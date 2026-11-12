TH : Les spéculations autour de Pep Guardiola ont déjà commencé, et c’est très bien. Mais les chances de le voir arriver sont minces et ce ne serait pas non plus le bon choix. Les États-Unis ont besoin de quelqu’un capable de développer cette sélection de l’intérieur, d’un fin tacticien qui connaisse aussi parfaitement son fonctionnement. Ironie du sort, l’entraîneur idéal pour cela dirige aujourd’hui le Canada et a dit très clairement qu’il ne serait jamais, au grand jamais, sélectionneur des États-Unis. B.J. Callaghan, qui a fait des merveilles avec le Nashville SC et a également réussi son passage à la tête de la sélection par intérim, s’impose donc comme un choix évident. Confiez-lui les rênes, tenez bon si les résultats deviennent un peu inquiétants, et les États-Unis seront en bonne position à l’horizon 2030.
AL : Les supporters et certains médias veulent Guardiola, et on comprend pourquoi. Il est peut-être le plus grand entraîneur de club de tous les temps. Reste à savoir comment ses méthodes s’adapteraient au football international, où un sélectionneur dispose de beaucoup moins de temps à l’entraînement et ne peut pas recruter des joueurs pour combler des lacunes précises.
Son intensité et les attentes qui accompagneraient son arrivée méritent aussi réflexion. Ce groupe est encore relativement jeune et construit son identité. Ce pourrait être une répétition, avec davantage d’exposition médiatique, de certaines des difficultés rencontrées par Jurgen Klinsmann.
Ma préférence irait à Pellegrino Matarazzo ou à B.J. Callaghan. Matarazzo est un Américain qui a construit sa carrière d’entraîneur en Europe et connu le succès en Allemagne et en Espagne. Callaghan a accompli un travail impressionnant à Nashville et connaît déjà l’environnement de la sélection nationale. Steve Cherundolo mérite également d’être sérieusement envisagé, compte tenu de ses succès au LAFC. La difficulté, dans son cas, tiendrait à la perception de ce choix : promouvoir son sélectionneur des moins de 23 ans est-il aussi séduisant que de faire venir une personnalité extérieure très respectée ?
RT : Ça dépend. L’intégralité de l’indemnité de rupture ira-t-elle dans le budget destiné à un nouvel entraîneur, ou les donateurs qui avaient financé l’arrivée de Pochettino se retireront-ils faute de retour sur investissement ? C’est la grande question et, au-delà de cela, rien ne garantit que des entraîneurs comme Guardiola ou Didier Deschamps souhaitent ce poste. La bonne nouvelle, c’est que les États-Unis ont quatre mois pour régler cette question avant leurs prochains matches officiels. Ils ont donc le temps d’explorer toutes les possibilités, quelle que soit la direction qu’ils souhaitent prendre.