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Zavier Gozo GFX 1-1GOAL

« Tout cela est bien réel désormais » : Les rêves de Zavier Gozo se réalisent avec la sélection masculine des États-Unis et Crystal Palace, mais s’adapter à sa nouvelle réalité n’est pas sans difficultés

Zavier Gozo se confie à GOAL sur son transfert à Crystal Palace, sa percée en équipe nationale américaine et l’aide que lui apporte Chris Richards pour s’adapter à la vie loin de l’Utah.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Zavier Gozo se considère comme quelqu’un qui réfléchit beaucoup. Pendant le long vol entre l’Utah et Londres, il a eu tout le temps de le faire. Il se rendait en Angleterre pour signer à Crystal Palace. Il savait exactement ce que cela signifiait. Il savait qu’à l’instant où il monterait dans cet avion, sa vie changerait.

    Ce vol marquait, en quelque sorte, la fin de son enfance. Après 19 ans passés chez ses parents, il partait seul vivre en Europe, laissant derrière lui, dans l’Utah, sa famille, le club de son enfance, sa petite amie et tout ce qu’il avait toujours connu. Était-il prêt pour ce qui l’attendait ? C’était une autre question. Mais cette incertitude faisait aussi partie de l’attrait de l’aventure.

    « Pendant ce vol, je me suis dit : “Waouh, c’est réel” », confie-t-il à GOAL. « Le premier jour au centre d’entraînement, tous ces moments m’ont fait penser : “Waouh, je suis ici, c’est là que je veux être. C’est mon club. C’est ici que je vais jouer, et maintenant, tout ça est réel.” Quand vous signez le contrat, vous êtes encore dans l’Utah. Vous ne réalisez pas vraiment avant de partir. Là, vous vous dites : “D’accord, cette fois, je ne rentre vraiment pas chez moi.” »

    Ainsi, pendant près de 10 heures, assis dans un avion aux côtés des personnes qu’il aime le plus, Gozo a repensé à la façon dont tout ce qu’il avait toujours voulu venait soudain de se réaliser, et à la difficulté que cela représenterait désormais.

    « On est triste et on sait que tout ça va nous manquer, mais on est aussi impatient de découvrir ce qui nous attend, explique-t-il. Évidemment, tout ce dont on a rêvé se réalise. Je pensais à tout. Les idées se bousculaient dans ma tête. Qu’est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je vais vivre ? Où est-ce que je dois aller ? On pense à absolument tout. »

    Quelques semaines plus tard, d’autres rêves se sont réalisés. Quelques jours seulement après avoir signé à Crystal Palace, Gozo a fait ses débuts en Premier League face à Manchester City, rien de moins. Un peu plus d’un mois après, il a fait ses débuts avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. Il lui avait fallu des années pour atteindre ces deux niveaux, mais il y est parvenu en l’espace de quelques semaines.


    Mais ces étapes franchies n’ont pas facilité son adaptation. Depuis ses débuts, qui avaient duré 22 minutes, il n’a joué que 23 minutes pour Crystal Palace. Son temps de jeu avec la sélection américaine a lui aussi été limité : 28 minutes sur les quatre rencontres disputées pendant la trêve internationale. Toute cette période a été consacrée à l’adaptation, et s’adapter est difficile. Cela ne se fait pas d’un seul coup.

    En vérité, Gozo et ses proches ne souhaitaient pas vraiment que tout se passe sans difficulté. Ils voulaient qu’il soit mis à l’épreuve, comme joueur et comme personne. L’ailier reconnaît qu’il lui est arrivé de se sentir comme le moins bon joueur de Crystal Palace. Selon lui, c’est une bonne chose : cela signifie qu’il est celui qui a la plus grande marge de progression.

    « Je savais en arrivant que je ne serais pas tout de suite le meilleur joueur, et c’est ce que je veux, dit-il. Je pense que c’est simplement un processus. Je suis sur la voie qui me mènera là où je veux être. Je suis sûr à 100 % d’y arriver ; la question est de savoir quand et comment. »

    Alors, comment y parvenir ? En traversant les moments difficiles, répond-il. Et ils ont été nombreux depuis ce long vol au-dessus de l’océan Atlantique.

  • Les moments qui ramènent à l’humilité

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    Crystal Pix

    Zavier Gozo a réalisé son rêve de jouer en Premier League avec Crystal Palace. Désormais, l’adolescent apprend ce qu’il faut pour avoir un impact.

    La première séance d’entraînement d’une nouvelle recrue est, en somme, une audition. C’est encore plus vrai pour un adolescent relativement inconnu qui passe de la MLS à la première division anglaise. Lors de cette première séance, tous ses nouveaux coéquipiers cherchent à voir ce qu’il vaut. Peut-il tenir le coup sur le terrain comme en dehors ?

    Gozo n’a pas trouvé cette première séance impitoyable ; il s’y est senti bien accueilli. Jusqu’ici, tout le monde à Palace a fait plus que nécessaire pour le mettre à l’aise. Mais une fois sur le terrain, l’accueil laisse place au rythme de la Premier League.

    « Tu joues bien au RSL, alors tu arrives avec la confiance que cela te donne, mais aussi celle que t’apporte le fait d’avoir été recruté par un club qui croit en toi, explique-t-il. Mais ici, le jeu va tellement plus vite. Il y a des choses que je n’avais pas besoin de faire au RSL et que je dois faire ici. Il faut courir combien ? Réfléchir combien ? Bien plus, dans les deux cas. Je me suis dit : “Oui, je peux y arriver, mais cela prendra du temps.” »

    Quoi qu’il ait fait lors de ces premières séances, cela a porté ses fruits. Peu après son arrivée, Gozo a disputé un match et marqué avec les moins de 21 ans de Crystal Palace. Il a ensuite joué les 22 dernières minutes du match du club contre Manchester City, le 28 août, seulement 10 jours après la finalisation de son transfert.

    « J’ai fait mes débuts et je me suis dit : “Waouh, je viens de jouer contre Manchester City !”, raconte-t-il. Erling Haaland, Rayan Cherki, tous ces joueurs. Je venais de jouer en Premier League, tout ce que j’avais toujours voulu. Mais aussitôt, tu as envie de jouer le match suivant, de progresser, d’avoir une véritable influence sur le jeu, de marquer et de délivrer des passes décisives. La fois suivante, tu veux bien jouer. »

    Ces dernières semaines en particulier, Gozo observe plus attentivement les joueurs qui brillent. Junior Kroupi, de Bournemouth, en fait partie. Desire Doue et Michael Olise, qui évoluent au sommet de leur art, méritent bien sûr aussi d’être étudiés. Plus près de lui, l’ailier de 19 ans dit avoir déjà beaucoup appris de son coéquipier à Crystal Palace, Yeremy Pino, vainqueur de la Coupe du monde.

    « Être à Crystal Palace m’a ouvert les yeux sur ce qu’est le football, dit-il, et sur sa complexité. »

    Le mot décrit bien son expérience jusqu’ici : complexe. Mais Gozo affirme qu’il avait besoin de cette complexité.

    « Je ne pense pas être le moins bon joueur de l’équipe, mais je crois qu’il faut se dire qu’on est le moins bon ici, explique-t-il. Chaque jour, je dois travailler pour devenir le meilleur joueur possible. Tu vas à l’entraînement et tu essaies de donner le meilleur de toi-même chaque jour, parce que je ne joue pas à mon meilleur niveau. Je sais que je peux jouer mieux qu’actuellement. C’est pour ça que je voulais venir en Europe.

    « Au RSL, tu joues bien à l’entraînement et tu te dis : “Bon, je suis l’un des meilleurs joueurs ici.” Mais ce n’est pas une bonne chose de penser comme ça, surtout à mon âge. Je veux pouvoir me dire : “C’est ce joueur-là que je veux rattraper, parce que je veux atteindre son niveau.” Je ne pense pas avoir, à cet instant, le niveau pour être efficace en Premier League ; mais je peux l’atteindre, à 1 000 %. C’est ce vers quoi je tends. »

    Voilà pour les ajustements sur le terrain. Ceux qu’il doit faire en dehors lui ont aussi ouvert les yeux.

  • La période d’adaptation

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    Action Plus

    Les moments drôles n’ont pas manqué depuis l’arrivée de Gozo en Angleterre.

    Si Gozo pense souvent au joueur qu’il peut devenir, certains moments plus légers rappellent aussi qui il est : un jeune de 19 ans qui traverse une série de changements dans sa vie.

    « Je me disais : ‹ Bon, je reste ici, et c’est ici que je vais vivre pendant cinq ans ›, ou quelle que soit la durée, raconte-t-il. J’ai dû me convaincre que c’était désormais ma vie, que c’était à ça qu’elle ressemblait. Je n’ai jamais vécu ailleurs que dans l’Utah. »

    Certains de ces changements sont difficiles. Beaucoup sont drôles.

    La conduite lui a notamment posé problème. Au cours de ses premiers jours, Gozo a même dû s’arrêter sur le bas-côté pour reprendre ses repères. Il se sent « fou », dit-il, maintenant que chaque trajet commence par la même question : quelle portière doit-il ouvrir pour monter dans la voiture ?

    Et puis il y a la nourriture.

    « Une fois, j’ai pris un burger, et ce n’était tout simplement pas pareil, raconte-t-il. J’ai l’impression qu’on peut trouver un excellent burger partout aux États-Unis, mais qu’en Angleterre, il faut vraiment savoir où aller pour bien manger. Tout est tellement différent. On peut essayer Chipotle, mais ce n’est pas pareil. On prend du Chick-Fil-A, et ce n’est tout simplement pas pareil. »

    Heureusement, Palace l’a beaucoup aidé. Gozo a passé ses premières semaines à l’hôtel avant d’emménager dans son propre appartement juste avant la trêve internationale. Heureusement, le logement était meublé, précise Gozo, ce qui lui a épargné bien des tracas. Depuis, il y a ajouté quelques indispensables, comme une PlayStation.

    Mais Gozo a dû s’adapter et a tiré de précieuses leçons de toutes ces petites choses auxquelles il n’avait jamais eu à penser auparavant.

    « Le plus grand choc pour moi, ça a été d’aller aux toilettes et de vouloir me laver les mains, mais de me rendre compte que je n’avais pas de savon, raconte-t-il. Il y a des choses auxquelles on ne pense jamais : l’essuie-tout, l’éponge pour faire la vaisselle, ce genre de choses. Je me disais : ‹ Je n’ai pas ça, il faut que j’aille en acheter. › C’est à moi de faire le ménage ! Il y a tellement de petites choses auxquelles on ne pense pas quand on vit chez ses parents. »

    L’une des épreuves les plus difficiles, selon Gozo, a été de dire au revoir à sa famille. Ses proches l’avaient accompagné lors de ce premier voyage, mais le moment est finalement venu pour eux de rentrer dans l’Utah. Chacun craignait d’être celui qui rendrait la séparation triste et, heureusement, personne ne l’a fait. Gozo ne sait pas comment sa famille aurait vécu les choses s’ils s’étaient vraiment dit au revoir.

    Même s’il vit loin de ses parents et de son frère aîné, Elijah, Gozo a trouvé une famille qui s’est démenée pour l’accueillir.

  • L’influence de Richards

    Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Gozo s’est trouvé un nouvel ami et mentor, à Palace comme en sélection américaine.

    Lors de l’un de ses premiers dimanches à Londres, Gozo a été invité à déjeuner par son nouveau voisin. Ce voisin n’est autre que Chris Richards, l’autre Américain de Crystal Palace. Le défenseur central habite de l’autre côté de la rue, et Gozo peine à trouver les mots pour dire à quel point sa présence l’a aidé.

    « C’est quelqu’un de formidable, confie Gozo. Il est très chaleureux et évidemment très accueillant. J’ai fait la connaissance de sa compagne, de sa fille et de sa belle-mère. J’ai déjà une famille loin de la mienne. »

    Richards assure que le sentiment est réciproque. Sa fille est « fascinée » par son nouveau coéquipier, dit-il. L’arrivée de Gozo lui a également fait du bien, particulièrement au début de ce nouveau cycle de Coupe du monde.

    « Je pense que lorsqu’un jeune arrive dans une équipe comme celle-ci, on est un peu hésitant, surtout quand il vient du même pays que vous, a confié Richards à GOAL en août. On se dit toujours : “Oh, il faut s’occuper de lui”,  mais ce qui est vraiment formidable chez lui, c’est qu’il n’a peur de personne.  Je pense que, souvent, les jeunes jouent comme des jeunes. Lui, il joue avec beaucoup de maturité, et je pense que ça l’a aidé. »

    Il a ajouté : « Pour moi, voir les choses du point de vue de quelqu’un qui cherche à obtenir sa première sélection, c’est ce qui apporte un vent de fraîcheur. »

    La bonne humeur s’est prolongée lors du rassemblement de la sélection américaine, où Gozo faisait partie des 13 joueurs encore sans sélection et des huit adolescents. Comme le veut la tradition, les nouveaux venus ont dû passer par un rituel d’initiation, au cours duquel chacun a interprété une chanson de son choix. Gozo a choisi « Let Me Love You » de Mario.

    « Certains chantent vraiment bien, a déclaré Richards. Zavier s’en est très bien sorti, alors je lui tire mon chapeau. Et je ne dis pas ça seulement parce qu’il est assis juste ici : il nous a vraiment surpris. Je dirais que certains ne devraient probablement plus chanter. Je pense qu’on a eu un bon mélange de gars qui se sont donnés à fond et d’autres qui, encore une fois, ne devraient probablement plus chanter. »

    Pendant le rassemblement, Richards a aidé Gozo à vivre cette première expérience avec la sélection américaine. À la fin du rassemblement, il a promis de l’accompagner aussi lors des prochains.

    « Je pense que je vais devoir l’aider un peu avec le décalage horaire et ce genre de choses, a déclaré Richards après la victoire de la sélection américaine contre le Canada, mais je pense qu’il aura assurément un regain d’énergie. Pouvoir jouer pour l’équipe nationale A, c’est, je pense, l’un des moments dont je suis le plus fier dans ma carrière. Je sais que, quand ça a été mon tour, j’étais très enthousiaste, alors je suis sûr qu’il ressentira le même enthousiasme pendant un moment. »

  • La soif d’en avoir plus

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    Marty Jean Louis

    Avec ce nouveau départ, Gozo garde ses objectifs ultimes en ligne de mire.

    L’été dernier, Gozo a pu voir l’USMNT de près. Aux côtés de Mathis Albert, il a assisté à son premier match de la phase de groupes contre le Paraguay, à Los Angeles. Cette rencontre a attisé son envie.

    « L’équipe a tellement bien joué, dit-il. Toute la Coupe du monde a donné envie à chaque jeune joueur de se dire : “Je veux faire partie de cette équipe et jouer sur cette scène.” J’ai ressenti la même chose. »

    « Quand je pense à 2030 et à la possibilité d’atteindre le niveau nécessaire pour intégrer cette équipe, aux côtés de beaucoup de joueurs qui sont déjà là et de ceux qui arrivent, c’est une sensation incroyable. C’est évidemment quelque chose que j’attends avec impatience... J’étais heureux de venir [au rassemblement de l’USMNT], parce qu’aux États-Unis, je me sens chez moi. Et bien sûr, jouer pour la sélection nationale est un immense honneur pour moi. »

    Mais 2030 est encore loin. D’ici là, il reste beaucoup à faire. Les Jeux olympiques se profilent, bien sûr, tout comme la Ligue des nations, la Gold Cup et les éliminatoires de la Coupe du monde. Il pourrait aussi y avoir une Copa América. La participation de Gozo à toutes ces compétitions est loin d’être garantie. Elle dépendra de ses progrès, dont une grande partie se fera à Londres, loin de chez lui, lors de séances d’entraînement qui lui rappellent sans cesse tout ce qu’il doit encore améliorer.

    Il progressera pourtant. Il en est certain. Ce vol pour l’Angleterre a marqué un nouveau départ, et atteindre la Premier League a réalisé l’un de ses rêves. Il doit maintenant travailler pour devenir un joueur capable d’y peser. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, et Gozo le savait lorsqu’il a quitté l’Utah. Ce défi faisait partie des raisons pour lesquelles il voulait partir.

    « Je suis heureux, mais j’en veux plus, dit-il. Je crois que c’est pareil [avec l’USMNT]. Évidemment, représenter son pays compte un peu plus à mes yeux, parce que c’était mon plus grand rêve quand j’étais enfant : jouer pour son pays, surtout au plus haut niveau. »

    « Mais ensuite, je pense déjà au prochain match. Je veux jouer et avoir une véritable influence sur la rencontre. Je veux aider l’équipe. Pour moi, c’est un mélange de reconnaissance pour ce qui s’est passé et de soif d’en obtenir davantage. »