TH : J’ai combien de temps ? Franchement, tout cela paraît un peu ridicule. D’un côté, on comprend qu’un joueur important veuille faire une déclaration qui, espère-t-il, poussera les dirigeants du club à agir. Mais il y a plusieurs problèmes.

Le premier, c’est que Manchester United n’a pas nécessairement les moyens. Le club rembourse encore des indemnités de transfert datant d’il y a quelques années. Le deuxième, c’est qu’aucun des joueurs disponibles cet été ne correspondait vraiment à ses besoins (oui, je suis en train de dire que Manchester United a fait du bon travail sur le marché des transferts). Et le troisième point, LE PLUS IMPORTANT, c’est : qu’est-ce que cela dit de ses coéquipiers actuels ? Martinez a, en gros, déclaré : « Ces gars-là ne sont pas assez bons. » Aïe.

RT : Que la situation est aussi chaotique que les gens le pensent. On se laisse souvent un peu emporter par le côté téléréalité de tout cela, et on s’amuse aussi à imaginer comment on dirigerait les équipes. L’interview de Martinez a donné un aperçu de ce qui se passe réellement au sein de cette équipe. La vérité, c’est que la situation est aussi folle que les gens l’imaginent. Il y a des tensions. Il y a une volonté de dépenser davantage qui frôle l’irrationnel. Il y a de vrais problèmes. C’est le chaos dans ce club, ce qui explique probablement pourquoi il n’a pas été très bon depuis très, très longtemps.

AL : Audacieux ? Oui. Surprenant ? Non.

Le football est un sport intéressant. Même avec des superstars du calibre de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappe, les clubs détiennent généralement plus de pouvoir. C’est pourquoi on voit moins de manœuvres machiavéliques par médias interposés que celles auxquelles la NBA, la NFL ou la MLB nous ont habitués. Des moments comme celui-ci sont rares.

Mais le problème, ici, c’est celui qui porte ce message. Martinez ne fait pas partie de ces joueurs-là. Il n’a même pas autant de poids que Bruno Fernandes ou Matheus Cunha au sein de sa propre équipe. Alors, même si ses critiques sont fondées, je soupçonne que les conséquences seront plus lourdes pour lui que pour les personnes qu’il critique. Au lieu de provoquer des changements au niveau de la direction, il pourrait écoper d’une amende ou être poussé vers la sortie.

Et cela ne ferait que mettre en lumière les dysfonctionnements qui perdurent depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a plus de dix ans.