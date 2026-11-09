Tom Hindle : Oui, même si cela peut sembler un peu dur. Aucun club ne pourrait vraiment surmonter l’absence de Riqui Puig, mais il y a un réel besoin d’idées nouvelles sur le banc. Il faut reconnaître que le Galaxy a toujours soutenu Vanney et lui a offert un nouveau contrat au début de la saison dernière. Son parcours mémorable en MLS Cup lui vaut probablement encore un certain crédit. Malgré tout, il est difficile d’affirmer qu’il devrait rester. Aussi dure que soit cette décision, un nouveau visage pourrait faire du bien au club.

Alex Labidou : Oui. Vanney a prouvé qu’il pouvait obtenir des résultats lorsqu’il dispose d’un bon effectif, comme l’a montré son équipe championne en 2024. Mais reconstruire et tirer davantage d’un effectif imparfait fait aussi partie du travail d’un entraîneur en MLS. Depuis ce titre, ses résultats n’ont pas été assez réguliers, et il avait rencontré des difficultés similaires au Toronto FC. Ironiquement, il aurait peut-être mieux convenu au LAFC, rival du Galaxy.

L’année dernière pouvait se comprendre, compte tenu des contraintes liées au plafond salarial et des blessures. L’absence de Riqui Puig pour une saison supplémentaire compte aussi. Mais le Galaxy a remanié son effectif à plusieurs reprises cette année sans parvenir à trouver suffisamment de régularité. Le club abordait le Decision Day avec son destin entre les mains et a laissé passer sa chance. Vanney en porte la responsabilité.

Ryan Tolmich : Au vu des résultats des deux dernières années, on comprend facilement qu’une réaction à chaud soit de répondre « oui ». Mais ces deux années sont venues après que Vanney a mené l’équipe au titre en MLS Cup. Cela dit, la pression est, à tout le moins, bien réelle. Tout dépendra peut-être des candidats disponibles, mais si le Galaxy n’a pas la possibilité de recruter un entraîneur qui s’impose comme une évidence, Vanney mérite aussi une dernière chance de redresser la barre après deux saisons décevantes sans Riqui Puig.