La saison régulière de MLS entre dans ses deux derniers mois, et le sentiment d’urgence s’intensifie.

Les prétendants affichent leurs ambitions, tandis que l’écart entre les équipes en position de se qualifier pour les play-offs et celles qui restent à quai commence à se creuser.

À l’heure actuelle, aucune équipe n’est plus en forme que le Philadelphia Union, qui a retiré les petites roues à Cavan Sullivan. Et lui, en retour, a montré qu’il pourrait être leur meilleur joueur du haut de ses 16 ans. L’adolescent a poursuivi son incroyable série de contributions décisives avec une nouvelle, cette fois le but de la victoire contre San Diego FC dans la Finest City d’Amérique. À l’autre extrémité du classement de la forme se trouvent les grands rivaux de Philly, les New York Red Bulls. Ils n’ont décroché que leur deuxième victoire sur leurs 10 derniers matches pour entretenir leurs espoirs déclinants de play-offs.

Et puis, dans ce qui pourrait être un avant-goût de la phase finale, l’Inter Miami et le Nashville SC n’ont pas réussi à se départager dans un match qui a vu, croyez-le ou non, oui, ces mots sont bien en train d’être écrits, Sam Surridge rivaliser avec Lionel Messi.

Mais ce n’étaient pas les seuls sujets marquants, puisque GOAL revient sur les plus grandes histoires du week-end dans son dernier récapitulatif MLS.