Ça y est, place au Decision Day. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, tous les matches de MLS débutent à la même heure lors de la dernière journée de la saison régulière. Dans l’idéal, de nombreuses possibilités restent ouvertes quant aux équipes qui se qualifieront pour les play-offs et à la manière dont elles y parviendront. Le Decision Day est censé être, justement, décisif.

Cette année, pourtant, il pourrait manquer un peu de suspense. Dans la conférence Est, la question des équipes qualifiées est réglée. À l’Ouest, il reste une petite incertitude autour des places de barrage, mais le suspense se résume essentiellement à une ou deux équipes qui pourraient être éliminées au dernier moment.

Il y a tout de même de quoi entretenir le suspense. Nashville SC a égalé le record de points sur une saison la semaine dernière. Un résultat de quelque nature que ce soit contre le FC Cincinnati samedi lui permettra d’établir un nouveau record. Et même si la conférence Ouest n’est pas particulièrement palpitante, le coup d’envoi simultané de plusieurs matches fera évoluer la situation tout au long de la soirée. À quoi faut-il donc s’attendre ? Et le Decision Day de cette année sera-t-il aussi décisif qu’il devrait l’être ? Les journalistes de GOAL font le point dans un nouvel épisode de… The Rondo.