L'équipe nationale féminine des États-Unis se prépare au type de test qu'Emma Hayes souhaitait : deux matches contre l'Espagne, championne du monde en titre, avec les qualifications pour la Coupe du monde en ligne de mire.

La préparation a commencé mardi au Arthur M. Blank National Training Center de l'U.S. Soccer, à Fayetteville, en Géorgie, où l'USWNT a pris ses quartiers dans sa nouvelle maison avant ses premières confrontations avec l'équipe numéro un mondiale depuis 2022.

Pour les championnes olympiques en titre, l'objectif immédiat est de décrocher une place pour la Coupe du monde 2027 au Brésil, avec le Salvador qui les attend en quarts de finale du Concacaf W Championship. L'Espagne, elle, a déjà validé son billet. Ces deux matches offrent à Hayes l'occasion d'évaluer l'état de préparation de son équipe face aux défis à venir.

« Il y aura des enseignements à tirer du premier match pour le deuxième, mais tous ces enseignements nous aident à nous préparer au football à élimination directe. Ce sera une superbe occasion d'apprendre pour nous », a déclaré Hayes.

Hayes a poussé pour obtenir ces rencontres, désireuse d'exposer ses joueuses à une opposition européenne de tout premier plan avant un tournoi majeur. Les résultats donneront une indication sur la position de l'USWNT, mais son attention reste focalisée sur la construction d'une équipe capable de remporter la Coupe du monde l'an prochain.

« Écoutez, je me moque de mon bilan de victoires en tant que sélectionneuse ; notre objectif est de gagner la Coupe du monde », a déclaré Hayes. « La dernière chose que vous voulez, c'est arriver à une Coupe du monde et voir ces équipes pour la première fois. »

Sa liste de 26 joueuses offre de nombreux sujets d'analyse, du rappel d'Ashley Sanchez à l'absence de Jaedyn Shaw en passant par une nouvelle réunion du « Triple Espresso ». Il y a aussi des opportunités pour les nouvelles venues, avec cinq joueuses sans sélection dans le groupe. Ce groupe comprend la défenseure de l'Utah Royals Kate Del Fava, qui a reçu sa première convocation chez les seniors après le forfait de Naomi Girma sur blessure.

« Écoutez, je ne peux pas vous dire à quoi ressemblera un groupe pour les qualifications à la Coupe du monde ou pour la Coupe du monde, mais je dois m'assurer d'avoir un vivier qui se développe », a déclaré Hayes.

Trouver l'équilibre entre ce développement et les exigences d'un affrontement face à l'Espagne sera central dans ce rassemblement. Il faudra aussi évaluer ses options offensives déjà établies et la concurrence dans le but, où Phallon Tullis-Joyce et Claudia Dickey se disputent le poste de titulaire.

GOAL se penche sur cinq clés alors que l'USWNT se prépare à affronter l'Espagne lors de la première de deux confrontations.