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Rosalia Dominguez NXGN 1:1Getty/GOAL

Rosalia Dominguez : l’adolescente de Barcelone comparée à Aitana Bonmati dont l’été en or a propulsé l’Espagne vers le sacre à l’Euro et à la Coupe du monde

Nommée à deux reprises meilleure joueuse du tournoi avec sa sélection en 2026, la milieu offensive cherche désormais à obtenir plus de temps de jeu en club afin de l’aider à réaliser son incroyable potentiel

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Les contraintes financières de Barcelone sont bien documentées depuis un certain temps. C’est un problème régulièrement mis en lumière du côté masculin depuis de nombreuses années, et il commence désormais à toucher aussi l’équipe féminine, avec le départ de joueuses importantes alors qu’une activité limitée sur le marché des transferts empêche l’arrivée de remplaçantes venues de l’extérieur. Heureusement, les Blaugrana peuvent s’appuyer sur La Masia.

    Pour le Barça Femení, cela a permis de faire émerger de grands talents comme Aitana Bonmati et Claudia Pina, qui ont été des pièces maîtresses des récents succès du club catalan. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara et Martina Fernandez sont d’autres membres de l’équipe première actuelle passées par les équipes de jeunes.

    Le club a aussi connu un grand succès en recrutant de jeunes joueuses qui avaient déjà percé au niveau senior ailleurs, puis en les faisant progresser jusqu’à intégrer ce qui est aujourd’hui une équipe qui rafle tout. Cela a été le cas avec Alexia Putellas, Patri Guijarro et Mariona Caldentey, et plus récemment avec Vicky Lopez et Sydney Schertenleib, qui ont brièvement évolué avec l’équipe B avant de se faire une place en équipe première.

    Désormais, alors que La Masia continue de se développer du côté féminin, d’autres grands talents arrivent de toute l’Europe et du monde entier à un plus jeune âge, et s’imprègnent de la manière de faire du Barça. Parmi les recrues récentes figurent l’internationale néerlandaise de jeunes Liv Pennock, la buteuse italienne Giulia Galli et la Marocaine Mayssa Baha, cette joueuse de 15 ans recordwoman de précocité qui a marqué en Liga F le mois dernier.

    Cet accent international ne signifie pas pour autant que le Barça néglige les zones plus proches de chez lui. Six membres de l’équipe d’Espagne sacrée à l’Euro U19 en juin représentent les Blaugrana, tout comme cinq de celles présentes dans le groupe de la Roja pour la Coupe du monde féminine U20, qui a battu la Corée du Nord en finale le mois dernier pour être sacrée championne.

    Et sur l’ensemble de ces deux tournois, la joueuse qui a le plus brillé a été un joyau qui suscite beaucoup d’enthousiasme dans les murs de La Masia : Rosalia Dominguez.

  • Là où tout a commencé

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    Les performances de Dominguez avec l’Espagne ont attiré l’attention de certaines personnes à Barcelone, ouvrant la voie à un transfert de Séville vers la Catalogne

    Née dans la petite ville de Camas, juste à l'extérieur de Séville, le même lieu de naissance qu'un certain Sergio Ramos, Dominguez a commencé son parcours dans le football au sein d'une équipe locale avant de suivre la même voie que l'icône du Real Madrid en signant à Séville.

    Dans le même temps, la jeune attaquante faisait sensation avec les équipes de jeunes de l'Espagne, au point d'attirer l'attention du Barça. À l'été 2024, à l'âge de 15 ans, Dominguez s'est officiellement engagée avec le club catalan, avec l'idée de rejoindre d'abord l'équipe C, même si elle n'a pas tardé à être promue en équipe B.

    Lors de la saison 2025-2026, l'adolescente s'est ensuite davantage impliquée avec l'équipe première. En décembre dernier, à 17 ans, elle a été retenue dans le groupe qui recevait Benfica lors de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine et, en avril, elle a fait ses débuts chez les seniors lors d'une victoire 4-1 contre l'Espanyol.

    Quelques jours plus tard, la prolongation de contrat de Dominguez, jusqu'en 2029, a été annoncée. « C'est une source de fierté pour moi et ma famille de continuer dans le meilleur club du monde, a-t-elle déclaré. Je suis très heureuse de pouvoir poursuivre mon développement ici et j'espère rendre la confiance placée en moi. »

  • La grande percée

    Rosalia Dominguez Spain 2026
    Getty Images

    Dominguez a vécu un été doré en 2026, remportant deux trophées tout en étant désigné meilleur joueur du tournoi lors des deux compétitions

    C’est avec les équipes de jeunes de l’Espagne que Dominguez a le plus attiré l’attention jusqu’à présent dans sa jeune carrière, et surtout ces derniers mois.

    Lors de l’Euro U19 cet été, bien qu’elle ait été la deuxième plus jeune joueuse du groupe de La Roja, elle a été sacrée meilleure joueuse du tournoi, a été nommée dans le meilleur XI et a terminé co-meilleure buteuse alors que l’Espagne remportait un cinquième titre consécutif. Puis, lors de la Coupe du monde féminine U20 un mois plus tard, où elle était de nouveau la deuxième plus jeune joueuse de l’Espagne, la forme de Dominguez s’est poursuivie, lui permettant de décrocher le Ballon d’or tandis que La Roja s’adjugeait un autre titre.

    « C’est une formidable coéquipière. Elle apporte énormément au groupe », a déclaré Silvia Cristobal, élue joueuse du match en finale, tandis que Pau Comendador, lauréate du Soulier d’or, a simplement décrit Dominguez comme « la meilleure ».

    Cet été a été en or pour l’Espagne, mais surtout pour Dominguez, qui s’est affirmée comme le plus grand jeune talent du pays grâce à ses performances exceptionnelles sur les plus grandes scènes au niveau des équipes nationales de jeunes.

  • Comment ça se passe

    Rosalia Dominguez Barcelona 2026-27
    Getty/GOAL

    Depuis son retour de la Coupe du monde U20, Dominguez a été intégrée à l’équipe première de Barcelone, s’ajoutant à son unique apparition de la saison dernière.

    Désormais, Dominguez poursuit sur cette lancée avec davantage d'opportunités en équipe première du Barça, pour laquelle elle est entrée en jeu lors des deux matches disputés depuis son retour de la Coupe du monde.

    Cette implication se dessinait depuis un moment déjà, comme en témoigne son exposition croissante avec l'équipe première au cours de la saison précédente, et l'entraîneur Pere Romeu n'a aucun problème à faire confiance aux jeunes talents les plus prometteurs du club en leur offrant du temps de jeu. Cette saison, 11 adolescentes ont déjà eu du temps de jeu en équipe première.

    Dominguez fait toutefois partie des plus enthousiasmantes. « Elle est très bonne dans le jeu entre les lignes et correspond parfaitement à notre style de jeu », avait précédemment déclaré Romeu. « Elle apporte de la profondeur et de l'imprévisibilité, ce qui manque parfois aux joueuses de l'intérieur. Elle est assez complète parce qu'elle a aussi cette imprévisibilité. »

  • Les plus grandes forces

    Rosalia Dominguez Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Décrit par l'entraîneur du Barça Romeu comme un joueur qui « s'intègre parfaitement » au style du club, le jeu de Dominguez a de quoi séduire

    Qu'à seulement 17 ans, Romeu la décrive comme une joueuse qui « s'intègre parfaitement » au style du Barça et qui est « complète » en dit long sur le talent de Dominguez. Honnêtement, il est difficile de ne pas s'emballer lorsqu'on évoque les qualités dont elle déborde tout simplement.

    La qualité de son dribble saute immédiatement aux yeux. Dominguez possède un merveilleux contrôle de balle dans les petits espaces, une grande technique et une agilité qui la rendent insaisissable pour les défenseures, surtout lorsqu'elles se combinent à sa confiance balle au pied face à ses adversaires. Elle garde aussi la tête levée en permanence, ce qui l'aide à prendre les bonnes décisions au moment de lâcher son ballon.

    Il convient également de noter que, si elle a la capacité de s'engager dans des slaloms et d'éliminer plusieurs joueuses, l'adolescente a l'intelligence nécessaire pour bien participer à un jeu de passes courtes et, malgré son très jeune âge, n'a pas une tendance excessive à conserver le ballon plus longtemps qu'elle ne le devrait. C'est capital dans la manière de jouer de l'Espagne et de Barcelone.

    Lorsqu'elle se défait du ballon, elle peut se montrer dangereuse de multiples façons. Dominguez trouve bien ses coéquipières sur ses centres, développe une belle vision pour la passe en profondeur et représente aussi une véritable menace devant le but, à courte comme à longue distance. Ou bien elle peut jouer une passe simple s'il n'y a rien d'autre à faire. Sa prise de décision est impressionnante au vu de son âge et continuera encore de s'améliorer.

    Il y a ensuite le travail de Dominguez sans le ballon. Chez les jeunes attaquantes, c'est parfois un véritable domaine à améliorer, mais pas ici. L'Espagnole presse bien, travaille dur et fait les efforts défensifs avec une réelle énergie, autant d'éléments qui témoignent de l'humilité qu'elle possède, une chose qui devient encore plus évidente quand elle s'exprime.

  • Une marge de progression

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    Bien qu’il n’ait encore que 17 ans, il n’y a pas beaucoup de faiblesses flagrantes dans le jeu de Dominguez, même si certains aspects peuvent encore être améliorés.

    À 17 ans et avec une expérience limitée au niveau senior, Dominguez peut encore énormément progresser et peaufiner davantage les qualités de son jeu qui sont déjà considérées comme des points forts.

    Le plus grand axe de progression concerne peut-être toutefois le développement de son pied gauche, son pied faible. Cela saute particulièrement aux yeux lorsqu’elle évolue sur un côté, où les défenseures peuvent s’employer à l’emmener sur son mauvais pied. Grâce à ses appuis rapides et à sa capacité à se retourner pour se défaire de ses adversaires, elle peut encore contourner cet obstacle, mais cela sera plus difficile au niveau senior face à des adversaires meilleures et plus expérimentées.

    Cela pose moins de problèmes lorsque Dominguez évolue dans un rôle de milieu offensif, mais si elle travaille pour gagner en confiance et en solidité sur son pied gauche, cela l’aidera à conserver cette imprévisibilité à mesure qu’elle progressera vers le football en équipe première, quel que soit son poste.

  • La prochaine... Aitana Bonmati ?

    Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    Certains aspects du jeu de Dominguez rappellent la jeune Bonmati, et l’évolution de son poste pourrait ajouter une autre similitude

    À bien des égards, voir Dominguez aujourd’hui rappelle l’observation d’une Bonmati adolescente, et c’est dans ce rôle plus axial que la triple Ballon d’Or occupe désormais que beaucoup pensent que Dominguez finira elle aussi par s’imposer, plutôt que sur un côté.

    Bien sûr, c’est beaucoup demander que de présenter une adolescente comme quelqu’un ayant le potentiel d’atteindre le niveau d’une joueuse du calibre de Bonmati, mais le dynamisme que Dominguez affiche dans ses dribbles et sa capacité à se défaire de son marquage dans des positions axiales laissent penser qu’elle est taillée pour un rôle comme celui dans lequel Bonmati excelle aujourd’hui.

    À court terme, il est probable que les opportunités de Dominguez au Barça se présentent sur un côté, surtout le temps qu’elle se développe physiquement et s’habitue à cet aspect du football senior, d’autant qu’une perte de balle de sa part y a aussi moins de chances d’aboutir à une attaque adverse si elle se produit dans ces zones. Là, elle peut apporter une dimension différente en tant que dribbleuse directe et déterminée, qui ouvre des brèches pour une équipe axée sur la possession, comme Caroline Graham Hansen le fait déjà avec tant de maîtrise pour le Barça.

    Peut-être que Dominguez restera une joueuse capable d’être utilisée aussi bien dans l’axe que sur un côté, à l’image de Caroline Weir, l’internationale écossaise passée par le Real Madrid et désormais à Lyon, à laquelle l’adolescente ressemble aussi. Mais il est difficile de la regarder aujourd’hui sans y voir des qualités proches de celles de Bonmati.

  • Que se passe-t-il ensuite ?

    Rosalia Dominguez Spain U20 2026
    Getty Images

    Alors que l'engouement autour de Dominguez grandit, sa concentration est exactement là où elle doit être, alors qu'elle vise davantage de temps de jeu en équipe première du Barça

    Pour l’instant, la prochaine étape pour Dominguez, comme elle l’a elle-même confié à Marca cet été, est « d’obtenir du temps de jeu avec l’équipe première ». C’est en train d’arriver, lentement mais sûrement. Elle commence à être davantage exposée à cet environnement d’équipe première et au football senior, ce qui va énormément l’aider dans son développement.

    Après cela, l’objectif sera de peser dans ces matches, de se montrer décisive, de marquer des buts et de délivrer des passes décisives. Romeu a aussi montré que la plateforme sera là pour qu’elle puisse le faire.

    Il est difficile de voir plus loin pour le moment, et la bonne nouvelle, c’est que malgré des derniers mois incroyables, Dominguez ne le fait pas non plus. Interrogée dans une interview pour le site de la FIFA pendant la Coupe du monde U20 sur le fait de savoir si le tournoi senior, qui se jouera au Brésil l’été prochain, pouvait désormais être dans un coin de sa tête, elle a répondu : « Eh bien, c’est une Coupe du monde senior. Pour moi, c’est encore loin, mais je ne sais pas vraiment. »

    Si son talent et son potentiel semblent venus d’une autre planète, Dominguez garde les pieds bien sur terre. « Si elle continue avec cette humilité et cette éthique de travail, elle ira aussi loin qu’elle le voudra », a déclaré Irune Dorado, capitaine de l’Espagne à l’Euro U19, au sujet de sa coéquipière. Difficile de ne pas être d’accord.