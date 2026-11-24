Lionel Messi avait l’air en colère. Plusieurs choses intéressantes se sont produites à la 48e minute du match de premier tour des playoffs entre l’Inter Miami et le Columbus Crew.

La séquence s’est déroulée ainsi : Messi a d’abord perdu le ballon après une feinte de corps suivie d’un crochet, deux gestes caractéristiques qui n’ont pas trompé le défenseur Gonzalo Tapia. Puis, alors que le ballon sortait des limites du terrain, Messi a légèrement poussé son adversaire. Il a ramassé le ballon pour effectuer une touche et, quand Tapia a tenté de l’empêcher de la jouer rapidement, Messi lui a tout simplement lancé le ballon à la tête.

Avant tout, la scène prêtait à rire. Oui, le football est un sport sérieux. Oui, ce sont les playoffs. Mais il s’agissait d’un incident sans conséquence, survenu dans le temps additionnel de la première période. Inutile de chercher plus loin.

Pourtant, cette séquence résume aussi les frustrations récentes de Miami : les problèmes s’accumulent et sa star, exaspérée, en vient à des gestes puérils. À strictement parler, les deux joueurs auraient dû recevoir un carton jaune. Mais là n’est pas vraiment la question. Le problème concerne l’Inter Miami dans son ensemble. Depuis quelques années, cette équipe fonctionne selon la même recette. Elle ne joue pas particulièrement bien. Elle présente des failles partout. Ses défenseurs centraux ne sont pas à la hauteur. Puis Messi vient la sauver.

Cette saison, toutefois, la situation est particulièrement mauvaise. Miami a réalisé sa pire saison régulière complète depuis l’arrivée de Messi, avec 60 points, contre 65 puis 74 lors des saisons précédentes. Le club en est à son troisième entraîneur cette saison : il s’est séparé de Javier Mascherano et de Guillermo Hoyos avant de recruter Kily González. En neuf mois mouvementés, moins d’un an après une victoire en MLS Cup, rien n’a fondamentalement changé. L’équipe a perdu 3-0 le premier match de sa confrontation avec le Crew. Une élimination dès le premier tour serait non seulement surprenante, mais aussi entièrement méritée.