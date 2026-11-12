Mais l’Italie commence à peine à construire de nouveaux stades. Dans d’autres pays, les clubs tirent depuis des années des revenus nettement plus élevés, notamment de la commercialisation de leurs loges. Le retard économique risque de se creuser.

Sur le plan sportif aussi, l’écart pourrait continuer de grandir, car la Serie A n’est tout simplement pas en mesure de rivaliser avec la Premier League sur le marché des transferts. Certains clubs italiens montrent toutefois que l’essentiel n’est pas tant la somme dont on dispose que la manière de la dépenser. L’Inter a atteint deux finales de Ligue des champions en trois saisons, notamment grâce à des recrues peu coûteuses. Et Côme est sans doute un exemple encore plus frappant de construction intelligente d’un effectif.

Sans le soutien financier du groupe Djarum, la remarquable ascension du club n’aurait pas été possible. Mais ce n’est pas grâce à des recrues onéreuses que l’équipe de Cesc Fabregas a balayé Lens et, auparavant, Manchester United. Avec des recrutements judicieux et une identité claire, elle a donné la leçon à l’un des clubs les plus dépensiers du football mondial.

Comme l’Atalanta avant lui, Côme a montré au reste de la Serie A qu’il était possible de se faire remarquer sur la scène européenne avec des joueurs jeunes et/ou sous-estimés et un football offensif. Que Frosinone soit désormais sur le point de les imiter est toutefois une surprise totale.

Beaucoup prédisaient au promu une relégation immédiate. Pourtant, Frosinone occupe actuellement la sixième place de Serie A avec 20 points en onze matches. Ce qui rend ce classement particulièrement remarquable, c’est que le club l’a obtenu grâce à un jeu résolument offensif. Frosinone a déjà marqué 24 buts. Cette impressionnante efficacité illustre un net changement dans la manière de jouer au sein de l’élite italienne.

Comme d’autres médias, la Gazzetta dello Sport avait certes souligné avant le début de la saison en cours que beaucoup des 20 équipes de Serie A joueraient probablement dans des dispositifs offensifs. Mais personne ne s’attendait à voir soudain autant de buts dans un championnat réputé pour son football défensif. Et pourtant, près de trois mois après le début de la saison, quatre des équipes les plus prolifiques des cinq grands championnats européens viennent d’Italie.

La Lazio, surprenante leader du classement, a inscrit 25 buts, l’Inter, championne en titre, en compte 28 et l’AS Rome, pas moins de 31. À titre de comparaison, le Bayern Munich a marqué 29 buts en Bundesliga jusqu’ici. Seul Barcelone a marqué plus souvent que la Roma en championnat cette saison, avec toutefois beaucoup plus de buts : 48 en douze matches.

Quoi qu’il en soit, la Roma est entraînée par Gian Piero Gasperini, ancien entraîneur de l’Atalanta. De plus en plus d’éléments indiquent que la Serie A adopte, avec du retard, un jeu plus direct et plus offensif. Pendant des années, les équipes italiennes ont eu du mal à suivre l’intensité des autres grands clubs européens, en particulier celle des équipes de Premier League.

Selon l’ancien international italien Daniele Adani, ce changement de philosophie de jeu explique pourquoi Massimiliano Allegri, l’un de ces entraîneurs italiens qui retombent toujours sur leurs pieds et portent une part de responsabilité dans des années de stagnation, rencontre aujourd’hui des difficultés à Naples, après avoir déjà été limogé par Milan à la fin de la saison dernière. « Sa manière de faire jouer ses équipes a fait son temps », a déclaré l’ancien défenseur à La Domenica Sportiva. On peut en débattre, car bien défendre ne passera sans doute jamais de mode en Italie. Mais une chose est claire : la Serie A devient de plus en plus spectaculaire.

Plus de trois buts sont marqués en moyenne par match, et neuf rencontres ont déjà donné lieu à au moins six buts. Mais le plus frappant, c’est à quel point le championnat est devenu imprévisible : Milan s’impose ainsi 3-1 dans le derby contre l’Inter, mais s’était incliné peu avant 4-2 à Bologne.

À l’heure actuelle, six points seulement séparent les cinq premières équipes. Difficile de dire si les matches resteront aussi captivants tout au long de la saison. Mais, pour l’instant, le Calcio n’est plus lent, ennuyeux et prévisible. Et rien ne laisse vraiment penser que cela changera.