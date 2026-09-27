Tour d’horizon de la MLS : Nashville SC confirme ses ambitions au titre, San Diego FC s’effondre encore, et le Philadelphia Union prouve qu’il n’a pas besoin de Cavan pour gagner

Les trêves internationales sont une chose étrange pour la MLS. À partir de l’an prochain, la ligue, comme le reste du monde, suspendra officiellement ses activités pendant toutes les fenêtres internationales. Cela semble être une bonne chose, et même une nécessité.

D’ici là, la ligue continue tant bien que mal. Et avec certaines de ses plus grandes stars absentes, on a droit, involontairement, à un test pour voir quelles équipes peuvent réellement tenir sans elles. LAFC peut-il y parvenir sans Son Heung-Min ? Miami peut-il gagner sans Leo Messi ? Ce sont des week-ends particuliers, certes, mais ils nous disent quelque chose sur ceux qui sont armés, de l’arrière à l’avant, pour remporter quelque chose.

Eh bien, c’est en quelque sorte un galop d’essai intéressant. Et samedi soir, cela a donné quelques résultats intéressants. GOAL revient sur les plus grands matches de samedi soir...