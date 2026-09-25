The Rondo : Cavan Sullivan doit-il être titulaire ? Gio Reyna peut-il faire la différence ? Les jeunes USMNT de Mauricio Pochettino au révélateur du Pérou
Bon, il est temps de voir jusqu’où va vraiment la profondeur de ce vivier de joueurs. Mauricio Pochettino a passé les 18 premiers mois de son mandat à la tête de l’USMNT à observer à peu près tous les joueurs seniors américains à sa disposition. Certains ont eu du temps de jeu alors qu’ils n’avaient quasiment aucune chance d’intégrer son groupe pour la Coupe du monde, sérieusement, la moitié de la rédaction de GOAL a été déçue de ne pas recevoir d’appel. Désormais, c’est au tour de la nouvelle génération.
Cette sélection de l’USMNT fait partie des plus jeunes jamais réunies au niveau senior, et elle est composée de prospects très cotés auxquels la sélection nationale ne ferait pas forcément confiance d’ordinaire. Cela dit, cette fenêtre est aussi assez insignifiante. Quatre matches amicaux contre de bonnes équipes, certes. Mais sans véritable enjeu, alors pourquoi ne pas lancer les jeunes ? Cela semble être la logique, du moins.
Alors, que signifie réellement ce groupe si jeune ? Y en a-t-il qu’il faut vraiment surveiller ? Et quel serait un bon résultat contre le Pérou samedi soir ? GOAL fait le point dans une nouvelle édition de... The Rondo.
Qu’espérez-vous voir des matches amicaux de l’USMNT au cours des deux prochaines semaines ?
Tom Hindle : Que personne ne se blesse. Il est difficile d’attribuer une vraie valeur à ces matches. Ils sont importants quand on les gagne, et ne signifient absolument rien quand on les perd. Personne ne le sait vraiment. Il faut s’assurer que tout le monde ait du temps de jeu, que personne ne se blesse, et que Pochettino puisse dire qu’il a observé les jeunes, même s’il fait toujours davantage confiance à ses joueurs les plus expérimentés lorsqu’il s’agit de la Ligue des nations.
Alex Labidou : La dynamique. Après une Coupe du monde qui avait bien commencé mais s’est terminée dans l’embarras, le groupe de Mauricio Pochettino doit réagir avec des performances convaincantes. Il n’a pas besoin de gagner chaque match, mais il ne devrait pas enchaîner les défaites ni perdre avec plusieurs buts d’écart. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de quitter le stage d’automne sans quelques ondes positives, surtout au vu de la manière dont l’été s’est déroulé.
Ryan Tolmich : De simples moments, en particulier de la part des jeunes. Les résultats sont secondaires dans la plupart des matches amicaux, mais encore plus avec une équipe aussi jeune. Cavan Sullivan peut-il marquer un but ? Neil Pierre donne-t-il l’impression de pouvoir jouer à ce niveau ? Diego Kochen peut-il réussir un ou deux bons arrêts ? Si davantage de ces jeunes vivent leur moment que l’inverse, alors c’est un bon stage.
Cavan Sullivan doit-il être titulaire ?
TH : Devrait-il l’être ? Absolument. Le sera-t-il ? Non. N’importe qui avec un demi-cerveau peut vous dire que Sullivan est l’un des trois meilleurs joueurs de MLS depuis environ un mois. Si Pochettino est vraiment attaché au « mérite », cela devrait lui garantir une place dans ce onze de départ. Cependant, Poch a lancé quelques piques à peine voilées à ses jeunes, avec un commentaire sur « l’arrogance » qui pourrait être perçu comme visant le gamin de l’Union de Philadelphie. Il y a de fortes chances qu’il commence sur le banc contre le Pérou pendant une heure environ.
AL : Non. Aussi talentueux que l’adolescent ait été en MLS, la dernière chose dont Pochettino, ou Sullivan d’ailleurs, a besoin, c’est d’ajouter encore plus de pression à des débuts déjà très médiatisés. Sullivan est sous les projecteurs depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS à 14 ans. Dès l’instant où il posera le pied sur la pelouse avec l’USMNT, chacun de ses gestes sera scruté. Il n’y a aucune urgence à ce que ces débuts aient lieu dès le coup d’envoi contre le Pérou.
RT : À un moment donné ? Oui. Contre le Pérou ? Cela semble peu probable. Pochettino a insisté sur la prudence avec lui, mais à un moment donné, il pourrait être impossible d’empêcher cet engouement de s’emballer. Pour l’instant, faites-le entrer en cours de jeu et voyez comment il gère cela, puis réévaluez la situation à partir de là, car il pourrait ne plus y avoir de retour en arrière à partir de ce moment-là.
À quel point les blessures des attaquants sont-elles préoccupantes ?
TH : Énorme. Il y a encore quelques mois, le n°9 semblait être la plus grande force de l'USMNT. Maintenant, c'est un secteur vraiment peu fourni. N'oublions pas que Julian Hall n'a marqué qu'une seule fois depuis mai, et que Damion Downs, appelé en urgence, est loin d'être prolifique. Est-ce qu'on va maintenant s'emballer pour un faux n°9 Gio Reyna ou quelque chose du genre ? Poch a besoin d'un attaquant. Cela dit, on sait tous que Folarin Balogun est de très loin le premier choix à ce poste.
AL : Il est très préoccupant que les États-Unis n'aient pas une seule option établie lors du rassemblement d'automne et que leur meilleure carte soit probablement Hall, un joueur de 18 ans sans la moindre sélection. Pochettino pourrait devoir réfléchir de manière peu conventionnelle à ses compositions si Hall ou Downs peinent lors du premier ou des deux premiers matches. Cela pourrait-il signifier l'utilisation de l'un des n°10 comme faux neuf ? Cela pourrait devenir intéressant.
Il faut aussi avoir une pensée pour Ricardo Pepi, qui a perdu une autre occasion de défendre sa candidature au poste d'attaquant à cause d'une blessure. Espérons que la chance tourne bientôt pour lui.
RT : Pas trop inquiétant. On sait exactement ce que valent Balogun, Pepi et Wright, donc ce n'est pas une mauvaise chose que différents joueurs aient une opportunité. Voyons s'ils peuvent bousculer cette hiérarchie établie et se poser en candidats pour 2030.
En dehors de Sullivan, quel jeune espoir avez-vous le plus hâte de voir ?
TH : Mathis Albert, qui va vraiment être mis à l’épreuve ici. Il n’a pas encore totalement percé à Dortmund, mais il se dit qu’il pourrait être encore plus talentueux que Sullivan. Un match amical international chez les seniors est-il le cadre idéal pour le prouver ? Pas le moins du monde. Il va probablement se faire découper. Mais ce sera amusant de voir ce qu’il peut sortir de son sac à malices.
AL : Mathis Albert, tout simplement parce qu’il n’y a pas beaucoup d’images de lui face à une opposition senior. Dortmund voit clairement quelque chose en lui, ce qui explique pourquoi le club ne l’a pas autorisé à partir en prêt lors de ce mercato. Cela pourrait nous offrir un regard plus approfondi sur un joueur considéré comme un prospect enthousiasmant des deux côtés de l’Atlantique.
RT : Neil Pierre, en grande partie parce que son poste est un besoin. Tim Ream est parti, et les États-Unis ont besoin d’un remplaçant. Pierre peut-il être cet homme, lui dont la présence pourrait changer la donne dans les deux surfaces ?
Quel joueur confirmé doit réaliser un grand stage de préparation ?
TH : Gio Reyna. Le début de Reyna à Strasbourg a été meilleur, et même s'il a montré lors de la Coupe du monde qu'il pouvait encore un peu jouer, Reyna a besoin d'une trêve internationale solide pour vraiment faire ses preuves auprès de Pochettino. Si Reyna est ne serait-ce que la moitié du joueur que l'on sait qu'il peut être, alors l'USMNT a un véritable atout entre les mains.
AL : Pas sûr qu'il soit déjà totalement installé, mais c'est un stage très important pour Auston Trusty. L'absence de Tim Ream suggère que la recherche du partenaire de Chris Richards en charnière centrale est bel et bien lancée. C'est une occasion pour le défenseur du Celtic de prendre rapidement l'avantage dans cette course.
RT : Bon retour, Yunus Musah ! Après avoir manqué la Coupe du monde, il est de retour et semble être dans une bonne dynamique après un bon début de saison avec Milan. Son développement semble avoir marqué le pas mais, à 23 ans, il est plus proche du groupe des « jeunes joueurs » que beaucoup ne veulent bien lui accorder. Malgré tout, il doit un peu rattraper le temps perdu dans un milieu de terrain de plus en plus compétitif.
Pronostic pour le match du Pérou ?
TH : Partons sur un 2-1 pour les États-Unis. Ce ne sera pas très joli, mais les jeunes feront le travail.
AL : Parmi les quatre matches au programme, le Pérou représente probablement la meilleure chance de victoire pour les États-Unis. Beaucoup dépendra du onze que choisira Pochettino. S’il s’appuie sur ses vétérans, attendez-vous à une victoire 2-1 à Orlando.
RT : 2-2. Ce sera peut-être un peu brouillon, comme beaucoup de matches qui lancent un cycle. Il y a tout de même de la puissance offensive, et il devrait y avoir des buts dans ce match.