Seize secondes à Munich : le but qui a défini la carrière de Lars Ricken, a brisé le cœur de la Juventus et offert au Borussia Dortmund sa première Ligue des champions
Seize secondes. C’est tout ce qu’il a fallu à Lars Ricken pour inscrire le but qui allait définir sa carrière et offrir à Borussia Dortmund la victoire en finale de la Ligue des champions.
L’équipe allemande menait 2-1 face à la Juventus lorsque le joueur de 20 ans est entré en jeu en seconde période de cette finale européenne à Munich. Le message de l’entraîneur Ottmar Hitzfeld était simple : « Lars, entre et marque le but de la victoire. »
Le milieu de terrain avait déjà un plan bien précis en tête. Furieux d’avoir été laissé sur le banc au coup d’envoi, l’Allemand a passé les 65 premières minutes à étudier la grande faiblesse de l’adversaire : le gardien Angelo Peruzzi.
« J’avais eu largement le temps sur le banc de réfléchir à ce que je ferais en entrant », a raconté Ricken à Bild. « J’ai même dit à [mon compagnon de banc] Heiko Herrlich : “Perruzzi se tient toujours très loin de son but. Peu importe où je recevrai le ballon, je tirerai directement au but depuis n’importe quelle position.” »
Quelques secondes après son entrée, c’est exactement ce qu’il a fait. Lancé sur une passe en profondeur d’Andreas Moller, le remplaçant sûr de lui a vérifié la position de Peruzzi avant de lober le gardien d’une balle piquée de l’extérieur de la surface. Le ballon a dépassé le gardien de la Juventus, avancé au-delà de la ligne des six mètres, avant de retomber dans le filet.
Sur son premier ballon, Ricken avait détrôné les champions d’Europe en titre, tandis que Dortmund bouclait un parcours l’ayant mené du renouveau national au sacre continental en six ans sous les ordres de Hitzfeld. Et tout s’est joué en 16 secondes.
L’ascension improbable de Dortmund
C’était un scalp incroyable pour le club allemand. Sa progression sous Hitzfeld avait été phénoménale. L’entraîneur l’a fait passer d’une 10e place en Bundesliga à la deuxième lors de sa première saison, puis a conduit le club du Westfalenstadion jusqu’en finale de la Coupe de l’UEFA l’année suivante. C’était toutefois un pas de trop, puisque l’équipe a été surclassée par la Juve de Giovanni Trapattoni, s’inclinant 3-1 à domicile avant de subir une défaite 3-0 au match retour à Turin.
Deux ans plus tard, le club de Bundesliga a de nouveau croisé la Juventus, cette fois entraînée par Marcello Lippi, en demi-finales, et s’est encore incliné en Allemagne, quittant la compétition sur un score cumulé de 4-3. Les Italiens, qui ont remporté le doublé national cette année-là, ont perdu la finale de la Coupe de l’UEFA contre Parme.
Dans le même temps, Dortmund a mis fin cette saison-là à 38 ans d’attente pour remporter un titre national. Ce succès lui a permis de retrouver la plus grande compétition européenne de clubs pour la première fois depuis 1964, mais la campagne s’est achevée sur une élimination en quarts de finale face à la célèbre équipe de l’Ajax de Louis van Gaal.
La saison 1996-1997 a été une catastrophe sur le plan national. Kaiserslautern les a battus aux tirs au but en DFB-Supercup, avant que Wattenscheid, club de quatrième division, ne les élimine après prolongation au premier tour de la DFB-Pokal. Leur lutte en Bundesliga a duré un temps, avant de s’essouffler en mars et de les voir se contenter d’une troisième place.
En Europe, en revanche, Dortmund a brillé. L’équipe de Hitzfeld est sortie d’un groupe comprenant l’Atletico Madrid, le Widzew Lodz et le Steaua Bucarest avant de battre Auxerre 4-1 sur l’ensemble des deux matches en quarts de finale pour s’offrir une demi-finale contre Manchester United.
Après être allés plus loin que jamais auparavant, ils commençaient à prendre conscience de leur potentiel. « C’était étrangement silencieux, se souvient Rene Tretschok au sujet de l’ambiance dans le vestiaire avant le match aller contre l’équipe d’Alex Ferguson. Avant un match de Bundesliga, il y avait généralement quelques plaisanteries. Cette fois, c’était différent. On sentait que tout était en jeu. Chaque joueur, peu importe ce qu’il avait vécu auparavant, était totalement concentré. »
Après que le but de Tretschok a offert une victoire 1-0 contre Manchester United au Westfalenstadion, Ricken a fait tomber le géant anglais à Old Trafford, contrôlant dans sa course la passe de Moller avant de tromper Peter Schmeichel pour envoyer son équipe en finale.
Les champions d’Europe attendent
À Munich, le Borussia attendait le tenant du titre et l’équipe largement considérée comme la plus forte d’Europe. La Juventus de Lippi associait la maîtrise de Didier Deschamps et de Zinedine Zidane au danger représenté par Alen Boksic, Christian Vieri et Alessandro Del Piero.
Depuis que ses rêves avaient été brisés par la Vieille Dame à deux reprises, Dortmund était devenu résilient et une véritable menace sur la scène européenne. Comparé aux géants traditionnels du football italien, le club restait toutefois un jeune trouble-fête.
En s’appuyant sur les fantastiques bases posées par Giovanni Trapattoni, Lippi a ramené la Juventus au sommet dès sa première année avec un doublé national, et l’équipe n’a fait que progresser après la surprise de la finale de Coupe de l’UEFA contre Parme.
Si la Juventus a perdu la course au Scudetto face à l’AC Milan lors de la deuxième année de Lippi, elle s’est encore montrée solide en Ligue des champions, dominant un groupe composé de Dortmund, des Rangers et du Steaua Bucarest. Après une victoire renversante contre le Real Madrid et un succès serré sur l’ensemble des deux matches contre Nantes, elle a affronté l’Ajax, bourreau de Dortmund en quart de finale, lors de la finale 1996 et s’est imposée aux tirs au but.
Sur la route de Munich la saison suivante, l’équipe italienne n’a trébuché qu’à deux reprises et a battu Manchester United, Fenerbahce et l’Ajax à deux reprises chacun avant de retrouver Dortmund.
Le club allemand ne se faisait aucune illusion. « Je pense que tous les bookmakers nous donnaient 1 % de chances, donc de ce point de vue, c’était évidemment un moment énorme », s’est souvenu des années plus tard l’attaquant vedette Karl-Heinz Riedle. « La Juventus avait une équipe incroyable à l’époque avec Zidane, Boksic et tous les autres.
« Elle était tout simplement presque imbattable. »
Il a ajouté auprès de Sport1 : « À l’époque, nous étions une voiture de milieu de gamme et la Juventus une Rolls-Royce... Cela a rendu cette victoire encore plus incroyable. »
Le monstre aérien et le jeune finisseur affûté
Hitzfeld ne s'inquiétait pourtant pas. Même si la Juve possédait des talents terrifiants avec Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero et Boksic, l'entraîneur allemand avait identifié Peruzzi comme un point faible majeur.
« Nous savions que la Juventus avait Peruzzi dans les buts, un gardien qui n'était pas aussi fort dans ses sorties, très fort sur sa ligne, mais pas quand il sortait », a-t-il confié à UEFA. « Et nous savions aussi que nous avions des attaquants très forts dans le jeu aérien, surtout Kalle Riedle, qui était un monstre aérien, donc nous avons spécifiquement travaillé les coups de pied arrêtés. »
La Juventus a commencé avec confiance, mais Dortmund a protégé les espaces autour de sa surface et attendu les moments que Hitzfeld avait préparés pour les exploiter. Les Italiens ont contrôlé la possession, mais se sont montrés quelque peu brouillons, alors que Dortmund était prêt à bondir sur la moindre opportunité.
La Juventus s'est agacée de voir une demande de penalty refusée en début de match et a vu Vieri tenter une frappe difficile après s'être faufilé entre deux défenseurs et avoir reçu une longue passe, mais sa tentative a heurté le petit filet extérieur.
La première grande occasion de Dortmund est arrivée à la 29e minute lorsque le mauvais dégagement de la Juventus est tombé parfaitement pour le milieu écossais Paul Lambert, qui a adressé en une touche un centre profond dans la surface. Totalement démarqué, Riedle a sauté pour cueillir le ballon dans les airs et l'a fait rebondir sous le gardien Peruzzi au moment où celui-ci sortait de sa ligne.
Avec Zidane à la baguette, la Juventus a continué à mettre la pression autour de la surface adverse, sans toutefois réellement mettre Stefan Klos en difficulté. Une nouvelle fois, le Dortmund efficace les a punis quand le « monstre aérien » Riedle a résisté à un défi pour reprendre le corner de Moller et envoyer une tête puissante au fond des filets.
« Bien sûr, quand j'ai marqué ces buts, l'euphorie en moi était complètement folle », a-t-il déclaré.
Riedle a subi une blessure et a eu besoin d'une injection à la mi-temps pour pouvoir jouer la seconde période. « J'ai vécu cette soirée à Munich comme en transe, a-t-il ajouté. Je n'ai même pas enregistré le discours de Hitzfeld, j'y suis simplement allé à fond. »
Alors que les Allemands ont bien entamé la seconde période, avec une tête plongeante de Riedle passée à côté, la Juventus se rapprochait tir après tir et a fini par tester Klos. Au milieu de la mi-temps, un beau mouvement collectif s'est terminé avec Boksic servant en retrait Del Piero, entré en jeu, dont la déviation subtile a battu le gardien.
Avec le but de Del Piero, la Juventus avait enfin été récompensée de sa pression. L'avance de Dortmund paraissait soudain fragile et Hitzfeld a réagi en faisant entrer le joueur qui avait passé la soirée à étudier Peruzzi et qui était déterminé à faire passer un message.
« Notre équipe était remplie de joueurs internationaux. Comme tout le monde était en forme, je soupçonnais déjà que je serais sur le banc », s'est-il remémoré, avant d'ajouter plus tard : « J'étais un peu agacé de devoir rester si longtemps sur le banc. Après tout, mes buts contre Auxerre et Manchester United nous avaient aidés à atteindre la finale. Même si Hitzfeld m'avait expliqué les raisons la veille du match, je n'étais pas vraiment heureux de mon rôle de remplaçant. »
Le joueur de 20 ans a remplacé le meilleur buteur Stephane Chapuisat et, en quelques secondes, il partait déjà à la poursuite d'une passe en profondeur de Moller. Le défenseur de la Juve Paolo Montero revenait fort, mais le milieu n'a pas perdu de temps : il a repris le ballon à l'extérieur de la surface et a immédiatement lobé un Peruzzi impuissant.
« C'était sans doute seulement de l'insouciance de jeunesse, a-t-il plaisanté. Sur 10 tentatives, j'en aurais probablement raté neuf. Mais contre la Juve, tout a vraiment fonctionné. »
Pour la première fois de son histoire, le Borussia Dortmund était champion d'Europe.
« Ce sont des moments qui n'arrivent pas très souvent dans une vie », a déclaré Riedle à Sport1 18 ans plus tard. « Pour être honnête, remporter la Ligue des champions a eu encore plus d'importance pour moi que gagner la Coupe du monde en 1990. »
Après le sommet
Ce triomphe s’est révélé être un sommet plutôt que le début d’une dynastie. Hitzfeld a pris du recul cet été-là, tandis que Nevio Scala est arrivé comme nouvel entraîneur. Dortmund a plongé à la 10e place de Bundesliga la saison suivante, dans une nouvelle campagne nationale brutale.
Cependant, la compétition européenne est restée une source de fierté. Le tenant du titre a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, en éliminant le Bayern Munich avant que le futur vainqueur, le Real Madrid, ne mette fin à sa défense du titre.
Il a fallu attendre 16 ans avant que Dortmund ne retrouve la finale, lorsque l’équipe de Jurgen Klopp a atteint Wembley en 2013 après avoir relancé le club avec deux titres de Bundesliga consécutifs. Lors de ce match, elle a livré une grande bataille face au Bayern, favori, mais a fini par céder sur une subtile touche tardive d’Arjen Robben.
La Juventus s’est relevée plus vite, atteignant une troisième finale consécutive de Ligue des champions en 1998, mais, comme Dortmund, elle a été battue par le Real Madrid à Amsterdam.
Le premier passage de Lippi à la tête des Bianconeri a pris fin au milieu de la saison suivante, avec l’arrivée de Carlo Ancelotti pour le remplacer. Même si le grand nom italien est revenu pour remporter deux autres titres de champion avec la Juventus et atteindre une quatrième finale de Ligue des champions, avant de décrocher ensuite la Coupe du monde avec la sélection nationale, la nuit de Munich semble avoir laissé des traces. En 2022, on lui a demandé si la défaite de 1997 était son plus grand regret. Il n’a rien dit, s’est contenté de s’éloigner avec un sourire.
La nuit de Munich a été importante pour les deux clubs. Les promesses de Dortmund n’ont pas pu être entretenues, tandis que la Juventus est restée parmi l’élite européenne sans être en mesure de reconquérir la couronne continentale depuis.
Quant à Ricken, il a passé toute sa carrière de joueur à Dortmund, ajoutant un troisième titre de Bundesliga à son palmarès en 2002. Après sa retraite en 2009, il a occupé un rôle en coulisses au sein du club avant d’assumer finalement son poste actuel de directeur général.
Malgré tout ce qu’il a accompli, l’homme d’un seul club est surtout connu pour l’humiliation infligée à Peruzzi et à la Juventus. « Il n’y a rien de mieux que de marquer un but qui est resté aussi vivement dans les esprits, a-t-il déclaré. D’autres sont définis, après leur carrière, par des simulations ou des fautes brutales. Moi, on me définit par mon but contre la Juve. »