Le tableau de la Ligue des champions commence à se dessiner. Après deux journées de la phase de groupes et plusieurs grandes affiches déjà disputées, des favoris se dégagent. Le plus évident est le PSG, double champion en titre, qui a montré mercredi soir, en écrasant Manchester City 4-2, qu’il était une nouvelle fois au-dessus du lot.
Mais il n’est pas seul. Le Bayern Munich a lui aussi remonté un retard pour arracher un point lors d’un déplacement difficile. Et que dire de Barcelone, de Liverpool et d’Arsenal, qui ont chacun remporté leurs deux matches ? Sans oublier, bien sûr, le cas du Real Madrid. Le nouvel entraîneur, qui avait déjà occupé le poste, Jose Mourinho, ne fait pas vraiment pratiquer un football flamboyant au Real Madrid, mais le club est bien placé pour se qualifier pour les huitièmes de finale sans avoir à disputer un match de barrage délicat.
D’autres sont à la peine. La défaite de Manchester United sur le terrain de l’Atlético de Madrid n’est pas forcément catastrophique, mais les propos cinglants de Lisandro Martinez après le coup de sifflet final, lorsqu’il a critiqué les dirigeants du club, n’ont fait qu’amplifier l’agitation autour de Michael Carrick et de son entourage. Et tant qu’on y est, quelqu’un comprend-il ce qui se passe dans le football italien ? C’est chaotique, déroutant et extrêmement divertissant, tout à la fois. Les journalistes de GOAL décryptent tout cela dans un nouvel épisode de... The Rondo.