La tentative d’Amorim de reconstruire à la fois les Rossoneri et sa réputation semblait bien engagée lorsqu’il est retourné en Angleterre la semaine dernière pour affronter Bournemouth en Ligue Europa. Milan était toujours invaincu après sept journées de Serie A et occupait la quatrième place du classement, à seulement quatre points de son rival milanais, l’Inter, leader du championnat. Et si son équipe a été malmenée par Bournemouth, il y avait des circonstances atténuantes : le gardien Mike Maignan s’est bêtement fait expulser après seulement 27 minutes de jeu au Vitality Stadium pour avoir poussé Tyler Adams au visage.

Milan a également bien réagi à cette défaite décevante en s’imposant sur le terrain de l’Udinese dimanche dernier, malgré l’absence de plusieurs joueurs blessés. Amorim est ainsi devenu le premier entraîneur des Rossoneri depuis 1963 à rester invaincu lors de ses huit premiers matches de Serie A à leur tête.

Certes, Milan était encore loin d’être une équipe aboutie, mais tout le monde s’accordait à dire que des progrès étaient réalisés sous la direction du nouvel entraîneur. L’ancien attaquant Hernan Crespo estimait même que le projet d’Amorim avançait plus vite que prévu.

« Les Rossoneri sont encore un peu derrière l’Inter, mais ils ont fait des progrès considérables », a déclaré l’Argentin à Sky Sport Italia. « Des progrès que, je l’avoue, mea culpa, je ne pensais pas possibles en si peu de temps. »

« Aujourd’hui, Milan ressemble à une équipe compacte. Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire en défense comme en attaque. Ils ont de bons techniciens et des supporters qui apprennent à les soutenir dans les moments difficiles. À mon avis, ils vont encore progresser. »

« Ils ne sont pas encore au niveau de l’Inter, mais il est facile de combler l’écart. Parfois, une série de deux ou trois victoires suffit à créer un déclic. Mais le match contre Bologne mercredi sera un test pour évaluer la maturité mentale des Rossoneri. »

Malheureusement pour Amorim, son équipe n’a pas réussi ce test.