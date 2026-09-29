Une de faite, plus que trois. L’USMNT, à vrai dire, a rendu les choses assez faciles contre le Pérou. C’était une jeune équipe, pleine d’énergie et d’allant. Deux adolescents ont marqué. Et les joueurs les plus expérimentés ont eux aussi présenté des arguments solides pour continuer à être retenus. Tyler Adams a une nouvelle fois prouvé qu’il était peut-être le meilleur joueur de ce groupe. Sebastian Berhalter continue lui aussi de démontrer sa valeur. Mission accomplie.

L’attention se tourne donc désormais vers le Chili, qui représentera assurément une menace plus importante. Dix ans se sont écoulés depuis l’équipe qui a remporté deux Copa America consécutives. Mais cela reste une équipe correcte, qui offrira beaucoup de qualité offensive. Et s’il y a bien une inquiétude concernant l’USMNT, c’est sa défense irrégulière. Cette fois, on pourrait bien avoir un vrai match entre les mains.

Mais où en est-on exactement ? La victoire contre le Pérou a-t-elle redonné de l’espoir à une sélection qui avait besoin d’un succès convaincant ? Et qu’est-ce qui constituerait un bon résultat contre le Chili ? Les journalistes de GOAL en débattent dans une nouvelle édition de... The Rondo.