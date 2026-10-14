« Tout cela est bien réel désormais » : Les rêves de Zavier Gozo se réalisent avec la sélection masculine des États-Unis et Crystal Palace, mais s’adapter à sa nouvelle réalité n’est pas sans difficultés

Zavier Gozo se considère comme quelqu’un qui réfléchit beaucoup. Pendant le long vol entre l’Utah et Londres, il a eu tout le temps de le faire. Il se rendait en Angleterre pour signer à Crystal Palace. Il savait exactement ce que cela signifiait. Il savait qu’à l’instant où il monterait dans cet avion, sa vie changerait.

Ce vol marquait, en quelque sorte, la fin de son enfance. Après 19 ans passés chez ses parents, il partait seul vivre en Europe, laissant derrière lui, dans l’Utah, sa famille, le club de son enfance, sa petite amie et tout ce qu’il avait toujours connu. Était-il prêt pour ce qui l’attendait ? C’était une autre question. Mais cette incertitude faisait aussi partie de l’attrait de l’aventure.

« Pendant ce vol, je me suis dit : “Waouh, c’est réel” », confie-t-il à GOAL. « Le premier jour au centre d’entraînement, tous ces moments m’ont fait penser : “Waouh, je suis ici, c’est là que je veux être. C’est mon club. C’est ici que je vais jouer, et maintenant, tout ça est réel.” Quand vous signez le contrat, vous êtes encore dans l’Utah. Vous ne réalisez pas vraiment avant de partir. Là, vous vous dites : “D’accord, cette fois, je ne rentre vraiment pas chez moi.” »

Ainsi, pendant près de 10 heures, assis dans un avion aux côtés des personnes qu’il aime le plus, Gozo a repensé à la façon dont tout ce qu’il avait toujours voulu venait soudain de se réaliser, et à la difficulté que cela représenterait désormais.

« On est triste et on sait que tout ça va nous manquer, mais on est aussi impatient de découvrir ce qui nous attend, explique-t-il. Évidemment, tout ce dont on a rêvé se réalise. Je pensais à tout. Les idées se bousculaient dans ma tête. Qu’est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je vais vivre ? Où est-ce que je dois aller ? On pense à absolument tout. »

Quelques semaines plus tard, d’autres rêves se sont réalisés. Quelques jours seulement après avoir signé à Crystal Palace, Gozo a fait ses débuts en Premier League face à Manchester City, rien de moins. Un peu plus d’un mois après, il a fait ses débuts avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. Il lui avait fallu des années pour atteindre ces deux niveaux, mais il y est parvenu en l’espace de quelques semaines.





Mais ces étapes franchies n’ont pas facilité son adaptation. Depuis ses débuts, qui avaient duré 22 minutes, il n’a joué que 23 minutes pour Crystal Palace. Son temps de jeu avec la sélection américaine a lui aussi été limité : 28 minutes sur les quatre rencontres disputées pendant la trêve internationale. Toute cette période a été consacrée à l’adaptation, et s’adapter est difficile. Cela ne se fait pas d’un seul coup.

En vérité, Gozo et ses proches ne souhaitaient pas vraiment que tout se passe sans difficulté. Ils voulaient qu’il soit mis à l’épreuve, comme joueur et comme personne. L’ailier reconnaît qu’il lui est arrivé de se sentir comme le moins bon joueur de Crystal Palace. Selon lui, c’est une bonne chose : cela signifie qu’il est celui qui a la plus grande marge de progression.

« Je savais en arrivant que je ne serais pas tout de suite le meilleur joueur, et c’est ce que je veux, dit-il. Je pense que c’est simplement un processus. Je suis sur la voie qui me mènera là où je veux être. Je suis sûr à 100 % d’y arriver ; la question est de savoir quand et comment. »

Alors, comment y parvenir ? En traversant les moments difficiles, répond-il. Et ils ont été nombreux depuis ce long vol au-dessus de l’océan Atlantique.