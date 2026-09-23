Todd Boehly est devenu la risée de la Premier League à Chelsea et laisse derrière lui une leçon pour les futurs propriétaires de clubs de football
Lorsque Jurgen Klopp a appris que Todd Boehly réclamait l'introduction d'un match des étoiles en Premier League, l'Allemand a lancé : « Il veut aussi faire venir les Harlem Globetrotters ?! » Klopp était provocateur, comme il l'a lui-même reconnu, mais il était sincèrement perplexe à l'idée d'ajouter un autre match à un calendrier déjà surchargé.
De manière assez révélatrice, Klopp a également fait allusion à la rapidité avec laquelle l'Américain tentait de remodeler un monde dans lequel il venait tout juste d'entrer. « Il n'attend pas longtemps... » a souligné Klopp, sur un ton surpris. Mais dès le début du mandat de Boehly en tant que président de Chelsea, il était clair qu'il avait de grands projets pour Chelsea. Et pour le football dans son ensemble.
« Nous pensons que l'empreinte mondiale de ce sport est encore très peu développée », a-t-il déclaré en juin 2022, quelques semaines après que le consortium soutenu par Clearlake dont il était le visage a finalisé le rachat de Chelsea. « Il y a quatre milliards de fans de football européen. Il y a 170 millions de fans de la NFL. Le football de clubs mondial ne représente qu'une fraction des revenus médiatiques de la NFL. Donc, je pense qu'il y a une opportunité d'intégrer une partie de cette mentalité américaine dans le sport anglais et de vraiment les développer. »
Un match des étoiles était l'une de ces idées pour atteindre cet objectif. Un barrage de relégation en était une autre. « En fin de compte », a déclaré Boehly en septembre 2022, « j'espère que la Premier League s'inspirera un peu des sports américains. » Au final, c'est pourtant Boehly qui a reçu une leçon assez brutale sur les dangers qu'il y a à vouloir imposer une mentalité américaine au football anglais.
Le Roman Roy de Chelsea
Le séjour de quatre ans de Boehly à Chelsea a officiellement pris fin mercredi dernier, les Blues révélant que Clearlake avait racheté la participation minoritaire du club détenue par le dirigeant de 53 ans, ainsi que celle de son partenaire de longue date Mark Walter. En vérité, cependant, le règne de Boehly avait pris fin bien avant cela.
Comme le soulignait le communiqué officiel, la « transition de propriété » n’aurait aucun impact sur les « opérations quotidiennes, la direction ou la stratégie », et ce parce que le rôle de Boehly avait considérablement diminué au cours des deux années précédentes, lorsque les premières fissures dans sa relation avec le cofondateur de Clearlake, Behdad Eghbali, étaient apparues.
À ce stade, Boehly, en tant que visage public du consortium BlueCo, était déjà devenu le point de fixation de la frustration des supporters face à la manière dont leur club était géré, sa réputation ayant subi des dommages qui se sont révélés irréparables lors d’une catastrophique première campagne.
À son arrivée dans l’ouest de Londres, Boehly avait reconnu que lui et ses partenaires n’étaient pas des « experts du football », mais il avait soutenu que la situation n’était « pas différente de la gestion de n’importe quelle entreprise fondée sur le capital humain, où tout consiste à obtenir les bonnes ressources, à les faire collaborer, à les organiser et à réfléchir à la manière d’avoir une activité mondiale à l’échelle locale. »
« Nous voulons trouver les meilleurs talents et nous allons mettre ces personnes en place », a déclaré Boehly, ressemblant beaucoup à Roman Roy dans « Succession », qui était « trop stupide pour savoir comment réparer toute notre entreprise », mais « assez intelligent pour savoir ce qui doit changer et repérer les personnes qui peuvent nous aider ».
Malheureusement pour Chelsea, ni Boehly ni son entourage n’ont donné l’image de « gens sérieux » après avoir usé quatre entraîneurs dès leur toute première saison aux commandes, le licenciement du coach en place Thomas Tuchel s’étant révélé être la décision calamiteuse que absolument tout le monde, sauf les propriétaires du club, savait déjà qu’elle était à l’époque.
Divergence de points de vue
Tuchel avait remporté la Ligue des champions un peu plus d’un an plus tôt, et pourtant il a été limogé dès le septième match de la saison 2022-2023, après une défaite sur le terrain du Dinamo Zagreb.
« Quand vous prenez les rênes d’une entreprise, vous devez vous assurer d’être aligné avec les personnes qui la font fonctionner », a déclaré Boehly au sujet de ce licenciement surprise. « Tuchel est évidemment extrêmement talentueux et c’est quelqu’un qui a connu de grands succès à Chelsea. Notre vision pour le club était de trouver un manager qui veuille vraiment collaborer avec nous, un entraîneur qui veuille vraiment collaborer.
« Il y a beaucoup de barrières à faire tomber à Chelsea. Notre objectif est de réunir une équipe. Tout cela doit être une machine bien huilée. La réalité de notre décision, c’est que nous n’étions pas sûrs que Thomas voyait les choses comme nous. Personne n’a raison ou tort, nous n’avions simplement pas une vision commune de l’avenir.
« Il ne s’agissait pas de Zagreb, il s’agissait de la vision commune de ce à quoi nous voulions que Chelsea ressemble. Ce n’était pas une décision prise à cause d’une seule victoire ou d’une seule défaite. C’était une décision qui, selon nous, correspondait à la bonne vision pour le club. »
L’explication bizarre de Boehly soulevait une question très évidente : pourquoi Chelsea a-t-il dépensé 270 millions de livres sterling pour des joueurs destinés à un manager dont les dirigeants savaient déjà qu’il ne partageait pas leur « vision de l’avenir » ?! Par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang, l’un des favoris de Tuchel, n’est arrivé que le 1er septembre 2022, soit seulement six jours avant le licenciement de l’entraîneur, ce qui n’a fait que renforcer le soupçon selon lequel Boehly improvisait au fur et à mesure.
« Ce limogeage fait le jeu de ceux qui sont opposés aux investisseurs dans le football », a déclaré à l’époque à BILD Christian Heidel, le directeur sportif de Mayence, l’un des anciens clubs de Tuchel. « C’était purement une décision d’investisseur. Quelqu’un qui n’a probablement aucune idée du football a dû penser qu’une sixième place n’était pas assez bonne pour lui et a dit : “Essayons un autre entraîneur.” »
Ce « quelqu’un », c’était clairement Boehly qui, à l’époque, n’assumait pas seulement le rôle de président, mais faisait aussi office de directeur sportif par intérim de Chelsea, avec les conséquences calamiteuses et prévisibles que cela impliquait.
Une mauvaise décision après l’autre
Sur les 15 joueurs que Chelsea a recrutés avant que Boehly ne se mette enfin en retrait pour permettre à Christopher Vivell et Paul Winstanley de superviser le recrutement au milieu du mercato de janvier 2023, un seul, Marc Cucurella, peut être considéré comme une réussite totale, et Boehly n’a recruté l’Espagnol que parce que Manchester City le voulait aussi.
Rien de tout cela n’avait quoi que ce soit de surprenant. Boehly a ensuite lui-même reconnu qu’il n’avait « aucune idée de ce qui faisait un bon footballeur », mais il ne savait manifestement pas non plus comment diriger un bon club de football, ce qui a rendu son éviction progressive inévitable.
Des rumeurs ont même circulé selon lesquelles il avait pris la décision totalement absurde de faire revenir Frank Lampard à Chelsea comme entraîneur intérimaire, après s’être séparé du successeur de Tuchel, Graham Potter, sept mois après le début d’un « projet à long terme », sur le conseil du déplorable animateur de talk-show James Corden.
La véracité de cette histoire n’a jamais été établie, mais ce n’est pas vraiment le sujet : à ce moment-là, la confiance dans le jugement de Boehly était si faible que cela paraissait parfaitement plausible aux yeux de supporters de plus en plus sceptiques.
Bien sûr, les supporters de Chelsea ne sont pas assez naïfs pour penser que Boehly est responsable de tous les problèmes du club au cours des quatre dernières années, d’autant plus qu’il a eu si peu d’influence au niveau de la direction au cours des deux dernières, et l’on pourrait facilement avancer qu’il est devenu un bouc émissaire très pratique pour les échecs des autres. Cependant, le milliardaire flamboyant a incontestablement joué un rôle central dans la transformation de Chelsea en risée de la Premier League.
Boehly n’a peut-être pas amené les Harlem Globetrotters en Premier League, mais il a un jour permis à un groupe d’acteurs de se brosser les dents derrière le banc de touche de l’équipe à Stamford Bridge alors qu’un vrai match était en cours. Et pourquoi ? Pour faire la promotion d’un film produit par sa propre société de production.
C’était un coup de pub d’une stupidité sidérante, aussi ridicule que malvenu, mais absolument pas surprenant de la part d’un personnage qui a enchaîné les erreurs de jugement lors d’un passage à Chelsea qui finira sans doute par servir d’avertissement aux propriétaires de clubs tentés par l’idée d’américaniser le football anglais.