Tom Hindle : Non, ne serait-ce que parce que, si Carrick part, vers qui Manchester United se tournerait-il ? Il y a une réponse évidente : Antonio Conte. Je ne sais pas ce que vous savez de Conte, mais il a tendance à arriver dans un club, à remporter quelque chose, à se mettre tout le monde à dos, puis à partir en laissant le club dans un état lamentable. Vous voulez aggraver la situation de United à long terme ? Voilà la recette. Non, les problèmes sont plus profonds. United a besoin d’une reconstruction à tous les niveaux. L’effectif est, dans l’ensemble, trop âgé. L’organisation est chaotique. Tout le monde aime critiquer les propriétaires pour leur mauvaise gestion, mais qu’en est-il des décideurs qui dépensent les sommes considérables mises à leur disposition par ces propriétaires, supposément mauvais ?

Ryan Tolmich : Probablement, mais cela ne veut pas dire que les choses iront mieux. Difficile de comprendre pourquoi un entraîneur de premier plan voudrait de ce poste, tant l’atmosphère est devenue toxique. Des entraîneurs comme Ruben Amorim n’ont pas assez de temps pour mener leur projet à bien. L’opinion se retourne vite contre des entraîneurs comme Carrick, même après qu’ils ont dépassé les attentes la saison dernière. C’est un immense gâchis, mais Carrick ne semble pas non plus être l’entraîneur capable de sortir Manchester United de cette situation. Il sera donc probablement le dernier entraîneur en date à en faire les frais.

Alex Labidou : Cette réponse ne fera peut-être pas l’unanimité, mais c’est non. Oui, Carrick a été jeté dans le grand bain et semble parfois dépassé. Mais arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ça : un nouvel entraîneur prend les rênes de United, rencontre des difficultés et devient le visage de problèmes bien plus profonds.

De David Moyes à Jose Mourinho en passant par Ruben Amorim, aucun entraîneur n’a échappé à l’atmosphère toxique de United. Dans ce club, le mal va bien au-delà de la décrépitude d’Old Trafford.

Et il y a un facteur souvent négligé. La Premier League ne voudra peut-être pas l’entendre, surtout avec le dossier financier de Manchester City qui plane sur le championnat, mais United, la marque la plus puissante de la ligue, ne semble jamais s’être remis psychologiquement de l’ascension de son voisin. La proximité, les succès incessants, les comparaisons permanentes : tout cela a créé une pression que United n’a pas su gérer.

United a commis beaucoup d’erreurs, mais City occupe toujours ses pensées. Il faudrait peut-être un retrait massif de points pour desserrer cette emprise psychologique. Je ne suis pas convaincu que licencier un entraîneur de plus y parvienne.