Rondo de l’USMNT : quelle importance a eu la victoire contre le Pérou ? Que peut-on attendre face au Chili ? Et Mathis Albert a-t-il le potentiel pour devenir une star ?
Une de faite, plus que trois. L’USMNT, à vrai dire, a rendu les choses assez faciles contre le Pérou. C’était une jeune équipe, pleine d’énergie et d’allant. Deux adolescents ont marqué. Et les joueurs les plus expérimentés ont eux aussi présenté des arguments solides pour continuer à être retenus. Tyler Adams a une nouvelle fois prouvé qu’il était peut-être le meilleur joueur de ce groupe. Sebastian Berhalter continue lui aussi de démontrer sa valeur. Mission accomplie.
L’attention se tourne donc désormais vers le Chili, qui représentera assurément une menace plus importante. Dix ans se sont écoulés depuis l’équipe qui a remporté deux Copa America consécutives. Mais cela reste une équipe correcte, qui offrira beaucoup de qualité offensive. Et s’il y a bien une inquiétude concernant l’USMNT, c’est sa défense irrégulière. Cette fois, on pourrait bien avoir un vrai match entre les mains.
Mais où en est-on exactement ? La victoire contre le Pérou a-t-elle redonné de l’espoir à une sélection qui avait besoin d’un succès convaincant ? Et qu’est-ce qui constituerait un bon résultat contre le Chili ? Les journalistes de GOAL en débattent dans une nouvelle édition de... The Rondo.
Quel est votre principal enseignement après la victoire du Pérou ?
Tom Hindle : Une prestation impressionnante, qui n’a toutefois pas été aussi dominante que le score ne le laisse penser. L’USMNT a lancé les jeunes, a obtenu des buts de ses jeunes attaquants, et a aussi pu compter sur le soutien des vétérans. Cependant, un point ne doit pas être passé sous silence : une meilleure équipe aurait sanctionné certaines énormes lacunes défensives. Cela reste malgré tout une victoire solide.
Alex Labidou : Les États-Unis abordaient ce match avec une légère étiquette de favori, mais il était impressionnant de voir avec quelle assurance ils se sont imposés 4-1 à Orlando. Après avoir suivi cette équipe pendant des décennies, en dehors des deux premiers matches de la Coupe du monde 2026, il est difficile de se souvenir d’une sélection américaine ayant joué avec autant de liberté. Tout cela est encourageant parce que Mauricio Pochettino a largement misé sur la jeunesse. Et le sélectionneur l’a dit lui-même : cela témoigne du travail positif des entraîneurs de MLS, qui donnent aux adolescents issus du cru les moyens de devenir des éléments essentiels de leur effectif.
Ryan Tolmich: Peut-être que les jeunes sont plus proches d’être prêts que nous le pensions. S’il y a eu quelques erreurs, il y a aussi eu de vrais motifs d’encouragement avec tous les nouveaux visages de l’USMNT. Face à une bonne équipe du Pérou, c’était encourageant, car aucun n’a vraiment semblé dépassé pour ce premier test.
Cavan Sullivan doit-il encore être titulaire ?
TH : Oui. Si ce gamin est vraiment le prochain grand espoir, il faut lui donner autant d’occasions que possible de le prouver. Il a été un peu brouillon contre le Chili, plein de mouvement et d’énergie mais sans beaucoup de qualité. En bref, il ressemblait beaucoup à un adolescent qui en faisait un peu trop. Un arbitre moins indulgent aurait aussi pu l’expulser pour un défi stupide.
AL : C’est un cas délicat, mais Pochettino doit titulariser Sullivan, même s’il fait tourner le reste de l’équipe. Le joueur de 16 ans a montré des choses prometteuses, mais dans l’ensemble, il avait vraiment l’air d’un adolescent en train de s’habituer au niveau international, qui est plus tactique et plus nuancé qu’un match moyen de MLS. Ce serait envoyer le mauvais message si Sullivan reste sur le banc et ne voit pas beaucoup d’action, surtout si Pochettino mise sur la jeunesse lors du match de mardi.
RT: Contre le Chili ? Probablement pas, simplement à cause du calendrier et du temps de récupération. Contre le Mexique ? Pourquoi pas ? Ce serait une énorme hausse d’intensité mais, à ce stade, quel mal y a-t-il ? Au pire, c’est une bonne leçon. Au mieux, c’est le signe que Sullivan est prêt pour avoir plus de responsabilités à l’avenir.
Quel jeune débutant vous a impressionné ?
TH : Mathis Albert. Sullivan a fait les gros titres, mais Albert a été bien plus remuant. Et, faute de meilleure formule, il tente des choses. Un mot aussi pour Julian Hall, qui devra se montrer afin de s’inviter dans la discussion quand arriveront les plus gros matches.
AL : Justin Ellis et Julian Hall méritent énormément de crédit et d’éloges ; ils sont clairement dans le coup ici, mais un mot pour Albert. Il n’y avait pas beaucoup d’images de lui au niveau senior, et après l’avoir vu pendant 30 minutes contre le Pérou, on comprend très clairement pourquoi Dortmund voit autant de choses en lui. Il est direct, a une très grande vitesse, et a été impliqué dans presque tout ce que les États-Unis ont produit de positif en attaque durant son temps de jeu. Il dégage un potentiel de star, et avec un peu de chance les supporters américains le verront davantage mardi.
RT: Il n’a fallu que quelques minutes à Albert pour se faire remarquer. Avec le recul, on peut dire que ce n’était probablement pas un penalty puisque la faute a eu lieu en dehors de la surface, mais c’est l’action qui a été la plus encourageante. Même à 17 ans, Albert est un joueur capable d’éliminer des adversaires et de les mettre en difficulté. Cela pourrait être un énorme atout pour ce groupe des États-Unis au fil de sa progression.
Quel nom bien établi a besoin d’un grand match contre le Chili ?
TH : Ce doit absolument être Yunus Musah. Il n’était clairement pas dans les petits papiers de Pochettino à l’approche de la Coupe du monde, et il n’a tout simplement pas assez joué au cours des 12 derniers mois environ. Une prestation solide dans l’entrejeu lui ferait le plus grand bien.
AL : Je vais en citer deux ici : Musah et Auston Trusty. Musah a fait beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement, en raison de sa situation quelque peu précaire avec l’USMNT au cours des deux dernières années, il a vraiment besoin d’un grand match pour s’assurer une place à un poste qui semble se densifier chaque jour. Trusty n’a pas la controverse qui entoure Musah, mais lui aussi fait face à une concurrence très relevée pour une place en défense centrale. Il a été moyen samedi, et il doit s’affirmer s’il veut verrouiller un rôle aux côtés de Chris Richards en défense centrale.
RT: Nous devons encore voir davantage Yunus Musah et de la part de Yunus Musah, qui rattrape le temps perdu. Il y a eu quelques moments positifs contre le Pérou, mais pas assez pour vraiment confirmer que Musah est bel et bien de retour. C’est un rassemblement important pour le milieu de terrain de l’AC Milan, et il sera intéressant de voir comment Pochettino l’utilisera à l’avenir après l’avoir fait jouer dans un rôle plus défensif lors de sa dernière sortie.
Qu’aimeriez-vous voir contre le Chili ?
TH : Un peu plus de maîtrise. Les États-Unis ont été séduisants contre le Pérou, mais parfois assez irréguliers, et vulnérables en contre. Le Chili est une meilleure équipe, et les États-Unis devront se montrer un peu plus sereins dans la possession et plus solides derrière s’ils veulent repartir avec une victoire.
AL : Encore la même chose, avec de la confiance dans le jeu offensif et de la maîtrise. Le Chili est une équipe plus forte que le Pérou et compte des joueurs plus expérimentés que les États-Unis. Si l’équipe de Pochettino démarre tambour battant, surtout avec un groupe plus jeune, cela pourrait indiquer que le changement de génération est bel et bien en marche et que des places sont à prendre partout sur le terrain.
RT: Encore la même chose. Laissez ces jeunes jouer, faire des erreurs et grandir. Il n’y a pas eu trop d’erreurs contre le Pérou, mais elles vont arriver, parce que c’est naturellement ainsi que fonctionnent les footballeurs adolescents. Mieux vaut apprendre de ces erreurs maintenant qu’à la Gold Cup ou aux Jeux olympiques, donc laissez-en quelques-uns jouer encore des minutes importantes dans ce match et voyons ce qui se passe.