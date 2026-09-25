Bon, il est temps de voir jusqu’où va vraiment la profondeur de ce vivier de joueurs. Mauricio Pochettino a passé les 18 premiers mois de son mandat à la tête de l’USMNT à observer à peu près tous les joueurs seniors américains à sa disposition. Certains ont eu du temps de jeu alors qu’ils n’avaient quasiment aucune chance d’intégrer son groupe pour la Coupe du monde, sérieusement, la moitié de la rédaction de GOAL a été déçue de ne pas recevoir d’appel. Désormais, c’est au tour de la nouvelle génération.

Cette sélection de l’USMNT fait partie des plus jeunes jamais réunies au niveau senior, et elle est composée de prospects très cotés auxquels la sélection nationale ne ferait pas forcément confiance d’ordinaire. Cela dit, cette fenêtre est aussi assez insignifiante. Quatre matches amicaux contre de bonnes équipes, certes. Mais sans véritable enjeu, alors pourquoi ne pas lancer les jeunes ? Cela semble être la logique, du moins.

Alors, que signifie réellement ce groupe si jeune ? Y en a-t-il qu’il faut vraiment surveiller ? Et quel serait un bon résultat contre le Pérou samedi soir ? GOAL fait le point dans une nouvelle édition de... The Rondo.