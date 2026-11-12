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Malen Roma Serie A

Tout à coup, on y marque même beaucoup de buts : la Serie A italienne est devenue le championnat le plus passionnant d’Europe

La première division italienne a beaucoup perdu de son importance depuis son âge d’or dans les années 1990, mais des signes laissent entrevoir un nouveau regain de popularité.

Mark Doyle
Traduit par

  • Il y a près d’un mois, le football italien semblait avoir une nouvelle fois touché le fond. Six mois après que la sélection nationale a manqué de manière humiliante la qualification pour une Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, les quatre clubs de Serie A ont tous perdu lors de la même journée de Ligue des champions, une première.

    Il y avait peut-être des circonstances atténuantes : l’AS Rome avait livré une excellente prestation face au Real Madrid, à l’exception des dix dernières minutes, malgré sa défaite dramatique, tandis que Côme ne disputait que son deuxième match dans cette compétition. Le football italien renvoyait néanmoins une bien piètre image pour un pays qui n’a plus eu de vainqueur de la Ligue des champions depuis 16 ans.

    Giovanni Malago a toutefois mis en garde contre les « généralisations hâtives » sur l’état de la Serie A. Ces défaites « ne reflètent pas fidèlement notre football », a expliqué l’administrateur extraordinaire de la Fédération italienne de football (FIGC). Et l’on peut tout à fait soutenir que la suite lui a déjà donné raison.

    Le fait que l’AS Rome, Côme, l’Inter Milan et le SSC Naples aient tous remporté leur match suivant de Ligue des champions la semaine d’après, et que Côme, une journée plus tard, ait même établi un record sensationnel en s’imposant 9-1 à Lens, ne signifie certes pas que le football italien se porte au mieux. Mais les annonces de sa mort étaient très exagérées, pour trois raisons principales.

  • Désormais, on construit même de nouveaux stades.

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    L’UEFA a menacé l’Italie de lui retirer le droit de coorganiser l’Euro 2032 si des stades ne sont pas construits au plus vite.

    Le principal problème du football italien, c’est que ses principaux acteurs ne sont presque jamais disposés à travailler ensemble pour le bien de tous. Presque chacun ne poursuit que ses propres intérêts, ce qui rend tout progrès impossible. Comme l’a dit Alessandro Del Piero lors de l’une des nombreuses analyses médiatiques du dernier échec de l’Italie dans les qualifications pour la Coupe du monde : « Au fond, nous ne pensons qu’à sauver nos propres fesses. »

    Il y a toutefois un point sur lequel tout le monde s’accorde : la grande majorité des stades de Serie A ne sont pas adaptés aux événements sportifs de très haut niveau. Naples, par exemple, a remporté deux titres de champion au cours des trois dernières années. Pourtant, son président, Aurelio De Laurentiis, a qualifié à plusieurs reprises son stade de « chiottes ». Pourquoi ? Parce que le stade Diego Armando Maradona, comme tant d’autres enceintes, n’a été ni profondément modernisé ni transformé depuis la dernière Coupe du monde organisée en Italie, en 1990.

    Cela devrait désormais changer. Du moins, en théorie.

    Lorsque la FIGC a confirmé, le mois dernier seulement, les sites susceptibles d’accueillir l’Euro 2032, un constat a immédiatement sauté aux yeux : parmi les 14 candidats répertoriés, un seul, l’Allianz Stadium de la Juventus, serait effectivement prêt à accueillir des matches dans son état actuel. Les 13 autres doivent encore être entièrement transformés, voire construits de toutes pièces. De quoi susciter, à juste titre, un grand étonnement.

    Quiconque a déjà essayé de construire quoi que ce soit en Italie sait à quel point la bureaucratie y est invraisemblable. Il est difficile de ne pas s’enliser pendant des années dans les procédures administratives. L’an dernier encore, le président de l’UEFA, Aleksandar Ceferin, lançait cette pique : « Les responsables politiques italiens devraient se demander pourquoi les infrastructures du football comptent parmi les pires d’Europe. » Ses critiques, accompagnées de la menace de retirer à l’Italie l’organisation de l’Euro 2032, semblent produire l’effet escompté.

    L’ampleur des travaux qui restent à réaliser dans les stades italiens est sans aucun doute préoccupante. Des progrès notables sont néanmoins visibles. La transformation du stade Artemio Franchi de la Fiorentina bat déjà son plein et devrait être achevée d’ici 2029. La construction d’un tout nouveau stade à Bologne a reçu le feu vert le mois dernier seulement. Et, fait peut-être le plus important, l’AC Milan et l’Inter Milan ont enfin présenté les plans de leur nouveau stade commun, le Generali Stadium, qui devrait être achevé d’ici 2031.

    Bien sûr, rien de tout cela n’est garanti. Mais après des années d’immobilisme frustrant, la menace pesant sur l’Euro 2032 et l’exaspération désormais insupportable face aux échecs en Coupe du monde ont au moins fait naître l’espoir d’une modernisation, attendue depuis longtemps, de plusieurs stades de Serie A. Les clubs concernés en profiteraient grâce à une hausse des recettes les jours de match, tout comme le championnat dans son ensemble.

  • Et soudain, il y a même des buts en Serie A !

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Quatre buts ont été inscrits lors du dernier derby entre l’AC Milan et l’Inter.

    Mais l’Italie commence à peine à construire de nouveaux stades. Dans d’autres pays, les clubs tirent depuis des années des revenus nettement plus élevés, notamment de la commercialisation de leurs loges. Le retard économique risque de se creuser.

    Sur le plan sportif aussi, l’écart pourrait continuer de grandir, car la Serie A n’est tout simplement pas en mesure de rivaliser avec la Premier League sur le marché des transferts. Certains clubs italiens montrent toutefois que l’essentiel n’est pas tant la somme dont on dispose que la manière de la dépenser. L’Inter a atteint deux finales de Ligue des champions en trois saisons, notamment grâce à des recrues peu coûteuses. Et Côme est sans doute un exemple encore plus frappant de construction intelligente d’un effectif.

    Sans le soutien financier du groupe Djarum, la remarquable ascension du club n’aurait pas été possible. Mais ce n’est pas grâce à des recrues onéreuses que l’équipe de Cesc Fabregas a balayé Lens et, auparavant, Manchester United. Avec des recrutements judicieux et une identité claire, elle a donné la leçon à l’un des clubs les plus dépensiers du football mondial.

    Comme l’Atalanta avant lui, Côme a montré au reste de la Serie A qu’il était possible de se faire remarquer sur la scène européenne avec des joueurs jeunes et/ou sous-estimés et un football offensif. Que Frosinone soit désormais sur le point de les imiter est toutefois une surprise totale.

    Beaucoup prédisaient au promu une relégation immédiate. Pourtant, Frosinone occupe actuellement la sixième place de Serie A avec 20 points en onze matches. Ce qui rend ce classement particulièrement remarquable, c’est que le club l’a obtenu grâce à un jeu résolument offensif. Frosinone a déjà marqué 24 buts. Cette impressionnante efficacité illustre un net changement dans la manière de jouer au sein de l’élite italienne.

    Comme d’autres médias, la Gazzetta dello Sport avait certes souligné avant le début de la saison en cours que beaucoup des 20 équipes de Serie A joueraient probablement dans des dispositifs offensifs. Mais personne ne s’attendait à voir soudain autant de buts dans un championnat réputé pour son football défensif. Et pourtant, près de trois mois après le début de la saison, quatre des équipes les plus prolifiques des cinq grands championnats européens viennent d’Italie.

    La Lazio, surprenante leader du classement, a inscrit 25 buts, l’Inter, championne en titre, en compte 28 et l’AS Rome, pas moins de 31. À titre de comparaison, le Bayern Munich a marqué 29 buts en Bundesliga jusqu’ici. Seul Barcelone a marqué plus souvent que la Roma en championnat cette saison, avec toutefois beaucoup plus de buts : 48 en douze matches.

    Quoi qu’il en soit, la Roma est entraînée par Gian Piero Gasperini, ancien entraîneur de l’Atalanta. De plus en plus d’éléments indiquent que la Serie A adopte, avec du retard, un jeu plus direct et plus offensif. Pendant des années, les équipes italiennes ont eu du mal à suivre l’intensité des autres grands clubs européens, en particulier celle des équipes de Premier League.

    Selon l’ancien international italien Daniele Adani, ce changement de philosophie de jeu explique pourquoi Massimiliano Allegri, l’un de ces entraîneurs italiens qui retombent toujours sur leurs pieds et portent une part de responsabilité dans des années de stagnation, rencontre aujourd’hui des difficultés à Naples, après avoir déjà été limogé par Milan à la fin de la saison dernière. « Sa manière de faire jouer ses équipes a fait son temps », a déclaré l’ancien défenseur à La Domenica Sportiva. On peut en débattre, car bien défendre ne passera sans doute jamais de mode en Italie. Mais une chose est claire : la Serie A devient de plus en plus spectaculaire.

    Plus de trois buts sont marqués en moyenne par match, et neuf rencontres ont déjà donné lieu à au moins six buts. Mais le plus frappant, c’est à quel point le championnat est devenu imprévisible : Milan s’impose ainsi 3-1 dans le derby contre l’Inter, mais s’était incliné peu avant 4-2 à Bologne.

    À l’heure actuelle, six points seulement séparent les cinq premières équipes. Difficile de dire si les matches resteront aussi captivants tout au long de la saison. Mais, pour l’instant, le Calcio n’est plus lent, ennuyeux et prévisible. Et rien ne laisse vraiment penser que cela changera.

  • De jeunes joueurs rejoignent eux aussi désormais la Serie A.

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo fait partie des jeunes joueurs qui ont attiré l’attention lors des premiers mois de la nouvelle saison de Serie A.

    L’été 2025 a plutôt renforcé la réputation de l’Italie comme destination de retraite pour les footballeurs vieillissants, avec les départs de Kevin De Bruyne et Luka Modric pour Naples et Milan, respectivement. Alors que si peu de jeunes joueurs avaient l’occasion de faire leurs preuves en Serie A, notamment dans les plus grands clubs, le championnat semblait rester l’endroit idéal pour prolonger une carrière plutôt que pour en commencer une.

    Mais Nico Paz, Pio Esposito et Kenan Yildiz ne sont plus les seules potentielles superstars du championnat. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula et Alieu Njie ont tous 22 ans ou moins et se distinguent cette saison.

    Plus réjouissant encore, de jeunes Italiens se font eux aussi de plus en plus connaître. Des joueurs comme Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli et Antonio Raimondo ont soudain attiré l’attention de Roberto Mancini, qui tente de remettre l’Italie sur pied. L’ancien entraîneur de Manchester City avait auparavant affirmé que l’Italie ne produisait plus d’attaquants de classe mondiale comme Del Piero. Mais ce dernier n’est pas de cet avis : selon lui, ce n’est pas une question de qualité, mais d’entraînement.

    « Nous disons trop souvent aux jeunes joueurs ce qu’ils doivent faire, et cela étouffe leur créativité », a souligné l’ancien numéro 10 de la Juventus dans Sky Calcio Unplugged. « Ils deviennent bons pour exécuter des consignes. Mais dès qu’ils sortent de ce système, ils commettent des erreurs et sont considérés comme de mauvais joueurs. Or, ce n’est pas vrai. Le problème, c’est qu’on ne leur a enseigné qu’une seule façon de jouer. »

    On voit toutefois de plus en plus de signes que plusieurs entraîneurs de Serie A sont prêts à prendre davantage de risques, aussi bien dans leur façon de jouer qu’en faisant jouer de jeunes joueurs. Cela ne peut être que bénéfique pour toutes les parties concernées.