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MLS Rondo 1-1GOAL

The Rondo : Lionel Messi et l’Inter Miami peuvent-ils conserver leur titre ? Nashville échouera-t-il ? Cavan Sullivan, Julian Hall et les jeunes prennent-ils le pouvoir en MLS ?

De la course à la MLS Cup aux étoiles montantes du championnat, en passant par la Sprint Season 2027, les journalistes de GOAL décryptent les principaux enjeux.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Il ne reste que deux journées de saison régulière en MLS, et les enjeux sont encore nombreux. Nashville a déjà remporté le Supporters’ Shield, mais Lionel Messi et l’Inter Miami, champion en titre, auront leur mot à dire dans la course à la MLS Cup. Depuis son arrivée, Antoine Griezmann a donné un nouvel élan à Orlando City dans sa quête d’une place en phases finales.

    De leur côté, Cavan Sullivan et les jeunes talents du Philadelphia Union ont contribué à redresser la saison de leur équipe, tandis que Julian Hall et les adolescents des New York Red Bulls cherchent eux aussi à décrocher leur billet pour les phases finales. Le LA Galaxy, le Toronto FC et les Portland Timbers figurent parmi les autres équipes qui luttent pour prolonger leur saison. Pour certains entraîneurs, leur poste pourrait également être en jeu.

    Alors que cette saison touche à sa fin, la MLS a aussi donné un aperçu de la suite avec sa saison sprint 2027. Qui remportera le titre cette année ? Quelle équipe risque d’être déçue ? Et que penser de la prochaine expérimentation de la ligue ? Les journalistes de GOAL analysent toutes ces questions dans la dernière édition de The Rondo.

  • Quel a été le principal feuilleton de cette saison ?

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    Icon Sportswire

    Sullivan joue un rôle de premier plan dans le renouveau du Philadelphia Union et dans la montée en puissance des jeunes à travers la MLS.

    Alex Labidou : La place faite aux jeunes. Avant la saison, certains signes laissaient penser que les Red Bulls miseraient pleinement sur la jeunesse sous la direction de Michael Bradley, mais qui s’attendait à les voir titulariser trois adolescents ? Ou à voir Sullivan afficher des statistiques dignes d’un MVP lors de la seconde moitié de la saison ?

    Il faut saluer les investissements de la ligue dans les centres de formation, qui semblent enfin porter leurs fruits.

    Ryan Tolmich : Cela peut paraître un peu fou, mais je dirais le retour en force de l’Union. Le club a remporté le Shield la saison dernière, a connu une mauvaise première moitié de saison, puis a laissé les jeunes s’exprimer librement. Sullivan, Neil Pierre et Frankie Westfield sont désormais internationaux, et il y a de vraies raisons d’être optimiste quant aux chances de l’équipe en phase finale. Personne n’aurait pu le prévoir avant la Coupe du monde. 

  • Qui ira au bout cette saison ?

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    Icon Sportswire

    Luis Suarez a connu un retour en grâce spectaculaire, avec 16 buts et sept passes décisives cette saison à 39 ans.

    AL : Ce ne sera pas populaire, mais je vois l’Inter Miami conserver son titre. Nashville a indéniablement réalisé une grande saison et mérite d’avoir remporté le Supporters’ Shield. Mais une fois arrivé aux tours à élimination directe sur un seul match, peut-on vraiment miser contre une équipe de l’Inter Miami qui compte Lionel Messi et deux attaquants, Luis Suárez et Germán Berterame, eux aussi capables de faire basculer une rencontre ?

    Sur le papier, le LAFC aurait dû être la plus grande menace pour Miami. Mais le club n’a pas réussi à exploiter tout son potentiel cette saison, et un nouveau parcours de Miami vers le titre se profile.

    RT : Tant que Messi jouera dans ce championnat, il faudrait être idiot pour miser contre lui. S’il est sur le terrain, Miami est favori, point final. 

  • Qui sera la plus grosse déception de la saison ?

    Nashville SC v Atlanta United
    Getty Images Sport

    Nashville a remporté le Supporters’ Shield, mais les attentes ne feront que grandir lorsque les play-offs commenceront.

    AL : Nashville ou Chicago. Nashville a de nouveau été la meilleure équipe de MLS en saison régulière, mais les playoffs dépendent tellement des confrontations que l’on peut craindre de voir une star en état de grâce se dresser sur sa route.

    Il suffit de repenser à l’an dernier, quand Messi avait inscrit un doublé lors du match décisif pour éliminer Nashville dès le premier tour. Nashville a pris sa revanche sur Miami en Champions Cup cette année, mais remporter le Shield ne signifie pas que le travail est terminé.

    Quant à Chicago, c’est une bonne chose que Gregg Berhalter ait ramené l’équipe en playoffs pour la deuxième année consécutive, après près d’une décennie sans y participer. Mais avec Berhalter aux commandes et la signature de Robert Lewandowski, les attentes sont plus élevées pour cette équipe ambitieuse. Pour l’instant, elle semble promise à une élimination précoce.

    RT : Au vu de ma réponse précédente ? Nashville. C’est de loin la meilleure équipe de la saison, mais nous savons tous que cette domination ne se retrouve pas nécessairement en playoffs. Son bilan en saison régulière la place dans une situation où seul le titre évitera l’échec et, le plus souvent, une équipe dans cette position échoue. 

  • Qui décrochera les dernières places pour les barrages ?

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    Newscom World

    Le LA Galaxy fait partie d’une poignée d’équipes qui luttent pour préserver leurs chances de qualification pour les play-offs à l’approche de la fin de saison.

    AL : À l’Est, je vais tenter un pari audacieux : Toronto rejoindra le FC Cincinnati aux places donnant accès aux barrages, même si un duel « Hell Is Real » en playoffs est toujours plaisant. Robin Fraser a probablement besoin d’une qualification pour les playoffs pour conserver son poste d’entraîneur, et son effectif est en grande partie épargné par les blessures pour la première fois depuis longtemps. Je pense que Toronto se qualifiera.

    À l’Ouest, Seattle devrait devancer de peu Colorado pour la septième place, tandis que les Rapids et le LA Galaxy décrocheront les places donnant accès aux barrages. Le Galaxy parviendra à retrouver la phase finale à la neuvième place.

    RT : Misons sur les New York Red Bulls pour bousculer la course aux playoffs de la conférence Est, ainsi que sur le LA Galaxy et les Portland Timbers à l’Ouest. Les Red Bulls devraient se qualifier grâce uniquement à la confiance de leurs jeunes joueurs, tandis que les places à l’Ouest restent à prendre, en grande partie parce que les équipes qui les occupent actuellement semblent avoir des failles. Malgré tout, c’est la MLS, et tout reste imprévisible. 

  • Quel entraîneur subit le plus de pression ?

    Pascal Jansen
    Getty

    Pascal Jansen et le NYCFC risquent de manquer les playoffs, alors que le club se prépare à emménager dans un nouveau stade.

    AL : Je triche un peu, mais je vais en citer trois : Fraser, Greg Vanney et Mikey Varas.

    Oui, les blessures ont durement frappé le Toronto FC cette saison, mais quand un club débourse une somme record pour recruter un joueur comme Josh Sargent, les attentes sont forcément très élevées.

    Quant à Vanney, sa mission est simple : atteindre les play-offs, faute de quoi ce sera un échec. Il est difficile d’imaginer un champion de la MLS Cup tirer aussi peu parti de son titre, sur le terrain comme en dehors, que le Galaxy. Son sacre de 2024 commence à ressembler davantage à la réponse à une question de type « Le saviez-vous ? » qu’au début d’une réussite durable.

    Enfin, Varas va subir une forte pression après l’échec de San Diego à retrouver les play-offs. Ce club nourrit lui aussi de grandes ambitions et a mal géré sa décision de se séparer de Chucky Lozano, une décision dans laquelle Varas a joué un rôle de premier plan. Les deux premières saisons de San Diego ressemblent bien davantage à celles de St. Louis qu’à celles du LAFC, et le club veut absolument éviter de suivre la trajectoire du premier.

    RT : Pascal Jansen, du NYCFC. La saison a été étrange et tendue et, pour l’instant, le club reste hors des places qualificatives pour les play-offs. Avec un stade flambant neuf à l’horizon, le NYCFC n’a pas besoin de beaucoup de raisons pour tenter de recruter un entraîneur de renom. Manquer les play-offs suffirait largement à justifier une telle décision.

  • La saison des sprints vous enthousiasme-t-elle ?

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    NurPhoto

    La saison Sprint 2027 de la MLS comprendra 14 matches de saison régulière avant les phases finales, alors que la ligue se prépare à adopter son nouveau calendrier.

    AL : Plus ou moins ? En théorie, la saison écourtée devrait rendre chaque match beaucoup plus décisif. Mais conserver une phase finale à 16 équipes ressemble à une occasion manquée. Pourquoi ne pas essayer une formule plus proche de la NBA Cup, avec une phase de groupes et moins d’équipes en phase à élimination directe ? Ironiquement, c’est une tentative du basket de se rapprocher du football.

    Reste qu’avec seulement 14 matches de saison régulière, chaque résultat comptera beaucoup plus. Et comme la Sprint Season s’achèvera en mai, il n’y aura pas de creux estival à redouter.

    RT : Bien sûr ! La MLS est toujours imprévisible et déjantée, alors que se passe-t-il quand on condense une saison entière en quelques petites semaines ? Espérons beaucoup de chaos et de plaisir. Que les matches commencent ! 