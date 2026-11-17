Les demi-finales de NWSL ont offert un peu de tout : un superbe coup franc, des buts spectaculaires et l’élimination surprise des championnes en titre. Désormais, le Washington Spirit et le Kansas City Current ne sont plus qu’à une victoire du titre.

Le Spirit s’est qualifié pour la finale pour la troisième fois consécutive grâce à sa victoire 2-1 contre les Utah Royals, samedi. Dimanche, le Current a éliminé Gotham FC, tête de série numéro un, mettant fin aux espoirs des championnes en titre de conserver leur couronne.

Trinity Rodman continue de trouver des moyens de faire la différence. Après avoir inscrit 14 buts en saison régulière et un doublé contre Angel City en quarts de finale, elle s’est muée en passeuse en demi-finale. Clara Luvanga a inscrit le but de la victoire pour Washington, mais le jeu altruiste et les efforts incessants de Rodman ont tout autant contribué au retour du Spirit en finale.

Les éléments du jeu de Washington s’assemblent au bon moment. Sofia Cantore, Rodman et Luvanga ont trouvé leur rythme en attaque, tandis qu’Esme Morgan et Tara Rudd continuent de tenir la défense. L’Utah a mis le Spirit à l’épreuve, mais Washington a eu la confiance et les qualités nécessaires pour l’emporter.

Kansas City a aussi fait le spectacle. Croix Bethune a ouvert le score contre Gotham d’un superbe coup franc, avant que Haley Hopkins ne marque le but de la victoire d’une demi-volée au second poteau. Avec Temwa Chawinga, Michelle Cooper, Bethune et Hopkins sur la même longueur d’onde, ainsi que Debinha qui apporte sa contribution en sortant du banc, le Current dispose de nombreuses armes pour faire mal à son adversaire.

Rodman et Bethune ont aidé leurs équipes à se rapprocher du trophée. Pour Gotham et l’Utah, des saisons prometteuses se sont achevées à un match de la finale.

GOAL passe en revue les gagnantes et les perdantes des demi-finales de NWSL…