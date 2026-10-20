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Rondo des Américains à l’étranger : le mauvais début de Folarin Balogun est-il inquiétant ? Gio Reyna a-t-il retrouvé son meilleur niveau ? Et Cavan Sullivan devrait-il être en Europe en janvier ?

La forte présence de joueurs de MLS dans la dernière liste de Mauricio Pochettino pour la sélection américaine laisse penser que cette saison sera cruciale pour les Américains évoluant en Europe.

Thomas Hindle et Ryan Tolmich
Traduit par

  •  S’il y a une chose que le dernier rassemblement de la sélection américaine a montrée, c’est que Mauricio Pochettino n’a pas peur de faire confiance aux talents de MLS. Et c’est une très bonne chose. Le championnat n’est peut-être pas la destination finale des meilleurs joueurs américains, mais il s’impose de plus en plus comme un tremplin pour eux.

    Bien sûr, cela ne change rien au fait que plusieurs des plus grandes stars de la sélection américaine évoluent toujours en Europe. Christian Pulisic, le meilleur joueur de l’équipe, continue de briller au Milan. Weston McKennie et Tim Weah restent indispensables à la Juventus et à l’OM, respectivement. Folarin Balogun a peut-être connu un début de saison difficile, mais il évolue toujours à un haut niveau avec Monaco.

    Alors, avec l’émergence de jeunes talents comme Cavan Sullivan et Julian Hall, qu’est-ce que cela signifie pour les joueurs évoluant en Europe ? Pendant longtemps, leur place semblait assurée. Ce n’est plus le cas. En somme, ils ont tous quelque chose à prouver. Le sujet ne manque pas d’intérêt, et les journalistes de GOAL l’analysent dans une nouvelle édition de... The Rondo.

  • Quel Américain évoluant en Europe a le mieux commencé la saison ?

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    NurPhoto

    Berhalter a surpris beaucoup de monde en réalisant de très bons débuts à Middlesborough.

    Tom Hindle : Gio Reyna. Le milieu offensif a retrouvé sa condition physique, son niveau de jeu et, surtout, un peu de son assurance d’antan. Son but contre le PSG le week-end dernier a montré que cet immense talent pourrait être prêt à peser de nouveau sur le jeu de la sélection américaine.

    Ryan Tolmich : Plusieurs joueurs ont bien commencé, mais Alex Freeman a de solides arguments pour être considéré comme le meilleur. Déjà en forme avant la trêve internationale, il a enchaîné avec deux solides prestations de 90 minutes contre le Real Madrid et Elche, notamment marquées par un superbe tacle sur Yan Diomande. Le fait qu’il n’ait pas particulièrement cherché à briller est aussi un compliment : Freeman continue de compléter sa palette pour devenir un défenseur polyvalent. S’il peut le faire contre le Real Madrid, il peut le faire contre n’importe qui.

    Alex Labidou : La réponse évidente est Gio Reyna, qui, touchons du bois, joue régulièrement et s’est discrètement imposé comme un bon créateur en Ligue 1. Mais choisissons plutôt Sebastian Berhalter. Levez la main si, il y a trois ans, vous l’imaginiez devenir un joueur clé en Championship et aider Middlesbrough à viser la montée. Il y a cinq ans, ce joueur était sur le point d’arrêter complètement le football. Aujourd’hui, il compte parmi les meilleurs joueurs de la deuxième division anglaise et joue également un rôle majeur dans la sélection américaine de Mauricio Pochettino.

  • Qui n’a pas été à la hauteur des attentes ?

    KKS Lech Poznan v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Malik Tillman n’a pas réussi à reproduire en club ses performances en sélection.

    TH : Malik Tillman. Il est toujours extrêmement impressionnant avec les États-Unis, mais joue très peu au Bayer Leverkusen, du moins pas assez régulièrement. Son transfert là-bas l’été dernier ressemble à une erreur.

    RT : Il a marqué la semaine dernière contre le Lech Poznan, ce qui devrait l’aider, mais la situation reste difficile pour Tillman. Il peine à peser sur le jeu au Bayer Leverkusen, raison pour laquelle il n’est pas vraiment utilisé comme un joueur capable de faire la différence en entrant en jeu. Il doit se battre pour obtenir un temps de jeu régulier, ce qui est difficile à comprendre tant il a été bon en sélection.

    AL : Christian Pulisic. Certes, il est revenu d’une blessure importante plus vite que quiconque ne l’imaginait, au vu des informations rapportées sur sa gravité pendant la Coupe du monde. Mais, pour la première fois depuis un certain temps, il ne devrait pas être titulaire régulier dans son club. Certains évoqueront Chelsea, mais, à Londres, les blessures et les changements constants d’entraîneur expliquaient en grande partie cette incertitude. À l’AC Milan, la question porte davantage sur sa place dans l’approche tactique singulière de Ruben Amorim. Il a insisté sur sa volonté de rester longtemps à Milan, mais le fait que ni lui ni son club n’aient signé de nouveau contrat devrait tirer la sonnette d’alarme.

  • Un titulaire à la Coupe du monde doit-il s’inquiéter pour sa place ?

    New York City FC v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Matt Freese était titulaire dans les buts des États-Unis lors de la Coupe du monde, mais rien ne garantit qu’il conservera sa place.

    TH : Celui qui devait jouer ailier droit, puisque Cavan Sullivan va désormais être titulaire à ce poste.

    RT : Matt Freese est le choix évident, surtout après ce dernier rassemblement. Le gardien de NYCFC a peu joué, tandis que deux nouveaux venus, Diego Kochen et Brian Schwake, sont entrés dans la course. Ajoutez à cela ses difficultés récentes en MLS et Freese doit, à tout le moins, se battre pour conserver sa place de titulaire.

    AL : Je vais citer deux noms : Antonee Robinson et Weston McKennie. Jedi est un choix facile en raison de son âge et de ses antécédents de blessures, même s’il peut encore apporter beaucoup lorsqu’il est au sommet de sa forme. Pour McKennie, c’est davantage une question d’adéquation avec l’équipe. Il a livré de bons matches sous Pochettino, mais nous n’avons pas encore retrouvé les performances dominantes qui avaient marqué son éclosion sous Gregg Berhalter. Sebastian Berhalter étant devenu indispensable et Brooklyn Raines commençant à monter en puissance, entre autres, il ne serait pas surprenant de voir McKennie devenir un joueur de rotation plutôt qu’un titulaire indiscutable.

  • Le mauvais début de saison de Folarin Balogun est-il inquiétant ?

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    Pro Sports Images

    Balogun a eu du mal à obtenir du temps de jeu jusqu’ici cette saison.

    TH : C’est MAUVAIS. Balogun a clairement tenté de forcer son départ le dernier jour du mercato, et on ne saurait le lui reprocher. Il a tout à fait le droit de veiller à sa carrière. Mais avec la forme actuelle de Paris Brunner, son absence ne s’est pas vraiment fait sentir. Pourquoi écarter un jeune qui marque but sur but ? L’échec de son transfert lui porte désormais préjudice.

    RT : C’est assez inquiétant. Balogun fait partie des joueurs capables de faire basculer un match parmi ceux dont dispose la sélection américaine et, à 25 ans, il entre dans les meilleures années de sa carrière. Pourtant, il semble passer une longue période de ces années dans l’incertitude à Monaco. L’échec de son transfert a déjà eu des répercussions. Reste à espérer qu’elles ne dureront pas trop longtemps.

    AL : Juger mauvais le début de saison de Balogun après seulement trois matchs semble prématuré, mais ses difficultés ne sont pas surprenantes. Dans le sport, le talent compte autant que le mental, et Balogun comme Monaco ont clairement fait savoir qu’un transfert était la meilleure solution pour les deux parties. Son départ à Everton ayant échoué de façon spectaculaire, chacun doit maintenant gérer les conséquences. Monaco ne peut pas laisser un joueur de valeur sur la touche pendant des mois, même si le club a déjà tourné la page sur le plan tactique. Balogun, de son côté, doit continuer à faire preuve de professionnalisme jusqu’à ce qu’un autre transfert se concrétise. La principale inquiétude est de savoir qui voudra le recruter maintenant qu’il ne bénéficie plus de l’engouement suscité par la Coupe du monde il y a quelques mois. C’est une situation difficile pour toutes les personnes concernées.

  • Un pronostic beaucoup trop précoce sur un transfert en janvier ?

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    ANP

    Pepi pourrait être transféré en janvier, après avoir été associé à plusieurs reprises à des clubs des grands championnats européens.

    TH : Ricardo Pepi, à condition qu’il reste en bonne santé. Il a eu des contacts avec Fulham et a auparavant été associé à de nombreux autres clubs. Ne vous attendez pas à un transfert en Premier League, mais il doit rejoindre un championnat d’un niveau supérieur à l’Eredivisie.

    RT : Tentons un pronostic audacieux avec Cavan Sullivan. S’il continue à jouer à ce niveau, il faudra sérieusement se demander s’il a encore quelque chose à apprendre en MLS. Cela dit, il a peut-être encore besoin de mûrir sur le plan humain avant de partir en Europe. Mais à en juger uniquement par ses performances, il semble prêt à tenter sa chance dans un pays où il serait autorisé à jouer.

    AL : Je triche un peu, mais je vais encore en choisir deux. Balogun ne fera pas l’objet d’un transfert définitif, mais sera prêté à un club au Portugal, en Turquie ou en Allemagne, où il pourra retrouver confiance. Ensuite, malgré ce qu’affirment Pulisic et Milan, Christian Pulisic rejoindra la MLS, au NYCFC ou à l’Inter Miami, selon ce qu’il adviendra de l’avenir de Lionel Messi.

  • Qui a le plus de chances de remporter un trophée cette saison ?

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    Focus Images

    Le Celtic d’Auston Trusty a réalisé un bon début de saison 2026.

    TH : À ce rythme, Auston Trusty soulèvera le trophée de la SPL dès la deuxième semaine de février. Le PSV de Ricardo Pepi remportera sûrement aussi l’Eredivisie. Mais comme la présence de Pepi au PSV d’ici la fin de la saison n’est pas garantie, je vais choisir Trusty.

    RT : Le choix prudent ? Auston Trusty et le Celtic. Le pari audacieux ? Johnny Cardoso et l’Atlético de Madrid. L’équipe semble la mieux armée pour tenir tête à Barcelone. Même si elle n’y parvient pas, elle lui rendra au moins la vie aussi difficile que possible tout au long de la saison de Liga.

    AL : Osons miser sur Middlesbrough pour le titre en Championship.