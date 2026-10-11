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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

Tour d’horizon de la MLS : Lionel Messi montre toute sa classe, les Seattle Sounders sont bel et bien de retour et le Charlotte FC sera un cauchemar en play-offs

Messi a permis à Miami de renouer avec la victoire, et le Toronto FC a prouvé que le Canada n’avait pas dit son dernier mot.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Qui pensait vraiment que Messi allait tout arrêter après avoir annoncé en milieu de semaine la fin de sa carrière avec l’Argentine ? Non, cela n’allait jamais arriver. Même s’il vit désormais, à n’en pas douter, les derniers jours de sa carrière, le GOAT reste le meilleur joueur de ce championnat. Il l’a encore prouvé moins de quatre jours après un match amical d’adieu chargé d’émotion avec l’Argentine face au Bénin. Il a inscrit deux buts et participé à deux autres, permettant à l’Inter Miami de renouer enfin avec la victoire en MLS.

    Ailleurs, le tableau des playoffs se précise. Les mauvaises équipes jouent mal, tandis que les bonnes confirment leur niveau. Et certaines affiches entre équipes de conférences différentes, comme Seattle Sounders face à New England Revolution, ont montré qu’il serait imprudent de faire le moindre pronostic dans ce championnat.

    Et puisqu’on en parle, voici une hypothèse : oui, Sporting KC est la pire équipe de MLS. Mais où en serait le club si Andre Luiz, qui inscrit en moyenne plus d’un but par match depuis son arrivée, avait signé, disons, un mois plus tôt ? De quoi réfléchir.GOAL revient sur les principaux enseignements d’une captivante soirée de samedi en MLS.

  • Le Toronto FC fait des miracles

    Toronto FC v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Djordje Mihailovic a inscrit le but de la victoire pour Toronto face à Montréal.

    On vous pardonnerait de ne pas suivre la MLS de très près au nord de la frontière, surtout dans l’Est. À l’Ouest, Vancouver s’est montré aussi solide qu’annoncé et, malgré les discussions autour d’un déménagement, fait assurément figure de favori pour remporter sa conférence. Restent donc Toronto et Montréal. Toronto est le cas le plus intéressant, ne serait-ce que parce que le club continue de dépenser beaucoup sans véritable ligne directrice. Cette année, il a connu des coups d’éclat plutôt qu’une régularité. Et dans une sorte de derby entre les deux équipes, au nom particulièrement bien trouvé de « Canadian Clasique », c’est Toronto qui a eu les meilleurs moments.

    Menée jusqu’à la 92e minute, l’équipe de Robin Fraser a retrouvé des ressources dans le temps additionnel de la seconde période. Lewis Morgan a inscrit le premier but d’une élégante reprise de volée au second poteau. Djordje Mihailovic, qui a beaucoup souffert des blessures cette saison, a marqué le deuxième, déclenchant l’euphorie des supporters locaux. Toronto aura donc besoin d’autres moments comme ceux-là.

  • L’Inter Miami poursuit sur sa lancée

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Suarez continue de marquer et de délivrer des passes décisives pour l’Inter Miami malgré la signature d’une prolongation surprise d’un an.

    La première question est : Luis Suarez l’a-t-il fait exprès ?

    La deuxième question est : quelle importance ?

    Suarez continue de marquer pour l’Inter Miami, après avoir surpris beaucoup de monde en prolongeant son contrat d’un an avec le club l’hiver dernier. C’est même sa meilleure saison en MLS à ce jour. Il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, permettant à l’Inter Miami de renouer enfin avec la victoire en championnat. Sur le plan tactique, du moins, Kily Gonzalez ne fait pas vraiment jouer son équipe différemment des précédents entraîneurs de Miami. Il s’agit toujours, plus ou moins, de donner le ballon à Messi et de voir ce qui se passe. Mais Suarez enchaîne lui aussi les buts. Et une victoire convaincante contre D.C. United a montré de quoi cette équipe pourrait encore être capable.

  • Les Red Bulls se réveillent

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Les Red Bulls ont été irréguliers toute la saison, mais ont décroché une victoire importante face à San Diego, tout aussi chaotique.

    Pour illustrer l’irrégularité, il y a les New York Red Bulls.

    La première année de l’ère Michael Bradley promettait d’être quelque peu imprévisible. Ce jeune entraîneur fait encore ses armes au niveau professionnel. Les mauvais résultats étaient inévitables. Mais les résultats des New York Red Bulls défient toute logique.

    Avec leur nouvel entraîneur aux idées novatrices et offensives, le club se classe 21e au nombre de buts marqués par match. Il est aussi 22e pour les buts encaissés. À vous de tenter d’y trouver une logique, à vos risques et périls. Face à San Diego, les New York Red Bulls ont pourtant marqué trois fois dans les 27 premières minutes. Leur prestation est ensuite devenue très fébrile pendant l’heure de jeu restante, ou presque. Cedric Bakambu a réduit l’écart après 60 minutes de jeu. Mais les New York Red Bulls ont, on ne sait trop comment, tenu bon. Cela ne ressemble pas vraiment à ce qu’on appelle le « jeu à la Bradley ». Mais cette victoire était indispensable.


  • Seattle décroche sa quatrième victoire consécutive

    Seattle Sounders FC v Chicago Fire FC
    Getty Images Sport

    Dejan Joveljic a marqué pour offrir à Seattle une nouvelle victoire cruciale.

    Il y a quelques mois, l’ambiance était au pessimisme à Seattle. L’entraîneur Brian Schmetzer expliquait en conférence de presse que les joueurs appelés de MLS Next Pro n’étaient pas au niveau. Les blessures s’enchaînaient, tout comme les matches sans victoire, au nombre inédit de 13. Une perspective jusque-là impensable se dessinait : une saison sans qualification pour les play-offs.

    Tout cela semble bien loin. Les Sounders ont certes un peu dépensé. Mais, surtout, ils ont retrouvé un effectif au complet, sans blessés. Les résultats sont là. Samedi soir, ils ont affronté une excellente équipe du New England Revolution et décroché trois points au prix d’un gros effort, grâce notamment à un superbe but de Dejan Joveljic, recruté en cours de saison. Ils semblent désormais bien armés pour les play-offs. Et personne n’aura envie de les y affronter.

  • Charlotte s’impose sur le fil face à Dallas

    Charlotte FC v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Allen Saint-Maximin a été étincelant et Charlotte s’est imposé après avoir été mené au score.

    Après environ 70 minutes de jeu, Charlotte semblait au bord de la défaite. La soirée était terrible pour le football au Bank of America Stadium. Les conditions étaient exécrables et les tribunes peu garnies. Charlotte a besoin de l’énergie de ses supporters pour se hisser en haut du classement de la conférence Est. Face à une bonne équipe de Dallas, la soirée semblait davantage se prêter à un report pour cause de pluie. Dallas a fait sa part du travail en marquant deux fois, sans vraiment donner l’impression de pouvoir encaisser un but.

    Charlotte a pourtant trouvé les ressources pour réagir. Le jour où le club a annoncé la signature d’Abdoulaye Doucoure, milieu de terrain expérimenté de Premier League, c’est un autre ancien joueur du championnat anglais qui a fait la différence. Certes, Idan Toklomati récoltera les éloges pour son doublé tardif, mais Allen Saint-Maximin, l’ailier français virevoltant, a offert l’un des deux buts et fait vivre un calvaire à la défense de Dallas toute la soirée. Et si les playoffs commençaient aujourd’hui (ce n’est pas le cas), Charlotte bénéficierait de l’avantage du terrain. Un travail bien fait.