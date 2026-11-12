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Poch Rondo 1-1GOAL

The Rondo, édition Mauricio Pochettino : peut-il redresser Manchester United ? Son passage à la tête de la sélection masculine des États-Unis a-t-il été une réussite ? Qui pourrait le remplacer ?

Mauricio Pochettino pourrait quitter la sélection masculine des États-Unis pour le chaos habituel de Manchester United. Les journalistes de GOAL débattent de son héritage, de ses chances de relancer United et de l’identité de la personne qui devrait ensuite prendre les rênes de la sélection américaine.

Thomas Hindle et Ryan Tolmich
Traduit par

  • Au revoir, Mauricio.

    L’ère Pochettino semble toucher à sa fin pour la sélection masculine des États-Unis : l’entraîneur aurait quasiment bouclé son arrivée à Manchester United après la trêve internationale. Manchester United aurait pris directement contact avec les États-Unis et s’apprêterait à payer sa clause libératoire de 10 millions de dollars. Affaire conclue.

    Qu’en penser ? D’abord, les États-Unis semblent sur le point de réaliser une énorme plus-value. Merci pour les 10 millions de dollars, les gars. Mais le bilan de l’équipe sous Poch soulève des questions plus importantes. Son parcours en Coupe du monde s’étant achevé sur une défaite contre la Belgique en huitièmes de finale, et sans trophée majeur à son actif, peut-on considérer son passage comme une réussite ?

    Difficile à dire. Pochettino a assurément élargi le vivier de joueurs et redonné de l’élan à l’équipe. Mais les résultats concrets ont été plus difficiles à obtenir. Reste aussi la question de son successeur. Le nom de Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a déjà été évoqué. Il y a beaucoup à analyser, et c’est précisément ce que font les journalistes de GOAL dans un nouvel épisode de... The Rondo.

  • Manchester United est-il le bon point de chute pour Pochettino ?

    bruno fernandes
    (C)Getty Images

    Manchester United regorge de talents, mais peine à trouver son rythme sous la direction de Michael Carrick.

    Tom Hindle : Non, parce que ce n’est le bon poste pour personne. Personne ne pourra vraiment changer ce club tant que de profondes réformes structurelles n’auront pas été menées. Il est tout à fait possible que l’aventure se solde par un échec cuisant et que la réputation de Pochettino en ressorte quelque peu ternie.

    CEPENDANT, y a-t-il un entraîneur mieux taillé pour le Manchester United actuel ? Pochettino sait faire progresser les jeunes joueurs. Il sait aussi naviguer dans les jeux de pouvoir. Il est sympathique sans être naïf, charmant mais ferme. Alors non, cela ne se terminera probablement pas bien. Mais Pochettino a montré à maintes reprises qu’il aimait les défis. Celui-ci est le défi ultime.

    Alex Labidou : La question est difficile. Manchester United traverse, à des degrés divers, une période de désordre depuis plus de dix ans, malgré quelques succès ponctuels. Ce club dépense des sommes colossales sans parvenir à maintenir une stratégie sportive cohérente. Compte tenu de tout ce chaos, la réponse raisonnable serait non.

    Pourtant, Pochettino est un candidat intrigant. Sa maîtrise du langage LinkedIn lui serait certainement utile dans un club qui demande sans cesse aux gens de croire au prochain projet. Et sa capacité avérée à faire progresser les jeunes joueurs lui donne un argument concret à faire valoir.

    L’un des plus grands problèmes de United est de transformer les promesses de son centre de formation en réussites durables en équipe première. Cela tient en partie à la manière dont ces joueurs sont gérés. Le cas de Kobbie Mainoo, par exemple ? Si des talents attendent leur chance au sein du club, Pochettino serait un choix convaincant pour les faire progresser.

    Ryan Tolmich : C’est clairement le club qu’il souhaitait rejoindre depuis un bon moment. Son admiration pour Sir Alex Ferguson est bien connue, tout comme son désir de retourner en Angleterre. En ce sens, il a obtenu ce qu’il voulait. Mais nul ne sait comment cela se terminera. Il arrive dans un club en grande difficulté et démoralisé et, de façon réaliste, c’est peut-être le meilleur moment pour y prendre ses fonctions. Cela pourrait aussi être un piège de plus pour un nouvel entraîneur incapable de réparer ce qui est désormais beaucoup trop abîmé.

  • Pochettino peut-il vraiment redresser la situation ?

    Alex Ferguson Jim Ratcliffe 2025

    Aucun entraîneur n’a prouvé qu’il était capable de succéder à Sir Alex Ferguson à Manchester United.

    TH : Pas dans sa configuration actuelle. Il faudrait de véritables changements structurels, à tous les niveaux, pour que Pochettino puisse vraiment réussir. Il aurait besoin non seulement de patience de la part des dirigeants, mais aussi de garanties que le club est prêt à « souffrir » aujourd’hui tout en gardant un œil sur l’avenir. Aucun entraîneur n’a bénéficié de cela depuis dix ans. Pourquoi en irait-il autrement pour Poch ?

    AL : Tout dépend de la patience du club et de sa capacité à offrir à un entraîneur quelque chose qui ressemble à des bases stables. Jose Mourinho, Ruben Amorim et Louis van Gaal sont tous arrivés avec un palmarès acquis ailleurs. Ils ont eux aussi commis des erreurs à United, mais les problèmes du club ont survécu aux entraîneurs qui se sont succédé.

    Pochettino aurait besoin de temps, d’un recrutement adapté à son approche et d’une répartition claire des responsabilités dans les décisions sportives. United a eu du mal à réunir durablement ces conditions. Dépenser de l’argent est une chose ; le consacrer systématiquement à des joueurs qui correspondent à un projet en est une autre.

    Si cela change, alors oui, Pochettino pourrait redresser la situation. Mais nous avons déjà entendu à maintes reprises des promesses de nouveau départ à United.

    RT : Il faudra bien que quelqu’un y parvienne, non ? Le club est en plein désordre, mais sa marque est sûrement trop importante pour qu’il reste indéfiniment dans cet état. Il suffit d’une vision juste et d’un peu de patience pour sortir un club d’une telle situation. La grande question est de savoir si Pochettino bénéficiera de cette patience. Cela prendra du temps. Reste à voir si Manchester United est prêt à le lui accorder.

  • Cela donne-t-il une mauvaise image de U.S. Soccer ? Ou son départ était-il inévitable ?

    FBL-USA-POCHETTINO
    AFP

    Pochettino a signé un contrat de quatre ans avant de partir pour Manchester United.

    TH : On a forcément l’air un peu bête quand l’entraîneur à qui l’on vient d’offrir un énorme contrat de quatre ans s’en va à la première occasion, non ? Bien sûr, Manchester United est un immense club. C’est un poste de premier plan. Personne ne peut vraiment le refuser. Mais c’est tout de même un camouflet pour les États-Unis, qui doivent maintenant revoir un peu leurs plans.

    AL : Je ne pense pas qu’un éventuel départ pour Manchester United donne une mauvaise image d’U.S. Soccer. La fédération a recruté l’un des plus grands noms parmi les entraîneurs pour diriger l’équipe pendant une Coupe du monde, puis a obtenu une prolongation de son contrat. C’était un engagement important des deux côtés, même si devoir chercher à nouveau un entraîneur aussi vite soulèverait des questions légitimes sur la continuité. United est aussi un cas à part. Quels que soient ses problèmes, ce poste reste l’un des trois plus prestigieux du football mondial. La perception serait nettement différente si Pochettino partait pour Crystal Palace ou Fulham, par exemple.

    RT : Au contraire, cela donne une excellente image de la fédération ! Elle a touché plus de 10 millions de dollars pour que Pochettino dirige quatre (six ?) matches supplémentaires avant de s’en aller. Cet argent servira à recruter son successeur et constitue aussi une sacrée consolation après le départ d’un entraîneur qui souhaitait manifestement rejoindre United. Il n’y a aucune honte à perdre un entraîneur au profit d’un club aussi grand que Manchester United et, même si c’était le cas, la fédération pourrait sécher ses larmes comme Woody Harrelson dans Zombieland en attendant de choisir son nouvel entraîneur.

  • Quel héritage laisse-t-il avec la sélection américaine ?

    Alex Freeman, USMNT
    GOAL

    La sélection américaine de Pochettino a connu quelques moments forts, mais n’a finalement pas été à la hauteur à la Coupe du monde.

    TH : Bof ? Je veux dire, il a plutôt bien renouvelé l’équipe, intégré quelques joueurs et obtenu à peu près les résultats qu’on pouvait attendre de lui. Avec du recul, des questions demeurent. Aurait-il dû battre le Mexique en Gold Cup avec un groupe de remplaçants ? Une équipe au complet, prise dans une tempête politique, aurait-elle dû battre la Belgique ? Non. Pochettino a gagné les matches qu’il devait gagner et perdu ceux qu’il devait perdre. Ni plus, ni moins.

    AL : S’il part maintenant, son bilan sera mitigé. Du côté positif, Pochettino a élargi le vivier de joueurs à un niveau que les supporters américains n’avaient jamais vu et remis en question la hiérarchie établie. Il a créé un environnement dans lequel même Christian Pulisic n’échappait pas à l’examen, et il rejetait l’idée d’une équipe A et d’une équipe B. Le message était clair : la réputation seule ne devait garantir une place à personne.

    Du côté négatif, la Coupe du monde disputée à domicile par les États-Unis s’est achevée par une défaite 4-1 contre la Belgique en huitièmes de finale. Quels que soient les progrès réalisés par ailleurs, ce n’était pas la percée que sa nomination était censée apporter.

    Il y a aussi les spéculations récurrentes sur son avenir. Il ne s’est pas privé de flirter avec ces autres possibilités. Quand on sait qu’entraîner une sélection nationale est un honneur, surtout avec un salaire et des conditions d’hébergement très avantageux, cela a forcément déplu à certains. Après ses quatre premiers mois en poste, il semblait déjà prêt à partir. Espérons que cela changera s’il s’en va avec son successeur. 

    RT : C’est compliqué. A-t-il changé la culture ? Objectivement, il faut répondre oui. Cela a-t-il donné grand-chose ? Objectivement, il faut répondre non. Il n’y a eu ni trophée ni victoire marquante contre une équipe de tout premier plan. Sur le terrain, il y a eu du jeu offensif, mais les résultats sont restés globalement les mêmes. Le véritable jugement porté sur Pochettino reposera donc sur les fondations qu’il a posées, d’autant qu’il ne restera pas pour voir jusqu’au bout ce qui sera construit dessus.

  • Où iront-ils ensuite ?

    Pep Guardiola
    (C)Getty Images

    Pep Guardiola a déjà été évoqué pour le poste de sélectionneur de l’équipe nationale des États-Unis.

    TH : Les spéculations autour de Pep Guardiola ont déjà commencé, et c’est très bien. Mais les chances de le voir arriver sont minces et ce ne serait pas non plus le bon choix. Les États-Unis ont besoin de quelqu’un capable de développer cette sélection de l’intérieur, d’un fin tacticien qui connaisse aussi parfaitement son fonctionnement. Ironie du sort, l’entraîneur idéal pour cela dirige aujourd’hui le Canada et a dit très clairement qu’il ne serait jamais, au grand jamais, sélectionneur des États-Unis. B.J. Callaghan, qui a fait des merveilles avec le Nashville SC et a également réussi son passage à la tête de la sélection par intérim, s’impose donc comme un choix évident. Confiez-lui les rênes, tenez bon si les résultats deviennent un peu inquiétants, et les États-Unis seront en bonne position à l’horizon 2030.

    AL : Les supporters et certains médias veulent Guardiola, et on comprend pourquoi. Il est peut-être le plus grand entraîneur de club de tous les temps. Reste à savoir comment ses méthodes s’adapteraient au football international, où un sélectionneur dispose de beaucoup moins de temps à l’entraînement et ne peut pas recruter des joueurs pour combler des lacunes précises.

    Son intensité et les attentes qui accompagneraient son arrivée méritent aussi réflexion. Ce groupe est encore relativement jeune et construit son identité. Ce pourrait être une répétition, avec davantage d’exposition médiatique, de certaines des difficultés rencontrées par Jurgen Klinsmann.

    Ma préférence irait à Pellegrino Matarazzo ou à B.J. Callaghan. Matarazzo est un Américain qui a construit sa carrière d’entraîneur en Europe et connu le succès en Allemagne et en Espagne. Callaghan a accompli un travail impressionnant à Nashville et connaît déjà l’environnement de la sélection nationale. Steve Cherundolo mérite également d’être sérieusement envisagé, compte tenu de ses succès au LAFC. La difficulté, dans son cas, tiendrait à la perception de ce choix : promouvoir son sélectionneur des moins de 23 ans est-il aussi séduisant que de faire venir une personnalité extérieure très respectée ?

    RT : Ça dépend. L’intégralité de l’indemnité de rupture ira-t-elle dans le budget destiné à un nouvel entraîneur, ou les donateurs qui avaient financé l’arrivée de Pochettino se retireront-ils faute de retour sur investissement ? C’est la grande question et, au-delà de cela, rien ne garantit que des entraîneurs comme Guardiola ou Didier Deschamps souhaitent ce poste. La bonne nouvelle, c’est que les États-Unis ont quatre mois pour régler cette question avant leurs prochains matches officiels. Ils ont donc le temps d’explorer toutes les possibilités, quelle que soit la direction qu’ils souhaitent prendre.

  • Le poste de sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis est-il attractif ?

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino s’est attiré la sympathie du public américain pendant la Coupe du monde.

    TH : Plutôt, sans que ce soit une évidence absolue, pour reprendre un américanisme. La plupart des postes de premier plan en Europe sont plus attirants. Le départ de Pochettino prouve aussi que les postes dans les grands clubs ont plus de valeur. Mais pour qui souhaite tenter de bâtir une sélection nationale portée par une dynamique et de l’ambition ? Ce n’est pas une mauvaise option.

    AL : Le poste devrait être très attrayant. Les États-Unis disposent sans doute du vivier de joueurs le plus talentueux de leur histoire, avec des joueurs confirmés dans de grands clubs et de jeunes espoirs ambitieux, capables de mettre en difficulté quiconque se reposerait sur ses acquis.

    D’autres sélections nationales sont mieux armées pour gagner immédiatement. Mais les États-Unis offrent à un entraîneur des joueurs de grand talent et la possibilité de laisser une empreinte durable, sans l’obligation de remporter un titre sous peine d’être considéré comme un échec, comme c’est le cas chez les puissances traditionnelles.

    Un entraîneur qui parviendrait à transformer ce potentiel en progrès significatifs sur la plus grande scène pourrait laisser un héritage important. Cela devrait être un argument assez convaincant.

    RT : Bien sûr, mais tout dépend de ce que recherche un entraîneur. Lassé du football européen ? Envie d’un poste où les enjeux sont moindres ? Séduit par l’idée de parcourir l’Amérique, d’écouter de la musique country et de manger chez Chick-fil-A, comme l’a fait Poch ? Si la réponse à l’une de ces questions est « oui », c’est un sacré poste. La rémunération est bonne, le vivier de talents s’améliore et la possibilité de devenir un héros est bien réelle. Cela dit, certains entraîneurs apprécient l’intensité du travail au quotidien, que ce poste n’offre pas. C’est un choix personnel, mais il y a sûrement quelqu’un à qui il conviendrait.