Todd Boehly est devenu la risée de la Premier League à Chelsea et laisse derrière lui une leçon pour les futurs propriétaires de clubs de football

Lorsque Jurgen Klopp a appris que Todd Boehly réclamait l'introduction d'un match des étoiles en Premier League, l'Allemand a lancé : « Il veut aussi faire venir les Harlem Globetrotters ?! » Klopp était provocateur, comme il l'a lui-même reconnu, mais il était sincèrement perplexe à l'idée d'ajouter un autre match à un calendrier déjà surchargé.

De manière assez révélatrice, Klopp a également fait allusion à la rapidité avec laquelle l'Américain tentait de remodeler un monde dans lequel il venait tout juste d'entrer. « Il n'attend pas longtemps... » a souligné Klopp, sur un ton surpris. Mais dès le début du mandat de Boehly en tant que président de Chelsea, il était clair qu'il avait de grands projets pour Chelsea. Et pour le football dans son ensemble.

« Nous pensons que l'empreinte mondiale de ce sport est encore très peu développée », a-t-il déclaré en juin 2022, quelques semaines après que le consortium soutenu par Clearlake dont il était le visage a finalisé le rachat de Chelsea. « Il y a quatre milliards de fans de football européen. Il y a 170 millions de fans de la NFL. Le football de clubs mondial ne représente qu'une fraction des revenus médiatiques de la NFL. Donc, je pense qu'il y a une opportunité d'intégrer une partie de cette mentalité américaine dans le sport anglais et de vraiment les développer. »

Un match des étoiles était l'une de ces idées pour atteindre cet objectif. Un barrage de relégation en était une autre. « En fin de compte », a déclaré Boehly en septembre 2022, « j'espère que la Premier League s'inspirera un peu des sports américains. » Au final, c'est pourtant Boehly qui a reçu une leçon assez brutale sur les dangers qu'il y a à vouloir imposer une mentalité américaine au football anglais.