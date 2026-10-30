Le Milan compte peut-être déjà sept points de retard sur son rival de la ville au classement, mais l'Inter n'a pas non plus été pleinement convaincant depuis le début de la saison. Après la victoire 2-0 obtenue mercredi sur la pelouse de Venezia grâce à deux buts contre leur camp inscrits en fin de match, l'entraîneur Christian Chivu a reconnu avoir été si mécontent de ses joueurs qu'il aurait voulu les remplacer tous à la mi-temps. Plus important encore pour le Milan, le Roumain a également révélé que les champions en titre souffraient eux aussi de la fatigue liée à leurs efforts sur la scène européenne.
Autre bonne nouvelle pour Amorim : Mario Gila et Diego Moreira devraient tous deux être aptes pour le Derby della Madonnina. Reste à savoir si ces deux retours suffiront pour obtenir un résultat positif face à une équipe manifestement supérieure et bien mieux rodée. Le Milan semble notamment présenter une vulnérabilité inquiétante face aux contre-attaques et n'a pas encore réussi à lancer sa recrue phare de l'été, Goncalo Ramos, en attaque.
Amorim est toutefois convaincu qu'avec suffisamment de soutien et de patience, il finira par combler l'écart entre les deux grands rivaux. « Quand nous aurons retrouvé tous nos joueurs, nous serons prêts à nous battre à chaque match », a-t-il déclaré. « Pour l'instant, nous perdons parfois, nous gagnons parfois, mais, à l'avenir, nous serons une équipe très forte. J'y crois. »
Point crucial, le propriétaire du Milan, Gerry Cardinale, y croit lui aussi. « J'ai une confiance totale en Ruben », a confié l'Américain à la Gazzetta avant le derby. « Vers la fin de “Top Gun”, mon film, il y a une excellente réplique : “Je n'abandonne pas mon ailier.” Et je n'abandonnerai pas Ruben.
« Il n'est absolument pas en danger. Je resterai à ses côtés. Je ne répéterai pas les erreurs commises ces dernières années. C'est mon entraîneur et nous continuerons à travailler ensemble jusqu'à ce que nous parvenions à franchir un cap.
« On ne peut pas gagner si l'on passe constamment d'un entraîneur à un autre. C'est moi qui ai choisi Amorim. Si je m'étais trompé, je le reconnaîtrais, mais je ne crois pas m'être trompé. Il a beaucoup appris de ce qui s'est passé à Manchester United, et je l'ai recruté parce qu'il m'a expliqué les erreurs qui y ont été commises. »
Bien sûr, l'histoire a la fâcheuse habitude de se répéter, surtout dans des clubs aussi mal dirigés que United et le Milan, et Amorim sait mieux que la plupart des entraîneurs comment les choses fonctionnent au plus haut niveau. « Dans chaque grand club, » a-t-il reconnu la semaine dernière, « les ennuis ne sont jamais loin. » Et c'était avant les défaites inquiétantes contre Bournemouth et Bologne !
Quoi qu'en dise Cardinale, si le Milan perd également le derby ce week-end, Amorim aura encore plus de problèmes à résoudre à San Siro, mais moins de temps pour le faire.