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UCL Rondo 1-1GOAL

Rondo de la Ligue des champions : le PSG est-il en difficulté après une crise des blessures ? Est-il temps pour Michael Carrick de quitter Manchester United ? Et le Real Madrid fait-il partie des prétendants au titre ?

Une semaine décisive en Ligue des champions pourrait avoir profondément modifié le rapport de forces dans la compétition.

Thomas Hindle et Ryan Tolmich
Traduit par

  • Les contours se dessinent. Les mérites de la phase de ligue de la Ligue des champions peuvent faire débat, et feront débat jusqu’à la fin des temps footballistiques. Il y a trop de matches. Les grandes affiches entre géants européens sont artificielles et n’ont pas vraiment beaucoup d’enjeu. Le nouveau format ne vaut pas mieux que l’ancien.

    Toutes ces affirmations sont vraies à des degrés divers. Mais après trois matches, on voit déjà assez clairement qui est au niveau et qui ne l’est pas. Le PSG semblait être le favori présumé de la compétition. Ses chances de la remporter doivent toutefois désormais être remises en question après les blessures de deux de ses principaux joueurs offensifs. Le Real Madrid gagne ses matches, mais se montre rarement très convaincant. Et que penser de Manchester City, véritable machine à gagner, qui pourrait pourtant ne même plus être autorisé à participer à cette compétition dans quelques mois ?

    Tout cela est passionnant, et la bonne nouvelle, c’est qu’il reste beaucoup de matches à jouer. Les journalistes de GOAL reviennent sur ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui attend les équipes dans un nouveau numéro de… The Rondo.

  • Est-il temps pour Michael Carrick de partir ?

    Michael Carrick
    (C)Getty Images

    Des voix se sont élevées pour réclamer le départ de Carrick après une défaite face à Côme.

    Tom Hindle : Non, ne serait-ce que parce que, si Carrick part, vers qui Manchester United se tournerait-il ? Il y a une réponse évidente : Antonio Conte. Je ne sais pas ce que vous savez de Conte, mais il a tendance à arriver dans un club, à remporter quelque chose, à se mettre tout le monde à dos, puis à partir en laissant le club dans un état lamentable. Vous voulez aggraver la situation de United à long terme ? Voilà la recette. Non, les problèmes sont plus profonds. United a besoin d’une reconstruction à tous les niveaux. L’effectif est, dans l’ensemble, trop âgé. L’organisation est chaotique. Tout le monde aime critiquer les propriétaires pour leur mauvaise gestion, mais qu’en est-il des décideurs qui dépensent les sommes considérables mises à leur disposition par ces propriétaires, supposément mauvais ?

    Ryan Tolmich : Probablement, mais cela ne veut pas dire que les choses iront mieux. Difficile de comprendre pourquoi un entraîneur de premier plan voudrait de ce poste, tant l’atmosphère est devenue toxique. Des entraîneurs comme Ruben Amorim n’ont pas assez de temps pour mener leur projet à bien. L’opinion se retourne vite contre des entraîneurs comme Carrick, même après qu’ils ont dépassé les attentes la saison dernière. C’est un immense gâchis, mais Carrick ne semble pas non plus être l’entraîneur capable de sortir Manchester United de cette situation. Il sera donc probablement le dernier entraîneur en date à en faire les frais.

    Alex Labidou : Cette réponse ne fera peut-être pas l’unanimité, mais c’est non. Oui, Carrick a été jeté dans le grand bain et semble parfois dépassé. Mais arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ça : un nouvel entraîneur prend les rênes de United, rencontre des difficultés et devient le visage de problèmes bien plus profonds.

    De David Moyes à Jose Mourinho en passant par Ruben Amorim, aucun entraîneur n’a échappé à l’atmosphère toxique de United. Dans ce club, le mal va bien au-delà de la décrépitude d’Old Trafford.

    Et il y a un facteur souvent négligé. La Premier League ne voudra peut-être pas l’entendre, surtout avec le dossier financier de Manchester City qui plane sur le championnat, mais United, la marque la plus puissante de la ligue, ne semble jamais s’être remis psychologiquement de l’ascension de son voisin. La proximité, les succès incessants, les comparaisons permanentes : tout cela a créé une pression que United n’a pas su gérer.

    United a commis beaucoup d’erreurs, mais City occupe toujours ses pensées. Il faudrait peut-être un retrait massif de points pour desserrer cette emprise psychologique. Je ne suis pas convaincu que licencier un entraîneur de plus y parvienne.

  • À quel point la blessure au genou de Kvicha Kvaratskhelia compromet-elle les espoirs du PSG en Ligue des champions ?

    흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)
    Getty Images

    Le PSG a été épargné par les blessures pendant quelques années, mais va devoir s’adapter après avoir perdu l’un de ses meilleurs joueurs.

    TH : Y a-t-il là une forme de justice cosmique ? Kvaratskhelia est un footballeur vraiment exceptionnel et, s’il disputait la Coupe du monde, sa candidature au Ballon d’Or serait très convaincante. Les blessures au genou sont terribles et on ne devrait les souhaiter à personne. Pourtant, on a un peu l’impression que le PSG s’en est tiré à bon compte en laissant ses meilleurs joueurs sur le banc en championnat pour ensuite se préparer à la Ligue des champions. Luis Enrique va désormais devoir faire face à la même réalité que tous les autres entraîneurs de grands clubs : il faut ménager ses stars et aussi leur faire disputer plus de 2 500 minutes par saison. Ce sera un véritable test.

    RT : C’est un très gros coup dur. Peu de joueurs dans le monde sont à son niveau et, malgré tout le talent dont dispose le PSG, il sera difficile de le remplacer. Sa blessure, conjuguée au départ de Bradley Barcola, a changé la dynamique sur les ailes. L’équipe possède toujours une grande force de frappe, mais le PSG aura désormais un autre visage. Un trio Dembele-Doué-Torres peut-il remporter la Ligue des champions ? Bien sûr, mais ce sera beaucoup plus difficile qu’avant la blessure de Kvaratskhelia.

    AL : C’est brutal. S’il y a bien une chose qui pourrait faire dérailler le PSG, ce sont les blessures. Si Kvaratskhelia était le seul concerné, ce serait une chose. Mais il y a aussi Ousmane Dembele et Marquinhos. Kvaratskhelia, comme Dembele, est un joueur du calibre du Ballon d’Or. On ne remplace pas facilement un tel joueur, surtout quand d’autres éléments clés sont également indisponibles.

    La profondeur de l’effectif du PSG et, soyons francs, ses moyens financiers devraient l’aider à décrocher un nouveau titre en Ligue 1. Mais remporter une nouvelle Ligue des champions pourrait être trop demander.

  • Le Real Madrid commence-t-il à trouver ses marques après sa victoire contre Leipzig ?

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Madrid a étrillé le RB Leipzig mercredi soir, mais cela marquera-t-il un tournant ?

    TH : Cela ressemble à un faux espoir typiquement madrilène. Bien sûr, il n’y a rien à redire à une victoire 4-1 contre un bon adversaire. Le Real Madrid a produit de très belles séquences de jeu. Yan Diomande a marqué un but absolument magnifique. Mais chaque année, le Real Madrid signe quelques victoires galactiques de ce genre : des joueurs de classe mondiale réalisent des gestes de classe mondiale et l’équipe repart avec les trois points. L’équipe est-elle pour autant mieux construite ? Non. Et dire qu’un match ce week-end pourrait justement permettre de le vérifier...

    RT : C’est un début, mais il faut que cela dure. Le Real Madrid a besoin de quelques semaines sans drame ni chaos et, surtout, d’une série de victoires pour vraiment confirmer qu’il peut prétendre au titre. Cela dit, c’est souvent au printemps que cela se produit, pas à l’automne, et c’est pour cela qu’il remporte si souvent cette compétition. On ne peut donc pas le désigner d’emblée comme favori, mais il serait tout aussi imprudent de l’écarter.

    AL : Pas encore, mais cette victoire est pour le moins encourageante. Une autre question, plus importante, commence aussi à se poser. Supporters de la France, détournez le regard : Diomande commence-t-il à voler la vedette à Kylian Mbappe, comme Mbappe l’a fait alors que Neymar s’attendait à ce que le PSG soit son club ?

    Au vu de leur forme récente, la question mérite au moins d’être posée.

  • Quelle équipe anglaise a le plus de chances de gagner ?

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Manchester City a retrouvé la forme dans toutes les compétitions malgré les turbulences en dehors du terrain autour du club

    TH : Manchester City, qui paraît absolument terrifiant en ce moment. Il sera intéressant de voir si le club est autorisé à participer à cette compétition en juin. Selon les rumeurs, il écopera d’un lourd retrait de points et sera presque certainement relégué de Premier League. Mais n’oublions pas qu’il avait déjà obtenu gain de cause face à l’UEFA dans une affaire il y a quelques années. Qu’est-ce que cela signifie pour sa place en Ligue des champions ? Il est tout à fait possible que City remporte cette compétition et joue en Ligue des champions, avec les revenus qui vont avec, tout en essayant de s’imposer contre Middlesbrough par une froide soirée pluvieuse.

    RT : Je dirais Manchester City, mais le nuage noir qui plane au-dessus du club ne fera que s’assombrir, et remporter la Ligue des champions est difficile même sans cela. Au fond, cela laisse Liverpool et Arsenal. Liverpool a bien réussi en Ligue des champions, mais s’est montré extrêmement irrégulier sur la scène nationale. Ce serait donc probablement Arsenal, presque par défaut.

    AL : Aucun d’entre eux.

  • Quel a été le meilleur match de la phase de ligue jusqu’à présent ?

    FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSG
    AFP

    La défaite 4-2 de Manchester City face au PSG a été l’un des matches les plus captivants de la phase de ligue.

    TH : Manchester City-PSG, ne serait-ce que pour le scénario. C’était le derby du blanchiment par le sport, souvenez-vous, et il s’est joué peu après l’annonce du verdict de culpabilité de City. Le contexte de cette rencontre était donc incroyable. Et le football ? Époustouflant. Le PSG s’est imposé 4-2, mais aurait aussi pu perdre 5-3. C’était la Ligue des champions dans ce qu’elle a de plus chaotique.

    RT : Je choisirais l’une des deux récentes victoires du PSG, non pas pour le spectacle, mais pour la maîtrise. Le PSG a tenu tête à Manchester City comme à Barcelone et leur a inscrit quatre buts à chacun, confortant sa place de force dominante dans cette compétition. Je retiens le match contre Barcelone, pour l’attente qu’il avait suscitée, les buts et le fait que le PSG a dû jouer avec un effectif réduit après la blessure de Kvaratskhelia.

    AL : Ce doit être PSG-Barcelone, même si le PSG a perdu des joueurs clés au fil du match. Cette rencontre opposait sans doute les deux favoris de la compétition et a tenu toutes ses promesses.

    Oui, la phase de ligue a retiré une partie du suspense à la compétition. Mais des matches comme celui-ci, ou Arsenal-Bayern, montrent qu’il y a encore de quoi se régaler avant la phase à élimination directe.