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Rondo 1-1GOAL

Rondo de l’USMNT : s’agissait-il du meilleur stage de Mauricio Pochettino ? Cavan Sullivan est-il prêt à débuter à temps plein ? Et quel titulaire de la Coupe du monde voit sa place menacée ?

Pochettino a beaucoup appris lors d’un stage d’automne riche en événements et s’est donné de nombreux bons casse-têtes pour la suite.

Thomas Hindle et Ryan Tolmich
Traduit par

  • Quatre matches, quatre victoires, mission accomplie, non ? Vraiiiment ? Difficile de trouver grand-chose à reprocher au stage élargi de septembre/octobre de l’USMNT. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a pris quelques risques ici, en convoquant une bande de jeunes, en laissant de côté quelques grands noms et en composant un groupe qui semblait davantage orienté vers le développement des joueurs que vers la victoire à tout prix.

    Il s’avère qu’il avait vu juste depuis le début. Les jeunes ont été extrêmement impressionnants. Julian Hall a marqué lors de ses trois premiers matches avec l’USMNT. Cavan Sullivan a montré qu’il était prêt à entrer en scène immédiatement. Et les habituels cadres, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson, ont tous fait leur part du travail. Oui, ce sont des matches amicaux. Non, ils ne comptent pas vraiment pour quoi que ce soit. Mais Pochettino a appris quelques choses ici et, avec encore quatre longues années avant la prochaine Coupe du monde, cela ressemble fortement à une réussite.

    Mais quelque chose a-t-il changé ? Les États-Unis auront-ils un tout autre visage en novembre ? Et s’il y avait un vrai match important demain, à quoi ressemblerait la meilleure équipe de Pochettino ? Les journalistes de GOAL se penchent sur la question dans une nouvelle édition de... The Rondo.

  • Le principal enseignement du match contre le Canada ?

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    Icon Sportswire

    Pochettino a mené l’équipe nationale masculine des États-Unis à une quatrième victoire consécutive mardi soir.

    Tom Hindle : Le football peut être très brouillon, et c'est parfois très bien comme ça ! Cela a été un match assez pénible pour ceux qui aiment voir du vrai football en conditions réelles (les deux équipes n'ont cumulé que quatre tirs cadrés). Cependant, l'USMNT a fait le nécessaire sans vraiment produire un football particulièrement séduisant, et ce n'est absolument pas une mauvaise chose.

    Ryan Tolmich : Les matches internationaux peuvent être très difficiles, et ce sera normal. Les deux premiers matches étaient enthousiasmants. Le troisième a été déséquilibré. Celui-ci a été serré, physique et, par moments, franchement laid. L'USMNT a quand même gagné. Pour les vétérans, c'est une ligne de plus à leur palmarès. Pour les nouveaux, c'était une leçon, et une leçon parfaite au vu du niveau très élevé affiché pendant le reste du rassemblement.

    Alex Labidou : Si on m'avait dit qu'une sélection de l'USMNT aussi jeune allait faire un quatre sur quatre contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada, tout en proposant dans l'ensemble un football impressionnant, j'aurais été surpris.

    Le premier rassemblement après une Coupe du monde donne souvent l'impression d'une remise à zéro, avec des sélectionneurs qui lancent de nouveaux talents ou de nouveaux entraîneurs qui commencent à mettre leurs idées en place. C'est pourquoi conserver Pochettino était si important : il a désormais le temps nécessaire pour installer pleinement son approche dès le début d'un cycle de Coupe du monde. Au cours des deux dernières semaines, on l'a vu prendre forme, même si la fin prudente contre le Canada a exigé davantage de caractère.

  • Quel jeune joueur vous a le plus impressionné ?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    Grâce à quelques performances enthousiasmantes, Sullivan a prouvé qu'il était prêt à jouer un rôle plus important sous le maillot des États-Unis.

    TH : Sullivan, et de loin. Hall a été très remuant et a montré une vraie polyvalence en jouant à la fois sur les côtés et dans l’axe. Mais Sullivan est tout simplement très au-dessus du lot. Il est prêt.

    RT : Sur l’ensemble du stage ? Hall mérite évidemment d’être cité, mais Sullivan aussi. Ce n’est pas seulement sa façon de jouer, mais aussi la manière dont il a tout géré. Sous les projecteurs d’une manière différente des autres nouveaux venus, il a semblé prendre tout cela avec sérénité et, au final, élever son niveau pour être à la hauteur de l’événement. Sa qualité était évidente, mais ce stage nous en a appris davantage sur son mental.

    AL : Sullivan, facilement. Mais Brooklyn Raines et Mathis Albert méritent aussi d’être mentionnés, même si Albert a livré un match discret contre le Canada.

    Le meilleur rôle de Raines reste encore une question ouverte : est-ce un milieu box-to-box ou davantage un récupérateur au milieu, dans le moule de Tyler Adams ? Dans tous les cas, sa valeur est évidente. Et le plafond d’Albert est aussi élevé que celui de n’importe qui dans le vivier de joueurs des États-Unis.

  • Quel titulaire de la Coupe du monde devrait s’inquiéter pour sa place ?

    Sergino Dest, USMNT
    GOAL

    Sergino Dest a impressionné à la Coupe du monde, mais l’émergence d’Alex Freeman au poste d’arrière droit menace sa place

    TH : Tous ceux qui ne s’appellent pas Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson ou Folarin Balogun. OUI, nous incluons Christian Pulisic dans cette liste. C’est désormais un très bon groupe, et même si l’USMNT n’a pas énormément de profondeur, Pochettino dispose de 16 à 20 joueurs sur lesquels il peut compter quand les matches commencent à vraiment compter. Ce n’est pas rien.

    RT : La place de titulaire de Sergino Dest est en très grand danger. Alex Freeman est désormais installé au poste d’arrière droit, et on peut même soutenir qu’il fait maintenant partie des meilleurs joueurs de l’équipe. Pendant ce temps, la nouvelle génération compte plusieurs ailiers enthousiasmants qui pourraient prendre la place qu’occupait Dest dans le onze de la Coupe du monde. Dest ne va nulle part parce que son jeu est irremplaçable, mais il est désormais probablement considéré comme une option de banc plutôt que comme un titulaire.

    AL : À ce stade, le poste de gardien ressemble au seul poste de titulaire encore sujet à débat. Matt Freese n’a joué qu’une seule mi-temps durant ce rassemblement, tandis que plusieurs de ses remplaçants ont impressionné, Diego Kochen en particulier.

    Au-delà de ça, les questions les plus importantes concernent la hiérarchie. Ricardo Pepi est-il encore assuré d’être le n° 2 au poste d’avant-centre après le rassemblement marquant de Julian Hall ? Cela devrait rendre le rassemblement de novembre particulièrement intéressant.

  • Était-ce le meilleur stage de Mauricio Pochettino ?

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    Icon Sportswire

    Pochettino a élargi son vivier de joueurs lors du rassemblement d’octobre et dispose désormais de bien plus d’options.

    TH : De très loin. La Coupe du monde existe un peu dans son propre univers. Oui, il y avait un plan. Oui, il y avait de bonnes ondes. Oui, les États-Unis ont fait bonne figure. Mais c’était un feu de paille dans un stage. Ça ne compte plus vraiment aujourd’hui. En revanche, ça, oui. Élargir le vivier de joueurs comme il faut et gagner quatre matches ? Bingo.

    RT : À bien des égards, oui. Les résultats sont les résultats, et ils comptent évidemment. Ce qui compte davantage, c’est la progression. Il n’y a pas eu de période d’adaptation ni vraiment de difficultés de croissance pour les nouveaux, ce qui signifie que Pochettino a tout bien fait. Il avait les bonnes idées pour les bons joueurs au bon moment, ce qui explique pourquoi les résultats ont eu cette allure.

    AL : Je ne dirais pas que c’était son meilleur stage, mais c’était clairement le plus amusant. On pouvait le sentir même de loin, à travers ses conférences de presse et ses interviews d’après-match.

    Pochettino a bâti sa réputation sur le développement des jeunes talents, de ses années à Southampton à son travail avec Cole Palmer à Chelsea. Avec 13 des jeunes Américains les plus prometteurs à sa disposition, il avait largement de quoi faire. Son enthousiasme se voyait dans sa volonté d’ajuster sa tactique pour impliquer les joueurs.

    Le premier stage après une Coupe du monde n’est souvent qu’une note de bas de page. Celui-ci a donné l’impression d’être une base de construction importante pour l’Argentin.

  • Si l’USMNT avait un match à gagner impérativement demain et que tout le monde était apte, quel serait votre onze de départ ?

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    STEINSIEK.CH

    Plusieurs joueurs clés pourraient voir leur place menacée

    TH : C’est parti... Matt Freese (tout juste), Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Alex Freeman ; Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna ; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Cavan Sullivan. Dur de laisser Malik Tillman et Julian Hall de côté.

    RT : Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman ; Adams, Tillman, McKennie ; Pulisic, Balogun, Sullivan.

    AL : C’est un choix difficile, mais allons-y : Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman ; Adams, Berhalter, Tillman ; Pulisic, Balogun, Dest.