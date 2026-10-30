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Ruben Amorim AC Milan GFX 1:1GOAL

Ruben Amorim a-t-il tiré les leçons de son échec à Manchester United ? Retour sur les débuts mitigés du nouvel entraîneur de l’AC Milan à San Siro

Le Portugais tente de retrouver sa réputation de jeune entraîneur parmi les meilleurs d’Europe, après une expérience éprouvante de 14 mois à Old Trafford.

Mark Doyle
Traduit par

  • Si c’était une autre semaine, Ruben Amorim se délecterait probablement du dernier épisode de désordre à Manchester United. L’entraîneur de l’AC Milan assure qu’il n’éprouve toujours que de l’« amour » pour son ancien club. Mais, pour un homme limogé sans ménagement après avoir publiquement demandé à des responsables tels que Jason Wilcox de « faire leur travail » correctement, il doit être au moins quelque peu satisfaisant de constater que l’on finit par reconnaître que l’entraîneur n’est pas le principal problème à Old Trafford, et qu’il ne l’a jamais été sous INEOS, ni sous la famille Glazer d’ailleurs.

    Amorim a toutefois ses propres préoccupations en ce moment : c’est la semaine du derby à Milan, et l’affrontement de samedi à San Siro vient de prendre encore plus d’importance pour le Portugais qui, de son propre aveu, a « beaucoup de problèmes à résoudre » avant le match contre l’Inter.

  • Début historique

    AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Amorim est resté invaincu lors de ses huit premiers matches en Serie A.

    La tentative d’Amorim de reconstruire à la fois les Rossoneri et sa réputation semblait bien engagée lorsqu’il est retourné en Angleterre la semaine dernière pour affronter Bournemouth en Ligue Europa. Milan était toujours invaincu après sept journées de Serie A et occupait la quatrième place du classement, à seulement quatre points de son rival milanais, l’Inter, leader du championnat. Et si son équipe a été malmenée par Bournemouth, il y avait des circonstances atténuantes : le gardien Mike Maignan s’est bêtement fait expulser après seulement 27 minutes de jeu au Vitality Stadium pour avoir poussé Tyler Adams au visage.

    Milan a également bien réagi à cette défaite décevante en s’imposant sur le terrain de l’Udinese dimanche dernier, malgré l’absence de plusieurs joueurs blessés. Amorim est ainsi devenu le premier entraîneur des Rossoneri depuis 1963 à rester invaincu lors de ses huit premiers matches de Serie A à leur tête.

    Certes, Milan était encore loin d’être une équipe aboutie, mais tout le monde s’accordait à dire que des progrès étaient réalisés sous la direction du nouvel entraîneur. L’ancien attaquant Hernan Crespo estimait même que le projet d’Amorim avançait plus vite que prévu.

    « Les Rossoneri sont encore un peu derrière l’Inter, mais ils ont fait des progrès considérables », a déclaré l’Argentin à Sky Sport Italia. « Des progrès que, je l’avoue, mea culpa, je ne pensais pas possibles en si peu de temps. »

    « Aujourd’hui, Milan ressemble à une équipe compacte. Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire en défense comme en attaque. Ils ont de bons techniciens et des supporters qui apprennent à les soutenir dans les moments difficiles. À mon avis, ils vont encore progresser. »

    « Ils ne sont pas encore au niveau de l’Inter, mais il est facile de combler l’écart. Parfois, une série de deux ou trois victoires suffit à créer un déclic. Mais le match contre Bologne mercredi sera un test pour évaluer la maturité mentale des Rossoneri. »

    Malheureusement pour Amorim, son équipe n’a pas réussi ce test.

  • « Nous n’avons pas été à la hauteur »

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Luka Modric faisait partie de ceux qui ne s’attendaient pas à la défaite contre Bologne

    Après avoir surmonté le choc d’un but encaissé rapidement, Milan menait 2-1 à San Siro avant la demi-heure de jeu grâce à un doublé plein de sang-froid du jeune prodige de 20 ans Alphadjo Cisse. Mais Milan s’est effondré après le but contre son camp de Davide Bartesaghi à la 60e minute et s’est finalement incliné 4-2, Samuel Mbangula signant un triplé historique pour Bologne.

    « C’est une mauvaise défaite, car nous ne nous y attendions pas, surtout après la première période », a déclaré le meneur de jeu expérimenté Luka Modric à Sky. « Nous avons perdu tellement de duels en seconde période. Le but contre notre camp sur coup de pied arrêté est malheureux, mais à partir de ce moment-là, nous n’avons pas été à la hauteur. »

    Si l’effondrement de Milan a été saisissant, il n’était pas totalement surprenant au vu de l’irrégularité de ses performances sous les ordres d’Amorim jusqu’ici. Par exemple, Milan a bien failli laisser échapper deux points face à l’Atalanta alors qu’il menait 3-0 après une heure de jeu parce que, comme l’a reconnu le milieu de terrain Adrien Rabiot, l’équipe a soudainement cessé de jouer.

    Ce manque de régularité a été évoqué sur le plateau de DAZN immédiatement après le match contre Bologne, mais Amorim, quelque peu agacé, a estimé qu’il fallait tenir compte du contexte pour comprendre cette défaite. Selon l’ancien entraîneur du Sporting CP, la cascade de blessures ne l’a pas seulement privé de joueurs clés pendant plusieurs semaines : elle l’a aussi empêché de faire tourner son effectif autant qu’il l’aurait souhaité, entraînant une fatigue préjudiciable.

    « Il est difficile pour nous de presser en permanence, a expliqué Amorim. Quand nous cessons de jouer notre jeu, nous souffrons. Un nouvel entraîneur ne peut pas amener une équipe à pratiquer un football différent en quelques mois. C’est quelque chose que vous devriez comprendre, et je pense que vous le comprenez.

    « Si vous regardez le match, nous avons d’abord encaissé un but et nous avons renversé la situation, mais dès la première minute, nous avons senti que nous n’avions pas l’énergie nécessaire pour disputer ce match. Alors, quand vous parlez d’erreurs sur le plateau, vous devriez comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’un aspect tactique. C’est aussi parce que nous sommes parfois très fatigués. Ne vous inquiétez pas, nous serons prêts pour le derby, mais je ne fais qu’énoncer les faits. »

    Certains estiment toutefois que la fatigue de Milan est une conséquence directe du style de jeu exigeant d’Amorim, qui peut se révéler à double tranchant.

  • « À fond tout le temps »

    AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Les joueurs de l’AC Milan jouent sans aucun doute avec davantage d’intensité cette saison.

    Comme l’a souligné l’ancien défenseur Alessandro Costacurta dans un premier bilan positif de l’impact d’Amorim, l’AC Milan joue avec bien plus d’agressivité et d’audace que la saison dernière sous Massimiliano Allegri.

    « J’aime l’attitude qu’ils affichent sur le terrain », a déclaré l’ancien international italien sur Sky. « Ce que je remarque, c’est cette volonté d’aller de l’avant, non seulement lorsqu’ils doivent récupérer le ballon, mais aussi lorsqu’ils cherchent à construire. Je pense que c’est la plus grande différence qu’ils ont montrée jusqu’à présent. Ils jouent à fond tout le temps. »

    Cette volonté de jouer à plein régime pendant 90 minutes a toutefois également été citée par la Gazzetta dello Sport, entre autres, comme la cause des baisses de régime parfois préjudiciables qui ont marqué le début de saison de Milan. En somme, cette même intensité, capable de submerger les adversaires, peut aussi épuiser les joueurs.

    La crainte est donc que, même lorsque les problèmes de blessures s’atténueront, l’AC Milan n’atteigne pas ses objectifs s’il n’apprend pas à gérer les matches plus intelligemment, en levant parfois le pied.

    La bonne nouvelle, toutefois, est qu’Amorim s’est montré bien moins obstiné que pendant la quasi-totalité de son passage à Old Trafford. Si les blessures l’ont sans aucun doute contraint à s’adapter, Amorim est même passé d’une défense à trois à une défense à quatre lorsque cela s’imposait, afin de tirer le meilleur parti des joueurs à sa disposition. Il semble également significatif que les joueurs aient, pour la plupart, accueilli ses méthodes avec enthousiasme.

    « Je pense toujours que nous allons dans la bonne direction », a déclaré Modric après le revers face à Bologne. « L’entraîneur est arrivé avec de nouvelles idées, un nouveau style de jeu, et nous essayons de comprendre ses idées et ce qu’il attend de nous. Mais nous avions bien joué jusqu’à ce soir, alors nous devons rester optimistes et espérer réagir samedi. » Leurs chances d’y parvenir ne sont d’ailleurs pas aussi minces qu’il y paraît.

  • Jour J

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Le derby n’est peut-être pas un match qu’Amorim doit absolument gagner, mais il doit à tout prix éviter de le perdre.

    Le Milan compte peut-être déjà sept points de retard sur son rival de la ville au classement, mais l'Inter n'a pas non plus été pleinement convaincant depuis le début de la saison. Après la victoire 2-0 obtenue mercredi sur la pelouse de Venezia grâce à deux buts contre leur camp inscrits en fin de match, l'entraîneur Christian Chivu a reconnu avoir été si mécontent de ses joueurs qu'il aurait voulu les remplacer tous à la mi-temps. Plus important encore pour le Milan, le Roumain a également révélé que les champions en titre souffraient eux aussi de la fatigue liée à leurs efforts sur la scène européenne.

    Autre bonne nouvelle pour Amorim : Mario Gila et Diego Moreira devraient tous deux être aptes pour le Derby della Madonnina. Reste à savoir si ces deux retours suffiront pour obtenir un résultat positif face à une équipe manifestement supérieure et bien mieux rodée. Le Milan semble notamment présenter une vulnérabilité inquiétante face aux contre-attaques et n'a pas encore réussi à lancer sa recrue phare de l'été, Goncalo Ramos, en attaque.

    Amorim est toutefois convaincu qu'avec suffisamment de soutien et de patience, il finira par combler l'écart entre les deux grands rivaux. « Quand nous aurons retrouvé tous nos joueurs, nous serons prêts à nous battre à chaque match », a-t-il déclaré. « Pour l'instant, nous perdons parfois, nous gagnons parfois, mais, à l'avenir, nous serons une équipe très forte. J'y crois. »

    Point crucial, le propriétaire du Milan, Gerry Cardinale, y croit lui aussi. « J'ai une confiance totale en Ruben », a confié l'Américain à la Gazzetta avant le derby. « Vers la fin de “Top Gun”, mon film, il y a une excellente réplique : “Je n'abandonne pas mon ailier.” Et je n'abandonnerai pas Ruben.

    « Il n'est absolument pas en danger. Je resterai à ses côtés. Je ne répéterai pas les erreurs commises ces dernières années. C'est mon entraîneur et nous continuerons à travailler ensemble jusqu'à ce que nous parvenions à franchir un cap.

    « On ne peut pas gagner si l'on passe constamment d'un entraîneur à un autre. C'est moi qui ai choisi Amorim. Si je m'étais trompé, je le reconnaîtrais, mais je ne crois pas m'être trompé. Il a beaucoup appris de ce qui s'est passé à Manchester United, et je l'ai recruté parce qu'il m'a expliqué les erreurs qui y ont été commises. »

    Bien sûr, l'histoire a la fâcheuse habitude de se répéter, surtout dans des clubs aussi mal dirigés que United et le Milan, et Amorim sait mieux que la plupart des entraîneurs comment les choses fonctionnent au plus haut niveau. « Dans chaque grand club, » a-t-il reconnu la semaine dernière, « les ennuis ne sont jamais loin. » Et c'était avant les défaites inquiétantes contre Bournemouth et Bologne !

    Quoi qu'en dise Cardinale, si le Milan perd également le derby ce week-end, Amorim aura encore plus de problèmes à résoudre à San Siro, mais moins de temps pour le faire.