TH : Ça dépend. Toronto est un cas particulier, car le club se remet encore de deux recrutements désastreux de joueurs désignés, Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi. L’effectif reste imparfait, et la grande recrue de cette année, Josh Sargent, n’a pas été l’avant-centre décisif que beaucoup espéraient. Si Toronto a déjà quelqu’un en vue et peut recruter un grand nom, capable d’être autant un meneur qu’un fin tacticien, le club doit foncer (ironiquement, Jesse Marsch serait un excellent choix). Sinon, cette décision paraît un peu précipitée.
AL : Oui. Fraser n’a pas été épargné par les blessures, mais quand on voit que le Philadelphia Union, le Real Salt Lake et le Columbus Crew se sont tous remis d’un mauvais départ pour atteindre les séries éliminatoires, l’absence du Toronto FC ressemble à une énorme occasion manquée.
Ce club ne manque pas d’ambition. Il a payé l’une des indemnités de transfert les plus élevées de l’histoire de la MLS pour Sargent, après avoir déjà réalisé des opérations importantes pour Djordje Mihailovic et Walker Zimmerman. Cet investissement aurait dû porter davantage ses fruits. Toronto doit répondre à de grandes questions pendant cette intersaison, notamment parce qu’il lui faut, une fois encore, chercher un entraîneur.
Enfin, un mot sur la diversité parmi les entraîneurs, qui n’a jamais été l’un des points forts de la MLS malgré la diversité sur le terrain. Et, pour être juste, c’est un problème mondial, pas seulement propre à la MLS. Mais avec les départs de Jansen et Fraser, la ligue a perdu ses deux seuls entraîneurs principaux noirs. Espérons que les propriétaires et les dirigeants élargiront leurs recherches et donneront une véritable chance aux meilleurs candidats, quelle que soit leur origine raciale.
RT : À la place de Fraser, on aurait de quoi se sentir lésé. Les blessures ont complètement gâché la saison du Toronto FC, si bien que Fraser n’a jamais vraiment pu diriger l’équipe au complet pour laquelle il s’était engagé. Cela dit, il n’a pas non plus réussi à tirer davantage du groupe diminué dont il disposait, ce qui fait aussi partie intégrante du métier. Voilà pourquoi Toronto a décidé qu’il était temps de tourner la page : Fraser n’a pas su relever le niveau minimal de l’équipe ni sauver la saison.