Samuele Inacio pleurait déjà lorsque l’entraîneur Niko Kovac est entré dans le vestiaire du Borussia Dortmund. Malgré la victoire de son équipe contre Hambourg lors de son premier match de la saison en Bundesliga, le joueur de 18 ans était inconsolable.

Avec deux buts d’avance à 15 minutes de la fin, Kovac avait décidé de donner sa chance à l’adolescent en le faisant entrer à la place de Konstantinos Karetsas, recruté durant l’été. Trois minutes plus tard, Inacio était expulsé : sur un tacle glissé très mal maîtrisé, ses crampons avaient heurté la cheville du milieu de terrain Albert Gronbaek, et l’arbitre n’avait pas hésité à sortir le carton rouge.

Si ce moment était dévastateur pour le remplaçant, beaucoup auraient pu y voir une erreur due à un excès de fougue juvénile. Mais Inacio a ensuite aggravé son cas. Sous l’œil des caméras de télévision, il a ramassé une bouteille d’eau et l’a lancée vers l’écusson de Dortmund au bout du tunnel. Il l’a manqué, a récupéré la bouteille et l’a de nouveau jetée vers le logo.

Après le coup de sifflet final, toute l’attention s’est portée sur le fougueux Italien. L’ancien joueur du Bayern Munich Lothar Matthaus n’a pas voulu en rester là, poussant le capitaine de Dortmund, Walter Anton, à défendre le jeune joueur sur Sky après le match. Kovac a lui aussi pris la défense d’Inacio, saluant sa réaction émotive et laissant entendre que le joueur n’était pas responsable de ce vilain tacle.

Plutôt que de sanctionner ce jeune talent prometteur, Kovac a titularisé Inacio quelques jours plus tard face à une autre équipe de Hambourg, le HEBC, club de cinquième division, en Coupe d’Allemagne. En inscrivant deux buts coup sur coup lors d’une victoire écrasante 5-0, Inacio a apporté à son entraîneur la réponse qu’il attendait.

Cette prestation encourageante laissait espérer qu’Inacio continuerait à obtenir de précieuses minutes avec l’équipe première après avoir purgé ses deux matches de suspension en Bundesliga, mais il n’a pas eu cette chance. Hormis une prestation décevante d’environ une heure lors de la défaite contre Bodo/Glimt en Ligue des champions, Inacio est resté sur le banc sans entrer en jeu et n’a joué qu’avec la réserve.

Le contraste est saisissant avec la bonne impression qu’il avait laissée vers la fin de la saison dernière. Titulaire lors de quatre de ses sept apparitions dans l’élite après s’être distingué avec les moins de 19 ans de Dortmund, il semblait bien convenir au jeu de pressing de Kovac et avait même fait ses débuts avec l’équipe première de l’Italie.

Si ses difficultés récentes suscitent des inquiétudes, le potentiel d’Inacio est évident. Il sera déterminé à le montrer de nouveau dès que Kovac lui accordera une autre chance. GOAL s’est donc penché en détail sur ce jeune attaquant, considéré depuis longtemps comme l’un des plus grands espoirs italiens...