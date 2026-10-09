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USWNT 1-1GOAL

Trinity Rodman au centre de l’attention, Phallon Tullis-Joyce entrevoit sa chance : cinq clés alors que les États-Unis d’Emma Hayes affrontent l’Espagne, championne du monde

L’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera l’Espagne pour la première fois depuis quatre ans samedi à l’Audi Field, à Washington, D.C., lors du premier de deux matches amicaux contre le numéro 1 mondial.

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  • L'équipe nationale féminine des États-Unis se prépare au type de test qu'Emma Hayes souhaitait : deux matches contre l'Espagne, championne du monde en titre, avec les qualifications pour la Coupe du monde en ligne de mire.

    La préparation a commencé mardi au Arthur M. Blank National Training Center de l'U.S. Soccer, à Fayetteville, en Géorgie, où l'USWNT a pris ses quartiers dans sa nouvelle maison avant ses premières confrontations avec l'équipe numéro un mondiale depuis 2022.

    Pour les championnes olympiques en titre, l'objectif immédiat est de décrocher une place pour la Coupe du monde 2027 au Brésil, avec le Salvador qui les attend en quarts de finale du Concacaf W Championship. L'Espagne, elle, a déjà validé son billet. Ces deux matches offrent à Hayes l'occasion d'évaluer l'état de préparation de son équipe face aux défis à venir.

    « Il y aura des enseignements à tirer du premier match pour le deuxième, mais tous ces enseignements nous aident à nous préparer au football à élimination directe. Ce sera une superbe occasion d'apprendre pour nous », a déclaré Hayes.

    Hayes a poussé pour obtenir ces rencontres, désireuse d'exposer ses joueuses à une opposition européenne de tout premier plan avant un tournoi majeur. Les résultats donneront une indication sur la position de l'USWNT, mais son attention reste focalisée sur la construction d'une équipe capable de remporter la Coupe du monde l'an prochain.

    « Écoutez, je me moque de mon bilan de victoires en tant que sélectionneuse ; notre objectif est de gagner la Coupe du monde », a déclaré Hayes. « La dernière chose que vous voulez, c'est arriver à une Coupe du monde et voir ces équipes pour la première fois. »

    Sa liste de 26 joueuses offre de nombreux sujets d'analyse, du rappel d'Ashley Sanchez à l'absence de Jaedyn Shaw en passant par une nouvelle réunion du « Triple Espresso ». Il y a aussi des opportunités pour les nouvelles venues, avec cinq joueuses sans sélection dans le groupe. Ce groupe comprend la défenseure de l'Utah Royals Kate Del Fava, qui a reçu sa première convocation chez les seniors après le forfait de Naomi Girma sur blessure.

    « Écoutez, je ne peux pas vous dire à quoi ressemblera un groupe pour les qualifications à la Coupe du monde ou pour la Coupe du monde, mais je dois m'assurer d'avoir un vivier qui se développe », a déclaré Hayes.

    Trouver l'équilibre entre ce développement et les exigences d'un affrontement face à l'Espagne sera central dans ce rassemblement. Il faudra aussi évaluer ses options offensives déjà établies et la concurrence dans le but, où Phallon Tullis-Joyce et Claudia Dickey se disputent le poste de titulaire.

    GOAL se penche sur cinq clés alors que l'USWNT se prépare à affronter l'Espagne lors de la première de deux confrontations.

  • Sanchez est de retour

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez fait son retour avec l’USWNT après près de deux ans.

    Sanchez n'a jamais semblé aussi performante en NWSL. Elle a égalé le record de buts sur une saison dans la ligue avec 20 réalisations et s'est adaptée sans difficulté à son repositionnement sur l'aile avec le North Carolina Courage après des années passées comme milieu axiale.

    Membre du groupe pour la Coupe du monde 2023, Sanchez est de retour en rassemblement pour la première fois depuis janvier 2025. Sa dernière apparition avec l'USWNT remonte à octobre 2024, ce qui lui laisse beaucoup de choses à rattraper à son retour dans le dispositif de Hayes.

    Cette semaine, Hayes a insisté sur la nécessité de mettre à niveau à la fois les nouvelles venues et les joueuses de retour.

    « Si vous êtes Ashley Sanchez, qui n'a pas été ici pendant une longue période, c'est beaucoup sur le plan tactique, a déclaré Hayes. Je veux donner la priorité au développement des joueuses, et je ne veux pas que les joueuses les moins expérimentées restent toujours sur le banc et ne jouent que quelques minutes. »

    À l'entraînement, Sanchez a travaillé sur l'aile et a cherché à tout assimiler, en essayant de trouver ses repères en peu de temps. Même si chaque joueuse veut du temps de jeu, voire une place de titulaire, Hayes insiste sur le fait que celles qui entrent sur le terrain doivent comprendre leurs rôles tactiques. Pour Sanchez et d'autres qui s'adaptent à ce dispositif, cela prend du temps.

    « J'ai expliqué à ces joueuses quels étaient leurs rôles cette semaine, sur le plan tactique, les domaines dans lesquels elles doivent progresser... cela prend quelques rassemblements, nous sommes intenses ici », a déclaré Hayes.

  • Un moment pour Trinity Rodman

    Trinity Rodman and Tara Rudd

    Trinity Rodman et Tara Rudd jouent toutes les deux pour le Washington Spirit en NWSL.

    Rodman aborde la série de deux matches de l’USWNT contre l’Espagne comme l’une des armes offensives les plus dangereuses de l’équipe. Sa forme avec le Washington Spirit a été exceptionnelle en 2026, avec 26 titularisations en 26 matches de club cette saison, un record personnel de 11 buts et sept passes décisives, ce qui en fait la meilleure joueuse de l’équipe dans les deux catégories.

    Rodman a aussi montré que son influence s’étend au-delà du club, mais aussi en sélection. Avec l’USWNT, elle a marqué lors des deux matches amicaux de janvier contre le Chili et le Paraguay, délivré deux passes décisives sur les trois rencontres d’avril face au Japon, puis ajouté une autre passe décisive lors du déplacement de juin au Brésil.

    Rodman aura l’occasion de représenter les États-Unis sur le terrain de son club, l’Audi Field, lors du premier match de la série. S’il y a bien une personne qui veillera à ce que l’USWNT montre son meilleur visage et mette le public dans l’ambiance, c’est Rodman, à domicile à D.C.

  • Options pour le trio offensif

    Alyssa Thompson

    Alyssa Thompson compte à ce jour quatre buts et quatre passes décisives avec l’USWNT.

    La concurrence est forte pour une place dans l’attaque de l’équipe nationale féminine des États-Unis.

    Au cours de ces deux matches, Hayes pourra évaluer qui est capable d’apporter un impact immédiat et comment différentes combinaisons peuvent poser des problèmes à l’Espagne.

    Alyssa Thompson, de Chelsea, offre ce type de vitesse et de jeu direct capable d’étirer une ligne défensive, de forcer les défenseuses à se retrouver en un contre un et de créer des espaces pour ses coéquipières.

    Sophia Wilson, de son côté, retrouve encore progressivement sa meilleure forme après la naissance de sa fille, mais elle a déjà eu de l’impact depuis son retour en sélection. Elle a marqué contre le Brésil en juin et compte désormais 25 buts en sélection. Buteuse naturelle, elle devrait évoluer au poste de numéro 9.

    Michelle Cooper et Emma Sears offrent à Hayes des alternatives capables de changer le rythme de l’attaque. Cooper, des Kansas City Current, se distingue par la qualité de ses centres dans la surface et sa frappe rapide. Sears, du Racing Louisville, apporte de la vitesse et un gros volume de course, en plus de ses six buts en sélection.

    La nouvelle venue la plus intrigante est peut-être Trinity Byars, qui a reçu sa première convocation chez les A de l’équipe nationale féminine des États-Unis après une saison de la révélation avec le San Diego Wave FC. Byars a inscrit 10 buts et délivré trois passes décisives en 2026, s’affirmant comme l’une des attaquantes les plus productives du Wave et décrochant le titre de joueuse de la semaine en NWSL en septembre.

    Sa capacité à trouver des espaces dans le dos des défenseures, à concrétiser les occasions et à créer pour ses coéquipières en fait une nouvelle option enthousiasmante que Hayes pourra évaluer face à l’Espagne.

  • Des interrogations en défense centrale se profilent

    Kennedy Wesley, USWNT
    Getty

    Kennedy Wesley est une défenseure centrale qui pourrait probablement avoir plus de temps de jeu lors de cette série de matches avec les États-Unis.

    Emily Sonnett et Naomi Girma sont des visages familiers au cœur de la défense de l’USWNT. Les deux étant écartées sur blessure, Hayes a besoin d’une autre charnière pour un test majeur face à une attaque espagnole avec Alexia Putellas et Salma Paralluelo.

    Hayes pourrait essayer plusieurs combinaisons, avec Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Tara Rudd et Kate Del Fava parmi ses options. Trouver une bonne alchimie sera important, mais l’organisation le sera tout autant face à une équipe capable d’exploiter le moindre espace laissé libre.

    « Elles sont tellement dynamiques dans leurs mouvements et leurs permutations quand elles ont le ballon, a déclaré Wesley. Il sera vraiment important pour nous de rester disciplinées, de ne pas nous laisser sortir de notre position afin de pouvoir perturber leur attaque... en ne leur laissant ni espace ni temps, car c’est là qu’elles sont les plus efficaces. »

    Au poste d’arrière latérale, Emily Fox semble avoir déjà verrouillé une place. L’autre reste à prendre, avec Gisele Thompson, Avery Patterson et Evelyn Shores en lice.

  • L’heure de Phallon Tullis-Joyce ?

    Phallon Tullis-Joyce USWNT

    Phallon Tullis-Joyce et Claudia Dickey se disputent la place de gardienne titulaire de l’USWNT avant deux tests exigeants contre l’Espagne.

    Phallon Tullis-Joyce et Claudia Dickey méritent toutes les deux d’être observées de plus près face à l’équipe numéro un mondiale. Tullis-Joyce apporte une expérience précieuse acquise à Manchester United et a signé cinq clean sheets en sept sélections avec l’USWNT. Dickey, de son côté, a été plus souvent choisie dans les buts par Hayes, avec neuf clean sheets en 11 apparitions.

    La qualité technique de l’Espagne, ses déplacements et sa capacité à se créer des occasions font de ces matches amicaux un test important pour les options de l’USWNT au poste de gardienne. La maîtrise de la surface, le jeu au pied et le sang-froid sous pression seront tous scrutés.