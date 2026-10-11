Qui pensait vraiment que Messi allait tout arrêter après avoir annoncé en milieu de semaine la fin de sa carrière avec l’Argentine ? Non, cela n’allait jamais arriver. Même s’il vit désormais, à n’en pas douter, les derniers jours de sa carrière, le GOAT reste le meilleur joueur de ce championnat. Il l’a encore prouvé moins de quatre jours après un match amical d’adieu chargé d’émotion avec l’Argentine face au Bénin. Il a inscrit deux buts et participé à deux autres, permettant à l’Inter Miami de renouer enfin avec la victoire en MLS.

Ailleurs, le tableau des playoffs se précise. Les mauvaises équipes jouent mal, tandis que les bonnes confirment leur niveau. Et certaines affiches entre équipes de conférences différentes, comme Seattle Sounders face à New England Revolution, ont montré qu’il serait imprudent de faire le moindre pronostic dans ce championnat.

Et puisqu’on en parle, voici une hypothèse : oui, Sporting KC est la pire équipe de MLS. Mais où en serait le club si Andre Luiz, qui inscrit en moyenne plus d’un but par match depuis son arrivée, avait signé, disons, un mois plus tôt ? De quoi réfléchir.GOAL revient sur les principaux enseignements d’une captivante soirée de samedi en MLS.