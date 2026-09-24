Thomas Tuchel a deux ans pour regagner la confiance des supporters de l’Angleterre, et de ses joueurs, alors que l’Angleterre entame un nouveau cycle
La Fédération anglaise de football (FA) n’apprend clairement pas de ses erreurs. L’Angleterre a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 après avoir offert un nouveau contrat à Fabio Capello à la veille du tournoi, et il a démissionné 19 mois plus tard, alors qu’il avait depuis longtemps perdu la confiance et l’enthousiasme des supporters.
Comme Capello, le mandat de Thomas Tuchel a commencé de manière positive, avec un parcours de qualifications parfait pour la Coupe du monde 2026, et en février, la FA a prolongé son contrat jusqu’en 2028, sans doute poussée par la crainte de potentiellement le perdre au profit d’un grand club durant l’été. Manchester United a été fortement lié à Tuchel, donc cette décision avait une certaine logique, mais il n’avait pas vraiment mérité ce nouveau contrat ; les sélectionneurs de l’Angleterre sont, à juste titre, jugés uniquement sur ce qui se passe lors des grandes compétitions.
L’Angleterre a finalement terminé troisième de la Coupe du monde, son meilleur résultat depuis 1966, mais une immense déception est restée le sentiment dominant dans le pays, simplement parce que sa défaite 2-1 contre son grand rival, l’Argentine, en demi-finale aurait pu, et aurait dû, être évitée.
« Je n’ai jamais dit que c’était un grand succès, a déclaré Tuchel après avoir annoncé sa première liste depuis le retour de l’Angleterre d’Amérique du Nord. J’ai dit qu’il y avait eu beaucoup de points positifs. Cela n’a pas été accompli. Mais pourquoi les attentes sont-elles si élevées ? Quand l’avons-nous gagné pour la dernière fois ? Quand l’avons-nous déjà gagné ? Pourquoi les attentes sont-elles si élevées au point que même le fait de ramener une médaille [de bronze] ne peut pas être reconnu ? »
Des tactiques de diversion comme celle-là n’aideront pas Tuchel à regagner la confiance des supporters, et le technicien allemand subira le même sort que Capello s’il n’assume pas la responsabilité de ce qui s’est si horriblement mal passé contre l’Argentine et n’en tire pas les leçons alors que l’Angleterre se tourne vers le Championnat d’Europe 2028 à domicile.
Une occasion en or gâchée
L’Angleterre a atteint deux finales d’Euro consécutives sous le prédécesseur de Tuchel, Sir Gareth Southgate, en s’inclinant face à l’Espagne lors de l’apothéose de 2024 après avoir perdu aux tirs au but contre l’Italie trois ans plus tôt. Tuchel a exprimé sa conviction que l’Angleterre « jouait pour ne pas perdre » lors du tournoi 2024, et qu’elle était « plus effrayée à l’idée de sortir du tournoi qu’animée par la faim et l’enthousiasme de le gagner ».
Ces commentaires ont très mal vieilli, étant donné que Tuchel a été responsable de l’une des prestations les plus lâches de toute l’histoire de l’Angleterre, pire que n’importe laquelle sous la direction de Southgate, alors que l’Argentine a renversé la situation après avoir été menée à Atlanta le 15 juillet.
L’Angleterre a eu le dessus pendant les 55 premières minutes du match avant de prendre l’avantage grâce à Anthony Gordon. Une autre finale face à l’Espagne se profilait s’ils avaient ensuite cherché à porter l’estocade, car une Argentine bien au-delà de son apogée était à leur portée.
Au lieu de cela, elle a reculé, et Tuchel a réagi en faisant entrer Ezri Konsa à la place de Gordon et en passant à une défense à cinq. Sans surprise, l’Argentine a encore davantage projeté des joueurs vers l’avant et l’Angleterre n’arrivait plus à sortir, enchaînant à peine deux passes lors des 20 dernières minutes de la rencontre. Lionel Messi est alors entré en scène, servant d’abord Enzo Fernandez pour l’égalisation, avant de déposer un centre sur la tête de Lautaro Martinez, buteur du but de la victoire dans le temps additionnel.
Tuchel est allé à l’encontre des principes qu’il avait juré de respecter en prenant ce poste et a montré qu’il ne croyait pas pleinement en ses joueurs. Oui, certains semblaient clairement paralysés par la peur à mesure que le poids de l’événement se faisait sentir, mais c’était justement à ce moment-là qu’il aurait dû être là pour leur relever la tête et raviver cette « faim » de victoire. Il est impardonnable que Tuchel n’ait fait qu’alimenter le doute qui traversait l’équipe : c’était son moment pour prouver sa stature d’entraîneur d’élite, et il l’a complètement manqué.
L’excuse de l’ADN ne tient pas la route
Des excuses immédiates ou l’annonce d’une démission auraient été les deux seuls antidotes après un tel effondrement. Mais Tuchel s’est contenté de rejeter la faute ailleurs, affirmant que l’« ADN » du football anglais devait changer pour que son équipe commence à remporter les plus grands trophées.
« Nous sommes devenus trop passifs dans notre structure. J’ai essayé d’aider, non pas à devenir plus passifs avec une défense à cinq, mais à être plus actifs, à sortir plus vite sur les ailiers, à ne pas ouvrir d’espaces entre les quatre défenseurs », a-t-il ajouté. « Nous avons encouragé tout le monde à sortir, à être plus actif dans la structure, mais nous avons simplement eu du mal. Nous ne pouvions plus gagner aucun duel, c’est pourquoi nous avons reculé de plus en plus, ce qui n’a jamais été le plan, mais c’est arrivé.
« Nous devions récupérer le ballon, sinon vous ne pouvez pas briser la pression et vous ne pouvez pas reprendre l’élan. Je pense que la possession du ballon joue un rôle crucial. Ce n’est peut-être pas dans notre ADN comme ça l’est dans l’ADN espagnol, argentin ou brésilien, de prendre le ballon, de contrôler le match et le ballon, ce qui est aussi un gros problème. »
Tout cela venait d’un homme qui a négligé de faire entrer Ivan Toney ou Marcus Rashford avant la cinquième minute du temps additionnel, alors que l’Angleterre courait frénétiquement après le score. Pendant ce temps, Bukayo Saka a été jugé trop juste physiquement pour disputer la moindre minute en sortant du banc, avant d’inscrire un triplé lors du match pour la troisième place contre la France trois jours plus tard, et de disputer l’intégralité de la rencontre.
L’Angleterre a été passive parce que Tuchel a choisi Konsa, Dan Burn et Nico O'Reilly comme ses trois premiers remplaçants. Ce n’étaient pas des changements destinés à combler l’écart de possession qui s’était creusé entre les deux équipes, mais plutôt à protéger, espérait-on, le mince avantage. L’excuse de l’ADN ne tient pas non plus, car n’importe quel grand entraîneur devrait être capable d’instaurer des schémas de jeu avec un groupe de talents de classe mondiale ; Harry Kane, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Declan Rice et Elliot Anderson étaient tous sur le terrain ensemble pendant 82 minutes.
Illusoire
Malgré le bénéfice de deux mois de réflexion, Tuchel a persisté dans ses propos la semaine dernière, et a même semblé laisser entendre qu’il menait un combat perdu d’avance. « Je ne suis pas sûr d’avoir le temps de les entraîner à (garder le ballon) », a-t-il déclaré. « Je me débats moi-même avec cela, parce que même si une équipe contrôle les matches en Premier League, combien y a-t-il de joueurs anglais dans ces équipes ?
« Est-ce dans notre ADN ? Est-ce que nous accordons vraiment de la valeur au contrôle ? Est-ce quelque chose qui nous procure de bonnes sensations dans un match ? Est-ce quelque chose qui nous vient naturellement ? Je pense qu’au fond, au plus profond d’eux-mêmes, les joueurs anglais, et c’est une belle chose, ainsi que les spectateurs, veulent se lâcher. Allons-y. Jouons pour du 6-3, jouons pour du 4-3. Ne jouons pas pour du 1-0.
« Maintenant que j’ai un tournoi comme expérience, je sens que cette équipe est prête à se battre, toujours prête à y aller. C’est là toute sa beauté. Quand arrivent les moments de forte pression, c’est là que nous pouvons jouer un meilleur football, là où il nous manque peut-être même un tout petit peu de courage ou cette énergie… Peut-être que c’est davantage dans cette direction qu’il faut aller. »
Jamais une équipe n’a joué pour un 1-0 de manière aussi aveugle que l’Angleterre contre l’Argentine, et ce « manque de courage » a d’abord et avant tout été transmis par Tuchel, mais il n’y avait aucune ironie sous-jacente dans la voix de l’Allemand. Fait remarquable, il semble aussi être convaincu que le public est déjà passé à autre chose.
« Quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent des supporters ne parlent pas des changements, des ajustements tactiques ou des détails tactiques, a poursuivi Tuchel. Ils parlent de la tension qu’il y avait à regarder notre match contre le Congo et de l’endroit où ils ont célébré. C’est le retour que j’ai. C’est ce que nous avons créé, et c’est comme cela que ça doit être. C’est à cela que sert une Coupe du monde : créer un lien avec les gens et leur offrir des expériences qu’ils n’oublieront pas.
« Cela me rend fier, cela me rend heureux. Même si ce n’est que dans un taxi, dans un café ou au supermarché, on partage ces petits moments et on comprend que cela a réellement eu une signification. »
Tout cela peut être qualifié de délire complet. La seule chose dont les supporters anglais se souviendront vraiment de la Coupe du monde 2026, c’est de la manière dont Tuchel a permis à l’Argentine d’intimider leurs héros jusqu’à les pousser à la reddition. À cause de Tuchel, la plus grande opportunité de remporter enfin une deuxième Coupe du monde s’est envolée, et il pourrait bien ne jamais y en avoir de meilleure.
Problème Palmer ?
Il se peut aussi que Tuchel ne bénéficie plus du soutien total du large contingent de stars de l’Angleterre. Ses choix tactiques contre l’Argentine ont laissé plusieurs joueurs perplexes, et il serait compréhensible que certains de ceux qui n’ont même pas pris l’avion gardent une certaine amertume envers le sélectionneur.
Cole Palmer a clairement des raisons de se sentir frustré. Le joueur de Chelsea n’a pas réalisé une grande saison 2025-2026, mais il est toujours capable de faire basculer un match, et Tuchel n’avait pas assez de joueurs de ce profil sur son banc au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Après une longue pause estivale, Palmer a bien entamé la nouvelle saison, avec quatre contributions sur but en cinq apparitions de Premier League avec Chelsea, ce qui a suffi à convaincre Tuchel de le réintégrer. Mais cette convocation s’est aussi accompagnée d’un avertissement.
« C’est une chose d’être nommé, de retrouver le groupe et de performer, a déclaré Tuchel. Cole doit afficher ce genre de statistiques et de performances pour gagner sa place et justifier sa nomination. »
Tuchel aurait pu choisir ses mots avec plus de soin. Jordan Henderson a obtenu une place pour la Coupe du monde malgré le fait qu’il soit, à 36 ans, bien au-delà de son meilleur niveau, tandis qu’on peut aussi estimer que Palmer la méritait davantage qu’Eberechi Eze, Noni Madueke et Toney. Oui, prendre un troisième numéro 10 aux côtés de Bellingham et Rogers aurait représenté un risque, mais l’attaque de l’Angleterre aurait eu une allure plus redoutable avec Palmer.
Palmer a été contraint de déclarer forfait pour le dernier rassemblement en raison d’un léger problème musculaire, et il était au départ enthousiaste à l’idée de retrouver le camp de l’Angleterre. Le défi lancé publiquement par Tuchel a toutefois très bien pu susciter des sentiments négatifs, car Palmer avait pleinement justifié sa convocation.
La gestion de Palmer par Tuchel est préoccupante, car il fait partie des footballeurs les plus doués dont dispose l’Angleterre. Dans un monde idéal, il sera un élément clé au prochain Euro, mais il n’a disputé que trois matches avec sa sélection depuis l’arrivée de Tuchel. Des problèmes physiques récurrents ont freiné Palmer, et c’est évidemment à lui de prouver qu’il peut enchaîner, mais Tuchel doit aussi être là pour lui apporter des conseils et de l’encouragement.
Réflexion incohérente
La priorité immédiate de Tuchel, c'est la Ligue des nations, avec une Angleterre de retour dans l'élite de la compétition et qui s'apprête à lancer sa campagne contre l'Espagne, championne du monde et d'Europe, à Wembley. L'Angleterre se déplacera ensuite en Tchéquie puis en Croatie, avant de retrouver la Tchéquie à Wembley pour conclure ce qui s'annonce comme une trêve internationale mammouth.
Palmer n'est toutefois pas le seul joueur à avoir déclaré forfait, puisque Rice, Kobbie Mainoo, Rashford et Tino Livramento ont eux aussi renoncé en raison d'une blessure. Aucun détail précis n'a été communiqué, mais il semble que les clubs fassent preuve d'une prudence accrue pour protéger leurs atouts les plus précieux en ce tout début de saison, ce qui n'arrange pas Tuchel.
Il a réagi en appelant James Garner, d'Everton, pour compenser les absences de Rice et Mainoo au milieu de terrain, ainsi que le crack de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, que Tuchel avait de nouveau d'abord ignoré parce qu'il estimait qu'ajouter un autre numéro 10 au groupe aux côtés de Bellingham, Rogers et Eze « n'aide personne ». Ce qu'il ne semble pas avoir compris, c'est que Gibbs-White a aussi la polyvalence pour jouer en faux numéro neuf, sur les deux ailes ou dans un rôle plus reculé.
C'était une erreur de laisser Gibbs-White hors de la sélection pour la Coupe du monde et, même s'il va désormais espérer écarter Palmer de l'esprit de Tuchel, au moins pendant un temps, le sélectionneur passe encore à côté de quelque chose en cantonnant le joueur de 26 ans à une seule étiquette. Il peut s'estimer heureux que Gibbs-White ait écourté des vacances à Dubaï avec sa partenaire pour rejoindre le dernier rassemblement au lieu de lui raccrocher au nez.
Tuchel serait bien inspiré de faire de la sélection de l'Angleterre un système davantage fondé sur le mérite à l'avenir. Henderson n'était pas disponible pour être sélectionné cette fois en raison d'un coup, mais le simple fait qu'il ait été envisagé est inquiétant. Rashford, de son côté, n'aurait pas dû être prèsde ce groupe, Michael Carrick payant déjà le prix de la réintégration de l'ailier terriblement irrégulier à Manchester United.
Les seules grandes décisions qu'il a réellement prises correctement sont les absences de Phil Foden et Harry Maguire. Le premier peine encore à retrouver son meilleur niveau à Manchester City, et le second fait partie d'une défense de United qui a encaissé huit buts en cinq matches de Premier League. Maintenir une ligne dure avec deux joueurs qui étaient des favoris de Southgate est positif, mais Tuchel doit se montrer plus cohérent dans sa réflexion sur l'ensemble du terrain.
En regardant vers l’avenir
Trent Alexander-Arnold se place aux côtés de Palmer et Gibbs-White comme un atout sous-estimé. Sa qualité de passe exceptionnelle aurait pu être inestimable pour l’Angleterre à la Coupe du monde, en apportant potentiellement le calme et la qualité technique qui, selon Tuchel, ont manqué à son équipe face à l’Argentine.
Le joueur du Real Madrid est tout simplement trop fort pour manquer d’autres grands tournois, même s’il fait lui aussi partie des joueurs rappelés sous conditions. « [Il doit] performer, c’est aussi simple que ça. Il y a de la concurrence et nous avons fait confiance à d’autres joueurs [à la Coupe du monde]. Je maintiens cette décision et c’est maintenant à lui de se battre pour sa place », a déclaré Tuchel. « Il a toujours dit qu’il était prêt à se battre, il a toujours dit qu’il était prêt à lutter pour sa place, surtout pour l’Angleterre, donc c’est à lui de faire ses preuves et il est le bienvenu au rassemblement. Nous avons un long stage et je suis sûr qu’il répondra présent. »
Trois défenseurs qui ont brillé à la Coupe du monde, Reece James, Djed Spence et John Stones, sont tous absents en raison de problèmes physiques. Il est tout à fait possible que Tuchel ait de nouveau écarté Alexander-Arnold si cela n’avait pas été le cas, puisqu’il a maintenu sa confiance en O'Reilly, Jarrell Quansah et, dans un premier temps, Livramento comme autres principaux latéraux.
La défense anglaise a souvent semblé fragile en Amérique du Nord, et il n’y a pas de successeur évident à Stones alors qu’il approche du crépuscule de sa carrière. Jarrad Branthwaite a réussi à attirer l’attention de Tuchel grâce à un début de saison correct à Everton, mais il y aura beaucoup de pression sur lui pour créer immédiatement une entente avec Marc Guehi dans l’axe.
Tuchel doit aussi s’inquiéter de l’état de l’attaque derrière Kane. Dominic Calvert-Lewin sera cette fois le premier à sortir du banc, mais Ollie Watkins pourrait être définitivement sorti de l’équation après avoir choisi de rejoindre Toney en Arabie saoudite. Kane devrait toujours être physiquement prêt à mener l’attaque à 34 ans lorsque le prochain Euro débutera, mais ce sera beaucoup lui demander que de jouer chaque minute.
Tuchel pourrait devoir accélérer l’intégration de l’attaquant d’Aston Villa Brian Madjo, 17 ans, pour offrir plus de soutien à Kane. À sa décharge, l’ancien entraîneur de Chelsea donne déjà leur chance à plusieurs jeunes, avec le prodige de Liverpool Rio Ngumoha et Alex Scott, de Bournemouth, tous deux susceptibles d’avoir un impact au cours des trois prochaines semaines.
La sensation d’Arsenal Myles Lewis-Skelly, 19 ans, est bien partie pour porter à sept son total de six sélections avec l’Angleterre, tandis que Lewis Hall, de Newcastle, visera une cinquième cape. Si Max Dowman poursuit sur sa trajectoire actuelle à Arsenal, il sera lui aussi bientôt dans la course. Tuchel peut convaincre beaucoup de ses détracteurs en faisant de ces jeunes les piliers du prochain cycle de deux ans, mais ils ont besoin d’un vrai encadrement.
L’Angleterre possède la profondeur d’effectif nécessaire pour atteindre le même niveau footballistique que l’Espagne. Toutes les convictions obstinées contraires que Tuchel peut encore avoir doivent être abandonnées, sinon l’histoire se répétera à l’Euro et son mandat sera considéré comme la même perte de temps et de ressources que celui de Capello.