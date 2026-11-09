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Pascal Jansen, NYCFCGOAL

Rondo : les retombées du Decision Day de la MLS. Licencier Pascal Jansen était-il une erreur ? Comment le LA Galaxy peut-il se relever ? Et quelle affiche des playoffs ne faut-il pas manquer ?

Les conséquences du Decision Day commencent à se faire sentir : des entraîneurs sont limogés et les discussions vont bon train sur la suite.

Thomas Hindle
Traduit par

  • La Decision Day est passée et tout le monde se fait virer. Bon, nous exagérons un peu, bien sûr, mais l’heure est aux licenciements. Et il y en a déjà eu un bon nombre. Pascal Jansen (NYCFC), Robin Fraser (Toronto FC), Raphael Wicky (Sporting Kansas City) : tous sont partis. Il ne serait pas très surprenant de voir Tata Martino, Greg Vanney et un ou deux autres entraîneurs sous pression s’en aller à leur tour. C’est aussi le problème de cette longue pause de deux semaines avant les play-offs. Tout tourne un peu autour du négatif : qui a été limogé ? Qui devrait l’être ? Qui a été mauvais cette année ?

    Ces questions sont légitimes. Mais il y a aussi eu beaucoup de bonnes choses. Le Columbus Crew, St. Louis City SC et le Philadelphia Union ont tous réussi des redressements assez remarquables. De belles affiches se profilent en play-offs. Bref, les sujets ne manquent pas, et les journalistes de GOAL les ont abordés dans un nouvel épisode de… The Rondo.

  • Le Galaxy doit-il licencier Vanney après avoir manqué les play-offs ?

    LA Galaxy v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Vanney sera sans aucun doute sur la sellette après que son équipe, le Galaxy, a manqué les play-offs.

    Tom Hindle : Oui, même si cela peut sembler un peu dur. Aucun club ne pourrait vraiment surmonter l’absence de Riqui Puig, mais il y a un réel besoin d’idées nouvelles sur le banc. Il faut reconnaître que le Galaxy a toujours soutenu Vanney et lui a offert un nouveau contrat au début de la saison dernière. Son parcours mémorable en MLS Cup lui vaut probablement encore un certain crédit. Malgré tout, il est difficile d’affirmer qu’il devrait rester. Aussi dure que soit cette décision, un nouveau visage pourrait faire du bien au club.

    Alex Labidou : Oui. Vanney a prouvé qu’il pouvait obtenir des résultats lorsqu’il dispose d’un bon effectif, comme l’a montré son équipe championne en 2024. Mais reconstruire et tirer davantage d’un effectif imparfait fait aussi partie du travail d’un entraîneur en MLS. Depuis ce titre, ses résultats n’ont pas été assez réguliers, et il avait rencontré des difficultés similaires au Toronto FC. Ironiquement, il aurait peut-être mieux convenu au LAFC, rival du Galaxy.

    L’année dernière pouvait se comprendre, compte tenu des contraintes liées au plafond salarial et des blessures. L’absence de Riqui Puig pour une saison supplémentaire compte aussi. Mais le Galaxy a remanié son effectif à plusieurs reprises cette année sans parvenir à trouver suffisamment de régularité. Le club abordait le Decision Day avec son destin entre les mains et a laissé passer sa chance. Vanney en porte la responsabilité.

    Ryan Tolmich : Au vu des résultats des deux dernières années, on comprend facilement qu’une réaction à chaud soit de répondre « oui ». Mais ces deux années sont venues après que Vanney a mené l’équipe au titre en MLS Cup. Cela dit, la pression est, à tout le moins, bien réelle. Tout dépendra peut-être des candidats disponibles, mais si le Galaxy n’a pas la possibilité de recruter un entraîneur qui s’impose comme une évidence, Vanney mérite aussi une dernière chance de redresser la barre après deux saisons décevantes sans Riqui Puig.

  • Pascal Jansen méritait-il d’être limogé ?

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Jansen a été limogé après que le NYCFC n’a pas réussi à décrocher une place en play-offs.

    TH : Pas du tout. Jansen est un entraîneur extrêmement talentueux qui a mené le NYCFC en finale de la conférence Est l’an dernier. Il a aussi dû composer avec une avalanche de blessures. Les difficultés d’un club tiennent parfois à un ensemble de facteurs et, plus que tout, le NYCFC a payé son incapacité à bâtir un effectif capable de gagner. Jansen mérite une nouvelle chance avec une équipe plus complète. Mais dans combien de temps sera-t-il nommé entraîneur du Sporting KC ? Une semaine ? Deux ?

    AL : Non. Le NYCFC a connu son lot de blessures tout au long de la saison, passant notamment une grande partie de celle-ci sans Alonso Martínez, auteur de 17 buts en championnat sous les ordres de Jansen l’an dernier. Ce n’était pas non plus de sa faute si Nicolás Fernández Mercau, une recrue offensive arrivée une saison plus tôt seulement, souhaitait, selon certaines informations, partir après le refus par le club d’une offre le concernant.

    S’il a commis une erreur, c’est d’avoir publiquement demandé si le recrutement avait suffisamment répondu aux besoins de l’effectif. C’est une règle de base du métier d’entraîneur : une fois ces inquiétudes exprimées publiquement, on risque de se retrouver sur un siège éjectable si la direction ne vous soutient pas et que les résultats ne s’améliorent pas.

    Jansen mérite malgré tout une autre chance en MLS. Son parcours jusqu’en finale de la conférence Est l’an dernier a montré qu’il pouvait amener une équipe à dépasser les attentes. Une saison difficile ne devrait pas changer cela.

    RT : Probablement. Le NYCFC entre dans une nouvelle ère et Jansen n’a rien fait de particulièrement remarquable pour montrer pourquoi il devrait en faire partie. À l’approche de son installation dans le nouveau stade, le NYCFC voudra attirer des recrues de renom et, très probablement, disposer d’un entraîneur principal de haut niveau pour le diriger. Jansen ne lui a donné aucune raison de croire qu’il pouvait être cet entraîneur, et c’est pourquoi leur collaboration a pris fin.

  • Et Robin Fraser ?

    Toronto FC v New York Red Bulls
    Getty Images Sport

    Fraser a eu du mal à tirer le meilleur d’une équipe de Toronto en reconstruction cette saison.

    TH : Ça dépend. Toronto est un cas particulier, car le club se remet encore de deux recrutements désastreux de joueurs désignés, Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi. L’effectif reste imparfait, et la grande recrue de cette année, Josh Sargent, n’a pas été l’avant-centre décisif que beaucoup espéraient. Si Toronto a déjà quelqu’un en vue et peut recruter un grand nom, capable d’être autant un meneur qu’un fin tacticien, le club doit foncer (ironiquement, Jesse Marsch serait un excellent choix). Sinon, cette décision paraît un peu précipitée.

    AL : Oui. Fraser n’a pas été épargné par les blessures, mais quand on voit que le Philadelphia Union, le Real Salt Lake et le Columbus Crew se sont tous remis d’un mauvais départ pour atteindre les séries éliminatoires, l’absence du Toronto FC ressemble à une énorme occasion manquée.

    Ce club ne manque pas d’ambition. Il a payé l’une des indemnités de transfert les plus élevées de l’histoire de la MLS pour Sargent, après avoir déjà réalisé des opérations importantes pour Djordje Mihailovic et Walker Zimmerman. Cet investissement aurait dû porter davantage ses fruits. Toronto doit répondre à de grandes questions pendant cette intersaison, notamment parce qu’il lui faut, une fois encore, chercher un entraîneur.

    Enfin, un mot sur la diversité parmi les entraîneurs, qui n’a jamais été l’un des points forts de la MLS malgré la diversité sur le terrain. Et, pour être juste, c’est un problème mondial, pas seulement propre à la MLS. Mais avec les départs de Jansen et Fraser, la ligue a perdu ses deux seuls entraîneurs principaux noirs. Espérons que les propriétaires et les dirigeants élargiront leurs recherches et donneront une véritable chance aux meilleurs candidats, quelle que soit leur origine raciale.

    RT : À la place de Fraser, on aurait de quoi se sentir lésé. Les blessures ont complètement gâché la saison du Toronto FC, si bien que Fraser n’a jamais vraiment pu diriger l’équipe au complet pour laquelle il s’était engagé. Cela dit, il n’a pas non plus réussi à tirer davantage du groupe diminué dont il disposait, ce qui fait aussi partie intégrante du métier. Voilà pourquoi Toronto a décidé qu’il était temps de tourner la page : Fraser n’a pas su relever le niveau minimal de l’équipe ni sauver la saison.

  • Le Sporting KC limoge Wicky. Qu’en pensez-vous ?

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    Le Sporting KC de Wicky a terminé l’année avec le deuxième plus mauvais bilan de MLS.

    TH : ÉTRANGE. Wicky avait été recruté pour mener la reconstruction d’un club lui-même en reconstruction. Tout, dans l’effectif du Sporting KC, laissait penser que le club serait en difficulté. Et cela s’est confirmé. On a l’impression que l’entraîneur est puni pour ne pas avoir réussi à lui faire réaliser un parcours improbable.

    AL : À chaque intersaison, deux ou trois nominations d’entraîneurs laissent généralement perplexe. Parfois, elles s’avèrent judicieuses, comme l’a montré Jesper Sørensen à Vancouver. Mais il y a aussi des Henrik Rydström et des Olof Mellberg, dont les nominations semblaient mal choisies dès le départ. Raphaël Wicky appartient largement à cette catégorie. Il avait déjà connu des difficultés en MLS avec Chicago, si bien que lui donner une nouvelle chance paraissait peu judicieux.

    Pourtant, s’il y a une chose dont Wicky peut s’estimer lésé, c’est l’effectif dont il a hérité. Le SKC était clairement en pleine reconstruction et son groupe ne semblait pas prêt à rivaliser au niveau de la MLS durant les premiers mois. André Luiz a apporté un véritable talent de premier plan après son arrivée en août, inscrivant huit buts dans la dernière ligne droite, mais Wicky avait déjà passé une grande partie de la saison à travailler avec un effectif incomplet. La direction du club doit elle aussi assumer sa part de responsabilité.

    RT : Le licenciement de Wicky est sévère, mais il ne s’est pas non plus facilité la tâche. Pour le dire franchement, le SKC avait à peine le niveau de la MLS avant l’arrivée d’Andre Luiz. Même avec 13 matchs durant lesquels celui-ci a brillé, le club a terminé dernier du championnat. C’était largement prévisible compte tenu de l’état de sa reconstruction et, au bout du compte, le club n’a pas vu chez Wicky suffisamment de raisons de croire qu’il était l’homme capable d’en superviser la prochaine étape. Soit, mais soyons clairs : c’est un poste difficile, et la reconstruction est loin d’être terminée.

  • Quelle est la meilleure affiche du premier tour des play-offs de MLS ?

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    Il sera intéressant de voir comment Miami s’en sortira face au Columbus Crew au premier tour des playoffs.

    TH : Inter Miami-Columbus. L’équipe de Laurent Courtois est en pleine forme en ce moment et a battu Miami en septembre. Elle estimera avoir ses chances dans cette rencontre. Il sera fascinant de voir comment cette version de Miami se comporte en play-offs.

    AL : Ce n’est techniquement pas une affiche du premier tour, mais que dire du match de barrage entre Orlando City et le FC Cincinnati ? On a le sentiment que ces deux clubs traversent des périodes très différentes.

    Malgré sa huitième place, Orlando semble entrer dans une nouvelle ère avec Antoine Griezmann et Justin Ellis. Cincinnati, en revanche, approche peut-être de la fin d’une ère, après que son effectif coûteux a terminé bien en deçà des attentes. Alors que des intérêts pour un transfert de Kévin Denkey ont été rapportés et que la neuvième place devrait placer Pat Noonan sous pression, de grands changements pourraient intervenir au TQL Stadium si le FCC ne passe pas ce tour.

    RT : Un St. Louis City SC en pleine ascension face à un LAFC dont on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre, capable de prendre n’importe quelle direction. Sur le plan du talent, le LAFC reste l’une des meilleures équipes de MLS, mais il ne l’a tout simplement plus montré depuis juillet. Voilà pourquoi il est tête de série numéro 6 et affronte une équipe de St. Louis en forme, qui a déjà remporté un trophée cette saison. Le LAFC peut-il retrouver son meilleur niveau et, même si c’est le cas, St. Louis est-il sur une telle lancée que cela ne changera rien ? C’est la question qui rend cette affiche si intéressante.

  • Sur l’ensemble de la saison, quelle équipe vous a le plus surpris en se qualifiant pour les play-offs ?

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    Le Columbus Crew en a surpris plus d’un en redressant la barre après un début de saison catastrophique.

    TH : St. Louis CITY, et de loin. Un entraîneur principal novice, une direction sportive inexpérimentée, des blessures, le départ de son meilleur joueur à la mi-saison. Il faut saluer la décision du club de maintenir sa confiance à Yoann Damet en cours de saison, mais très peu de gens auraient imaginé St. Louis CITY affronter le LAFC en play-offs, encore moins l’accueillir.

    AL : Tout le monde citera probablement Philadelphie, et à juste titre. Le club s’est largement appuyé sur ses jeunes et sur un changement d’entraîneur pour en arriver là. Mais choisissons Columbus, qui semblait hors course à l’approche de la dernière ligne droite.

    Le club a également changé d’entraîneur et perdu des joueurs clés, dont Diego Rossi et Max Arfsten, transférés en cours de saison. Sans même compter son attaquant vedette Wessam Abou Ali, dont la blessure a mis fin à la saison. Pourtant, l’entraîneur intérimaire Laurent Courtois, ancien entraîneur principal du Crew 2 sous Wilfried Nancy, a aidé l’équipe à retrouver une partie de l’identité qui avait rendu cette période si particulière sous la direction de l’entraîneur français de premier plan. Les renforts estivaux ont aidé, mais remporter huit de ses neuf derniers matches reste un sacré redressement. Je ne m’attends pas à voir cette équipe aller loin en play-offs, mais sa qualification est déjà impressionnante.

    RT : C’est Philadelphie. L’équipe semblait condamnée avant la pause liée à la Coupe du monde et, non seulement elle est en play-offs, mais elle s’est aussi qualifiée sans passer par le match de barrage. Avec Cavan Sullivan à sa tête, c’est une équipe redoutable à affronter, notamment parce que les jeunes qui l’ont menée jusque-là ne savent pas qu’ils ne sont pas censés réussir un tel parcours. C’est ce qui rend le Philadelphia Union redoutable : cette jeunesse. Et le plus inquiétant, c’est qu’elle n’a peut-être pas encore atteint son meilleur niveau.

  • À l’inverse, qui a déçu ?

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Après un excellent début, l’équipe a vu sa saison s’essouffler.

    TH : Le LAFC. Avant le début de la saison, il figurait parmi les favoris de la plupart des observateurs pour la MLS Cup et faisait assurément partie des meilleures équipes de l’Ouest. Le voir terminer sixième du classement est absolument incompréhensible.

    AL : Peut-on choisir le duo Chucky Lozano : le San Diego FC et le LA Galaxy ? Les deux clubs ont suffisamment investi pour espérer bien mieux, et le Galaxy a une tradition de succès à préserver.

    San Diego a complètement raté sa tentative de se séparer de Lozano et a terminé avec 25 points de moins que son impressionnant total de l’an dernier. Le Galaxy a réalisé quelques opérations d’envergure, mais son recrutement n’a pas montré la même ambition ni la même créativité que celles qui avaient permis d’attirer Gabriel Pec et Joseph Paintsil à LA en 2024. Même privé de Diego Luna sur blessure et de Zavier Gozo à la suite d’un transfert, le RSL n’aurait jamais dû lui souffler une place en playoffs.

    RT : Les New York Red Bulls repenseront à deux matches qui ont pratiquement ruiné leur saison. En octobre, ils ont affronté D.C. United et Toronto FC, deux équipes proches du bas du classement, et se sont inclinés à chaque fois. Ils ont donc abordé la dernière ligne droite sous une pression immense. Même leurs victoires contre Miami et Atlanta n’ont pas suffi : leurs défaites âprement disputées face à New England et Nashville ont mis fin à leurs espoirs de playoffs. Ce ne sont pourtant pas ces matches qui les ont condamnés, mais les six points abandonnés, à un moment décisif, contre des équipes qu’ils auraient dû écraser.