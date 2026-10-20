S’il y a une chose que le dernier rassemblement de la sélection américaine a montrée, c’est que Mauricio Pochettino n’a pas peur de faire confiance aux talents de MLS. Et c’est une très bonne chose. Le championnat n’est peut-être pas la destination finale des meilleurs joueurs américains, mais il s’impose de plus en plus comme un tremplin pour eux.

Bien sûr, cela ne change rien au fait que plusieurs des plus grandes stars de la sélection américaine évoluent toujours en Europe. Christian Pulisic, le meilleur joueur de l’équipe, continue de briller au Milan. Weston McKennie et Tim Weah restent indispensables à la Juventus et à l’OM, respectivement. Folarin Balogun a peut-être connu un début de saison difficile, mais il évolue toujours à un haut niveau avec Monaco.

Alors, avec l’émergence de jeunes talents comme Cavan Sullivan et Julian Hall, qu’est-ce que cela signifie pour les joueurs évoluant en Europe ? Pendant longtemps, leur place semblait assurée. Ce n’est plus le cas. En somme, ils ont tous quelque chose à prouver. Le sujet ne manque pas d’intérêt, et les journalistes de GOAL l’analysent dans une nouvelle édition de... The Rondo.