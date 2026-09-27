Tour d’horizon de la MLS : Nashville SC confirme ses ambitions au titre, San Diego FC s’effondre encore, et le Philadelphia Union prouve qu’il n’a pas besoin de Cavan pour gagner
Les trêves internationales sont une chose étrange pour la MLS. À partir de l’an prochain, la ligue, comme le reste du monde, suspendra officiellement ses activités pendant toutes les fenêtres internationales. Cela semble être une bonne chose, et même une nécessité.
D’ici là, la ligue continue tant bien que mal. Et avec certaines de ses plus grandes stars absentes, on a droit, involontairement, à un test pour voir quelles équipes peuvent réellement tenir sans elles. LAFC peut-il y parvenir sans Son Heung-Min ? Miami peut-il gagner sans Leo Messi ? Ce sont des week-ends particuliers, certes, mais ils nous disent quelque chose sur ceux qui sont armés, de l’arrière à l’avant, pour remporter quelque chose.
Eh bien, c’est en quelque sorte un galop d’essai intéressant. Et samedi soir, cela a donné quelques résultats intéressants. GOAL revient sur les plus grands matches de samedi soir...
Le Real Salt Lake se remet sur les rails
Eh bien, voilà l’un des résultats les plus étranges de la saison réglé. Lors d’un week-end où les réseaux sociaux ont lancé une vraie polémique sur le fait de savoir si le New England Revolution est bon ou non (la réponse est oui), les Revs sont allés perdre contre une équipe de RSL qui est en réalité assez mauvaise. RSL a eu du mal dans l’ère post-Zavier Gozo. Avant la rencontre de samedi, le club n’avait plus gagné en MLS depuis mai, ce qui est objectivement très long.
Il n’y a donc absolument aucune logique au fait qu’il soit allé corriger New England 3-0. Oui, les Revs ont souffert de l’absence de la vitesse et de la vivacité de Peyton Miller, qui a semblé un peu dépassé au niveau international. Oui, Jack Harrison est absent en raison d’une blessure musculaire tombée au mauvais moment. Mais New England aurait vraiment dû battre un RSL en pleine dérive. Au lieu de cela, l’équipe de Pablo Mastroeni a fait le travail. Fair-play.
Hany Mukhtar fait parler sa classe
Il est donc temps d’avoir des conversations un peu inquiétantes au sujet de Nashville, non ? Est-ce la meilleure équipe de l’histoire de la MLS ? De la défense à l’attaque, la ligue a-t-elle déjà produit une équipe plus cohérente ? Mieux armée offensivement ? Portée par davantage de créativité ? Emmenée par un milieu axial qui NE S’ARRÊTE JAMAIS de courir ?
Peut-être. Mais il est difficile de penser à une équipe aussi efficace, du moins de mémoire récente. Et voici ce qu’il y a de vraiment effrayant avec Nashville : Sam Surridge, son meilleur attaquant, ne marque pas vraiment autant de buts qu’il pourrait, ou devrait, en inscrire. Non, apparemment, c’est désormais le rôle de Hany Mukhtar. L’Allemand a toujours été un joueur plein de qualité, de ceux qui réfléchissent plus vite que tout le monde, avec un temps d’avance sur les 21 autres gars sur le terrain. Et maintenant, le rendement va avec. Treize buts, sept passes décisives, et plein d’autres belles choses entre les deux. Nashville s’est imposé 2-0. Le spectacle continue.
Dallas est-il un véritable prétendant ?
FC Dallas contre le LAFC s’annonçait forcément comme un match un peu particulier. La MLS ne se résume plus à ses joueurs vedettes aujourd’hui, mais ces deux équipes s’appuient sur de véritables buteurs, des figures centrales au statut de tête d’affiche, pour faire la différence. Et aucun d’eux n’était là samedi. Pas de Son Heung-Min. Pas de Denis Bouanga. Pas de Petar Musa.
À la place, on a eu droit à un assemblage de bons joueurs. Cela reste un sport collectif, après tout, mais il y avait quelque chose d’étrange à voir deux prétendants de la Conférence Ouest s’affronter sans leurs principales armes offensives. Ce ne fut pas non plus un thriller. Dans un style très Premier League, le but de la victoire est venu sur corner, Osaze Urhoghide poursuivant son ascension assez remarquable en s’élevant pour marquer de la tête à la 34e minute. Le LAFC n’a jamais vraiment mis Dallas en danger, et Dallas est désormais deuxième à l’Ouest. Des outsiders pour la MLS Cup, quelqu’un ?
La course de Milan Iloski vers le Soulier d'or se poursuit
Ce fut un cas étrange pour ceux qui façonnent le récit à Philadelphie. Pour que toute la machine de propagande autour de Cavan Sullivan tourne parfaitement, le monde avait sans doute besoin d’une défaite de Philly. Pas de Cavan, pas de fête. Eh bien, pendant que l’enfant prodige montrait quelques éclairs pour des débuts convaincants avec les États-Unis, le reste de l’Union a fait le travail. Milan Iloski ressemblait à une opération astucieuse en août 2025, comme doublure de Tai Baribo.
Douze mois plus tard, cela ressemble à un coup de maître absolu. L’ancien joueur du San Diego FC a inscrit trois des quatre buts de l’Union et compte désormais 16 réalisations cette saison. Va-t-il probablement finir derrière Lionel Messi ? Oui. Mais ce fut une belle prestation d’un attaquant de haut niveau, qui pourrait être un ajout vraiment, vraiment effrayant au moment des play-offs.
San Diego FC en manque d’élan
À la fin du mois d’août, on aurait pu croire à une sorte de renaissance de San Diego FC. L’équipe de Mikey Varas avait enchaîné deux victoires. Elle avait inscrit six buts et n’en avait concédé qu’un seul. Les erreurs défensives qui ont gâché sa saison commençaient un peu à se raréfier. L’équipe qui avait remporté la conférence Ouest l’an dernier était de retour... pas vrai ?
Eh bien, pas vraiment. Elle a ensuite enchaîné cinq matches sans victoire. Et le match nul 3-3 de samedi soir a peut-être été le plus accablant. San Diego maîtrisait totalement la rencontre après 65 minutes, menant 3-0 tout en ayant la majorité de la possession. Il y a d’abord eu une erreur du gardien. Puis un manque de marquage remarquable. Et ensuite, un troisième effondrement défensif a transformé une avance de 3-0 en match nul 3-3, un énorme coup d’arrêt dans son élan. Ce fut une année misérable dans le sud de la Californie.