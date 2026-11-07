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MLS 1-1 GOAL

Rondo du Decision Day de la MLS : Nashville SC peut-il entrer dans l’histoire ? LA Galaxy et les Seattle Sounders éviteront-ils la catastrophe dans la course aux play-offs ?

Un record de points à portée de main, des saisons qui ne tiennent qu’à un fil et des stars sous pression : les journalistes de GOAL débattent de ceux qui vont briller et de ceux qui pourraient échouer lors du Decision Day de la MLS.

Thomas Hindle et Ryan Tolmich
Traduit par

  • Ça y est, place au Decision Day. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, tous les matches de MLS débutent à la même heure lors de la dernière journée de la saison régulière. Dans l’idéal, de nombreuses possibilités restent ouvertes quant aux équipes qui se qualifieront pour les play-offs et à la manière dont elles y parviendront. Le Decision Day est censé être, justement, décisif.

    Cette année, pourtant, il pourrait manquer un peu de suspense. Dans la conférence Est, la question des équipes qualifiées est réglée. À l’Ouest, il reste une petite incertitude autour des places de barrage, mais le suspense se résume essentiellement à une ou deux équipes qui pourraient être éliminées au dernier moment.

    Il y a tout de même de quoi entretenir le suspense. Nashville SC a égalé le record de points sur une saison la semaine dernière. Un résultat de quelque nature que ce soit contre le FC Cincinnati samedi lui permettra d’établir un nouveau record. Et même si la conférence Ouest n’est pas particulièrement palpitante, le coup d’envoi simultané de plusieurs matches fera évoluer la situation tout au long de la soirée. À quoi faut-il donc s’attendre ? Et le Decision Day de cette année sera-t-il aussi décisif qu’il devrait l’être ? Les journalistes de GOAL font le point dans un nouvel épisode de… The Rondo.

  • Le Nashville SC va-t-il battre le record de points ce week-end ?

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Hany Mukhtar a été étincelant lors de la saison record de Nashville.

    Tom Hindle : Pourquoi pas ?! Certes, après avoir remporté le Supporters' Shield et égalé un record, B.J. Callaghan pourrait être tenté de laisser certains de ses joueurs au repos et d’éviter tout pépin. Mais son adversaire, le FC Cincinnati, a plus ou moins sa place assurée. À en juger par cette saison, le scénario le plus probable ? Nashville encaisse un but, puis signe une remontée spectaculaire en fin de match.

    Alex Labidou : Cette saison régulière semble placée sous le signe du destin pour Nashville, alors pourquoi en irait-il autrement lors de la dernière journée ? Je m’attends pleinement à voir Nashville finir le travail samedi et s’emparer du record de points.

    Ryan Tolmich : Ce sera difficile, car Cincinnati aura encore quelque chose à jouer. Malgré tout, Nashville est la meilleure équipe de MLS, alors il serait insensé de parier contre elle. 

  • Quelles deux équipes de la Conférence Ouest décrocheront les places de wild card ?

    Brian Schmetzer
    Getty

    Les Seattle Sounders de Brian Schmetzer restent dans la course aux playoffs de la Conférence Ouest

    TH : Waouh, c’est serré. Mais si les résultats se déroulent comme ils le devraient, Seattle et Colorado décrocheront les places de barragistes, tandis que le LA Galaxy se glissera à la septième place. Minnesota United a été magnifique ces derniers temps, mais aura besoin de résultats favorables ailleurs, et San Jose est un adversaire coriace. Pas de miracle pour Minnesota United.

    AL : C’est difficile à prédire, mais on imagine mal Brian Schmetzer et les Seattle Sounders manquer les play-offs. Je mise sur Seattle pour décrocher l’une des places. Colorado et le LA Galaxy ont beau avoir plus de talent que Portland, les Timbers ont le match le plus favorable lors de la dernière journée : Austin FC, une équipe en perdition qui occupe la 14e place. C’est pourquoi je vois aussi Portland se qualifier.

    RT : Les chances de Seattle sont très minces, mais, à vrai dire, des play-offs sans le club auraient quelque chose d’étrange. Je raisonne de la même façon pour le Galaxy, mais soyons honnêtes, la conférence Ouest est tellement imprévisible que n’importe qui peut se qualifier. 

  • Quelle poussée de fin de saison vers les playoffs a été la plus impressionnante : celle de Philadelphie ou celle de Saint-Louis ?

    Cavan Sullivan Philadelphia Union MLS 2026
    Getty

    La forme de Cavan Sullivan a replacé l’Union dans la course aux playoffs.

    TH : St. Louis, surtout parce qu’aucune voie claire ne semblait mener le club aux phases finales. Il a perdu quelques joueurs clés, et rien ne laissait penser qu’il disposerait d’assez de leaders en attaque pour l’y emmener. Mais quelques coups de maître de la direction et l’excellent travail de l’entraîneur principal lui ont permis de se qualifier. Sa baisse de régime ces dernières semaines est préoccupante, mais St. Louis CITY aurait vraiment dû être hors course. Cela n’enlève toutefois rien au mérite de Philadelphie !

    AL : Le parcours de St. Louis est incroyable, mais je vote pour Philadelphie. CITY SC a perdu plusieurs joueurs de premier plan, mais a aussi recruté un joueur capable de faire la différence en la personne de Rafa Navarro. Philadelphie y est parvenu avec un budget modeste, en misant largement sur la progression de ses meilleurs joueurs issus de son centre de formation. C’est ce qui donne l’avantage à l’Union.

    RT : St. Louis, mais de justesse. C’est surtout parce que le club a décroché un trophée, mais on ne peut pas non plus reprocher à l’Union d’avoir construit son avion en plein vol avec une bande d’adolescents aux commandes. Les deux équipes méritent l’admiration, et personne n’aura envie d’affronter l’une ou l’autre. 

  • Quel joueur a le plus la pression pour être à la hauteur ?

    Dejan Joveljic
    Getty

    Joveljic a quitté le Sporting KC pour Seattle cet été dans le cadre d’un transfert à gros montant.

    TH : Il est temps de prouver ta valeur, Dejan Joveljic. Les Sounders ont dépensé gros pour recruter l’attaquant en provenance du Sporting KC, et c’est ce genre de match qu’il doit gagner pour eux.

    AL : Je vais choisir deux noms : Son Heung-min et Antoine Griezmann.

    La saison a été décevante pour Son, qui l’avait entamée comme candidat au titre de MVP et, aux yeux de certains observateurs, comme le deuxième meilleur joueur de MLS. Il est resté bien en deçà de ces attentes. Le LAFC affronte une équipe de Seattle qui joue gros, et une défaite pourrait l’envoyer dans le redouté match de barrage. Pour un club ambitieux qui a déjà déçu cette saison, ce serait la dernière chose dont il aurait besoin.

    Griezmann, de son côté, a remis Orlando dans la course et aidé le club à se qualifier pour les playoffs. Il a désormais l’occasion, en battant une très bonne équipe de New England, de lui assurer un match de barrage à domicile. La tâche s’annonce difficile, mais l’ancien joueur de l’Atleti a montré qu’il pouvait faire basculer un match sur un éclair de génie.

    RT : Marco Reus. Leader expérimenté habitué aux grands rendez-vous, Reus emmène le Galaxy disputer un autre match important ce week-end. C’est pour cela qu’on recrute un joueur de son calibre. S’il ne fait pas gagner son équipe lui-même, il peut parfaitement guider celui qui le fera. Et s’il y parvient, tout ira bien à LA. 

  • Cette journée décisive manque-t-elle un peu de suspense ?

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    Le LA Galaxy de Sergi Roberto se bat samedi pour rester dans la course aux play-offs.

    TH : Un peu ! Pour les supporters friands de suspense, il est un peu décevant de voir la conférence Est (presque) déjà jouée avant la dernière série de matches. Dans l’idéal, et au nom de la « parité », la MLS devrait être totalement imprévisible jusqu’aux derniers jours. Cela dit, l’Ouest devrait offrir suffisamment de suspense à lui seul.

    AL : La conférence Est n’est pas aussi indécise qu’elle aurait pu l’être, mais les intrigues ne manquent pas à l’Ouest. Si le LA Galaxy manque les playoffs pour la deuxième année consécutive après avoir remporté la MLS Cup en 2024, cela pourrait provoquer une réorganisation au sein du club. Colorado devrait répondre à de sérieuses questions en cas de non-qualification après avoir vendu Rafa Navarro. Et que se passera-t-il à Seattle si les Seattle Sounders ne se qualifient pas ? De quoi promettre deux heures électriques à l’Ouest.

    RT : Mouais ? La conférence Est est relativement calme, mais une bataille sans merci se profile à l’Ouest. Dans l’idéal, oui, on aimerait que le suspense dure toute la journée, mais l’Ouest devrait en offrir assez pour tout le monde. 