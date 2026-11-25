La première série de rencontres est terminée. Et les deux conférences de MLS offrent des visages bien différents. À l’Est, c’est le chaos que beaucoup avaient vu venir. Les deux premières têtes de série ont perdu, et chacune des huit équipes en playoffs peut encore espérer aller loin.

À l’Ouest ? Bien malin qui peut prédire la suite. Les favoris semblent évoluer un cran au-dessus, et même quelques minutes de fébrilité de St. Louis CITY n’ont guère changé le constat : collectivement, cette équipe est meilleure que le LAFC.

Le spectacle a été au rendez-vous. Maintenant que les cartes sont à peu près distribuées, une question se pose : quelque chose a-t-il changé ? Aurait-on dû anticiper la défaite du Nashville SC lors du premier match ? L’Inter Miami est-il déjà condamné ? Et d’autres surprises nous attendent-elles ? Les journalistes de GOAL se penchent sur ces questions et bien d’autres dans un nouvel épisode de The Rondo.