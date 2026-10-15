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UCL Rondo 1-1GOAL

Rondo de la Ligue des champions : Le PSG est-il de nouveau favori ? Le Real Madrid a-t-il changé ? Et qu’avait en tête Lisandro Martinez lors de son coup de gueule sur Manchester United ?

Les premières rencontres de la Ligue des champions ont livré des résultats qui donnent une idée des équipes susceptibles de jouer les premiers rôles et de celles qui risquent de souffrir.

Thomas Hindle et Ryan Tolmich
Traduit par

  • Le tableau de la Ligue des champions commence à se dessiner. Après deux journées de la phase de groupes et plusieurs grandes affiches déjà disputées, des favoris se dégagent. Le plus évident est le PSG, double champion en titre, qui a montré mercredi soir, en écrasant Manchester City 4-2, qu’il était une nouvelle fois au-dessus du lot.

    Mais il n’est pas seul. Le Bayern Munich a lui aussi remonté un retard pour arracher un point lors d’un déplacement difficile. Et que dire de Barcelone, de Liverpool et d’Arsenal, qui ont chacun remporté leurs deux matches ? Sans oublier, bien sûr, le cas du Real Madrid. Le nouvel entraîneur, qui avait déjà occupé le poste, Jose Mourinho, ne fait pas vraiment pratiquer un football flamboyant au Real Madrid, mais le club est bien placé pour se qualifier pour les huitièmes de finale sans avoir à disputer un match de barrage délicat.

    D’autres sont à la peine. La défaite de Manchester United sur le terrain de l’Atlético de Madrid n’est pas forcément catastrophique, mais les propos cinglants de Lisandro Martinez après le coup de sifflet final, lorsqu’il a critiqué les dirigeants du club, n’ont fait qu’amplifier l’agitation autour de Michael Carrick et de son entourage. Et tant qu’on y est, quelqu’un comprend-il ce qui se passe dans le football italien ? C’est chaotique, déroutant et extrêmement divertissant, tout à la fois. Les journalistes de GOAL décryptent tout cela dans un nouvel épisode de... The Rondo.

  • Qui vous a impressionné en Ligue des champions jusqu’à présent ?

    psg

    Le PSG a étrillé Manchester City mercredi soir pour s’imposer comme le favori de la compétition.

    Tom Hindle : Le PSG semble être la réponse évidente. Il est presque injuste qu’il soit assez fort pour laisser ses joueurs sur le banc en Ligue 1 avant de les faire jouer en Europe. Mais pourquoi pas Aston Villa ? Neuf buts marqués, deux encaissés et deux victoires. Le club aura la vie dure en Premier League cette saison après le départ de plusieurs joueurs clés en défense. Mais il dispose d’une multitude d’atouts offensifs et pourrait faire parler de lui en Europe.

    Ryan Tolmich : La réponse, c’est assurément le PSG, qui a étrillé Manchester CIty. Pour la troisième saison consécutive, le PSG semble taillé pour cette compétition et s’en sert pour démanteler les autres prétendants. Il devrait encore survoler la Ligue 1, ce qui lui permettra de garder de la fraîcheur pour des matches comme celui-ci. Si l’histoire est un indicateur, cela fait du PSG le favori.

    Alex Labidou : Stuttgart et Aston Villa, vainqueurs de leurs deux premiers matches, réalisent un beau début de parcours, mais ne nous y trompons pas : la réponse doit être le PSG, surtout après mercredi. Il n’est pas rare que les champions en titre lèvent un peu le pied. Le PSG vient pourtant d’écraser Manchester City 4-2, cette même équipe qui avait fait si forte impression face à Liverpool le week-end dernier.

  • Que penser des propos de Lisandro Martinez sur la direction de Manchester United ?

    lisandro martinez
    (C)Getty Images

    Lisandro Martinez a critiqué les dirigeants de Manchester United après la défaite contre l’Atlético de Madrid

    TH : J’ai combien de temps ? Franchement, tout cela paraît un peu ridicule. D’un côté, on comprend qu’un joueur important veuille faire une déclaration qui, espère-t-il, poussera les dirigeants du club à agir. Mais il y a plusieurs problèmes.

    Le premier, c’est que Manchester United n’a pas nécessairement les moyens. Le club rembourse encore des indemnités de transfert datant d’il y a quelques années. Le deuxième, c’est qu’aucun des joueurs disponibles cet été ne correspondait vraiment à ses besoins (oui, je suis en train de dire que Manchester United a fait du bon travail sur le marché des transferts). Et le troisième point, LE PLUS IMPORTANT, c’est : qu’est-ce que cela dit de ses coéquipiers actuels ? Martinez a, en gros, déclaré : « Ces gars-là ne sont pas assez bons. » Aïe.

    RT : Que la situation est aussi chaotique que les gens le pensent. On se laisse souvent un peu emporter par le côté téléréalité de tout cela, et on s’amuse aussi à imaginer comment on dirigerait les équipes. L’interview de Martinez a donné un aperçu de ce qui se passe réellement au sein de cette équipe. La vérité, c’est que la situation est aussi folle que les gens l’imaginent. Il y a des tensions. Il y a une volonté de dépenser davantage qui frôle l’irrationnel. Il y a de vrais problèmes. C’est le chaos dans ce club, ce qui explique probablement pourquoi il n’a pas été très bon depuis très, très longtemps.

    AL : Audacieux ? Oui. Surprenant ? Non.

    Le football est un sport intéressant. Même avec des superstars du calibre de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappe, les clubs détiennent généralement plus de pouvoir. C’est pourquoi on voit moins de manœuvres machiavéliques par médias interposés que celles auxquelles la NBA, la NFL ou la MLB nous ont habitués. Des moments comme celui-ci sont rares.

    Mais le problème, ici, c’est celui qui porte ce message. Martinez ne fait pas partie de ces joueurs-là. Il n’a même pas autant de poids que Bruno Fernandes ou Matheus Cunha au sein de sa propre équipe. Alors, même si ses critiques sont fondées, je soupçonne que les conséquences seront plus lourdes pour lui que pour les personnes qu’il critique. Au lieu de provoquer des changements au niveau de la direction, il pourrait écoper d’une amende ou être poussé vers la sortie.

    Et cela ne ferait que mettre en lumière les dysfonctionnements qui perdurent depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a plus de dix ans.

  • Le Real Madrid semble-t-il meilleur sous les ordres de Jose Mourinho ?

    Vinicius Real Madrid
    Getty

    Mené 3-1, le Real Madrid a renversé la situation pour battre la Roma, sans convaincre.

    TH : Non. Il y a encore d’énormes problèmes d’équilibre. Quel que soit l’angle sous lequel on regarde les choses, Madrid a deux problèmes majeurs. Le premier, c’est que son avant-centre, Kylian Mbappe, veut jouer sur l’aile gauche. Le second, c’est que ni lui ni Vinicius Jr ne font quoi que ce soit qui ressemble à un travail sans ballon. Ajoutez à cela des faiblesses défensives au poste d’arrière droit, une baisse de niveau au milieu de terrain et des tensions autour de Vini Jr., et tous les ingrédients semblent réunis pour une débâcle. CELA DIT, marquer trois buts en huit minutes pour renverser un déficit de 3-1 après avoir été surclassé, c’est tout Madrid. Le vaudou existe vraiment.

    RT : Hein ? On dirait plutôt que rien ne change. Madrid gagne, certes, mais ce sentiment diffus que les tensions ne disparaissent jamais au Real Madrid demeure. Cela dit, le club a déjà surmonté ce genre de situation pour remporter la Ligue des champions à maintes reprises, ce qui en fait l’une des équipes les plus difficiles à juger en octobre.

    AL : Non.

    Mais la plus grande inquiétude, ici, concerne Kylian Mbappe. De Carlo Ancelotti à Xabi Alonso, puis maintenant à Mourinho, la question de sa place au Real Madrid reste la même. Et les choses ne se sont pas non plus déroulées sans accroc sous Luis Enrique au PSG.

    Présenté à 18 ans comme le successeur de Ronaldo et Messi, et auteur de performances spectaculaires en Coupe du monde, il semble encore loin de répondre à ces attentes en club, alors qu’il approche de la trentaine.

    Son statut en France est incontestable. Mais en tant que joueur censé incarner la prochaine ère de Madrid, il reste un immense « et si ? ».

  • Un pronostic sur une équipe qui pourrait être éliminée prématurément ?

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-NAPOLI
    AFP

    Le Napoli d’Allegri connaît d’énormes difficultés jusqu’ici en Ligue des champions.

    TH : Manchester United. La machine commence déjà à se gripper. Naples traverse aussi une période difficile et n’est plus que l’ombre de lui-même. Max Allegri n’est pas non plus un si bon entraîneur, ce qui n’arrange rien.

    RT : Tous les clubs italiens sont à surveiller en ce moment. Il est encore tôt, certes, mais trois des quatre ont montré un visage plutôt inquiétant et tous pourraient être éliminés à l’issue de la phase de ligue. Ce serait un terrible constat pour le football italien, même si cela pourrait être le signal d’alarme dont la Serie A a besoin pour enfin commencer à changer les choses.

    AL : Il est trop tôt pour se prononcer, mais sortez les mouchoirs pour trois des plus grands clubs de Serie A : la Roma, l’Inter et Naples, qui n’ont récolté qu’un seul point à eux trois jusqu’ici. Le déclin du football italien se poursuit. Quand on sait que ce championnat a dominé pendant des décennies, il est difficile de croire que nous en soyons à parler d’une Serie A qui se rapproche du niveau du championnat portugais.

  • Qui va l’emporter ?

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Le Bayern Munich fait partie des favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison.

    TH : Le Bayern Munich. Sa défense suscite des interrogations, mais Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane sont tous redoutables devant. Rappelons que le Bayern a tenu tête au PSG en demi-finales l’an dernier. Avec un peu de réussite ici ou là, il aurait pu disputer la finale. Cette année, la réussite lui sourira et Kane décrochera enfin le trophée européen qu’il attend depuis si longtemps.

    RT : Le PSG. Remporter le titre trois fois de suite est presque impossible, mais si une équipe peut y parvenir, c’est en s’y prenant comme le PSG : dominer largement son championnat et rester fraîche pour les grands matches du printemps. Hormis le Bayern, aucune autre équipe ne peut vraiment faire cela. Donc, tant que le PSG n’est pas tombé, ou plutôt s’il tombe, il reste favori.

    AL : Il est encore trop tôt, mais si je dois choisir maintenant, je dis le PSG.