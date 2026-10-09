Les contraintes financières de Barcelone sont bien documentées depuis un certain temps. C’est un problème régulièrement mis en lumière du côté masculin depuis de nombreuses années, et il commence désormais à toucher aussi l’équipe féminine, avec le départ de joueuses importantes alors qu’une activité limitée sur le marché des transferts empêche l’arrivée de remplaçantes venues de l’extérieur. Heureusement, les Blaugrana peuvent s’appuyer sur La Masia.

Pour le Barça Femení, cela a permis de faire émerger de grands talents comme Aitana Bonmati et Claudia Pina, qui ont été des pièces maîtresses des récents succès du club catalan. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara et Martina Fernandez sont d’autres membres de l’équipe première actuelle passées par les équipes de jeunes.

Le club a aussi connu un grand succès en recrutant de jeunes joueuses qui avaient déjà percé au niveau senior ailleurs, puis en les faisant progresser jusqu’à intégrer ce qui est aujourd’hui une équipe qui rafle tout. Cela a été le cas avec Alexia Putellas, Patri Guijarro et Mariona Caldentey, et plus récemment avec Vicky Lopez et Sydney Schertenleib, qui ont brièvement évolué avec l’équipe B avant de se faire une place en équipe première.

Désormais, alors que La Masia continue de se développer du côté féminin, d’autres grands talents arrivent de toute l’Europe et du monde entier à un plus jeune âge, et s’imprègnent de la manière de faire du Barça. Parmi les recrues récentes figurent l’internationale néerlandaise de jeunes Liv Pennock, la buteuse italienne Giulia Galli et la Marocaine Mayssa Baha, cette joueuse de 15 ans recordwoman de précocité qui a marqué en Liga F le mois dernier.

Cet accent international ne signifie pas pour autant que le Barça néglige les zones plus proches de chez lui. Six membres de l’équipe d’Espagne sacrée à l’Euro U19 en juin représentent les Blaugrana, tout comme cinq de celles présentes dans le groupe de la Roja pour la Coupe du monde féminine U20, qui a battu la Corée du Nord en finale le mois dernier pour être sacrée championne.

Et sur l’ensemble de ces deux tournois, la joueuse qui a le plus brillé a été un joyau qui suscite beaucoup d’enthousiasme dans les murs de La Masia : Rosalia Dominguez.