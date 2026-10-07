Quatre matches, quatre victoires, mission accomplie, non ? Vraiiiment ? Difficile de trouver grand-chose à reprocher au stage élargi de septembre/octobre de l’USMNT. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a pris quelques risques ici, en convoquant une bande de jeunes, en laissant de côté quelques grands noms et en composant un groupe qui semblait davantage orienté vers le développement des joueurs que vers la victoire à tout prix.

Il s’avère qu’il avait vu juste depuis le début. Les jeunes ont été extrêmement impressionnants. Julian Hall a marqué lors de ses trois premiers matches avec l’USMNT. Cavan Sullivan a montré qu’il était prêt à entrer en scène immédiatement. Et les habituels cadres, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson, ont tous fait leur part du travail. Oui, ce sont des matches amicaux. Non, ils ne comptent pas vraiment pour quoi que ce soit. Mais Pochettino a appris quelques choses ici et, avec encore quatre longues années avant la prochaine Coupe du monde, cela ressemble fortement à une réussite.

Mais quelque chose a-t-il changé ? Les États-Unis auront-ils un tout autre visage en novembre ? Et s’il y avait un vrai match important demain, à quoi ressemblerait la meilleure équipe de Pochettino ? Les journalistes de GOAL se penchent sur la question dans une nouvelle édition de... The Rondo.