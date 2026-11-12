Tom Hindle : Non, parce que ce n’est le bon poste pour personne. Personne ne pourra vraiment changer ce club tant que de profondes réformes structurelles n’auront pas été menées. Il est tout à fait possible que l’aventure se solde par un échec cuisant et que la réputation de Pochettino en ressorte quelque peu ternie.

CEPENDANT, y a-t-il un entraîneur mieux taillé pour le Manchester United actuel ? Pochettino sait faire progresser les jeunes joueurs. Il sait aussi naviguer dans les jeux de pouvoir. Il est sympathique sans être naïf, charmant mais ferme. Alors non, cela ne se terminera probablement pas bien. Mais Pochettino a montré à maintes reprises qu’il aimait les défis. Celui-ci est le défi ultime.

Alex Labidou : La question est difficile. Manchester United traverse, à des degrés divers, une période de désordre depuis plus de dix ans, malgré quelques succès ponctuels. Ce club dépense des sommes colossales sans parvenir à maintenir une stratégie sportive cohérente. Compte tenu de tout ce chaos, la réponse raisonnable serait non.

Pourtant, Pochettino est un candidat intrigant. Sa maîtrise du langage LinkedIn lui serait certainement utile dans un club qui demande sans cesse aux gens de croire au prochain projet. Et sa capacité avérée à faire progresser les jeunes joueurs lui donne un argument concret à faire valoir.

L’un des plus grands problèmes de United est de transformer les promesses de son centre de formation en réussites durables en équipe première. Cela tient en partie à la manière dont ces joueurs sont gérés. Le cas de Kobbie Mainoo, par exemple ? Si des talents attendent leur chance au sein du club, Pochettino serait un choix convaincant pour les faire progresser.

Ryan Tolmich : C’est clairement le club qu’il souhaitait rejoindre depuis un bon moment. Son admiration pour Sir Alex Ferguson est bien connue, tout comme son désir de retourner en Angleterre. En ce sens, il a obtenu ce qu’il voulait. Mais nul ne sait comment cela se terminera. Il arrive dans un club en grande difficulté et démoralisé et, de façon réaliste, c’est peut-être le meilleur moment pour y prendre ses fonctions. Cela pourrait aussi être un piège de plus pour un nouvel entraîneur incapable de réparer ce qui est désormais beaucoup trop abîmé.