du débat les agacerait beaucoup, car, si l’on veut être tout à fait honnête et pragmatique, après leurs démêlés avec le FPF, un club a pris une direction et l’autre a pris la direction opposée, dit-il. Et je pense qu’à l’heure actuelle, beaucoup de gens diraient que le PSG a probablement abordé ses difficultés de la bonne manière.

« Évidemment, c’est une situation très controversée. Il y a beaucoup de sujets troubles à examiner. Il faut vraiment entrer dans les détails pour déterminer ce que le PSG a fait différemment de Manchester City. Mais, au bout du compte, selon l’issue de la procédure concernant City en Premier League, on reviendra probablement sur ce qui s’est passé ces deux dernières années avec les clubs qui ont conclu des accords avec l’UEFA. Car il n’est pas seulement question du PSG et de City. D’autres clubs ont eu des problèmes, mais ces deux-là sont les plus en vue.

« Je pense toutefois que le PSG n’apprécierait pas d’être mis dans le même sac que City. Car, en fin de compte, il a construit son modèle économique d’une manière complètement différente. Certaines initiatives du PSG, en particulier la façon dont il est devenu une marque liée à l’art de vivre en dehors du terrain, ont incontestablement connu un succès retentissant pendant près de 10 ans. C’est quelque chose que City ne semble pas avoir réussi aussi bien que le PSG. Je pense donc vraiment que, si l’on compare les deux clubs, le PSG serait très contrarié par ceux qui suggèrent qu’il est, au fond, identique à City. »