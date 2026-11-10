Les quarts de finale de la National Women's Soccer League ont réservé leur lot de rebondissements : Trinity Rodman a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, les Utah Royals ont créé la surprise face au San Diego Wave et un penalty concédé en toute fin de match a privé Angel City d'une place en demi-finale.

Une autre polémique entoure Gotham FC, cette fois au sujet de la qualité de la pelouse du champion en titre de la NWSL. Dimanche, Gotham FC a reçu le Seattle Reign en quart de finale au Sports Illustrated Stadium, son stade habituel. La pelouse était loin d'offrir des conditions de jeu satisfaisantes, suscitant de vives inquiétudes dans les deux équipes. L'entraîneur de Gotham FC, Juan Carlos Amorós, a assumé la responsabilité de son état. Lundi, la demi-finale qui devait se jouer au SI Stadium a été déplacée dans une enceinte plus petite, l'Icahn Stadium, sur Randall's Island, à New York.

Ce stade peut accueillir 5 000 personnes et sert à des événements amateurs ainsi qu'à certains matches de l'équipe réserve du NYCFC.

Devoir quitter son stade de 25 000 places pour une enceinte bien plus petite à l'occasion des demi-finales des play-offs de la NWSL constitue un revers pour la ligue. Mais tandis que les problèmes s'accumulent à New York, Washington poursuit sur sa lancée et a trouvé le moyen d'organiser sa demi-finale à l'Audi Field.

Le Washington Spirit a travaillé avec le club de MLS DC United pour reprogrammer un match de football prévu samedi à l'Audi Field et ainsi pouvoir recevoir les Utah Royals dans son stade. Il s'agit d'une solution à un problème de calendrier, et non à un problème de pelouse. Mais ce contretemps de dernière minute fait du bruit alors que l'attention devrait se porter sur le football joué lors des play-offs.

Place désormais aux demi-finales : il ne reste que quatre équipes en lice pour décrocher leur billet pour la finale. Gotham FC recevra le Kansas City Current, tandis que le Washington Spirit accueillera les Utah Royals.

Ces quarts de finale donnent matière à réflexion et la suite s'annonce passionnante. Les journalistes de GOAL livrent leur point de vue dans cette édition de... The Rondo.