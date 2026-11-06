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GFX Stephen Mfuni NXGN 1-1GOAL

Stephen Mfuni : la pépite de Manchester City inspirée par Josko Gvardiol qui veut renforcer les chances de maintien de Coventry en Premier League

Le défenseur a fait ses classes sous les ordres de Pep Guardiola et reçoit les éloges de Frank Lampard depuis son arrivée en prêt à Coventry City, tout juste promu.

Peter McVitie
Traduit par

  • La lutte pour le maintien ne semble pas être le cadre idéal pour qu’un jeune joueur perce chez les professionnels, mais Stephen Mfuni profite de cette occasion pour se faire un nom à Coventry.

    À 18 ans, le défenseur central montre qu’il peut jouer un rôle clé dans la lutte de l’équipe de Frank Lampard pour son maintien en Premier League. Depuis son arrivée en prêt en provenance de Manchester City, il a déjà reçu les éloges de la légende de l’Angleterre et de Chelsea.

    Une telle impression n’a toutefois rien de surprenant de la part d’un espoir qui brillait déjà avec les moins de 21 ans de Manchester City à seulement 16 ans. Grand et athlétique, il est à l’aise balle au pied et solide dans les airs, et s’inspire de Josko Gvardiol et Virgil van Dijk dans son jeu.

    GOAL se penche sur cet espoir défensif.

  • Le début

    Manchester City v Tottenham Hotspur - FA Youth Cup Quarter Final
    Getty Images Sport

    Guardiola l’a intégré au groupe de Manchester City pour la préparation d’avant-saison à l’âge de 16 ans, après la progression rapide du défenseur au sein du centre de formation.

    Mfuni avait neuf ans lorsqu’il a rejoint Manchester City, après avoir envisagé de signer à Liverpool. Il a gravi les échelons du centre de formation à toute vitesse, jusqu’à briller avec les moins de 21 ans alors qu’il n’avait que 16 ans.

    Il était si à l’aise face à des joueurs plus âgés que Pep Guardiola l’a appelé pour la tournée de pré-saison de City aux États-Unis, après le titre de champion de Premier League remporté en 2023-2024.

    « Je rêvais d’être entraîné par Pep et c’était une expérience tellement différente. Le fait qu’il vous donne des conseils sur ce que vous devez faire à votre poste montre qu’il y a une possibilité », a-t-il déclaré au sujet de cette expérience inestimable, au cours de laquelle il est entré en jeu en fin de match lors de la victoire amicale contre Chelsea. « Même s’entraîner avec Erling Haaland, c’était tellement différent. »

    Après avoir remporté la FA Youth Cup avec City en 2024, il a gagné la Premier League des moins de 21 ans l’année suivante. Très vite, Guardiola l’a inscrit sur le banc pour des matches de Ligue des champions et de Premier League.

    Il a ensuite fait ses débuts lors de la victoire 10-1 contre Exeter en FA Cup, plus tôt cette année, en remplaçant Nathan Ake à la mi-temps.

  • La percée

    stephen mfuni Watford

    Son passage à Watford avait bien commencé, mais s’est terminé de manière brutale et malheureuse.

    Mfuni a été prêté à Watford quelques semaines après cette apparition en coupe, en remplacement de Max Alleyne, rappelé à City pour renforcer une défense touchée par une série de blessures. « [Max] m’a parlé des aspects positifs ici : à quel point l’endroit est agréable et chaleureux, et combien les joueurs et le personnel sont accueillants, a-t-il déclaré. J’ai découvert leur façon de faire progresser les joueurs. Je suis impatient d’y prendre part. »

    Valon Behrami, adjoint du directeur sportif, a expliqué ce que Watford avait vu chez l’adolescent : « C’est un joueur intelligent qui sait défendre l’espace dans son dos. Il remonte bien le ballon depuis la défense, il est rapide et peut jouer en défense centrale comme au poste de latéral gauche. »

    Mfuni s’est rapidement imposé dans le onze de départ, mais son prêt a été écourté avant de pouvoir marquer sa véritable éclosion chez les professionnels. En mars, en fin de match lors d’une défaite 3-1 sur le terrain de Stoke, il a dû sortir en raison d’une blessure à la cheville, mettant prématurément fin à sa saison et entraînant son retour anticipé à City.

  • Comment ça se passe

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Il semble à l’aise sous les ordres de Frank Lampard, alors que Coventry tente de remonter au classement.

    Mfuni est désormais mis à l’épreuve en Premier League avec Coventry, tout juste promu. La blessure au mollet d’Aurele Amenda et le passage de Lampard d’une défense à trois à une défense à quatre lui ont ouvert des possibilités de se montrer.

    Entré en jeu contre Newcastle, il s’est illustré en marquant au terme d’une percée lors de la victoire 4-1 de Coventry. Il était également titulaire lors du succès 3-1 face à Sunderland, où ses plusieurs dégagements et quelques ballons contrés ont donné à Lampard d’autres raisons de lui faire confiance.

    « Eh bien, je pense qu’il y a des joueurs d’un certain niveau et d’autres d’un autre niveau », a déclaré Lampard. « C’est un jeune joueur et je ne veux pas trop le complimenter, car cela pourrait lui monter à la tête. »

    « Mais c’est un garçon adorable et sûr de lui… En dehors du terrain, au centre d’entraînement, [il s’est] parfaitement intégré. Il reste aussi humble, donc il a une manière d’être très agréable, et je ne parle même pas encore de son talent. »

    Il a ajouté : « Je suis ravi de lui, il ira loin dans le football. »

    Le joueur de 18 ans a également atteint le plus haut échelon des sélections nationales de jeunes. Lors de sa première convocation avec l’équipe d’Angleterre espoirs, il a débuté au poste d’arrière gauche lors de la victoire 4-2 contre le Kazakhstan, avant de retrouver l’axe de la défense pour la défaite face à l’Irlande quelques semaines plus tard.

  • Points forts

    Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Il est rapide, grand, agile et à l’aise avec le ballon, une palette de qualités précieuse pour un jeune défenseur.

    À l’aise balle au pied, Mfuni progresse la tête levée, à la recherche d’une passe intelligente vers l’avant. Son accélération fulgurante lui permet de se projeter et de représenter une menace directe pour le but, une qualité qu’il a acquise auprès de Guardiola.

    « Il m’a ouvert l’esprit, il voit des choses que je ne voyais pas auparavant », a-t-il confié au Manchester Evening News après avoir marqué en FA Youth Cup l’an dernier. « Même me projeter vers l’avant, je ne le faisais pas beaucoup la saison dernière. Mais maintenant, je le fais et je marque des buts. »

    « [Je pense toujours au] nombre de buts qu’il faut marquer pour gagner le match. J’essaie de faire avancer l’équipe depuis l’arrière pour gagner le match et remporter une autre Youth Cup. »

    Face à Newcastle, cette confiance s’est manifestée dans la montée offensive qui a débouché sur son but.

    Il s’est également montré solide dans les airs. Outre sa capacité à bien exploiter sa grande taille, il a fait preuve d’une vitesse surprenante.

  • Une marge de progression

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Encore peu expérimenté et en plein développement physique, Mfuni doit veiller à ne pas se mettre en difficulté en se lançant dans des tacles irréfléchis.

    Son prêt à Watford ayant été écourté, Mfuni a été privé d’une précieuse expérience vers la fin de la saison dernière. Désormais plongé dans une lutte pour le maintien en Premier League, il a eu peu de temps pour s’adapter à la pression mentale et à l’usure physique qu’impose le fait de jouer régulièrement dans ce championnat.

    Face à un attaquant, il se jette souvent trop vite au sol, au risque de commettre une faute ou de se faire éliminer.

    Son expérience sous les ordres de Guardiola pendant la préparation estivale, il y a deux ans, lui a appris qu’il devait être « plus agressif » en défense, « prendre ces 2,5 cm d’avance sur les attaquants et utiliser son corps », a-t-il déclaré.

  • Apprendre de Gvardiol et Van Dijk

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Sur le plan du positionnement, il ressemble à son coéquipier de Manchester City, mais il a encore beaucoup à apprendre.

    Jeune défenseur courageux, doté d’une solide technique et porté vers l’attaque, il laisse aisément voir l’influence de Gvardiol, très apprécié à Manchester City. Avec sa taille et sa qualité dans le jeu aérien, les comparaisons avec Van Dijk semblaient elles aussi inévitables.

    « Je prends Josko pour modèle, un peu Van Dijk sur le plan défensif, mais surtout Josko. Il peut jouer arrière gauche ou défenseur central. Et un peu John Stones aussi, parce qu’il est bon avec le ballon », a-t-il déclaré.

    Il n’est pas tout à fait aussi agressif que Gvardiol dans les duels au sol, ni aussi dominant que Van Dijk dans les airs, mais il a adopté certaines de leurs qualités essentielles.

  • Et maintenant ?

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Le défenseur doit continuer d’impressionner Lampard, l’entraîneur de Coventry, s’il veut avoir une chance d’intégrer prochainement l’équipe de Manchester City.

    Il avait attiré l’attention de Guardiola à 16 ans et, deux ans plus tard, ses performances en Premier League lui ont valu les éloges de Lampard.

    Désormais en lice pour une place de titulaire régulier à Coventry, l’international anglais des moins de 21 ans cherchera à aider le club des West Midlands à se maintenir dans l’élite avant son retour à Manchester.

    S’il gagne en régularité et continue de progresser à ce rythme, l’avenir s’annonce sans limites pour le jeune Mfuni.