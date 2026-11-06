La lutte pour le maintien ne semble pas être le cadre idéal pour qu’un jeune joueur perce chez les professionnels, mais Stephen Mfuni profite de cette occasion pour se faire un nom à Coventry.

À 18 ans, le défenseur central montre qu’il peut jouer un rôle clé dans la lutte de l’équipe de Frank Lampard pour son maintien en Premier League. Depuis son arrivée en prêt en provenance de Manchester City, il a déjà reçu les éloges de la légende de l’Angleterre et de Chelsea.

Une telle impression n’a toutefois rien de surprenant de la part d’un espoir qui brillait déjà avec les moins de 21 ans de Manchester City à seulement 16 ans. Grand et athlétique, il est à l’aise balle au pied et solide dans les airs, et s’inspire de Josko Gvardiol et Virgil van Dijk dans son jeu.

GOAL se penche sur cet espoir défensif.