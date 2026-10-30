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GFX Samuele Inacio NXGN 1-1GOAL

Samuele Inacio : le jeune prodige italien qui se bat pour devenir la prochaine superstar adolescente du Borussia Dortmund

Après une belle fin de saison dernière, le joueur de 18 ans a connu un début de saison cauchemardesque, mais l’espoir demeure de le voir faire ses preuves au Signal-Iduna Park.

Peter McVitie
Traduit par

  • Samuele Inacio pleurait déjà lorsque l’entraîneur Niko Kovac est entré dans le vestiaire du Borussia Dortmund. Malgré la victoire de son équipe contre Hambourg lors de son premier match de la saison en Bundesliga, le joueur de 18 ans était inconsolable.

    Avec deux buts d’avance à 15 minutes de la fin, Kovac avait décidé de donner sa chance à l’adolescent en le faisant entrer à la place de Konstantinos Karetsas, recruté durant l’été. Trois minutes plus tard, Inacio était expulsé : sur un tacle glissé très mal maîtrisé, ses crampons avaient heurté la cheville du milieu de terrain Albert Gronbaek, et l’arbitre n’avait pas hésité à sortir le carton rouge.

    Si ce moment était dévastateur pour le remplaçant, beaucoup auraient pu y voir une erreur due à un excès de fougue juvénile. Mais Inacio a ensuite aggravé son cas. Sous l’œil des caméras de télévision, il a ramassé une bouteille d’eau et l’a lancée vers l’écusson de Dortmund au bout du tunnel. Il l’a manqué, a récupéré la bouteille et l’a de nouveau jetée vers le logo.

    Après le coup de sifflet final, toute l’attention s’est portée sur le fougueux Italien. L’ancien joueur du Bayern Munich Lothar Matthaus n’a pas voulu en rester là, poussant le capitaine de Dortmund, Walter Anton, à défendre le jeune joueur sur Sky après le match. Kovac a lui aussi pris la défense d’Inacio, saluant sa réaction émotive et laissant entendre que le joueur n’était pas responsable de ce vilain tacle.

    Plutôt que de sanctionner ce jeune talent prometteur, Kovac a titularisé Inacio quelques jours plus tard face à une autre équipe de Hambourg, le HEBC, club de cinquième division, en Coupe d’Allemagne. En inscrivant deux buts coup sur coup lors d’une victoire écrasante 5-0, Inacio a apporté à son entraîneur la réponse qu’il attendait.

    Cette prestation encourageante laissait espérer qu’Inacio continuerait à obtenir de précieuses minutes avec l’équipe première après avoir purgé ses deux matches de suspension en Bundesliga, mais il n’a pas eu cette chance. Hormis une prestation décevante d’environ une heure lors de la défaite contre Bodo/Glimt en Ligue des champions, Inacio est resté sur le banc sans entrer en jeu et n’a joué qu’avec la réserve.

    Le contraste est saisissant avec la bonne impression qu’il avait laissée vers la fin de la saison dernière. Titulaire lors de quatre de ses sept apparitions dans l’élite après s’être distingué avec les moins de 19 ans de Dortmund, il semblait bien convenir au jeu de pressing de Kovac et avait même fait ses débuts avec l’équipe première de l’Italie.

    Si ses difficultés récentes suscitent des inquiétudes, le potentiel d’Inacio est évident. Il sera déterminé à le montrer de nouveau dès que Kovac lui accordera une autre chance. GOAL s’est donc penché en détail sur ce jeune attaquant, considéré depuis longtemps comme l’un des plus grands espoirs italiens...

  • Comment tout a commencé

    Italy U15 v Poland U15 - International Friendly
    Getty Images Sport

    Né à Bergame, Inacio a suivi les traces de son père et de son oncle en rejoignant l’Atalanta, avant d’être débauché par Dortmund.

    Fils de Joao Batista Inacio, ancien joueur de l’Atalanta et de Naples, Samuele a commencé son parcours footballistique à Bergame, au centre de formation de Mapello, dont l’entraîneur principal était son oncle Joelson, lui aussi ancien attaquant de l’Atalanta.

    Perpétuant la tradition familiale, Inacio a rejoint le club de Serie A et a gravi les échelons du centre de formation bergamasque à toute vitesse, accumulant les trophées individuels et collectifs presque aussi souvent que les buts. À 15 ans, il impressionnait déjà en club comme en sélection chez les moins de 17 ans. Liverpool, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain l’auraient alors inscrit sur leurs listes de joueurs à suivre.

    C’est pourtant Dortmund qui a convaincu le milieu offensif de quitter l’Italie en 2024. L’Atalanta, furieuse, a accusé le club allemand de lui avoir volé l’un de ses plus grands espoirs et lui en tient toujours rigueur. Le président Antonio Percassi a même ravivé la querelle lorsque les deux équipes se sont affrontées en barrage de la phase à élimination directe de la Ligue des champions la saison dernière, 18 mois après le transfert.

    « Il y a eu un manque de respect. Il est regrettable qu’un club de cette envergure ne veuille pas régler l’affaire », a-t-il déclaré. Son fils Luca, directeur général du club, a ajouté : « Dortmund ne peut pas simplement venir voler des joueurs au centre de formation de l’Atalanta. C’est une plaie encore ouverte. »

    Les Percassi étaient si en colère qu’ils ont refusé de participer au traditionnel repas d’avant-match avec leurs homologues de Dortmund. « Ce qui s’est passé avec Inacio est trop grave », a expliqué Luca. « Le joueur a grandi chez nous et nous a été enlevé dans des circonstances peu claires. C’est pourquoi nous avons porté l’affaire devant la FIFA, et nous sommes convaincus d’avoir raison. »

    Surpris, Lars Ricken, directeur général de Dortmund, a expliqué que le club allemand avait pu passer outre les restrictions de la FIFA concernant les joueurs de moins de 18 ans changeant de pays en obtenant l’accord de ses parents.

    « Il s’agissait du transfert d’un mineur. La réglementation est claire. Tout doit être documenté. Nous l’avons fait de manière très rigoureuse. La FIFA a confirmé que tout était en règle », a-t-il déclaré à Ruhr Nachrichten. « Et Samuele joue pour nous depuis un an et demi maintenant. C’est pourquoi cette discussion est si surprenante à ce stade. Nous n’avions encore jamais vu les dirigeants d’un club renoncer à un dîner d’avant-match. »

    Malgré la polémique, le joueur de 16 ans s’est rapidement imposé comme titulaire chez les moins de 19 ans de Dortmund, évoluant généralement au milieu offensif. Après avoir terminé meilleur buteur de l’Euro des moins de 17 ans en 2025, Inacio a été intégré au groupe de Dortmund pour la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Même s’il est resté sur le banc jusqu’à l’élimination de son équipe en quart de finale face au Real Madrid, sa présence constituait déjà un signe de la confiance que Kovac lui accordait.

    L’Italien est revenu de cette expérience estivale plein d’énergie et a aussitôt traduit son ambition par des prestations encore plus prolifiques avec les moins de 19 ans au début de la saison dernière. En novembre, il a également terminé meilleur buteur de la Coupe du monde des moins de 17 ans, que l’Italie a achevée à la troisième place.

  • Une grande chance

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Inacio a fait ses débuts avec Dortmund face au Bayern Munich, puis s’est illustré vers la fin de la saison 2025-2026.

    Quelques jours après avoir fait les gros titres malgré lui à l’occasion du choc de Ligue des champions contre l’Atalanta, alors qu’il n’avait disputé aucun des deux matches, Inacio a fait ses débuts dans la plus grande affiche du football allemand. Dortmund était mené 2-1 par le Bayern lorsque Kovac a fait entrer l’adolescent à la place de Maximilian Beier, dans l’espoir de voir son équipe égaliser au cours des 15 dernières minutes.

    Bien adapté au pressing mesuré de Dortmund, Inacio a veillé à son placement tandis que son équipe cherchait à couper les lignes de passe plutôt qu’à courir après le ballon. Une minute après son entrée, il a intercepté un une-deux entre Jamal Musiala et Michael Olise, avant de s’élancer sur le côté gauche puis de tomber à la suite d’un duel musclé.

    Dortmund a égalisé peu après. Même si le Bayern s’est finalement imposé 3-2, l’adolescent a réussi ses débuts, avec notamment un centre contré par Dayot Upamecano dans le temps additionnel.

    « C’est un moment fantastique, le meilleur de ma vie. Ce n’était pas si difficile parce que l’entraîneur et le staff me font confiance », a déclaré Inacio. « J’étais sur le banc, [Kovac] m’a dit : ‹ Samu, tiens-toi prêt ! › En trois, quatre secondes, je me suis changé et j’étais prêt immédiatement. »

    Kovac a déclaré aux journalistes : « J’ai été satisfait de ses débuts. Contre le Bayern Munich, imaginez un peu. Pas mal du tout ! C’est un excellent footballeur. S’il reste en forme, il fera une très belle carrière. À seulement 17 ans, je vois chez lui beaucoup des qualités qu’aura un très bon joueur à l’avenir. Il n’est pas seulement l’avenir de ce club, mais aussi celui du football italien et de l’équipe nationale d’Italie.

    « Il progresse énormément, il a beaucoup de cœur. C’est un joueur très propre techniquement. Les Italiens disent ‹ fantasista ›. En numéro 10 ou en numéro 8, il voit sur le terrain, à 17 ans, des choses que d’autres ne voient pas à 30 ans. »

    Après deux autres entrées en jeu, Inacio a été titularisé lors des quatre derniers matches de Bundesliga de la saison, au terme de laquelle Dortmund s’est assuré la deuxième place. Dès le début de sa première titularisation, contre Fribourg, Inacio a récupéré une longue passe et remonté le terrain balle au pied avant de repiquer dans l’axe et de servir Julian Brandt. Celui-ci a ensuite centré pour Serhou Guirassy, qui n’avait plus qu’à conclure. À l’heure de jeu, Inacio a lui-même failli marquer lorsque la passe latérale de Beier l’a trouvé dans la surface, mais sa frappe de l’intérieur du pied a été arrêtée.

    « Le jeune a fait d’excellents débuts [en tant que titulaire] aujourd’hui. Il a très bien joué », a déclaré Kovac à DAZN. « Ce garçon va nous régaler. Il a un immense talent. » Son coéquipier Beier a ajouté auprès de Ruhr24 : « C’est un jeune talentueux, doté d’une capacité de dribble redoutable. Il faut simplement le laisser faire ce qu’il veut sur le terrain. Il est tellement bon qu’il suffit de le laisser jouer à sa façon. »

    Quelques semaines plus tard, contre l’Eintracht Francfort, Inacio a manqué une autre occasion en or lorsque le gardien a repoussé sa tête à bout portant, mais il s’est rattrapé en seconde période. Après avoir récupéré le ballon sur la gauche, le milieu offensif a foncé vers la défense adverse avant de finir au sol. Dortmund a poursuivi l’action et, lorsque Beier a centré au milieu de la surface, Inacio était idéalement placé pour dévier le ballon au fond des filets. Dortmund s’est imposé 3-2.

  • Comment ça se passe

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HSV
    AFP

    Un carton rouge reçu après seulement trois minutes de jeu lors de sa première apparition de la saison en Bundesliga a freiné la progression d'Inacio.

    Si Inacio était sur un nuage après s’être illustré en fin de saison dernière, il a connu un brutal retour sur terre au début de celle-ci.

    Titulaire lors de la défaite face au Bayern en Supercoupe d’Allemagne, le natif de Bergame a débuté sur le banc le premier match de Bundesliga, Kovac ayant préféré titulariser les nouvelles recrues Giannis Konstantelias et Karetsas. Le premier a marqué et le second délivré une passe décisive. Kovac a ensuite donné à Inacio l’occasion de montrer qu’il méritait une place de titulaire en le faisant entrer à la place de Karetsas à la 74e minute.

    Mais une passe trop molle de Guirassy a provoqué un duel à parts égales entre Inacio et Gronbaek. Inacio a commis l’erreur d’intervenir en retard, en taclant semelle en avant. L’arbitre n’a même pas eu besoin d’attendre le verdict de la VAR : Inacio a été expulsé trois minutes seulement après son entrée en jeu.

    Lorsqu’Inacio a été aperçu lançant à deux reprises une bouteille en direction de l’écusson de Dortmund au bout du tunnel, il s’est retrouvé au centre de l’attention après le coup de sifflet final.

    « Je trouve cela encore pire », a déclaré à l’antenne la légende de l’Allemagne et du Bayern Matthaus au capitaine Waldemar Anton. Ce dernier a répondu : « Cela donne une mauvaise image, mais ce sont les émotions qui s’expriment. Je préfère un joueur en colère comme ça à quelqu’un qui sourit ou qui s’en moque et quitte le vestiaire. C’est un jeune joueur, il est très motivé. C’est incroyablement frustrant pour lui. Il a d’énormes qualités. Prendre un carton rouge comme ça est extrêmement dur à avaler. »

    Kovac s’est lui aussi montré compréhensif et a révélé ce qui s’était passé dans le vestiaire : « Il était en retard. Au final, Serhou lui a remis le ballon un peu maladroitement ; il n’avait pas besoin de se jeter. On pouvait justifier [le carton rouge], ou plutôt, on pouvait le donner. Je suis entré dans le vestiaire après le coup de sifflet final. Le garçon était assis là, en pleurs. Vous pouvez imaginer ce qu’il ressentait. Son premier carton rouge ici en tant que professionnel de Bundesliga, dans ce stade : il n’a certainement pas rendu service à l’équipe.

    « [Inacio doit] en tirer les leçons. Il est arrivé un peu en retard, mais c’est exactement ce que nous voulons : ce garçon vit les choses avec émotion. »

    Suspendu pour deux matches de Bundesliga, Inacio a eu l’occasion de se racheter contre HEBC quelques jours après le premier match de la saison. Évoluant principalement sur l’aile droite, il a participé au deuxième but de Dortmund lors de cette victoire 5-0 : il a résisté à un défenseur et réussi un joli pivot avant de trouver Julian Ryerson, qui a servi Daniel Svensson pour le but. Cinq minutes plus tard, Inacio a récupéré le ballon après une déviation de Marcel Sabitzer dans sa direction dans la surface et l’a envoyé au fond des filets avec l’aide du gardien. Puis, juste avant la mi-temps, trouvé avec beaucoup d’espace dans la surface de réparation, Inacio a contrôlé le ballon avant de viser le petit filet.

    Depuis, Inacio n’a disputé qu’un seul match, toutes compétitions confondues : une prestation décevante contre Bodo/Glimt, au cours de laquelle il n’a pas réussi à aider Dortmund à prendre le contrôle du jeu. Il a été en difficulté dans ses duels et n’a pas pesé balle au pied, tandis que l’équipe norvégienne s’imposait 1-0.

    Même en l’absence de Konstantelias et de Karetsas, tous deux blessés, Kovac a alterné entre un changement complet de système et le recours à d’autres solutions pour épauler Guirassy en attaque.

  • Principales qualités

    HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
    Getty Images Sport

    Le talent d’Inacio est indéniable et Dortmund semble convaincu qu’il peut aller loin dans le football.

    Inacio est un milieu offensif de formation, doté de bonnes qualités de dribble, d’une belle vision dans la passe et d’une bonne mobilité sans ballon. S’il considère Neymar et Cristiano Ronaldo comme ses idoles et ses sources d’inspiration, c’est à Rodrygo, l’attaquant du Real Madrid et du Brésil, qu’il estime ressembler le plus.

    L’Italien a été utilisé comme deuxième attaquant, milieu offensif et ailier. Aligné à gauche, il repique dans l’axe pour se ménager un espace de tir.

    « Samu apporte beaucoup : il est intelligent sur le terrain, sûr de lui balle au pied et à l’aise dans le jeu combiné », a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, après la prolongation du contrat d’Inacio jusqu’en juin 2029. « En outre, il possède un très bon sens de l’espace, ce qui le rend également dangereux devant le but.

    « Ces qualités, associées à son sérieux et à sa volonté de continuer à progresser, font de lui un très bon joueur, qui a déjà bien progressé chez nous et peut encore franchir de grands paliers. »

    La détermination d’Inacio au travail a été soulignée par Kovac, qui a fait à plusieurs reprises l’éloge de l’adolescent depuis son arrivée dans l’équipe première : « Ce qui m’impressionne, c’est la façon dont il travaille dur et s’entraîne avec application, passion et intensité. C’est exactement ce que j’exige des jeunes joueurs talentueux qui arrivent ici.

    « S’il assimile ce qu’il fait, il en récoltera les fruits. En tant qu’entraîneur, je n’ai pas besoin de grand-chose. Il me suffit de voir qu’il en a envie. Si c’est le cas, je suis tout de suite derrière lui. »

  • Une marge de progression

    Samuele Inacio Borussia Dortmund 2026-27
    Getty Images

    La seule apparition d’Inacio depuis son doublé en Coupe d’Allemagne a suscité de nouvelles inquiétudes, alors qu’il reste à l’écart de la Bundesliga.

    Bien sûr, le carton rouge d’Inacio et le craquage qui a suivi ont fait craindre qu’il manque encore de maturité émotionnelle, même si son entraîneur et ses coéquipiers y ont vu un signe de sa passion et de son engagement. Reste que Kovac l’a très peu fait jouer depuis, signe qu’Inacio a encore besoin de temps avant d’être prêt à prétendre à une place de titulaire.

    À 18 ans, il s’adapte encore aux exigences physiques du football chez les seniors, et ses difficultés face à Bodo/Glimt n’ont fait que freiner davantage sa progression. Si ses déplacements sans ballon en Norvège ont été corrects, il n’a pas réussi à peser sur le match et s’est montré incapable de mettre les joueurs locaux sous pression.

  • Rêver de la sélection italienne

    Samuele Inacio Italy 2026
    Getty Images

    Après avoir repoussé les avances du Brésil pour changer de sélection, Inacio, qui a déjà fait ses débuts avec l’Italie, rêve de disputer une Coupe du monde.

    Inacio traverse une période difficile depuis son doublé face à HEBC, mais tout n’est pas sombre. La fédération brésilienne de football l’a approché pour qu’il choisisse de représenter ce pays d’Amérique du Sud, où sont nés son père et son idole, Neymar. Inacio, toutefois, est déterminé à bâtir une carrière fructueuse avec l’Italie.

    « Son rêve est de remporter la Coupe du monde avec l’Italie », a confié son père à Tuttosport. « Qui sait, dans quatre ou huit ans ? Il ne vit que pour cela. Malheureusement, il n’a jamais vu l’Italie disputer la phase finale d’une Coupe du monde. Et nous en sommes tous très tristes… Il se sent italien à 100 %. Un vrai Italien. D’ailleurs, il parle mieux anglais que portugais ! Samu ne pense qu’à l’Italie. »

    Inacio a fait ses débuts en équipe d’Italie en juin, en entrant en jeu à la dernière minute du match amical estival contre le Luxembourg. Il est toutefois resté sur le banc contre la Grèce quelques jours plus tard et n’a pas joué lors de la première trêve internationale de cette saison.

    « Faire mes débuts avec l’Italie, ce sont des émotions folles », a déclaré Inacio à Sport Bild. « J’en rêve depuis que je suis petit. »

  • Et maintenant ?

    Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup
    Getty Images Sport

    Si Inacio veut réaliser son rêve de mener l’Italie à la Coupe du monde, il doit d’abord restaurer sa crédibilité en Allemagne.

    S’il veut jouer un rôle clé en attaque au sein de la nouvelle génération des Azzurri, Inacio devra retrouver du temps de jeu sous les ordres de Kovac. Cela a été difficile ces derniers temps, mais les éloges de l’entraîneur et ses conseils réguliers laissent penser que le club allemand fera preuve de patience avec lui.

    « Je veux rester au BVB et devenir un élément important du club. C’est le meilleur endroit pour continuer à progresser, sur le terrain comme en dehors », a déclaré Inacio pendant l’été. « [Kovac] m’a très souvent parlé des aspects que je devais améliorer, par exemple de la façon dont je devais me comporter quand je n’avais pas le ballon. Niko a veillé à ce que je puisse montrer la meilleure version de moi-même. »

    Comme l’a dit Ricken, son talent ne fait guère de doute. « Il a énormément progressé », a insisté le directeur. « Nous connaissons son potentiel. Il s’est adapté incroyablement vite au plus haut niveau et impressionne non seulement par ses qualités, mais aussi par son attitude. »

    Il appartient désormais à Inacio de poursuivre sa progression et de regagner sa place dans l’équipe.