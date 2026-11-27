Comme beaucoup d’acteurs du football américain, Robinson pense que l’été dernier pourrait marquer le début d’un avenir plus prometteur. Il espère que les victoires contre le Paraguay, l’Australie et la Bosnie-Herzégovine ont inspiré les supporters et qu’elles ouvriront une période encore plus favorable au football américain que celle qu’il connaît aujourd’hui.

Selon lui, la question est en partie culturelle. Ayant grandi en Angleterre, il sait à quel point le football fait partie du quotidien là-bas, ce qui n’est pas encore tout à fait le cas aux États-Unis. L’autre enjeu est l’accès à la pratique, un sujet qui continue d’y faire débat.

« J’aimerais croire que la Coupe du monde a aidé, mais il reste du chemin à parcourir, dit-il. Quand je compare la façon dont on joue aux États-Unis à celle dont on joue, du moins au Royaume-Uni où j’ai grandi, là-bas, le football a toujours été le sport de tous les jours. Peu importe ce qu’on possède, tant qu’on a un ballon et un terrain quelque part. On enlève nos chaussures, on improvise un but et on joue les uns contre les autres. Peu importe. Les enfants riches peuvent jouer s’ils le veulent. Les enfants pauvres aussi. Ici, il n’y a aucune barrière.

« J’ai l’impression qu’aux États-Unis, le football a la réputation d’être plutôt un sport d’enfants riches et qu’il faut dépenser beaucoup d’argent pour permettre à ses enfants de jouer dans un cadre organisé. J’espère donc que nous pourrons surmonter ces obstacles et rendre le football plus accessible. Quand on voit la taille du pays, le nombre de personnes et la diversité de leurs origines, on se dit qu’il y a tant de potentiel inexploité chez ceux qui n’ont tout simplement pas accès au football. Nous passons donc à côté de talents qui pourraient émerger.

« Si nous pouvons rendre le football plus accessible et continuer à le populariser au point que, dans un parc ou sur un terrain, tout le monde ne se contente plus de jouer à se lancer une balle ou un ballon de football américain, mais joue aussi au football, alors ce pays continuera de progresser, c’est certain. »