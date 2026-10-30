The Rondo : Lionel Messi et l’Inter Miami peuvent-ils conserver leur titre ? Nashville échouera-t-il ? Cavan Sullivan, Julian Hall et les jeunes prennent-ils le pouvoir en MLS ?

Il ne reste que deux journées de saison régulière en MLS, et les enjeux sont encore nombreux. Nashville a déjà remporté le Supporters’ Shield, mais Lionel Messi et l’Inter Miami, champion en titre, auront leur mot à dire dans la course à la MLS Cup. Depuis son arrivée, Antoine Griezmann a donné un nouvel élan à Orlando City dans sa quête d’une place en phases finales.

De leur côté, Cavan Sullivan et les jeunes talents du Philadelphia Union ont contribué à redresser la saison de leur équipe, tandis que Julian Hall et les adolescents des New York Red Bulls cherchent eux aussi à décrocher leur billet pour les phases finales. Le LA Galaxy, le Toronto FC et les Portland Timbers figurent parmi les autres équipes qui luttent pour prolonger leur saison. Pour certains entraîneurs, leur poste pourrait également être en jeu.

Alors que cette saison touche à sa fin, la MLS a aussi donné un aperçu de la suite avec sa saison sprint 2027. Qui remportera le titre cette année ? Quelle équipe risque d’être déçue ? Et que penser de la prochaine expérimentation de la ligue ? Les journalistes de GOAL analysent toutes ces questions dans la dernière édition de The Rondo.