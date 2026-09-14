Tour d’horizon de la MLS : le doublé de Sam Surridge gâche la fête de Lionel Messi et de l’Inter Miami, tandis que Cavan Sullivan brille encore avec l’Union de Philadelphie
La saison régulière de MLS entre dans ses deux derniers mois, et le sentiment d’urgence s’intensifie.
Les prétendants affichent leurs ambitions, tandis que l’écart entre les équipes en position de se qualifier pour les play-offs et celles qui restent à quai commence à se creuser.
À l’heure actuelle, aucune équipe n’est plus en forme que le Philadelphia Union, qui a retiré les petites roues à Cavan Sullivan. Et lui, en retour, a montré qu’il pourrait être leur meilleur joueur du haut de ses 16 ans. L’adolescent a poursuivi son incroyable série de contributions décisives avec une nouvelle, cette fois le but de la victoire contre San Diego FC dans la Finest City d’Amérique. À l’autre extrémité du classement de la forme se trouvent les grands rivaux de Philly, les New York Red Bulls. Ils n’ont décroché que leur deuxième victoire sur leurs 10 derniers matches pour entretenir leurs espoirs déclinants de play-offs.
Et puis, dans ce qui pourrait être un avant-goût de la phase finale, l’Inter Miami et le Nashville SC n’ont pas réussi à se départager dans un match qui a vu, croyez-le ou non, oui, ces mots sont bien en train d’être écrits, Sam Surridge rivaliser avec Lionel Messi.
Mais ce n’étaient pas les seuls sujets marquants, puisque GOAL revient sur les plus grandes histoires du week-end dans son dernier récapitulatif MLS.
Nashville envoie un message
Pendant une trentaine de minutes samedi, Lionel Messi et l’Inter Miami ont sans doute cru que le travail était fait. Rodrigo De Paul a offert à Messi une passe parfaite, et le joueur de 39 ans l’a mise au fond depuis l’extérieur de la surface dans l’une des plus belles séquences de passe et de finition de la saison en MLS. La célébration entre De Paul, Messi et Luis Suarez après le but du 2-1 en disait long : c’était un match qu’ils voulaient désespérément gagner.
Mais BJ Callaghan et Nashville en avaient décidé autrement.
Nashville a continué à mettre à l’épreuve l’arrière-garde poreuse de l’équipe à domicile, et dans le temps additionnel, le club a été récompensé. Surridge a inscrit son deuxième but de la soirée dès la première minute du temps additionnel, portant son total à 15, soit quatre de moins que Messi dans la course au Soulier d’or. Miami a été brouillon dans sa surface, comme c’est le cas depuis quelques années, à l’exception des play-offs de l’an dernier, et a laissé ce qui aurait dû être trois points se transformer en un seul.
Résultat, Nashville, qui n’a pas la puissance financière de Miami, compte désormais neuf points d’avance sur l’Inter Miami dans la Conférence Est et huit sur les Whitecaps de Vancouver dans la course au Supporters’ Shield.
Le prodige poursuit sa série brûlante
On en arrive au point où, si Cavan Sullivan n’est pas appelé avec l’équipe nationale des États-Unis, Mauricio Pochettino aura des explications à donner. C’est à quel point la jeune étoile montante de l’Union joue bien.
La confiance de l’attaquant a éclaté au grand jour sur son but d’ouverture contre San Diego, en talonnant le ballon pour tromper Duran Ferree d’un geste subtil dans la surface. C’était un but terrible à encaisser dans le temps additionnel de la première période, mais Sullivan n’avait pas fini.
Sa deuxième réalisation n’était pas tout à fait aussi belle, mais elle s’en est approchée lorsqu’il a glissé le ballon entre les jambes de Ferree pour s’offrir un doublé. Oubliez l’idée de le qualifier de meilleur jeune joueur de MLS : sur sa forme actuelle, il pourrait faire partie des 20 meilleurs joueurs du championnat, peu importe l’âge.
Du côté du San Diego FC, en revanche, la pression monte sur Mikey Varas. Il est généralement considéré comme l’un des jeunes entraîneurs américains les plus prometteurs du milieu, mais sa mise à l’écart de Hirving « Chucky » Lozano ne pouvait fonctionner que si l’équipe continuait à gagner sans la star mexicaine. Au lieu de cela, San Diego s’accroche à peine dans la course aux play-offs et vient de subir une gifle 5-0 contre Philly. S’il rate la phase finale, il sera difficile pour le club de continuer à défendre son entraîneur en difficulté.
Une victoire plus que nécessaire
L’arrivée de Michael Bradley aux New York Red Bulls s’est accompagnée d’un énorme battage. Et pour cause.
Son père, Bob Bradley, ancien sélectionneur de l’USMNT, a ouvert de nouvelles portes aux entraîneurs américains à l’étranger. Michael est lui-même une légende de l’USMNT et a reçu de nombreux éloges pour son travail avec l’équipe MLS NEXT Pro des Red Bulls, remportant le titre la saison dernière.
Pourtant, selon les attentes en interne à New York, la première saison de Bradley comme entraîneur au niveau senior a été mitigée. Si l’objectif était de s’appuyer sur l’académie, de laisser jouer les jeunes et d’embrasser l’ADN des Red Bulls, alors oui, mission accomplie. Mais si l’attente était de redevenir un prétendant après être passé tout près du sacre en 2024, cette équipe n’en a pas assez montré.
Avec une seule victoire sur ses neuf derniers matches, Bradley et son staff auraient pris trois points de n’importe quelle manière. C’est exactement ce qu’ils ont fait avec un succès un peu heureux 1-0 contre le Columbus Crew, grâce à un coup de poignard à la 89e minute signé Ronald Donkor. Columbus a eu 58 % de possession et s’est créé plus d’occasions, mais Bradley ne se plaindra pas de la manière dont cette victoire est arrivée. Il en avait besoin.
New York reste en dehors des places de play-in, à deux points d’un FC Cincinnati en perte de vitesse, neuvième.
Le LAFC continue de décevoir
Dans la continuité du thème des entraîneurs sur la sellette, un mot sur Marc Dos Santos. Après qu'LAFC a failli atteindre la finale de la MLS Cup la saison dernière et a affiché de belles promesses avec le duo offensif Son Heung-min - Denis Bouanga, il y avait de réels espoirs de voir cette équipe jouer les premiers rôles. Cela ne s'est pas concrétisé, et la frustration grandit autour de Dos Santos, qui a remplacé Steve Cherundolo, entraîneur de longue date et vainqueur de la MLS Cup.
Pour être juste, tout n'a pas été mauvais. LAFC a encaissé le troisième plus petit total de buts du championnat avec 27, et a parfois montré exactement pourquoi il devrait être une équipe d'élite en MLS. Pourtant, son irrégularité, surtout dans un secteur offensif qui se situe dans le ventre mou du classement, le freine. Plus inquiétant encore, Son ne compte que cinq buts en 24 apparitions après en avoir inscrit neuf en 10 matches de championnat l'an dernier. Cette équipe peine à faire progresser le ballon, et cela continue de lui coûter cher.
Tout cela a éclaté au grand jour lors de la surprenante défaite 3-0 de samedi contre le Sporting Kansas City. Oui, ce n'est plus la même équipe de Kansas City qui végétait au bas du classement avant d'ajouter quelques grands noms, dont Andre Luiz, buteur contre LAFC. Mais même avec ces renforts, le Sporting n'avait plus gagné depuis le 22 juillet.
Dos Santos est probablement à l'abri cette saison. Mais si une attaque talentueuse, et coûteuse, continue de dérailler jusqu'à la fin de la campagne, ce club pourrait se tourner vers une autre option l'année prochaine.