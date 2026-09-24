Thomas Tuchel a deux ans pour regagner la confiance des supporters de l’Angleterre, et de ses joueurs, alors que l’Angleterre entame un nouveau cycle

La Fédération anglaise de football (FA) n’apprend clairement pas de ses erreurs. L’Angleterre a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 après avoir offert un nouveau contrat à Fabio Capello à la veille du tournoi, et il a démissionné 19 mois plus tard, alors qu’il avait depuis longtemps perdu la confiance et l’enthousiasme des supporters.

Comme Capello, le mandat de Thomas Tuchel a commencé de manière positive, avec un parcours de qualifications parfait pour la Coupe du monde 2026, et en février, la FA a prolongé son contrat jusqu’en 2028, sans doute poussée par la crainte de potentiellement le perdre au profit d’un grand club durant l’été. Manchester United a été fortement lié à Tuchel, donc cette décision avait une certaine logique, mais il n’avait pas vraiment mérité ce nouveau contrat ; les sélectionneurs de l’Angleterre sont, à juste titre, jugés uniquement sur ce qui se passe lors des grandes compétitions.

L’Angleterre a finalement terminé troisième de la Coupe du monde, son meilleur résultat depuis 1966, mais une immense déception est restée le sentiment dominant dans le pays, simplement parce que sa défaite 2-1 contre son grand rival, l’Argentine, en demi-finale aurait pu, et aurait dû, être évitée.

« Je n’ai jamais dit que c’était un grand succès, a déclaré Tuchel après avoir annoncé sa première liste depuis le retour de l’Angleterre d’Amérique du Nord. J’ai dit qu’il y avait eu beaucoup de points positifs. Cela n’a pas été accompli. Mais pourquoi les attentes sont-elles si élevées ? Quand l’avons-nous gagné pour la dernière fois ? Quand l’avons-nous déjà gagné ? Pourquoi les attentes sont-elles si élevées au point que même le fait de ramener une médaille [de bronze] ne peut pas être reconnu ? »

Des tactiques de diversion comme celle-là n’aideront pas Tuchel à regagner la confiance des supporters, et le technicien allemand subira le même sort que Capello s’il n’assume pas la responsabilité de ce qui s’est si horriblement mal passé contre l’Argentine et n’en tire pas les leçons alors que l’Angleterre se tourne vers le Championnat d’Europe 2028 à domicile.