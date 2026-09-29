Hitzfeld ne s'inquiétait pourtant pas. Même si la Juve possédait des talents terrifiants avec Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero et Boksic, l'entraîneur allemand avait identifié Peruzzi comme un point faible majeur.

« Nous savions que la Juventus avait Peruzzi dans les buts, un gardien qui n'était pas aussi fort dans ses sorties, très fort sur sa ligne, mais pas quand il sortait », a-t-il confié à UEFA. « Et nous savions aussi que nous avions des attaquants très forts dans le jeu aérien, surtout Kalle Riedle, qui était un monstre aérien, donc nous avons spécifiquement travaillé les coups de pied arrêtés. »

La Juventus a commencé avec confiance, mais Dortmund a protégé les espaces autour de sa surface et attendu les moments que Hitzfeld avait préparés pour les exploiter. Les Italiens ont contrôlé la possession, mais se sont montrés quelque peu brouillons, alors que Dortmund était prêt à bondir sur la moindre opportunité.

La Juventus s'est agacée de voir une demande de penalty refusée en début de match et a vu Vieri tenter une frappe difficile après s'être faufilé entre deux défenseurs et avoir reçu une longue passe, mais sa tentative a heurté le petit filet extérieur.

La première grande occasion de Dortmund est arrivée à la 29e minute lorsque le mauvais dégagement de la Juventus est tombé parfaitement pour le milieu écossais Paul Lambert, qui a adressé en une touche un centre profond dans la surface. Totalement démarqué, Riedle a sauté pour cueillir le ballon dans les airs et l'a fait rebondir sous le gardien Peruzzi au moment où celui-ci sortait de sa ligne.

Avec Zidane à la baguette, la Juventus a continué à mettre la pression autour de la surface adverse, sans toutefois réellement mettre Stefan Klos en difficulté. Une nouvelle fois, le Dortmund efficace les a punis quand le « monstre aérien » Riedle a résisté à un défi pour reprendre le corner de Moller et envoyer une tête puissante au fond des filets.

« Bien sûr, quand j'ai marqué ces buts, l'euphorie en moi était complètement folle », a-t-il déclaré.

Riedle a subi une blessure et a eu besoin d'une injection à la mi-temps pour pouvoir jouer la seconde période. « J'ai vécu cette soirée à Munich comme en transe, a-t-il ajouté. Je n'ai même pas enregistré le discours de Hitzfeld, j'y suis simplement allé à fond. »

Alors que les Allemands ont bien entamé la seconde période, avec une tête plongeante de Riedle passée à côté, la Juventus se rapprochait tir après tir et a fini par tester Klos. Au milieu de la mi-temps, un beau mouvement collectif s'est terminé avec Boksic servant en retrait Del Piero, entré en jeu, dont la déviation subtile a battu le gardien.

Avec le but de Del Piero, la Juventus avait enfin été récompensée de sa pression. L'avance de Dortmund paraissait soudain fragile et Hitzfeld a réagi en faisant entrer le joueur qui avait passé la soirée à étudier Peruzzi et qui était déterminé à faire passer un message.

« Notre équipe était remplie de joueurs internationaux. Comme tout le monde était en forme, je soupçonnais déjà que je serais sur le banc », s'est-il remémoré, avant d'ajouter plus tard : « J'étais un peu agacé de devoir rester si longtemps sur le banc. Après tout, mes buts contre Auxerre et Manchester United nous avaient aidés à atteindre la finale. Même si Hitzfeld m'avait expliqué les raisons la veille du match, je n'étais pas vraiment heureux de mon rôle de remplaçant. »

Le joueur de 20 ans a remplacé le meilleur buteur Stephane Chapuisat et, en quelques secondes, il partait déjà à la poursuite d'une passe en profondeur de Moller. Le défenseur de la Juve Paolo Montero revenait fort, mais le milieu n'a pas perdu de temps : il a repris le ballon à l'extérieur de la surface et a immédiatement lobé un Peruzzi impuissant.

« C'était sans doute seulement de l'insouciance de jeunesse, a-t-il plaisanté. Sur 10 tentatives, j'en aurais probablement raté neuf. Mais contre la Juve, tout a vraiment fonctionné. »

Pour la première fois de son histoire, le Borussia Dortmund était champion d'Europe.

« Ce sont des moments qui n'arrivent pas très souvent dans une vie », a déclaré Riedle à Sport1 18 ans plus tard. « Pour être honnête, remporter la Ligue des champions a eu encore plus d'importance pour moi que gagner la Coupe du monde en 1990. »