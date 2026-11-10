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NWSL GFX 1-1GOAL

Tour d’horizon des play-offs de la NWSL : le fiasco de la pelouse du Gotham FC met-il la ligue dans l’embarras ? Quelqu’un peut-il arrêter Trinity Rodman ? Les Utah Royals peuvent-elles créer une nouvelle surprise ?

Le déménagement de Gotham dans une enceinte de 5 000 places soulève des questions pour la NWSL, tandis que l’Utah espère créer une nouvelle surprise et qu’Angel City déplore une élimination controversée.

Traduit par

  • Les quarts de finale de la National Women's Soccer League ont réservé leur lot de rebondissements : Trinity Rodman a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, les Utah Royals ont créé la surprise face au San Diego Wave et un penalty concédé en toute fin de match a privé Angel City d'une place en demi-finale.

    Une autre polémique entoure Gotham FC, cette fois au sujet de la qualité de la pelouse du champion en titre de la NWSL. Dimanche, Gotham FC a reçu le Seattle Reign en quart de finale au Sports Illustrated Stadium, son stade habituel. La pelouse était loin d'offrir des conditions de jeu satisfaisantes, suscitant de vives inquiétudes dans les deux équipes. L'entraîneur de Gotham FC, Juan Carlos Amorós, a assumé la responsabilité de son état. Lundi, la demi-finale qui devait se jouer au SI Stadium a été déplacée dans une enceinte plus petite, l'Icahn Stadium, sur Randall's Island, à New York.

    Ce stade peut accueillir 5 000 personnes et sert à des événements amateurs ainsi qu'à certains matches de l'équipe réserve du NYCFC.

    Devoir quitter son stade de 25 000 places pour une enceinte bien plus petite à l'occasion des demi-finales des play-offs de la NWSL constitue un revers pour la ligue. Mais tandis que les problèmes s'accumulent à New York, Washington poursuit sur sa lancée et a trouvé le moyen d'organiser sa demi-finale à l'Audi Field.

    Le Washington Spirit a travaillé avec le club de MLS DC United pour reprogrammer un match de football prévu samedi à l'Audi Field et ainsi pouvoir recevoir les Utah Royals dans son stade. Il s'agit d'une solution à un problème de calendrier, et non à un problème de pelouse. Mais ce contretemps de dernière minute fait du bruit alors que l'attention devrait se porter sur le football joué lors des play-offs.

    Place désormais aux demi-finales : il ne reste que quatre équipes en lice pour décrocher leur billet pour la finale. Gotham FC recevra le Kansas City Current, tandis que le Washington Spirit accueillera les Utah Royals.

    Ces quarts de finale donnent matière à réflexion et la suite s'annonce passionnante. Les journalistes de GOAL livrent leur point de vue dans cette édition de... The Rondo.

  • À quel point est-il préoccupant que Gotham ait dû délocaliser son match ?

    Gotham FC
    Scoreplay

    Gotham disputera sa demi-finale à l’Icahn Stadium, qui compte 5 000 places, en raison de problèmes au Sports Illustrated Stadium (SIS).

    Celia Balf : Très préoccupant. L’état du terrain ou des problèmes de calendrier ne devraient en aucun cas peser sur un match de playoffs à domicile pour l’une des meilleures équipes de la NWSL, si ce n’est la meilleure. Toute cette situation est confuse et décevante. Gotham a eu raison de reconnaître que la pelouse n’était pas en état et d’assumer sa part de responsabilité, mais le club n’est pas seul responsable, non ? La façon dont les Red Bulls ont géré la situation me déplaît aussi. Ils vont tout de même disputer un match amical international sur ce terrain, tandis que Gotham se déplace à Randall's Island pour sa demi-finale.

    Alex Labidou : Tout à fait. Je pense que c’est révélateur d’un problème plus large dans le sport féminin, et cela doit changer. Malgré tous les discours sur la hausse de la valeur des équipes, l’augmentation des salaires et la croissance du public, il y a encore des moments où la compétition elle-même semble passer au second plan. Le fait que Gotham doive délocaliser une demi-finale à cause de l’état de sa pelouse à domicile en est un exemple flagrant.

    Les détails de l’accord concernant le stade de Gotham comptent lorsqu’il s’agit d’établir les responsabilités, mais l’état de la pelouse le week-end dernier était inacceptable. Et la première réaction des Red Bulls, qui ont souhaité bonne chance à Gotham avant d’attirer l’attention sur leur propre match, témoignait d’une désinvolture embarrassante. Ils ont ensuite déclaré avoir travaillé avec Gotham et la NWSL pour répondre aux préoccupations soulevées, sans pouvoir garantir que les travaux demandés seraient achevés à temps. Cette explication mérite d’être prise en compte. Elle ne change pas non plus le fait que l’événement exigeait davantage de soin.

    Les ligues féminines ont aussi leur part de responsabilité. Nous venons de voir l’Atlanta Dream disputer un match des finales de la WNBA à 12 h 30 un jeudi en raison de conflits de calendrier dans la salle. Ce sont les plus grands matchs de la saison : réserver les enceintes, préserver les dates des playoffs et prévoir des solutions de repli viables doit se faire bien en amont. Les circonstances ne sont pas identiques, mais les similitudes sont inquiétantes. Les joueuses et les supporters devraient pouvoir profiter de ces moments, plutôt que de subir les conséquences d’une nouvelle course contre la montre.

    Ruby Naylor : Le match amical des Red Bulls prévu samedi a marqué le début de la fin, mais l’état lamentable de la pelouse du Sports Illustrated Stadium lors du quart de finale de Gotham dimanche dernier a porté le coup de grâce. La personne chargée de maintenir la pelouse naturelle du SIS à un niveau professionnel est en faute, tout comme toutes les personnes qui dirigent ce groupe. Que l’on ait laissé la pelouse se dégrader au point que Gotham écope d’une amende de 10 000 $ parce qu’elle était devenue bien en deçà du niveau requis est embarrassant pour toutes les personnes concernées. Je sais que Gotham quittera le stade dans une saison, mais d’ici là, le strict minimum serait que ses joueuses n’aient pas à craindre de se blesser chaque fois qu’elles jouent à domicile. Elles ont travaillé dur pour obtenir l’avantage du terrain en playoffs, et cette situation a sérieusement réduit la portée de cet « avantage ».

  • Qui est le favori après les quarts de finale ?

    Washington Spirit
    Scoreplay

    Le Washington Spirit a atteint la finale de la NWSL lors des deux dernières saisons consécutives.

    CB : Le Washington Spirit a livré la meilleure prestation de toutes les équipes en quarts de finale. Mais ce n’est pas la première fois que l’équipe brille en phase finale avant de flancher en finale. Le Spirit a atteint la finale ces deux dernières années, sans parvenir à remporter le titre. Cela faisait aussi longtemps que Trinity Rodman n’avait pas affiché un tel niveau. Entre la volonté du Spirit de prendre sa revanche après être passé à côté du titre tant convoité deux années de suite et la forme de Rodman, je mise donc sur Washington.

    AL : Je penche pour Washington. Gotham semble toujours être l’équipe la plus forte sur le papier, mais la confiance et la domination affichées par le Spirit lors de son premier match constituent de solides arguments. Avec une Trinity Rodman en pleine santé et au sommet de sa forme, Washington dispose d’une joueuse capable de faire basculer n’importe quel match d’ici la fin de la compétition. Cette année pourrait-elle enfin être la bonne ? Après cette prestation, il y a toutes les raisons d’y croire.

    RN : Dans une compétition à élimination directe, la défense et la dynamique comptent. La seule équipe portée par une forte dynamique, c’est le Washington Spirit. Gotham et Kansas City se sont tous deux qualifiés de justesse : c’est donc avant tout sur le plan mental qu’ils devront travailler. Le Spirit vient de marquer quatre buts contre l’équipe qui a remporté le plus de titres de championne de la NWSL. Si Washington s’appuie sur cette performance et reste efficace devant le but, le titre ne dépendra que de lui. L’Utah a mérité sa place et doit être pris très au sérieux, mais après cette victoire, je ne voudrais PAS affronter le Washington Spirit dans un Audi Field en ébullition.

  • Portland a-t-il déçu ?

    Portland Thorns

    Les Portland Thorns ont été éliminées des play-offs après une défaite 4-1 face au Spirit.

    CB: Oui. Washington n’a fait qu’une bouchée de Portland, et encaisser quatre buts après avoir été aussi solide défensivement toute la saison était préoccupant. Je m’attendais à voir Sophia Wilson briller dans ce match, mais elle a été incroyablement discrète.

    AL: Perdre contre Washington n’était pas une surprise. La manière dont Portland a perdu, si. Encaisser quatre buts dans un match de phase finale a révélé un écart de niveau important entre les deux équipes ce jour-là. Et malgré tout ce que Sophia Wilson a montré cette saison, elle a été beaucoup trop discrète en quart de finale. Portland doit trouver le moyen de mieux l’impliquer dans ce genre de match. Cette fois, c’est sa partenaire du trio Triple Espresso qui lui a volé la vedette.

    RN: Oui, encaisser quatre buts face à une équipe censée être d’un niveau assez proche du sien est décevant. Quand on concède un but très tôt, puis un autre d’une manière vraiment évitable, il est TRÈS difficile pour les attaquantes de réagir mentalement. L’équipe a donc été amorphe pendant 35 minutes.

    Les changements effectués en fin de première période ont clairement eu un effet et étaient judicieux, car Portland a semblé être la meilleure équipe au début de la seconde période. Avant le quatrième but du Spirit, les Portland Thorns ont eu une ÉNORME occasion de marquer et de revenir à 3-2. Si elles l’avaient convertie, le match aurait été relancé. Mais elles l’ont manquée, puis ont encaissé un but presque aussitôt. Ce dernier but a scellé leur sort. Ensuite, il y a eu le carton rouge, et plus personne n’y croyait. Le match a eu deux visages, et cette occasion a changé le cours de toute la rencontre.

  • Trinity s’affirme-t-elle comme une candidate au titre de MVP ?

    Trinity Rodman

    Trinity Rodman a inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la victoire 4-1 du Spirit en quarts de finale.

    CB: Elle est en lice pour le titre de MVP de la saison régulière, mais son doublé et sa passe décisive la placent déjà en bonne voie pour celui de MVP des playoffs. Le titre de MVP de la saison régulière devrait toutefois probablement revenir à Ashley Sanchez, qui a marqué 20 buts !

    AL: Je pense toujours qu’Ashley Sanchez est le meilleur choix, même si North Carolina a manqué de peu les playoffs. Ses progrès depuis la saison dernière ont été énormes et, sans son apport offensif, le Courage aurait probablement été bien plus proche du bas du classement que des places qualificatives pour les playoffs. Cela dit, Trinity Rodman serait une dauphine méritante. Son doublé face à Wilson et aux Portland Thorns a rappelé une nouvelle fois à quel point elle peut être dangereuse.

    RN: Elle a inscrit un doublé en quart de finale, mais le titre de MVP devrait récompenser la meilleure joueuse de la saison régulière, puis un autre titre devrait être décerné pour les playoffs. Je ne pense pas qu’elle ait été la MVP de la saison régulière, mais jusqu’ici, elle s’est rendue incontournable en playoffs.

  • Gotham s’est-il imposé de justesse face à Seattle ?

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    Le Gotham FC a battu Seattle 1-0 grâce à un but contre son camp de Jordyn Bugg, défenseure du Reign FC.

    CB : J’ai trouvé la prestation de Gotham correcte. L’équipe a eu de bons moments, mais elle a aussi laissé Seattle rester dans le match un peu trop longtemps. En play-offs, on ne peut écarter aucune équipe. Reste que Gotham n’aurait probablement pas souhaité remporter son premier match de play-offs grâce à un but contre son camp. Malgré un milieu de terrain et une attaque aussi riches en talents, l’équipe à domicile a vraiment peiné à concrétiser ses occasions.

    AL : Non. C’était une victoire pleine d’intelligence tactique de Gotham. Certes, l’ouverture du score est venue d’un but contre son camp de Jordyn Bugg, mais Gotham a pris l’avantage rapidement et a fait preuve de la discipline défensive nécessaire pour le conserver. Aurait-on aimé voir Sam Kerr, Jaedyn Shaw et Midge Purce apporter davantage offensivement ? Bien sûr. Mais n’oublions pas que Seattle est une très bonne équipe. Remporter un match de play-offs comme celui-ci a de la valeur, même quand l’attaque ne tourne pas à plein régime.

    RN : Oh que oui. Gotham n’a cadré aucun tir et a quand même gagné. Une équipe a-t-elle déjà réussi ça ?? Tierna Davidson et Ann-Katrin Berger ont été incroyables, mais les attaquantes n’ont pas semblé assez déterminées. Sam Kerr a été pratiquement invisible pendant 90 minutes et les ailières ont paru avoir du mal à trouver leurs marques. Guro Reiten a eu une occasion intéressante aux abords de la surface, mais elle a envoyé sa frappe largement au-dessus. Puis Reiten et Midge Purce se sont retrouvées face à un but vide après avoir récupéré le ballon auprès de Claudia Dickey à hauteur de la ligne médiane, mais elles n’ont pas tiré tout de suite et l’occasion s’est envolée. Dans les 20 dernières minutes environ, Seattle semblait plus proche de marquer. L’équipe a eu une excellente occasion, passée juste à côté du poteau, et s’est vu refuser un but pour hors-jeu après que Davidson a très bien retenu sa course. La meilleure équipe a gagné, mais elle a aussi eu de la chance.

  • Faut-il craindre l’Utah ?

    Utah Royals

    Les Utah Royals ont créé la surprise en battant le San Diego Wave, tête de série numéro 2, sur le score de 1-0 en quarts de finale.

    CB : Je soutiens à fond cette équipe de l’Utah. Que de moments historiques cette saison, avec tant d’humilité et un football de qualité dans tous les secteurs du jeu ! Les titres se gagnent en défense, et Mandy McGlynn est au sommet de sa forme, avec des arrêts à couper le souffle. Ses performances peuvent mener l’équipe loin. C’est aussi encourageant de voir une telle cohésion, de la défense à l’attaque en passant par le milieu de terrain.

    AL : La victoire de l’Utah était-elle impressionnante ? Absolument. Fait-elle des Royals les favorites ? Non. San Diego a manqué de régularité, et une seule victoire ne fait pas soudainement des Royals l’équipe à battre. Mais le parcours d’un club qui a passé tant de temps dans le bas du classement a de quoi encourager. L’Utah a gagné le droit d’être pris au sérieux, même si je ne vais pas jusqu’à pronostiquer son sacre.

    RN : Oui, toutes les équipes qualifiées pour les play-offs sont à craindre. Dès qu’on sous-estime un adversaire, on se fait éliminer, et c’est exactement ce qui est arrivé à San Diego Wave. L’équipe n’a pas suffisamment craint l’Utah, et cela lui a coûté cher. Elle aurait dû tirer les leçons de la défaite de KC Current face à Gotham l’an dernier. Avec Mandy McGlynn, véritable mur dans les buts, et une défense solide avec Del Fava, les adversaires devront faire preuve d’une efficacité redoutable pour marquer. Le Washington Spirit devra concrétiser les occasions qui se présenteront à lui, comme le suggèrent les buts attendus, car San Diego ne l’a pas fait et l’a payé très cher. Le Spirit y est précisément parvenu face à Portland : cette confrontation promet donc d’être passionnante.

  • Le penalty sifflé contre Angel City était-il justifié ?

    Michelle Cooper

    Michelle Cooper a marqué sur penalty contre Angel City, qualifiant le Kansas City Current pour les demi-finales.

    CB : C’était la bonne décision, mais une façon difficile de perdre pour Angel City, surtout après une série de dix matches sans défaite avant cette rencontre. Michelle Cooper a parfaitement tiré son penalty et, au bout du compte, une poussée suivie d’une vraie chute dans la surface, la plupart des arbitres sifflent faute dans cette situation.

    AL : Oui. On peut débattre de la sévérité de la décision, mais pour moi, la poussée d’Angelina Anderson sur Kayla Sharples suffisait à justifier le penalty. Ce n’était pas un simple contact fortuit : la poussée a envoyé Sharples au sol. Qu’Anderson ait voulu ou non concéder un penalty n’est pas la question. Elle a donné à l’arbitre une raison de l’accorder.

    RN : Cette faute, si faute il y avait, faisait partie de ces actions où, si l’arbitre la siffle sur le terrain, la VAR laisse sa décision en place. Mais si l’arbitre ne siffle rien, ce n’est pas suffisant pour que la VAR l’appelle à l’écran afin de revoir l’action. Tout dépendait du profil de l’arbitre central chargé du match, ce qui en dit long sur ce qui ne va pas dans le football actuellement. Il faut beaucoup plus de cohérence de la part du corps arbitral dans son ensemble. C’est une façon extrêmement cruelle de se faire éliminer, surtout dans un match aussi équilibré. Le résultat ne semble pas juste ; les équipes auraient dû se départager en prolongation, puis aux tirs au but, mais le football n’est jamais juste. On le sait.